EM-Rente: Erwerbsminderungsrente soll amtlich steigen – Tabelle zeigt Erhöhung

EM-Rente 2027: Amtliche Prognose zeigt 4,09 Prozent mehr Erwerbsminderungsrente

Bei 1.000 Euro Erwerbsminderungsrente wären es 40,90 Euro mehr im Monat: Die neue Rentenschätzung für Juli 2027 lässt auf eine spürbare Erhöhung hoffen.

Doch die 4,09 Prozent sind bislang eine vorläufige Berechnung, und das mögliche Bruttoplus sagt noch wenig darüber aus, wie viel zusätzlich für den Alltag bleibt.

Gerade Menschen mit einer kleinen EM-Rente müssen deshalb genauer hinsehen. Versicherungsbeiträge und die Anrechnung auf ergänzende Sozialleistungen können den finanziellen Vorteil verkleinern oder vollständig aufzehren.

4,09 Prozent sind eine Schätzung und noch kein Beschluss

Die Zahl stammt aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026, der nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom 3. November 2026 eine Anpassung um 4,09 Prozent zum 1. Juli 2027 erwarten lässt. Die endgültige Höhe wird erst im Frühjahr 2027 anhand der dann vorliegenden Berechnungsdaten ermittelt.

Den neuen aktuellen Rentenwert legt die Bundesregierung durch eine Verordnung fest, der der Bundesrat zustimmen muss. Das Bundesarbeitsministerium erläutert dieses Verfahren zur Rentenanpassung auf seiner Internetseite.

Wie stark eine vorläufige Schätzung vom späteren Ergebnis abweichen kann, zeigte sich 2026. Damals wurden aus zunächst erwarteten 3,73 Prozent schließlich 4,24 Prozent, wie die Deutsche Rentenversicherung zur Anpassung 2026 mitteilte.

Warum auch Erwerbsminderungsrenten steigen würden

Die jährliche Rentenanpassung erfasst auch gesetzliche Renten wegen voller und teilweiser Erwerbsminderung. Ihre Berechnung enthält ebenso wie die einer Altersrente den aktuellen Rentenwert, der bei der Anpassung angehoben wird.

Die Grundlage bilden die Rentenformel nach Paragraf 64 SGB VI und die unterschiedlichen Rentenartfaktoren nach Paragraf 67 SGB VI. Bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente würde sich deshalb der bereits berechnete Rentenbetrag ebenfalls um den Anpassungssatz erhöhen.

Ein Beispiel: Bei 800 Euro Bruttorente wären 4,09 Prozent rechnerisch 32,72 Euro zusätzlich. Dieser Zuwachs würde bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente nicht noch einmal halbiert.

Tabelle: So viel mehr EM-Rente wären bei 4,09 Prozent möglich

Die folgende Tabelle rechnet mit einer unveränderten Bruttorente unmittelbar vor der möglichen Anpassung und einem Aufschlag von genau 4,09 Prozent. Sämtliche Beträge verstehen sich vor Versicherungsbeiträgen, einer möglichen Einkommensteuer und möglichen Anrechnungen auf andere Leistungen.

Modellrechnung zur möglichen EM-Rentenerhöhung ab Juli 2027 Bruttorente vor der Anpassung Monatliches Bruttoplus Mögliche neue Bruttorente Bruttoplus Juli bis Dezember 2027 600,00 Euro 24,54 Euro 624,54 Euro 147,24 Euro 800,00 Euro 32,72 Euro 832,72 Euro 196,32 Euro 1.000,00 Euro 40,90 Euro 1.040,90 Euro 245,40 Euro 1.200,00 Euro 49,08 Euro 1.249,08 Euro 294,48 Euro 1.300,00 Euro 53,17 Euro 1.353,17 Euro 319,02 Euro 1.400,00 Euro 57,26 Euro 1.457,26 Euro 343,56 Euro 1.500,00 Euro 61,35 Euro 1.561,35 Euro 368,10 Euro 1.600,00 Euro 65,44 Euro 1.665,44 Euro 392,64 Euro 1.800,00 Euro 73,62 Euro 1.873,62 Euro 441,72 Euro 2.000,00 Euro 81,80 Euro 2.081,80 Euro 490,80 Euro

Eigene Berechnungen auf Grundlage des vorläufigen Prozentsatzes; keine verbindlichen Rentenbeträge für 2027. Durch den später festgelegten Rentenwert und Rundungen können die tatsächlichen Beträge abweichen.

Die Rechnung lautet: bisherige Bruttorente × 0,0409 = monatliche Erhöhung. Für die mögliche neue Bruttorente wird der bisherige Betrag mit 1,0409 multipliziert.

Wer mit der bisherigen Überweisung auf dem Konto rechnet, setzt bei Pflichtversicherten dagegen regelmäßig einen Betrag an, von dem Kranken- und Pflegebeiträge bereits abgezogen wurden. Für den Vergleich mit der Tabelle wird die Bruttorente aus dem Rentenbescheid oder der letzten Rentenanpassungsmitteilung benötigt.

