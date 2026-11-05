Kündigung trotz Unterschrift unwirksam: Fehler wurde dem Arbeitgeber zum Verhängnis

Der Arbeitgeber kündigt, das Schreiben ist unterschrieben und liegt rechtzeitig im Briefkasten. Trotzdem kann die Kündigung unwirksam sein. Genau das zeigt ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Sachsen. Ein Automobilhersteller hatte einem Beschäftigten gleich zweimal gekündigt. Beide Kündigungen hielten vor Gericht nicht stand.

Der entscheidende Fehler steckte in den Unterlagen. Die Kündigungserklärung und die Unterschriften befanden sich auf zwei losen Blättern, deren Zusammengehörigkeit nach Auffassung des Gerichts nicht ausreichend erkennbar war. Jetzt beschäftigt sich das Bundesarbeitsgericht mit dem Fall.

Arbeitgeber kündigte während der Probezeit gleich zweimal

Der betroffene Arbeitnehmer war seit Juli 2023 bei einem Automobilhersteller beschäftigt. Zuvor hatte er bereits über mehrere Jahre als Leiharbeitnehmer für das Unternehmen gearbeitet.

Im Dezember 2023 wollte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis während der sechsmonatigen Probezeit beenden. Die erste Kündigung datierte vom 13. Dezember. Fünf Tage später erhielt der Mitarbeiter eine weitere Kündigung.

Der Beschäftigte wehrte sich gerichtlich gegen beide Schreiben. Während das Arbeitsgericht Leipzig die Klage zunächst abwies, gab ihm das Landesarbeitsgericht Sachsen Recht.

Mit Urteil vom 10. März 2026 entschied es, dass keine der beiden Kündigungen das Arbeitsverhältnis beendet hatte (Az. 3 SLa 7/25).

Warum zwei lose Blätter zum Problem wurden

Die erste Seite enthielt die eigentliche Kündigungserklärung. Sie war nicht nummeriert und endete ohne Unterschrift. Auf dem zweiten Blatt standen lediglich weitere Angaben, eine Grußformel und die Originalunterschriften.

Zwar trugen beide Blätter das Firmenlogo und dasselbe Datum. Allerdings war die zweite Seite anders beschriftet und enthielt keinen fortlaufenden Text, der sie zweifelsfrei mit der Kündigung verband.

Das Gericht hielt es deshalb für möglich, dass sich die Unterschriften auf ein anderes Schreiben an den Beschäftigten bezogen. Auch der gemeinsame Briefumschlag und eine beigefügte Vollmacht änderten daran nichts.

Nach §§ 623 und 126 BGB muss eine Kündigung die gesetzliche Schriftform erfüllen. Dazu gehört, dass die Unterschrift eindeutig der Kündigungserklärung zugeordnet werden kann.

Nicht jede Kündigung auf mehreren Seiten ist unwirksam

Das Urteil bedeutet nicht, dass Kündigungen künftig nur noch auf einem Blatt stehen dürfen. Auch mehrere lose Seiten können die Schriftform erfüllen, wenn sie zweifelsfrei als zusammengehörige Urkunde erkennbar sind.

Dafür können eine fortlaufende Seitennummerierung, eine einheitliche Gestaltung oder ein über mehrere Seiten zusammenhängender Text sprechen. Eine feste Verbindung durch Heftklammern ist nicht zwingend erforderlich.

Im entschiedenen Fall reichten die vorhandenen Merkmale nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts nicht aus. Entscheidend war insbesondere die fehlende eindeutige Verbindung zwischen Kündigungserklärung und Unterschriften.

Zweite Kündigung scheiterte auch am Betriebsrat

Der Arbeitgeber hatte vor der ersten Kündigung den Betriebsrat angehört. Vor dem zweiten Kündigungsschreiben unterblieb jedoch eine erneute Anhörung.

Das Landesarbeitsgericht sah darin einen weiteren selbstständigen Unwirksamkeitsgrund. Nach § 102 Betriebsverfassungsgesetz muss ein vorhandener Betriebsrat vor jeder Kündigung angehört werden.

Die frühere Anhörung war nach Auffassung des Gerichts durch den Zugang der ersten Kündigung bereits verbraucht. Dass diese wegen eines Formfehlers unwirksam war, änderte daran nichts.

Wie wichtig eine korrekte Beteiligung des Betriebsrats ist, zeigt auch unser Beitrag Dreimal gekündigt und trotzdem weiterbeschäftigt.

Bundesarbeitsgericht entscheidet über den Formfehler

Die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Der Arbeitgeber hat Revision eingelegt.

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Das Bundesarbeitsgericht hat die mündliche Verhandlung für den 28. Januar 2027 um 11 Uhr angesetzt. Das Verfahren trägt das Aktenzeichen 2 AZR 75/26.

Die Entscheidung könnte wichtige Hinweise darauf geben, wann mehrere lose Blätter die gesetzliche Schriftform einer Kündigung erfüllen. Bis dahin bleibt die rechtliche Bewertung des konkreten Falls offen.

Was Beschäftigte nach einer Kündigung prüfen sollten

Wer eine mehrseitige Kündigung erhält, sollte sämtliche Blätter und den Umschlag aufbewahren. Wichtig ist insbesondere, ob die unterschriebene Seite eindeutig zur Kündigungserklärung gehört.

Auch die Beteiligung des Betriebsrats kann entscheidend sein. Das gilt selbst während der ersten sechs Beschäftigungsmonate, in denen der allgemeine Kündigungsschutz nach § 1 KSchG noch nicht greift.

Besonders wichtig ist die Klagefrist. Nach § 4 Kündigungsschutzgesetz muss eine Kündigungsschutzklage in der Regel innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht eingehen.

Wer diese Frist versäumt, riskiert, dass die Kündigung trotz rechtlicher Fehler als wirksam gilt. Unabhängig vom Rechtsstreit sollten Betroffene außerdem ihre Pflichten zur rechtzeitigen Arbeitsuchendmeldung beachten.

Häufige Fragen zu fehlerhaften Kündigungen

Ist eine Kündigung auf zwei losen Blättern immer unwirksam?

Nein. Die Schriftform kann auch bei mehreren losen Blättern erfüllt sein. Entscheidend ist, ob sie zweifelsfrei als einheitliches Kündigungsschreiben erkennbar sind.

Muss der Betriebsrat bei einer zweiten Kündigung erneut angehört werden?

Nach dem Urteil des LAG Sachsen war das erforderlich, weil die erste Kündigung bereits zugegangen war. Bei anderen Fallkonstellationen können Ausnahmen gelten.

Kann ich eine fehlerhafte Kündigung auch nach vier Wochen noch angreifen?

In der Regel ist das zu spät. Die Kündigungsschutzklage muss normalerweise innerhalb von drei Wochen erhoben werden. Eine nachträgliche Zulassung ist nur unter engen gesetzlichen Voraussetzungen möglich.

Quellen

Landesarbeitsgericht Sachsen, Urteil vom 10. März 2026, 3 SLa 7/25, vollständiger Entscheidungstext

Bundesarbeitsgericht, Sitzungstermine, Verfahren 2 AZR 75/26 am 28. Januar 2027

§ 623 BGB, Schriftform der Kündigung

§ 126 BGB, Gesetzliche Schriftform

§ 125 BGB, Nichtigkeit wegen Formmangels

§ 102 BetrVG, Anhörung des Betriebsrats vor Kündigungen

§ 4 KSchG, Dreiwöchige Frist für die Kündigungsschutzklage

Bundesagentur für Arbeit, Rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung