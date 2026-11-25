Nach 45 Versicherungsjahren ohne Abschläge in Rente gehen – dieses Recht könnte künftig nur noch bestimmten Beschäftigten offenstehen. CSU-Chef Markus Söder fordert, die bisherige Regelung einzuschränken. Gleichzeitig deutet er Ausnahmen für Menschen an, die über viele Jahre körperlich besonders anstrengende Arbeit geleistet haben.

Die Äußerungen vom 22. November 2026 bringen einen neuen Kompromissvorschlag in die Rentendebatte. Für Beschäftigte, die ihren Ruhestand planen, bleiben jedoch entscheidende Fragen offen. Noch ist weder festgelegt, welche Berufe geschützt werden könnten, noch gibt es eine verbindliche neue Altersgrenze.

Söder will die Rente nach 45 Jahren einschränken

Bei der Landesversammlung der bayerischen Jungen Union in Berchtesgaden drängte Söder auf eine rasche Entscheidung zur Rentenreform. Eine Einigung solle möglichst noch 2026 erfolgen. Bundeskanzler Friedrich Merz strebt eine Beratung wesentlicher Reformteile im Kabinett vor Weihnachten an.

Zur abschlagsfreien Altersrente nach 45 Versicherungsjahren erklärte Söder, die Regelung müsse reduziert werden. Als mögliche Kompromisslinie nannte er Beschäftigte in körperlich anstrengenden Berufen. Das berichtete der Bayerische Rundfunk am 22. November.

Damit zeichnet sich eine andere Lösung ab als die vollständige Abschaffung des besonderen Rentenzugangs. Ob die Koalition diesen Vorschlag übernimmt, ist allerdings offen.

Die Alterssicherungskommission hatte empfohlen, den abschlagsfreien Rentenzugang nach 45 Versicherungsjahren vollständig abzuschaffen. Die SPD möchte die bisherige Regelung dagegen erhalten.

Körperlich anstrengende Berufe könnten besonders geschützt werden

Söders Vorstoß könnte vor allem für Beschäftigte interessant werden, die viele Jahre unter erheblichen körperlichen Belastungen gearbeitet haben. Dazu gehören beispielsweise Tätigkeiten im Baugewerbe, in der Pflege, in der Produktion oder bei der Müllentsorgung.

Ob solche Berufe tatsächlich unter eine künftige Ausnahmeregelung fallen würden, ist jedoch nicht geklärt. Die genannten Tätigkeiten sind Beispiele für mögliche körperliche Belastungen und keine offiziell benannte Berufsliste.

Ebenso offen ist, ob allein die Berufsbezeichnung ausreichen würde oder ob die individuelle Belastung nachgewiesen werden müsste.

Ein Beschäftigter, der jahrzehntelang schwere körperliche Arbeit verrichtet hat, könnte bei einer solchen Reform möglicherweise anders behandelt werden als jemand mit überwiegend sitzender Tätigkeit. Dafür müsste der Gesetzgeber allerdings zunächst verbindliche Kriterien schaffen.

Nach 45 Versicherungsjahren gilt derzeit weiterhin die Rente mit 65

Die als „Rente mit 63“ bekannte Altersrente für besonders langjährig Versicherte beginnt für Menschen ab dem Geburtsjahrgang 1964 nach geltendem Recht frühestens mit 65 Jahren.

Voraussetzung sind mindestens 45 anrechenbare Versicherungsjahre. Wer diese erfüllt, kann die besondere Altersrente ohne Abschläge beziehen.

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Für Beschäftigte der früheren Geburtsjahrgänge gelten Übergangsregelungen mit teilweise niedrigeren Altersgrenzen.

Daneben besteht die Altersrente für langjährig Versicherte nach mindestens 35 Versicherungsjahren. Sie kann für die Jahrgänge ab 1964 bereits mit 63 Jahren beginnen, allerdings mit einem dauerhaften Abschlag von bis zu 14,4 Prozent.

Die Deutsche Rentenversicherung unterscheidet ausdrücklich zwischen diesen beiden Rentenarten. Eine besondere berufliche Belastung ist derzeit keine eigenständige Voraussetzung für die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren.

Eine neue Ausnahme könnte über hohe Rentenabschläge entscheiden

Für die Betroffenen geht es um erhebliche finanzielle Unterschiede. Würde der abschlagsfreie Rentenzugang nach 45 Jahren wegfallen, könnte die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren eine Alternative sein.

Bei einem Rentenbeginn mit 65 Jahren und einer weiterhin geltenden Regelaltersgrenze von 67 Jahren wären nach heutigen Regeln 7,2 Prozent Abschlag fällig.

Bei einer ungekürzten Bruttorente von 1.800 Euro entspricht das einem dauerhaften Abzug von 129,60 Euro monatlich. Über zehn Jahre summiert sich die Differenz rechnerisch auf 15.552 Euro, ohne spätere Rentenanpassungen zu berücksichtigen.

