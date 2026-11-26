Jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen, Angehörige gepflegt und regelmäßig Rentenbeiträge gezahlt – für viele Beschäftigte ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren ein fest eingeplanter Bestandteil ihrer Altersvorsorge. Doch genau dieses Recht steht im Zuge der großen Rentenreform zur Disposition.

Inzwischen zeichnet sich allerdings eine mögliche Wende ab. Statt die abschlagsfreie Frührente vollständig abzuschaffen, bringen Unionspolitiker eine sogenannte Respekt-Rente ins Gespräch, die vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen schützen soll.

Abschlagsfreie Rente steht vor einem grundlegenden Umbau

Die Alterssicherungskommission hatte im Juni 2026 empfohlen, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in ihrer bisherigen Form abzuschaffen. Damit würde eine Möglichkeit entfallen, die es Beschäftigten bislang erlaubt, nach 45 Versicherungsjahren bis zu zwei Jahre vor der regulären Altersgrenze ohne Rentenabschläge in den Ruhestand zu gehen.

Während die Union mit einer Einschränkung der bisherigen Regelung die Rentenversicherung finanziell entlasten möchte, wehrt sich die SPD gegen eine ersatzlose Abschaffung. Auch mehrere Ministerpräsidenten der CDU haben sich für den Erhalt der abschlagsfreien Altersrente ausgesprochen.

Für die Versicherten geht es dabei um erhebliche Beträge. Wer künftig zwei Jahre früher in Rente gehen möchte, könnte bei einer Abschaffung der Sonderregelung nach heutiger Berechnungsweise einen lebenslangen Rentenabschlag von 7,2 Prozent hinnehmen müssen.

Neue Respekt-Rente soll Geringverdiener schützen

Am 25. November 2026 wurde ein neuer Kompromissvorschlag aus der Unionsfraktion bekannt. Die CDU-Abgeordneten Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig wollen die abschlagsfreie Frührente für Menschen mit geringeren Erwerbseinkommen erhalten.

Nach dem Vorschlag sollen Versicherte weiterhin ohne Abschläge früher in Rente gehen können, wenn sie 45 Versicherungsjahre erreichen und während ihres Erwerbslebens höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient haben.

Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten sollen weiterhin berücksichtigt werden. Bei Versicherten mit höheren Einkommen sollen dagegen Rentenabschläge auf diejenigen Entgeltpunkte erhoben werden, die oberhalb der vorgesehenen Grenze liegen.

Es handelt sich somit nicht um eine starre Einkommensgrenze, bei deren Überschreiten sofort die gesamte Rente gekürzt würde. Vielmehr sollen die finanziellen Nachteile mit zunehmendem Erwerbseinkommen steigen.

Wer könnte künftig von der Respekt-Rente profitieren?

Besonders interessant wäre der Vorschlag für Beschäftigte, die über Jahrzehnte gearbeitet, dabei jedoch vergleichsweise wenig verdient haben. Dazu könnten viele Verkäuferinnen, Reinigungskräfte, Beschäftigte im Gastgewerbe, Pflegehilfskräfte und Arbeitnehmer in anderen Niedriglohnbranchen gehören.

Auch Menschen, die wegen der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen zeitweise in Teilzeit gearbeitet haben, könnten unter bestimmten Voraussetzungen profitieren. Ob und wie diese Zeiten bei der Ermittlung der Einkommensgrenze berücksichtigt werden, müsste allerdings gesetzlich geregelt werden.

Die vorgeschlagene Respekt-Rente darf zudem nicht mit der bereits bestehenden Grundrente verwechselt werden. Während der Grundrentenzuschlag unter bestimmten Voraussetzungen die Rentenhöhe verbessert, soll die Respekt-Rente einen früheren Rentenbeginn ohne finanzielle Nachteile ermöglichen.

Söder will Ausnahmen für körperlich hart arbeitende Menschen

Bereits am 22. November hatte CSU-Chef Markus Söder signalisiert, dass die abschlagsfreie Rente möglicherweise nicht vollständig abgeschafft werden müsse. Er brachte Ausnahmen für Menschen ins Gespräch, die über viele Jahre besonders schwere körperliche Arbeit geleistet haben.

Davon könnten beispielsweise Beschäftigte auf dem Bau, in der Industrie, in der Pflege oder in Handwerksbetrieben profitieren. Eine verbindliche Festlegung der begünstigten Berufsgruppen gibt es bislang jedoch nicht.

Eine solche Regelung wäre schwierig umzusetzen, weil sich die gesundheitliche Belastung nicht immer an einer Berufsbezeichnung ablesen lässt. Auch psychisch belastende Tätigkeiten oder jahrzehntelange Schichtarbeit müssten bei einer sozial ausgewogenen Lösung berücksichtigt werden.

Mehr dazu: Rente nach 45 Jahren: Söder will neue Ausnahmen – diese Beschäftigten könnten profitieren.

Diese vier Szenarien sind für die Zukunft der abschlagsfreien Rente denkbar

Die politischen Verhandlungen zeigen, dass unterschiedliche Modelle für die Zukunft der vorgezogenen Altersrente möglich sind. Für die Versicherten macht es einen erheblichen Unterschied, welcher Vorschlag sich am Ende durchsetzt.

Reformmodell Mögliche Auswirkungen Vollständige Abschaffung 45 Versicherungsjahre allein ermöglichen keine abschlagsfreie Frührente mehr. Erhalt der bisherigen Regelung Versicherte können weiterhin bei Erreichen der erforderlichen Altersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen. Respekt-Rente Geringverdiener behalten den abschlagsfreien Zugang, höhere Einkommen führen zu gestaffelten Abschlägen. Ausnahmen für belastende Berufe Bestimmte Arbeitnehmer könnten aufgrund ihrer langjährigen beruflichen Belastung weiterhin früher abschlagsfrei in Rente gehen.

Auch eine Kombination verschiedener Modelle ist denkbar. Welche Lösung umgesetzt wird und welche Übergangsvorschriften vorgesehen werden, steht am 26. November 2026 noch nicht fest.

Diese Geburtsjahrgänge können derzeit noch ohne Abschläge in Rente gehen

Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung gelten weiterhin die bisherigen Bestimmungen nach § 38 und § 236b SGB VI. Beschäftigte, die mindestens 45 anrechenbare Versicherungsjahre vorweisen können, dürfen nach Erreichen ihrer jeweiligen Altersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen.

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Geburtsjahrgang Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren Reguläres Rentenalter 1960 64 Jahre und 4 Monate 66 Jahre und 4 Monate 1961 64 Jahre und 6 Monate 66 Jahre und 6 Monate 1962 64 Jahre und 8 Monate 66 Jahre und 8 Monate 1963 64 Jahre und 10 Monate 66 Jahre und 10 Monate 1964 65 Jahre 67 Jahre 1965 65 Jahre 67 Jahre 1966 und jünger 65 Jahre 67 Jahre

Die Tabelle bildet ausschließlich das derzeit geltende Recht ab. Sie stellt keine Garantie dar, dass diese Altersgrenzen auch nach einer künftigen Rentenreform unverändert bleiben.

Wer bereits 45 Versicherungsjahre erreicht hat, aber die erforderliche Altersgrenze noch nicht erfüllt, kann diese Rentenart nicht vorzeitig beziehen. Wer dennoch früher aufhört und eine andere Altersrente beantragt, muss unter Umständen trotz 45 Versicherungsjahren mit erheblichen Rentenabschlägen rechnen.

Was eine Abschaffung der abschlagsfreien Rente kosten könnte

Nach geltendem Recht wird eine vorgezogene Altersrente für langjährig Versicherte um 0,3 Prozent für jeden Monat gekürzt, den Versicherte vor ihrer Regelaltersgrenze in Rente gehen. Bei einem um zwei Jahre vorgezogenen Rentenbeginn ergibt sich damit ein dauerhafter Abschlag von 7,2 Prozent.

Für Menschen, die heute nach 45 Versicherungsjahren zwei Jahre früher ohne Abschläge in Rente gehen könnten, wäre eine vollständige Abschaffung ohne Ersatzregelung deshalb mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbunden.

Monatliche Bruttorente vor Abschlag Monatlicher Verlust bei 7,2 Prozent Jährlicher Verlust Verlust in 20 Jahren 1.000 Euro 72 Euro 864 Euro 17.280 Euro 1.200 Euro 86,40 Euro 1.036,80 Euro 20.736 Euro 1.500 Euro 108 Euro 1.296 Euro 25.920 Euro 1.800 Euro 129,60 Euro 1.555,20 Euro 31.104 Euro 2.000 Euro 144 Euro 1.728 Euro 34.560 Euro 2.500 Euro 180 Euro 2.160 Euro 43.200 Euro

Die Modellrechnung geht von gleichbleibenden Bruttorenten aus und berücksichtigt weder Rentenerhöhungen noch Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge. Sie verdeutlicht, welche finanziellen Folgen eine Abschaffung bei unveränderten Abschlagsregeln haben könnte.

Hinzu kommt, dass Versicherte bei einer Fortsetzung ihrer Beschäftigung weitere Rentenansprüche erwerben könnten. Der finanzielle Unterschied zwischen einem früheren und einem späteren Rentenbeginn hängt deshalb auch von der individuellen Erwerbsbiografie ab.

Warum die 45 Versicherungsjahre nicht einfach durch 47 Jahre ersetzt werden sollten

In der Reformdebatte wurde auch darüber diskutiert, die Voraussetzungen für die abschlagsfreie Altersrente zu verschärfen. Statt 45 könnten beispielsweise 47 Versicherungsjahre verlangt oder bestimmte Versicherungszeiten nicht mehr berücksichtigt werden.

Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom 6. November 2026 zeigt jedoch, dass auch solche Einschränkungen gravierende soziale Folgen hätten.

Bei einer Anhebung auf 47 Versicherungsjahre würden mehr als vier von zehn der bisher Begünstigten den Zugang zur abschlagsfreien Frührente verlieren. Besonders häufig wären Menschen in Ostdeutschland betroffen.

Würden Kindererziehungszeiten nicht mehr berücksichtigt, verlöre nach der Untersuchung knapp ein Viertel der bisher Berechtigten den Zugang. Unter den Frauen wären es sogar mehr als die Hälfte.

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Die Ergebnisse zeigen, dass eine scheinbar moderate Verschärfung der Voraussetzungen erhebliche Nachteile für Menschen mit bestimmten Erwerbsbiografien verursachen kann.

Werden die rentennahen Jahrgänge geschützt?

Besonders groß ist die Verunsicherung bei Beschäftigten, die nur noch wenige Jahre bis zu ihrem geplanten Rentenbeginn arbeiten müssen. Viele haben bereits Altersteilzeitverträge abgeschlossen, Arbeitszeit reduziert oder ihre finanziellen Rücklagen entsprechend eingeplant.

In der politischen Debatte werden deshalb Übergangsfristen von etwa fünf Jahren diskutiert. Eine gesetzlich garantierte Übergangsfrist mit verbindlichen Stichtagen gibt es bislang allerdings nicht.

Auch das Erreichen der 45 Versicherungsjahre allein bedeutet nicht automatisch, dass die heute geltenden Altersgrenzen dauerhaft geschützt sind. Für künftige Rentenzugänge kommt es darauf an, welches Recht bei Rentenbeginn gilt und welche Übergangsvorschriften der Gesetzgeber beschließt.

Lesen Sie dazu auch: Abschaffung der Rente nach 45 Jahren: Eine neue Rentenfrist ist bereits in Planung.

