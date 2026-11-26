Nach einem veröffentlichten Beschlussauszug hat das Sozialgericht Berlin das Jobcenter verpflichtet, ab Dezember 2026 vorläufig die volle Bruttokaltmiete einer Berlinerin anzuerkennen (Beschluss vom 13. November 2026, Az. S 127 AS 9353/26 ER).

Die Bruttokaltmiete, also die Grundmiete plus kalte Betriebskosten, betrug 737,10 Euro im Monat. Der Berliner Richtwert für einen Einpersonenhaushalt lag bei 449 Euro. Damit fehlten der Frau monatlich 288,10 Euro für die Miete.

Die Frau hatte den fehlenden Betrag bislang aus ihrem Regelbedarf aufgebracht und ihre Miete vollständig gezahlt. Ihr Konto war deutlich überzogen. Zugleich hielt der sozialpsychiatrische Dienst einen Umzug und andere Maßnahmen zur Kostensenkung aus gesundheitlichen Gründen für unzumutbar.

Warum der Eilantrag auch ohne Mietrückstand Erfolg hatte

Für eine einstweilige Anordnung nach § 86b Abs. 2 Satz 2 SGG muss eine vorläufige Regelung nötig sein, um wesentliche Nachteile abzuwenden. Mietrückstände oder eine drohende Kündigung sind dafür keine zwingende Voraussetzung.

Im Berliner Fall sprachen der monatliche Fehlbetrag und das bereits überzogene Konto dagegen, die Frau bis zur Entscheidung in der Hauptsache weiter auf ihren Regelbedarf zu verweisen.

Für den streitigen Zeitraum vom 30. Oktober bis zum 30. November 2026 lehnte das Gericht eine sofortige Nachzahlung ab. Die Frau hatte die Miete für beide Monate bereits vollständig beglichen. Aus Sicht des Gerichts hätte eine Erstattung für diese Monate lediglich bereits eingesetztes Geld ersetzt. Ob ihr die Differenz für diesen Zeitraum zusteht, kann im Hauptsacheverfahren geklärt werden.

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Ärztliche Stellungnahme gab bei der Folgenabwägung den Ausschlag

Eine Ärztin des sozialpsychiatrischen Dienstes in Berlin-Steglitz-Zehlendorf kam nach einer psychiatrischen Begutachtung zu dem Ergebnis, dass der Frau für mindestens zwei Jahre weder ein Umzug noch andere Maßnahmen zur Senkung der Miet- oder Heizkosten zuzumuten seien. Dem Gericht lagen keine näheren Einzelheiten zur Begründung dieser Einschätzung vor. Die Frage der Umzugsfähigkeit blieb im Eilverfahren deshalb offen.

Das Gericht wog ab, welche Folgen es für die Frau hätte, wenn sie den Fehlbetrag bis zur Hauptsacheentscheidung weiter selbst tragen müsste. Dem stellte es das finanzielle Risiko des Jobcenters gegenüber, falls sich die vorläufige Leistung später als unbegründet erweisen sollte. Angesichts der gesundheitlichen Gründe und der Belastung ihres Lebensunterhalts entschied das Gericht für die Zeit ab Dezember zugunsten der Frau.

Was Betroffene für einen Eilantrag belegen können

Wer wegen gekürzter Unterkunftskosten einen erheblichen Teil des Regelbedarfs für die Miete aufbringen muss, kann frühzeitig einstweiligen Rechtsschutz beantragen.

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Für den möglichen Anspruch auf höhere Unterkunftskosten zeigen der Jobcenterbescheid und der Mietvertrag, welche Miete anfällt und welchen Teil das Jobcenter anerkennt. Für die Dringlichkeit können Kontoauszüge zusammen mit konkreten Angaben dazu, welche laufenden Ausgaben kaum noch zu decken sind, die Folgen der Mietlücke glaubhaft machen.

Bei gesundheitlichen Gründen hilft eine ärztliche Stellungnahme, die konkret beschreibt, warum ein Wohnungswechsel unzumutbar ist und wie lange die Einschränkung voraussichtlich anhält.

Für die Anerkennung der tatsächlichen Kosten nach Ablauf der Karenzzeit kommt es darauf an, ob sich die Kosten durch einen Umzug, durch Untervermietung oder auf andere zumutbare Weise senken lassen (§ 22 Abs. 1 Satz 9 SGB II). Für die Sozialhilfe enthält § 35 Abs. 3 SGB XII eine vergleichbare Regelung.

Weiterer Eilbeschluss zur gesundheitlichen Unzumutbarkeit

Auch das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen verpflichtete ein Jobcenter im Eilverfahren zur vorläufigen Anerkennung der tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten (Az. L 13 AS 285/26 B ER).

Eine schwer erkrankte, dialysepflichtige Mutter hatte glaubhaft gemacht, dass ihr ein Umzug aus gesundheitlichen Gründen nicht zuzumuten war. In diesem Fall bestanden bereits Mietschulden, für die das Gericht zusätzlich ein vorläufiges Darlehen zusprach.

Bürgergeld: Miete zu hoch, Umzug unzumutbar – Gericht stärkt schwer kranke Mutter

Quellen

SG Berlin, Beschluss vom 13. November 2026, Az. S 127 AS 9353/26 ER (veröffentlichter Auszug)

§ 86b SGG · § 22 SGB II · § 35 SGB XII

Jobcenter Berlin Treptow-Köpenick, Richtwerte zur Bruttokaltmiete ab Januar 2026 (PDF)