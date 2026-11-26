Wer mit Pflegegrad 3 zu Hause gepflegt wird, kann monatlich 599 Euro Pflegegeld erhalten. Das sind bei vollem Bezug 7.188 Euro im Jahr. Das Pflegegeld ist für die pflegebedürftige Person steuerfrei. Auch eine pflegende Tochter muss darauf unter bestimmten Voraussetzungen keine Einkommensteuer zahlen, wenn sie das Geld für ihre Unterstützung erhält.

Doch die Weitergabe des Pflegegeldes kann einen anderen Steuervorteil kosten. Behält die Tochter das Geld als Anerkennung für ihre Pflege, kann sie in der Regel nicht zusätzlich den jährlichen Pflege-Pauschbetrag von 1.100 Euro geltend machen.

Anders sieht es aus, wenn sie das Pflegegeld nur für den pflegebedürftigen Elternteil verwaltet und damit ausschließlich dessen Ausgaben bezahlt. Kann sie die Verwendung nachweisen, bleibt der Pflege-Pauschbetrag unter den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen möglich.

Wem die Pflegekasse das Geld zahlt

Der Anspruch auf Pflegegeld nach § 37 SGB XI steht der pflegebedürftigen Person zu. Voraussetzung ist mindestens Pflegegrad 2 und eine häusliche Versorgung, bei der die erforderliche Pflege und Hilfe im Haushalt sichergestellt sind.

Wer neben seiner Altersrente Pflegegeld erhält, muss das Geld der Pflegekasse nicht zur steuerpflichtigen Rente hinzurechnen. Das gilt auch dann, wenn die Pflegekasse bei einer Kombination mit einem ambulanten Pflegedienst nur anteiliges Pflegegeld auszahlt.

Welche Beträge 2026 gelten

Monatliches Pflegegeld bei vollem Anspruch nach § 37 SGB XI Pflegegrad Pflegegeld pro Monat Pflegegrad 1 Kein Pflegegeld Pflegegrad 2 347 Euro Pflegegrad 3 599 Euro Pflegegrad 4 800 Euro Pflegegrad 5 990 Euro

Wann Angehörige das Pflegegeld steuerfrei behalten dürfen

Wer seine Mutter beim Waschen unterstützt, den pflegebedürftigen Ehepartner betreut oder für den Vater den Haushalt führt, darf dafür Geld bekommen. § 3 Nr. 36 EStG stellt solche Einnahmen von Angehörigen bis zur Höhe des gesetzlichen Pflegegeldes für den jeweiligen Pflegegrad steuerfrei.

Das Gesetz sieht als Mindestgrenze die Höhe des Entlastungsbetrags vor, 2026 sind das 131 Euro monatlich. Diese Mindestgrenze ist kein Zuschlag: Bei Pflegegrad 3 werden aus der Steuergrenze von 599 Euro also nicht 730 Euro.

Zahlt die Familie für die Pflege mehr als den begünstigten Betrag, fällt der übersteigende Teil aus dieser Steuerbefreiung heraus. Ob darauf Einkommensteuer anfällt, hängt von der Tätigkeit und den Einkünften der Pflegeperson ab.

Was für Freunde und Nachbarn gilt

Auch ohne Verwandtschaft kann die Zahlung steuerfrei bleiben, wenn die Pflegeperson mit ihrer Hilfe eine „sittliche Pflicht“ erfüllt. Dafür kann eine enge persönliche Bindung sprechen, aus der sich die Verantwortung für den pflegebedürftigen Menschen ergibt.

Die Bezeichnung „Nachbarschaftshilfe“ entscheidet darüber noch nicht. Wer gegen Honorar fremde Haushalte versorgt, kann dies nicht deshlab steuerfrei tun nicht, weil die Kunden ihre Rechnungen aus dem Pflegegeld bezahlen.