Müssen Bestandsrentner eine nachträgliche Kürzung befürchten?

Wer bereits eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte bezieht, muss nach den bislang bekannten Reformvorschlägen nicht mit einer nachträglichen Einführung von Abschlägen rechnen. Die Diskussion betrifft vor allem die Voraussetzungen für zukünftige Rentenzugänge.

Bereits laufende Renten genießen zudem einen besonderen rechtlichen Schutz. Eine rückwirkende Kürzung wäre rechtlich anders zu beurteilen als eine Veränderung der Voraussetzungen für einen zukünftigen Rentenbeginn.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Bestandsrentner grundsätzlich von sämtlichen anderen rentenpolitischen Veränderungen ausgenommen wären.

Diese Zeiten zählen derzeit zu den 45 Versicherungsjahren

Entgegen einer weitverbreiteten Annahme müssen Versicherte nicht zwingend 45 Jahre ununterbrochen in Vollzeit gearbeitet haben. Auch Zeiten der Kindererziehung, der nicht erwerbsmäßigen Angehörigenpflege und bestimmte Zeiten des Sozialleistungsbezugs können anerkannt werden.

Versicherungszeit Anrechnung auf die 45 Jahre Versicherungspflichtige Beschäftigung Ja Versicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung Ja Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten Ja Nicht erwerbsmäßige Angehörigenpflege Unter bestimmten Voraussetzungen Krankengeldbezug Grundsätzlich ja Arbeitslosengeld I Grundsätzlich ja, mit Einschränkungen in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn Bürgergeld und frühere ALG-II-Zeiten Nein Schul- und Studienzeiten Grundsätzlich nein Freiwillige Rentenbeiträge Unter bestimmten Voraussetzungen

Gerade Menschen, die mehrfach arbeitslos waren, Angehörige gepflegt oder ihre Beschäftigung unterbrochen haben, sollten ihren Versicherungsverlauf genau überprüfen lassen. Fehlende oder nicht erfasste Versicherungszeiten können darüber entscheiden, ob die abschlagsfreie Altersrente überhaupt beansprucht werden kann.

Ein früher Rentenantrag schützt nicht automatisch vor der Reform

Manche Versicherte überlegen angesichts der Reformpläne, vorsorglich bereits jetzt einen Rentenantrag zu stellen. Dadurch lässt sich die derzeitige Rechtslage jedoch nicht für einen erst in einigen Jahren vorgesehenen Rentenbeginn sichern.

Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass grundsätzlich die gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Rentenbeginns gelten. Ein vorzeitig gestellter Antrag ersetzt daher keine gesetzliche Vertrauensschutzregelung.

Sinnvoll ist es dagegen, eine aktuelle Rentenauskunft anzufordern und eine Kontenklärung durchführen zu lassen. Versicherte sollten wissen, wann sie die 45 Versicherungsjahre erreichen und welche alternativen Rentenzugänge ihnen offenstehen.

Die abschlagsfreie Rente bei Schwerbehinderung bleibt eine Alternative

Für Menschen mit einem anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 existiert eine eigenständige Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Dafür müssen grundsätzlich 35 Versicherungsjahre nachgewiesen werden.

Nach geltendem Recht können Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 diese Altersrente mit 65 Jahren ohne Abschläge beziehen. Ein vorgezogener Rentenbeginn ist bereits mit 62 Jahren möglich, dann allerdings mit Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent.

Eine Abschaffung der abschlagsfreien Altersrente nach 45 Versicherungsjahren würde nicht automatisch bedeuten, dass auch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen entfällt. Hierfür wären gesonderte gesetzliche Änderungen erforderlich.

Wie geht es mit der Rentenreform weiter?

Bundeskanzler Friedrich Merz strebt an, wesentliche Teile der Rentenreform noch vor Weihnachten 2026 im Kabinett auf den Weg zu bringen. Ob sich Union und SPD bis dahin auf eine gemeinsame Lösung für die abschlagsfreie Frührente verständigen, bleibt abzuwarten.