2027 würde das Plus nur für sechs Rentenmonate gelten

Die erwartete Anpassung betrifft die Rente ab Juli 2027. Bei 1.000 Euro bisheriger Bruttorente würden deshalb im Kalenderjahr 2027 insgesamt 245,40 Euro zusätzlich entstehen, sofern die Rente von Juli bis Dezember durchgehend bezogen wird.

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Auf zwölf Monate hochgerechnet wären es 490,80 Euro brutto mehr. Dieser Jahresbetrag darf jedoch nicht als zusätzliches Einkommen für das gesamte Kalenderjahr 2027 eingeplant werden.

Was nach Kranken- und Pflegeversicherung übrig bliebe

Bei einer Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der Rentner werden die Beiträge grundsätzlich aus der höheren Rente berechnet. Von einem Bruttoplus von 40,90 Euro bliebe daher bei üblichen Beitragsverhältnissen ein kleinerer Betrag zur Auszahlung.

Den allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag und den Zusatzbeitrag der jeweiligen Kasse teilen sich Rentenversicherung und Rentner jeweils zur Hälfte. Den Pflegeversicherungsbeitrag tragen Rentner grundsätzlich selbst, wie die Deutsche Rentenversicherung zur Kranken- und Pflegeversicherung erläutert.

Eine für alle gültige Nettotabelle lässt sich daraus nicht ableiten, weil Versicherungsstatus, Krankenkasse und persönliche Pflegebeiträge unterschiedlich sind. Weitere Hintergründe erklärt gegen-hartz.de im Beitrag zu den Abzügen bei der Erwerbsminderungsrente.

Bei ergänzender Grundsicherung kann das Plus verpuffen

Wer neben einer dauerhaften vollen Erwerbsminderungsrente Grundsicherung erhält, muss mit einer Anrechnung des zusätzlichen Renteneinkommens rechnen. Bleiben der anerkannte Bedarf und die sonstigen Verhältnisse unverändert, kann die ergänzende Leistung entsprechend sinken.

Das Bundesarbeitsministerium erklärt die Anrechnung von Rentenerhöhungen auf die Sozialhilfe mit deren nachrangigem Charakter. Ein höherer Rentenbetrag bedeutet deshalb bei gleichzeitigem Leistungsbezug nicht zwangsläufig mehr verfügbares Geld.

Zu prüfen sind allerdings Freibeträge, etwa nach Paragraf 82a SGB XII bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten. Dieser Freibetrag kann auch bei einer Erwerbsminderungsrente greifen und setzt keinen tatsächlich ausgezahlten Grundrentenzuschlag voraus.

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Ist die gesetzliche Obergrenze des Freibetrags bereits ausgeschöpft, wächst er durch die Rentenerhöhung nicht weiter. Wie daraus neue Bescheide entstehen können, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag über Folgebescheide nach einer Rentenerhöhung.

Wohngeld wird nicht wegen jedes Rentenplus sofort gekürzt

Auch beim Wohngeld kann eine höhere EM-Rente den Anspruch beeinflussen. Eine Anpassung um 4,09 Prozent bedeutet aber nicht automatisch, dass ein laufender Wohngeldbescheid ab Juli geändert werden darf.

Nach der derzeitigen Regelung in Paragraf 27 Absatz 2 Wohngeldgesetz ist wegen eines Einkommensanstiegs während des Bewilligungszeitraums neu zu entscheiden, wenn sich das Gesamteinkommen nicht nur vorübergehend um mehr als 15 Prozent erhöht und dadurch das Wohngeld sinkt oder entfällt. Entscheidend ist der Vergleich mit dem Einkommen, das dem Bescheid zugrunde liegt.

Eine einzelne Rentenanpassung um 4,09 Prozent lässt daher noch keinen Schluss auf eine sofortige Wohngeldkürzung zu. Bei einer späteren Weiterbewilligung wird die höhere Rente jedoch grundsätzlich in die Einkommensprognose einbezogen.

Der bestehende EM-Rentenzuschlag darf nicht doppelt gerechnet werden

Bestimmte ältere Erwerbsminderungsrenten erhalten einen Zuschlag von 4,5 oder 7,5 Prozent, der seit Dezember 2025 in die laufende Rente integriert ist. Das erläutert die Deutsche Rentenversicherung in ihren Fragen und Antworten zum EM-Rentenzuschlag.

Ist dieser Zuschlag bereits Bestandteil der Bruttorente, wird er bei einer Modellrechnung mit diesem Gesamtbetrag mit erfasst. Er darf anschließend nicht noch einmal als zusätzlicher neuer Aufschlag für 2027 hinzugerechnet werden.