Könnten bestimmte körperlich belastete Beschäftigte den abschlagsfreien Zugang behalten, wäre das deshalb ein erheblicher finanzieller Vorteil gegenüber Versicherten, für die künftig nur noch die Rente mit Abschlägen infrage käme.

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Allerdings steht noch nicht fest, ob die Reform überhaupt eine solche Unterscheidung vorsieht. Auch die künftigen Altersgrenzen und mögliche Übergangsregelungen müssen erst gesetzlich festgelegt werden.

Gesundheitliche Belastung und Beruf sind nicht dasselbe

Eine wichtige Frage ist, wie körperliche Belastungen künftig bewertet werden könnten. Nicht jeder Beschäftigte in einem körperlich anspruchsvollen Beruf ist gesundheitlich eingeschränkt. Umgekehrt können Menschen in anderen Tätigkeiten erhebliche gesundheitliche Probleme entwickeln.

Die Alterssicherungskommission hat deshalb zusätzlich eine neue Absicherung für rentennahe Beschäftigte vorgeschlagen, die nach einer individuellen Gesundheitsprüfung nicht mehr in ihrem langjährig ausgeübten Berufsfeld arbeiten können.

Dieser Vorschlag unterscheidet sich von einer pauschalen Sonderregelung für bestimmte Berufsgruppen. Während bei einer berufsbezogenen Ausnahme die Art der Tätigkeit im Mittelpunkt stehen könnte, würde eine individuelle Gesundheitsprüfung die tatsächlichen gesundheitlichen Einschränkungen berücksichtigen.

Über eine solche mögliche Schutzrente für gesundheitlich belastete Beschäftigte hat gegen-hartz.de bereits berichtet.

Ob Söders neue Kompromissidee mit diesem Vorschlag verbunden werden soll, wurde bislang nicht konkretisiert.

Für diese Jahrgänge könnte die Reform besonders wichtig werden

Besonders aufmerksam sollten Beschäftigte sein, die ihre abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren erst in den kommenden Jahren erreichen.

Welche Jahrgänge von einer Reform betroffen wären, hängt wesentlich von den geplanten Übergangsvorschriften ab. In der politischen Debatte wurden bereits verschiedene Möglichkeiten zum Vertrauensschutz angesprochen, insbesondere für rentennahe Jahrgänge.

Daraus ergibt sich jedoch noch keine verbindliche Zusage. Die bisher diskutierten Stichtage und möglichen Übergangsregelungen erläutert unser Beitrag zur Rentenreform und dem möglichen Schutz einzelner Geburtsjahrgänge.

Solange kein neues Gesetz beschlossen und in Kraft getreten ist, gelten die bisherigen Altersgrenzen.

Beschäftigte sollten ihre 45 Versicherungsjahre jetzt überprüfen

Unabhängig vom Ausgang der Reform sollten Beschäftigte ihren Versicherungsverlauf kontrollieren. Für den besonderen Rentenzugang zählen nicht ausschließlich Jahre einer regulären Vollzeitbeschäftigung.

Auch Kindererziehungszeiten, bestimmte Zeiten der Pflege von Angehörigen und weitere rentenrechtliche Zeiten können berücksichtigt werden.

Besondere Vorsicht ist bei Arbeitslosigkeit kurz vor dem geplanten Rentenbeginn geboten. Arbeitslosengeld I wird in den letzten zwei Jahren vor dieser Altersrente in der Regel nicht auf die erforderlichen 45 Versicherungsjahre angerechnet. Ausnahmen gelten insbesondere bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers.

Wer die 45 Jahre bereits erreicht hat, verliert diese durch eine anschließende Arbeitslosigkeit nicht. Fehlen dagegen noch Versicherungsmonate, kann die Regelung den geplanten Rentenbeginn gefährden. Ausführliche Informationen bietet unser Beitrag zur 24-Monats-Falle vor der Altersrente.

Eine politische Einigung soll noch 2026 erfolgen

Söder fordert, dass die Bundesregierung die noch offenen Fragen der Rentenreform möglichst vor Jahresende klärt. Der CSU-Chef sieht eine Einigung vor Weihnachten als notwendig an.

Der politische Konflikt bleibt jedoch bestehen. Während die Rentenkommission die Abschaffung des besonderen abschlagsfreien Zugangs empfiehlt, setzt sich die SPD für dessen Erhalt ein. Söders Vorschlag könnte eine Annäherung ermöglichen, wenn besonders belastete Beschäftigte geschützt werden.

Für Versicherte ist entscheidend, was am Ende tatsächlich im Gesetz steht. Erst dann lässt sich beantworten, welche Jahrgänge länger arbeiten müssten, welche Berufe von Ausnahmen profitieren könnten und welche Nachweise dafür erforderlich wären.

Bis dahin bleibt die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren bestehen. Wer bereits einen Rentenbeginn plant, sollte seine Versicherungszeiten prüfen lassen, aber keine weitreichenden Entscheidungen allein aufgrund der aktuellen politischen Ankündigungen treffen.

Quellen