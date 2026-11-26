Wer bereits mit 17 Jahren eine Ausbildung begonnen hat, kann mit 62 Jahren auf 45 Versicherungsjahre kommen. Doch das bedeutet nicht, dass er sofort in Rente gehen darf. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 ist eine abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren frühestens mit 65 möglich, also zwei Jahre vor der regulären Altersgrenze.

Die Union und die SPD streiten nun darüber, ob diese Möglichkeit bestehen bleiben soll. Die SPD lehnt eine ersatzlose Abschaffung ab, während die Alterssicherungskommission empfiehlt, den abschlagsfreien vorzeitigen Rentenbeginn zu streichen.

Auch für Menschen mit mindestens 35 Versicherungsjahren könnten sich die Regeln ändern. Bisher können sie ab 63 Jahren mit Abschlägen in Rente gehen. Die Kommission schlägt vor, dieses Mindestalter auf 64 Jahre anzuheben. Beschlossen sind diese Änderungen noch nicht.

Was die SPD verteidigt und wo sie verhandelt

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat sich für die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren ausgesprochen. CSU-Chef Markus Söder will den Kreis der Berechtigten verkleinern, zeigte sich aber offen für Übergangsfristen und Ausnahmen bei körperlich besonders schwerer Arbeit.

Spielraum für einen Kompromiss sieht die SPD-Rentenpolitikerin Annika Klose bei der Frage, welche Monate für die 45 Jahre zählen. Über Zeiten der Arbeitslosigkeit und Krankheit könne man sprechen, Kindererziehung und Pflege will sie weiter berücksichtigen.

Eine Garantie für den Fortbestand der heutigen Regelung gibt es bislang nicht. Anfang November lehnte der Sozialausschuss des Bundestags einen Antrag auf Erhalt der abschlagsfreien Rente auch mit den Stimmen der SPD ab.

Nach 45 Jahren könnte der abschlagsfreie Ausstieg entfallen

Die Alterssicherungskommission empfiehlt, die vorgezogene abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen. Wer mit 65 die geforderten 45 Jahre erreicht und regulär erst mit 67 in Rente gehen könnte, würde damit den Anspruch auf diese zwei abschlagsfreien Jahre verlieren.

Für langjährig Beschäftigte, die kurz vor der Rente aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, steht eine besondere Absicherung zur Diskussion. Was sich dadurch ändern würde, zeigt der Blick auf eine Pflegekraft: Heute genügen ihr die anerkannten Versicherungsjahre und das vorgeschriebene Alter, einen gesundheitlichen Grund muss sie für diese Rente nicht nachweisen.

Ein früher Berufsstart soll keinen eigenen Rententermin begründen

Der zweite Vorschlag betrifft eine Alternative zur heutigen Regelung. Die Kommission lehnt es ab, den Rentenbeginn allein von der Zahl der Beitragsjahre abhängig zu machen.

Wer mit 62 bereits 45 Jahre zusammenhat, müsste also weiterhin eine Altersgrenze abwarten. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 liegt sie für die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren schon heute bei 65.

Nach 35 Jahren soll die Rente frühestens mit 64 beginnen

Die dritte Empfehlung träfe Beschäftigte, die einen dauerhaften Abschlag in Kauf nehmen würden, um mit 63 aufzuhören. Steigt das Mindestalter für die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren auf 64, müssten sie zwölf Monate länger arbeiten oder ein Jahr ohne diese Rentenzahlung überbrücken.

Auch für die Zeit danach schlägt die Kommission eine Änderung vor. Steigt die Regelaltersgrenze weiter, soll der früheste Rentenbeginn mitwandern, sodass zwischen beiden Terminen drei Jahre liegen.

