Volle Erwerbsminderung bestätigt und trotzdem keine EM-Rente bekommen

Die Rentenversicherung stellte fest, dass ein Mann voll erwerbsgemindert war. Trotzdem lehnte sie seinen Antrag auf Erwerbsminderungsrente ab. Der Grund war, dass ihm zum nachgewiesenen Eintritt der Erwerbsminderung die erforderlichen Pflichtbeiträge fehlten.

Der Mann wehrte sich gegen die Entscheidung und machte geltend, schon Jahre zuvor erwerbsgemindert gewesen zu sein. Doch das Landessozialgericht Hamburg sah dafür keine ausreichenden Nachweise und bestätigte die Ablehnung (Urteil vom 15. September 2026, L 3 R 15/25).

Das Urteil zeigt, dass schwere gesundheitliche Einschränkungen allein nicht für eine Erwerbsminderungsrente ausreichen. Entscheidend ist auch, wann die Erwerbsminderung nachweislich eingetreten ist und ob zu diesem Zeitpunkt die gesetzlichen Voraussetzungen bei den Versicherungszeiten erfüllt waren.

2019 erwerbsgemindert – für die Rente hätte es 2014 sein müssen

Die Deutsche Rentenversicherung erkannte eine befristete volle Erwerbsminderung ab dem 12. November 2019 an. Im dafür geprüften, bereits verlängerten Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 11. November 2019 verzeichnete sein Versicherungskonto jedoch keinen Pflichtbeitragsmonat.

Der Kläger hätte eine volle oder teilweise Erwerbsminderung spätestens zum 30. November 2014 nachweisen müssen. Diesen Nachweis sah das Gericht trotz älterer Erkrankungen und zusätzlicher Unterlagen nicht als erbracht an; es wies die Berufung zurück und ließ die Revision nicht zu.

Eine Diagnose sagt noch nicht, seit wann Erwerbsminderung besteht

Eine Krankheit kann lange bestehen, bevor sie das tägliche Leistungsvermögen unter die rentenrechtlichen Grenzen drückt. Deshalb müssen medizinische Unterlagen nicht nur Erkrankungen benennen. Sie müssen auch nachvollziehbar beschreiben, dass das mangelnde Leistungsvermögen im entscheidenden Zeitraum vorlag.

Im Hamburger Verfahren bezog sich ein Arztbericht auf die Jahre 2015 bis 2018. Er enthielt keine Aussagen zu Gesundheitsstörungen im Jahr 2014. Das belegte gerade nicht den Zeitpunkt, der für den Rentenanspruch zählte.

Drei verschiedene Zeitpunkte – mit erheblichen Folgen

Für Ihren Antrag sollten Sie Erkrankungsbeginn, Eintritt der Erwerbsminderung und Antrag auseinanderhalten. Wer diese Unterschiede übersieht, kann selbst mit überzeugenden ärztlichen Befunden an den Voraussetzungen der Erwerbsminderungsrente scheitern.

Zeitpunkt Bedeutung für die Rente Beginn der Erkrankung Belegt für sich allein noch keine rentenrechtlich erhebliche Einschränkung des täglichen Leistungsvermögens. Eintritt der Erwerbsminderung Bestimmt grundsätzlich, für welchen zurückliegenden Zeitraum die Rentenversicherung die erforderlichen Pflichtbeiträge prüft. Stellung des Rentenantrags Kann den Zahlungsbeginn beeinflussen, ersetzt aber weder den medizinischen Nachweis noch fehlende Versicherungszeiten.

Warum frühere Beitragsjahre allein nicht reichen

Für eine Erwerbsminderungsrente müssen Versicherte eine Wartezeit von fünf Jahren erfüllen und außerdem in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeiträge aufweisen.

Es genügt also nicht, irgendwann im Berufsleben mehrere Jahre Beiträge gezahlt zu haben.

Allerdings kann sich der Zeitraum durch rentenrechtliche Zeiten verlängern, und das Gesetz kennt Ausnahmen. Deshalb lohnt sich bei einer Ablehnung die Prüfung, ob eine Erwerbsminderungsrente trotz vermeintlich fehlender Pflichtbeiträge infrage kommt.

Arbeitsunfähig bedeutet nicht zwingend erwerbsgemindert

Eine Krankschreibung ist etwas anderes als die Prüfung einer Erwerbsminderungsrente. Dass Sie Ihre bisherige Arbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schaffen, belegt noch nicht, dass Ihre Leistung auch für andere Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt eingeschränkt ist.

Für eine volle Erwerbsminderung muss das tägliche Leistungsvermögen erstens unter drei Stunden liegen. Dies muss zweitens unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes gelten und drittens auf nicht absehbare Zeit.

Auch gegenüber dem Jobcenter sollten Sie die Nachweise auseinanderhalten, denn ein laufender Rentenantrag beendet bestehende Mitwirkungspflichten nicht von selbst.

Auch ein Schwerbehindertenausweis ersetzt keinen Rentennachweis

Der Grad der Behinderung beschreibt Beeinträchtigungen der Teilhabe in Lebensbereichen. Die Rentenversicherung prüft dagegen, in welchem zeitlichen Umfang Sie noch arbeiten können.

Deshalb begründet auch eine anerkannte Schwerbehinderung für sich genommen keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente. Die Unterschiede erläutern die Beiträge zu Grad der Behinderung und EM-Rente sowie zu einem abgelehnten Rentenanspruch trotz festgestellten GdB.