Der neue Vorschlag einer Respekt-Rente zeigt jedoch, dass eine vollständige Abschaffung keineswegs die einzige politisch diskutierte Möglichkeit ist. Gleichzeitig stößt auch dieses Modell innerhalb der Union auf Widerstand.

Für Millionen Versicherte bleibt damit die Frage offen, ob künftig die Anzahl der Versicherungsjahre, das Einkommen während des Erwerbslebens oder die berufliche Belastung über einen abschlagsfreien vorzeitigen Rentenbeginn entscheiden wird.

Beispiel aus der Praxis: 45 Jahre gearbeitet und plötzlich 25.920 Euro weniger Rente

Der fiktive Industriemechaniker Thomas Becker wurde 1965 geboren und begann bereits mit 17 Jahren seine Berufsausbildung. Nach jahrzehntelanger Beschäftigung plant er, im Jahr 2030 mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente zu gehen.

Seine voraussichtliche Bruttorente beträgt zu diesem Zeitpunkt 1.500 Euro monatlich. Nach heutigem Recht könnte er bei Erfüllung der 45 Versicherungsjahre diese Rente ohne Abschläge beziehen.

Würde die bisherige Regelung bis zu seinem Rentenbeginn vollständig abgeschafft und würden keine Übergangs- oder Ausnahmeregelungen greifen, müsste er bei einem unveränderten Rentenbeginn und gleichbleibenden Abschlagsregeln eine Kürzung um 7,2 Prozent hinnehmen.

Seine monatliche Bruttorente würde dadurch auf 1.392 Euro sinken. Innerhalb von 20 Jahren entspräche dies ohne Berücksichtigung von Rentenerhöhungen einem Verlust von 25.920 Euro.

Ob Thomas Becker durch eine mögliche Respekt-Rente oder eine Sonderregelung für körperlich belastende Berufe geschützt würde, hängt von der endgültigen gesetzlichen Ausgestaltung ab. Genau diese Unsicherheit erschwert gegenwärtig die Ruhestandsplanung vieler Beschäftigter.

FAQ: Vier wichtige Fragen zur Zukunft der abschlagsfreien Rente

Wird die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren abgeschafft?

Eine Abschaffung wurde von der Alterssicherungskommission empfohlen, ist aber bislang nicht gesetzlich beschlossen. Inzwischen werden auch Modelle diskutiert, die einen teilweisen Erhalt der abschlagsfreien Frührente ermöglichen sollen.

Was bedeutet die geplante Respekt-Rente?

Nach einem Vorschlag von Unionsabgeordneten sollen Menschen mit 45 Versicherungsjahren und einem Erwerbseinkommen von höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens weiterhin abschlagsfrei früher in Rente gehen können. Bei höheren Einkommen sollen Abschläge auf die oberhalb dieser Grenze erworbenen Entgeltpunkte anfallen.

Bin ich geschützt, wenn ich bereits 45 Versicherungsjahre erreicht habe?

Das Erreichen der 45 Versicherungsjahre allein garantiert keinen dauerhaften Schutz vor zukünftigen Gesetzesänderungen. Ob rentennahe Jahrgänge von einer Reform ausgenommen werden, hängt von den noch zu beschließenden Übergangsvorschriften ab.

Kann ich weiterhin mit 65 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen?

Ja, nach geltendem Recht können Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, wenn sie die Wartezeit von 45 Jahren erfüllen. Ob diese Möglichkeit langfristig unverändert bestehen bleibt, ist Gegenstand der laufenden Rentenreform.

Quellen

Bundesregierung: Empfehlungen der Alterssicherungskommission, Deutsche Rentenversicherung: Was die Reformvorschläge für Versicherte bedeuten, § 38 SGB VI – Altersrente für besonders langjährig Versicherte