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Was heute für Ihren Jahrgang gilt

Für die Altersrenten nach 35 und nach 45 Versicherungsjahren gelten unterschiedliche Altersgrenzen. Die Tabelle zeigt, welchen Abschlag ein Beginn mit 63 nach geltendem Recht kostet und wann derselbe Jahrgang nach 45 anerkannten Jahren abschlagsfrei gehen kann (Stand 24. November 2026).

Geburtsjahrgang Abschlag bei Beginn mit 63 nach 35 Versicherungsjahren Frühester Beginn ohne Abschlag nach 45 Versicherungsjahren 1962 13,2 Prozent 64 Jahre und 8 Monate 1963 13,8 Prozent 64 Jahre und 10 Monate Ab 1964 14,4 Prozent 65 Jahre

Fiktives Beispiel: Was Petra ein Rentenbeginn mit 63 kostet

Petra, Jahrgang 1963, arbeitet in einer Bäckerei in Barsinghausen bei Hannover und hat mit 63 bereits 45 anerkannte Versicherungsjahre. Bis zu ihrer abschlagsfreien Altersrente fehlen ihr noch 22 Monate, bis zur Regelaltersgrenze von 66 Jahren und zehn Monaten sind es 46 Monate.

Will Petra schon mit 63 die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren beziehen, berechnet die Rentenversicherung den Abschlag anhand der 46 Monate: Das ergibt 13,8 Prozent.

Aus einem bis dahin erworbenen Rentenanspruch von 1.600 Euro brutto würden 1.379,20 Euro im Monat – dauerhaft 220,80 Euro weniger.

Sechs Fragen zur Rente mit 63

Hat die Koalition die Rente mit 63 schon abgeschafft?

Nein. Die drei Empfehlungen sind am 24. November 2026 Gegenstand der politischen Verhandlungen, für Ihren Rentenantrag gelten die bisherigen gesetzlichen Altersgrenzen und Wartezeiten.

Kann ich die Rente nach 45 Jahren mit einem Abschlag noch früher beziehen?

Diese Rentenart können Sie erst ab der Altersgrenze Ihres Jahrgangs beziehen. Möchten Sie bereits mit 63 gehen, kommt dafür die gesonderte Altersrente nach 35 Versicherungsjahren infrage.

Entfällt mein Abschlag, wenn ich das reguläre Rentenalter erreiche?

Der Abschlag auf die vorzeitig bezogene Rente bleibt lebenslang bestehen. Er beträgt 0,3 Prozent für jeden Monat, um den Sie die Altersrente für langjährig Versicherte vorziehen.

Zählen für die 45 Jahre auch Zeiten außerhalb des Berufs?

Ja, dazu können etwa Zeiten der Kindererziehung und der versicherten Pflege eines Angehörigen gehören. Monate mit Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen nur dann mit, wenn eine Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers die Arbeitslosigkeit verursacht hat.

Steht schon fest, welche Jahrgänge eine Übergangsfrist bekommen?

Die Koalition hat bislang keinen verbindlichen Stichtag für die diskutierten Änderungen festgelegt. Aus Söders Vorschlag für Übergangsfristen lässt sich deshalb noch kein Anspruch für einen bestimmten Jahrgang ableiten.

Wie erfahre ich, was mich der frühere Ausstieg kostet?

Bitten Sie die Deutsche Rentenversicherung, Ihnen die voraussichtliche Bruttorente für die beiden Anfangstermine zu berechnen, zwischen denen Sie entscheiden. Prüfen Sie anhand des Versicherungsverlaufs in Ihrer persönlichen Rentenauskunft, ob alle Beschäftigungs-, Erziehungs- und Pflegezeiten erfasst sind.

Quellen

Alterssicherungskommission: Empfehlungen zur Alterssicherung, Juni 2026

Bundesregierung: Rente mit 63 – die Fakten

Deutsche Rentenversicherung: Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte

Deutscher Bundestag: Ausschuss lehnt Renten-Anträge der Linken ab, 4. November 2026

Tagesschau: Im Rentenstreit deutet sich ein Kompromiss an, 23. November 2026