Wann weitergegebenes Pflegegeld den Pauschbetrag kostet

Der Pflege-Pauschbetrag entlastet Menschen, die eine andere Person zu Hause persönlich pflegen und dafür im Kalenderjahr keine Einnahmen erhalten. Er beträgt jährlich 600 Euro bei Pflegegrad 2, 1.100 Euro bei Pflegegrad 3 und 1.800 Euro bei Pflegegrad 4 oder 5 oder bei steuerlich anerkannter Hilflosigkeit.

Für diese Prüfung zählen auch steuerfreie Einnahmen. Wer nur einen Teil des Pflegegeldes als Anerkennung für die eigene Hilfe behält, kann den Pauschbetrag für die Pflege dieser Person im betreffenden Jahr verlieren.

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Anders liegt es, wenn Sie vom Konto der pflegebedürftigen Person Rechnungen bezahlen oder das Geld für sie verwalten. Können Sie mit Überweisungen und Belegen nachweisen, dass es für deren Ausgaben verwendet wurde, steht das dem Pauschbetrag nicht entgegen.

Eine Ausnahme schützt Eltern eines Kindes mit Behinderung

Erhalten Eltern für ihr Kind mit Behinderung Pflegegeld, zählt es bei der Prüfung ihres Pflege-Pauschbetrags nicht als Einnahme. Diese Ausnahme gilt unabhängig davon, wofür die Eltern das Pflegegeld verwenden.

Den Pauschbetrag beantragen Sie in der Steuererklärung unter den außergewöhnlichen Belastungen und geben die Steuer-Identifikationsnummer der gepflegten Person an.

Die Pflege muss persönlich in Ihrer Wohnung oder in der Wohnung der gepflegten Person stattfinden, jeweils innerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sechs Fragen zu Pflegegeld und Steuern

Muss ich mein eigenes Pflegegeld in der Steuererklärung angeben?

Das Pflegegeld Ihrer Pflegeversicherung gehört nicht zu Ihren steuerpflichtigen Einnahmen. Sie müssen es deshalb weder als Arbeitslohn noch als Teil Ihrer Rente eintragen.

Muss ich meiner pflegenden Tochter das gesamte Pflegegeld überweisen?

Sie können selbst entscheiden, ob und in welcher Höhe Sie das Geld als Anerkennung weitergeben. Voraussetzung für den Pflegegeldbezug bleibt, dass Ihre häusliche Versorgung sichergestellt ist.

Bekomme ich bei Pflegegrad 3 tatsächlich 1.100 Euro vom Finanzamt zurück?

Der Pauschbetrag mindert bei erfüllten Voraussetzungen Ihr zu versteuerndes Einkommen um 1.100 Euro. Wie viel Steuer Sie dadurch sparen, hängt von Ihrem Einkommen ab.

Wie teilen Geschwister den Pflege-Pauschbetrag auf?

Erfüllen zwei Geschwister für die Pflege desselben Elternteils alle Voraussetzungen, teilt das Finanzamt den Betrag zu gleichen Teilen auf. Bei Pflegegrad 3 kann dann jedes Geschwisterteil 550 Euro geltend machen.

Welcher Betrag gilt, wenn der Pflegegrad im Laufe des Jahres steigt?

Für den Pflege-Pauschbetrag zählt der höchste im Kalenderjahr festgestellte Pflegegrad. Bei einer Höherstufung von Pflegegrad 2 auf 3 kommen daher für das Jahr 1.100 Euro in Betracht, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Welche Unterlagen sollte ich aufbewahren, wenn ich das Geld nur verwalte?

Bewahren Sie Kontoauszüge und Rechnungen so auf, dass sich die Ausgaben der gepflegten Person zuordnen lassen. Gerade wenn das Pflegegeld auf Ihrem eigenen Konto eingeht, muss erkennbar bleiben, welcher Betrag für welchen Zweck ausgegeben wurde.

Quellen

Bundesministerium der Finanzen: Einkommensteuer-Hinweise zum Pflege-Pauschbetrag und zur treuhänderischen Verwaltung von Pflegegeld