Die allgemeine Rentenanpassung und der Zuschlag für bestimmte Bestandsrenten sind unterschiedliche Regelungen. Mehr dazu enthält der Beitrag über Änderungen bei der Erwerbsminderungsrente seit Juli 2026.

Auch die Steuer kann sich verändern

Gesetzliche Erwerbsminderungsrenten unterliegen wie Altersrenten grundsätzlich der nachgelagerten Besteuerung. Bei einer bereits festgeschriebenen steuerfreien Rentensumme erhöhen regelmäßige Rentenanpassungen den steuerpflichtigen Rentenanteil grundsätzlich vollständig, erläutert die Deutsche Rentenversicherung zur Rentenbesteuerung.

Ob tatsächlich Einkommensteuer entsteht, hängt jedoch von den gesamten Einkünften und den persönlichen Abzugsmöglichkeiten ab. Aus 4,09 Prozent mehr Bruttorente lässt sich deshalb weder eine pauschale Steuerzahlung noch eine pauschale Steuerfreiheit ableiten.

Die Anpassung würde bei laufender EM-Rente automatisch erfolgen

Für die jährliche Anpassung einer laufenden gesetzlichen EM-Rente ist kein eigener Erhöhungsantrag erforderlich. Über die neue Höhe informiert die Rentenanpassungsmitteilung; das automatische Verfahren beschreibt die Deutsche Rentenversicherung am Beispiel der Anpassung 2026.

Die Tabelle setzt voraus, dass sich neben der Anpassung keine weiteren Berechnungsgrundlagen verändern. Wird die EM-Rente beispielsweise wegen Hinzuverdienstes gekürzt, lässt sich der tatsächliche Zahlbetrag nicht zuverlässig durch bloßes Aufschlagen von 4,09 Prozent ermitteln.

Praxisbeispiel: Mehr Rente, aber nicht mehr Geld zum Leben

Sabine ist 58 Jahre alt, dauerhaft voll erwerbsgemindert und erhält neben 1.000 Euro Bruttorente ergänzende Grundsicherung. Bei einer Anpassung um 4,09 Prozent würde ihre monatliche Bruttorente auf 1.040,90 Euro steigen.

Angenommen, nach Versicherungsbeiträgen blieben davon 36 Euro zusätzlich übrig und es griffen keine Freibeträge, würde die Grundsicherung bei unverändertem Bedarf um diese 36 Euro sinken. In diesem fiktiven Beispiel bliebe Sabines verfügbares Geld trotz höherer Rente gleich.

Sieben Fragen und Antworten zur möglichen EM-Rentenerhöhung 2027

Ist die Rentenerhöhung um 4,09 Prozent bereits beschlossen?

Nein, mit Stand vom 6. November 2026 handelt es sich um eine vorläufige Schätzung aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts. Die endgültige Anpassung für Juli 2027 wird erst 2027 festgelegt.

Gilt die mögliche Erhöhung auch bei teilweiser Erwerbsminderung?

Ja, auch Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung werden über den aktuellen Rentenwert angepasst. Der Aufschlag würde auf den bereits berechneten Bruttorentenbetrag angewendet und nicht anschließend noch einmal halbiert.

Wie viel mehr wären es bei 1.000 Euro EM-Rente?

Bei 1.000 Euro Bruttorente ergeben 4,09 Prozent rechnerisch 40,90 Euro mehr im Monat und eine neue Bruttorente von 1.040,90 Euro. Bei durchgehendem Bezug von Juli bis Dezember wären das 245,40 Euro brutto zusätzlich im Kalenderjahr 2027.

Werden die 40,90 Euro vollständig überwiesen?

Bei einer Pflichtversicherung fallen grundsätzlich auch auf die zusätzliche Rente Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge an. Der zusätzliche Auszahlungsbetrag liegt deshalb bei üblichen Beitragsverhältnissen unter dem Bruttoplus.

Bleibt die ergänzende Grundsicherung unverändert?

Bei unverändertem Bedarf sinkt die Grundsicherung grundsätzlich, soweit die höhere Rente zusätzlich als Einkommen anzurechnen ist. Freibeträge müssen jedoch berücksichtigt werden, weshalb die konkrete Berechnung im Bescheid entscheidend ist.

Wird das Wohngeld sofort wegen der Rentenerhöhung gekürzt?

Das folgt nicht automatisch aus einer Anpassung um 4,09 Prozent. Für eine Kürzung wegen gestiegenen Einkommens im laufenden Bewilligungszeitraum gilt nach derzeitiger Rechtslage grundsätzlich die Schwelle von mehr als 15 Prozent beim Gesamteinkommen.

Muss ich die Rentenerhöhung gesondert beantragen?

Nein, eine laufende gesetzliche Erwerbsminderungsrente wird automatisch angepasst. Empfänger ergänzender Sozialleistungen sollten anschließend prüfen, welche Mitteilungspflichten gegenüber der jeweiligen Behörde bestehen.