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Prüfen Sie das Rentenkonto genauso sorgfältig wie die Befunde

Wenn die Rentenversicherung fehlende Pflichtbeiträge nennt, sollten Sie sich den Versicherungsverlauf und die Berechnung des Prüfzeitraums ansehen. Verlangen Sie eine nachvollziehbare Erklärung, welche Monate zählen und welche Zeiten den Zeitraum verlängern.

Eine Kontenklärung kann fehlende Angaben ergänzen oder falsche Einordnungen berichtigen, schafft aber keine Beitragszeiten. Warum einzelne Einträge über den Anspruch entscheiden können, zeigt der Beitrag „Erwerbsminderungsrente: Dieser Eintrag im Rentenkonto muss dringend geprüft werden“.

Grundsicherungszeiten sind keine Pflichtbeiträge

Besonders nach längeren Phasen ohne versicherungspflichtige Beschäftigung sollten Sie Ihren Versicherungsschutz prüfen lassen. Der Bezug von Bürgergeld begründet selbst keine Pflichtbeitragszeiten für die Erwerbsminderungsrente, kann aber den Prüfzeitraum verlängern.

Dies zu unterscheiden verhindert zwei Fehlschlüsse: Nicht jeder Monat im Versicherungsverlauf zählt als Pflichtbeitragsmonat, aber auch nicht jeder Monat ohne Beitrag bleibt ohne Wirkung.

Näheres erklärt der Beitrag darüber, wie Bürgergeldzeiten den Anspruch auf EM-Rente beeinflussen.

Ein Widerspruch muss den Ablehnungsgrund treffen

Lehnt die Rentenversicherung wegen fehlender Versicherungszeiten ab, hilft ein weiteres Attest über Ihren heutigen Gesundheitszustand allein häufig nicht weiter. Dann müssen Sie prüfen lassen, ob die Berechnung stimmt oder ob medizinische Unterlagen einen früheren Eintritt der Erwerbsminderung belegen können.

Gegen einen Ablehnungsbescheid können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen; auf ausstehende Unterlagen sollten Sie dafür nicht warten. Wie Sie die Begründung gezielt angehen, erläutert der Beitrag „Erwerbsminderungsrente abgelehnt: Was Sie jetzt tun sollten“.

Keine Rente bedeutet nicht, dass jede Unterstützung entfällt

Wer keine Erwerbsminderungsrente erhält und seinen Lebensunterhalt nicht selbst decken kann, sollte Ansprüche auf existenzsichernde Leistungen prüfen lassen. Welche Leistung infrage kommt, hängt ab von der Dauer der Erwerbsminderung, dem Haushalt sowie Einkommen und Vermögen ab.

Bei dauerhafter voller Erwerbsminderung kommt Grundsicherung nach dem SGB XII in Betracht, bei vorübergehender voller Erwerbsminderung Hilfe zum Lebensunterhalt. Weitere Konstellationen erläutert der Beitrag „Erwerbsminderung, aber keine EM-Rente: Wer zahlt jetzt?“.

Fragen und Antworten zur Erwerbsminderungsrente

Kann die Rentenversicherung volle Erwerbsminderung bestätigen und trotzdem die Rente ablehnen?

Ja, weil die medizinischen und die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zusammenkommen müssen. Eine bestätigte volle Erwerbsminderung ersetzt fehlende Pflichtbeitragszeiten nicht.

Warum zählt der Beginn meiner Krankheit nicht schon als Rentenfall?

Eine Erkrankung kann bestehen, ohne das tägliche Leistungsvermögen ausreichend stark einzuschränken. Entscheidend ist, seit wann die gesundheitlichen Folgen die gesetzlichen Voraussetzungen der Erwerbsminderung erfüllen.

Muss ich immer drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb von fünf Jahren nachweisen?

Das ist die Grundregel, allerdings können bestimmte Zeiten den Prüfzeitraum verlängern. Außerdem bestehen gesetzliche Ausnahmen, die die Rentenversicherung im Einzelfall prüfen muss.

Kann ein neuer Arztbericht eine frühere Erwerbsminderung belegen?

Ja, wenn er den damaligen Zustand anhand nachvollziehbarer Befunde und Einschränkungen beurteilt. Die bloße Beschreibung einer späteren Verschlechterung belegt keinen früheren Eintritt.

Reichen eine lange Krankschreibung oder ein GdB von 50 aus?

Nein, beide ersetzen die Prüfung des verbliebenen Leistungsvermögens auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht. Die zugrunde liegenden medizinischen Befunde können dafür aber wichtige Hinweise liefern.

Was sollte ich bei einer Ablehnung zuerst prüfen?

Prüfen Sie die Widerspruchsfrist und den konkreten Ablehnungsgrund. Bei fehlenden Pflichtbeiträgen gehören der Versicherungsverlauf, mögliche Verlängerungszeiten und der nachgewiesene Eintritt der Erwerbsminderung zusammen auf den Prüfstand.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Erwerbsminderungsrenten – Voraussetzungen und Ausnahmen

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See: Schwerbehinderung und Erwerbsminderung: der Unterschied

Gesetze im Internet: § 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung

Landessozialgericht Hamburg: Urteil vom 15. September 2026 – L 3 R 15/25, Volltextwiedergabe bei urteile.ai