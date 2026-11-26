Für den Januar hatte die Finanzkommission einen höheren Rundfunkbeitrag empfohlen. Eine Gerichtssprecherin nannte nun das erste Quartal 2027 als voraussichtlichen Zeitraum für die Verkündung des Urteils über die Beschwerden von ARD und ZDF.

Zum Jahreswechsel bleibt es also vorerst bei 18,36 Euro im Monat pro Wohnung. Die Länder haben demnach die für Januar empfohlenen 18,64 Euro bislang nicht umgesetzt, berichtet das Branchenmagazin DWDL.

Warum Karlsruhe über den Beitrag von 2025 verhandelt

Der Streit begann mit einer Empfehlung aus dem Februar 2024. Damals schlug die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, vor, den Monatsbeitrag von Januar 2025 an um 58 Cent auf 18,94 Euro anzuheben.

Die Länder hielten den Beitrag für zwei Jahre bei 18,36 Euro und verwiesen unter anderem auf angestoßene Rundfunkreformen. ARD und ZDF sehen in der ausgebliebenen Erhöhung eine Verletzung der Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 des Grundgesetzes und reichten Verfassungsbeschwerden ein (Az. 1 BvR 2524/24 und 1 BvR 2525/24).

Der Erste Senat hat die Beschwerden am 23. Juni 2026 mündlich verhandelt.

Finanzkommission fordert 18,64 Euro

Im Februar 2026 legte die KEF eine neue Berechnung vor. Für die beiden verbleibenden Jahre der Beitragsperiode, 2027 und 2028, empfahl sie ab Januar 2027 einen Monatsbeitrag von 18,64 Euro.

Die Kommission rechnet mit höheren Beitragseinnahmen und Finanzerträgen als zuvor angenommen. Verschobene Investitionen verschaffen den Sendern außerdem vorübergehend mehr verfügbare Mittel, erläutert die KEF in ihrer Mitteilung zur neuen Empfehlung.

Gegenüber dem geltenden Beitrag wären das 28 Cent mehr im Monat. Wie die Kommission zu dieser Summe kam, erklärt unser bisheriger Beitrag über die empfohlene Erhöhung des Rundfunkbeitrags für 2027.

Was das Urteil für die Beitragshöhe ändern kann

Die Sender melden ihren Finanzbedarf, die KEF prüft ihn und die Länder setzen den Beitrag im regulären Verfahren per Staatsvertrag fest. Wer von der Empfehlung abweichen will, muss die Abweichung nachprüfbar begründen, erläutert die KEF zum Verfahren der Beitragsfestsetzung.

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In Karlsruhe geht es darum, ob die Länder diese Vorgaben eingehalten haben. Bei der Verhandlung argumentierten die Länder, die Sender seien dank ihrer Rücklagen bis Ende 2026 ausreichend finanziert gewesen.

Der KEF-Vorsitzende erwiderte, die Kommission habe die Rücklagen bereits in ihre Berechnung einbezogen. ARD und ZDF beantragten am Ende der Verhandlung, dass das Gericht 18,64 Euro ab Januar 2027 anordnet, berichtet epd medien aus Karlsruhe.

Karlsruhe setzte schon 2021 eine zuvor blockierte Erhöhung vorläufig in Kraft. Der Beitragsservice erhob den neuen Betrag von 18,36 Euro erstmals für August 2021, wie er in seinen Informationen zur damaligen Erhöhung erläutert.

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28 Cent mehr für eine Wohnung

Bei der gesetzlichen Zahlungsweise wird der Beitrag in der Mitte eines Dreimonatszeitraums fällig. Für Paare und Familien mit einer gemeinsamen Wohnung fällt der Betrag einmal an.

Rundfunkbeitrag je Wohnung bei voller Beitragspflicht Zeitraum Geltender Beitrag Bei 18,64 Euro monatlich Mehrkosten Ein Monat 18,36 Euro 18,64 Euro 0,28 Euro Drei Monate 55,08 Euro 55,92 Euro 0,84 Euro Zwölf Monate 220,32 Euro 223,68 Euro 3,36 Euro

Die Jahresrechnung setzt voraus, dass derselbe Monatsbetrag zwölf Monate lang gilt. Die geltenden Beträge für die verschiedenen Zahlungsweisen nennt der Beitragsservice.

Wer schon jetzt eine Befreiung beantragen kann

Wer etwa Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung erhält, kann mit dem Leistungsbescheid eine Befreiung beantragen. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen lassen sich auch frühere Monate berücksichtigen, wie unser Ratgeber zur rückwirkenden Befreiung vom Rundfunkbeitrag erklärt.

Drei Fragen und Antworten zum Rundfunkbeitrag 2027

Steigt der Rundfunkbeitrag am 1. Januar 2027?

Nach aktuellem Stand gelten zum Jahreswechsel weiter 18,36 Euro im Monat je Wohnung. Über eine spätere Erhöhung ist noch nicht entschieden.

Kann nach dem Urteil eine Nachzahlung fällig werden?

Derzeit lässt sich keine Nachforderung aus dem laufenden Verfahren ableiten. Ob es dazu kommt, hängt davon ab, ob eine Erhöhung wirksam wird und ab welchem Zeitpunkt sie gilt.

Muss ich für einen Befreiungsantrag auf das Urteil warten?

Wer die Voraussetzungen bereits erfüllt, kann mit dem passenden Nachweis jetzt einen Antrag stellen. Welche Unterlagen Sie brauchen, steht im Gegen-Hartz-Ratgeber zur Befreiung vom Rundfunkbeitrag.