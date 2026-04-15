Bürgergeld zählt nicht für die EM-Renten-Wartezeit

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Wer jahrelang Bürgergeld bezogen hat, glaubt oft, das Jobcenter habe wenigstens für die Rentenversicherung etwas hinterlegt. Diese Annahme ist falsch – und sie kann im Ernstfall den kompletten Anspruch auf Erwerbsminderungsrente kosten.

Denn seit dem 1. Januar 2011 zahlt das Jobcenter keine Pflichtbeiträge mehr. Die Bürgergeld-Zeiten landen als sogenannte Anrechnungszeiten im Rentenkonto, nicht als Beitragszeiten. Und für die allgemeine Wartezeit der Erwerbsminderungsrente gilt: Nur Beitragszeiten zählen.

Das ist der Unterschied zwischen einer Rente und keiner Rente. Wer diesen Mechanismus nicht kennt, bemerkt das Desaster erst, wenn der Ablehnungsbescheid auf dem Tisch liegt.

Die 2011-Zäsur: Wie das Jobcenter aufgehört hat, für die Rente zu zahlen

Bis zum 31. Dezember 2010 war der Leistungsbezug nach dem SGB II rentenrechtlich abgesichert: Das Jobcenter zahlte Pflichtbeiträge an die Deutsche Rentenversicherung, die Bezieherinnen und Bezieher sammelten Rentenpunkte und erfüllten Wartezeiten.

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2011 wurde dieser Schutz abrupt gestrichen. Ab dem 1. Januar 2011 entstehen durch den Bezug von Arbeitslosengeld II – heute Bürgergeld – keine Pflichtbeitragszeiten mehr.

Was bleibt, ist eine Anrechnungszeit nach § 58 Abs. 1 Nr. 6 SGB VI. Diese beitragsfreie Zeit steht im Rentenkonto, erzeugt aber keine neuen Rentenanwartschaften, keine Entgeltpunkte und – das ist entscheidend – sie erfüllt nicht die allgemeine Wartezeit.

Die gesetzliche Regelung ist hier unmissverständlich: Nach § 51 Abs. 1 SGB VI werden auf die allgemeine Wartezeit und die Wartezeiten von 15 und 20 Jahren ausschließlich Kalendermonate mit Beitragszeiten angerechnet. Anrechnungszeiten bleiben außen vor.

Wer also seit 2012 ununterbrochen Bürgergeld bezieht, hat in dieser Zeit möglicherweise null Beitragsmonate für die allgemeine Wartezeit angesammelt. Die 60 Monate, die das Gesetz für einen EM-Renten-Anspruch voraussetzt, sind damit nicht erfüllt – unabhängig davon, wie viele Jahre die Person beim Jobcenter registriert war.

Was die Anrechnungszeit wirklich leistet – und was nicht

Die Bürgergeld-Zeiten sind nicht völlig wertlos. Sie leisten etwas Konkretes, das unter bestimmten Voraussetzungen entscheidend sein kann: Sie verlängern den sogenannten Referenzzeitraum für die Drei-Fünftel-Belegung nach § 43 Abs. 4 SGB VI.

Hintergrund: Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, muss nicht nur die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben. Er muss zusätzlich nachweisen, dass in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeitragszeiten liegen – die sogenannte Drei-Fünftel-Belegung.

Dieser Fünfjahreszeitraum ist starr, solange keine verlängernden Zeiten vorliegen. Genau hier greifen die Anrechnungszeiten ein: Sie schieben den Fünfjahreszeitraum nach hinten, sodass länger zurückliegende Pflichtbeitragszeiten noch hineinfallen können.

Ein Beispiel macht das greifbar: Markus W., 49, aus Magdeburg, hat zwischen 1998 und 2011 als Lagerarbeiter gearbeitet und dabei Pflichtbeiträge gezahlt. Seit 2012 bezieht er Bürgergeld. Im Jahr 2025 erleidet er einen schweren Bandscheibenvorfall, der ihn dauerhaft erwerbsunfähig macht. Die letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung – also 2020 bis 2025 – sind ausschließlich mit Bürgergeld-Zeiten belegt.

Normalerweise würde die Drei-Fünftel-Belegung scheitern, weil in diesem Zeitraum keine Pflichtbeiträge vorhanden sind. Durch die Verlängerungsregelung des § 43 Abs. 4 SGB VI werden jedoch die gesamten Bürgergeld-Jahre aus dem Referenzzeitraum herausgerechnet.

Der Fünfjahreszeitraum schiebt sich weit genug zurück, um die alten Beitragsjahre aus der Lagerarbeit zu erfassen. Die allgemeine Wartezeit hatte Markus W. durch seine früheren Arbeitsjahre schon lange erfüllt.

Entscheidend ist also die Unterscheidung zwischen zwei völlig verschiedenen Hürden: Die allgemeine Wartezeit – ob die 60 Beitragsmonate überhaupt irgendwann zusammengekommen sind – und die Drei-Fünftel-Belegung, für die die Verlängerungsregelung greift. Die Anrechnungszeit hilft bei der zweiten Hürde. Die erste muss durch echte Beitragszeiten überwunden werden.

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Wer leer ausgeht: Das Profil der Verlierer

Das konkrete Risiko trägt eine klar umrissene Gruppe: Menschen, die früh aus dem Erwerbsleben gefallen sind, wenig oder keine qualifizierte Ausbildung haben, und deren Berufsbiografie schon vor 2011 zu fragmentiert war, um auf 60 Beitragsmonate zu kommen. Hinzukommen Betroffene, die erst nach 2011 ins Jobcenter-System eingestiegen sind und seither gar keine Beitragszeiten mehr angesammelt haben.

Fatima E., 44, aus Duisburg, hat als junge Frau zwei Jahre geringfügig gearbeitet – unterhalb der Beitragspflicht. Seit 2010 bezieht sie Bürgergeld, zunächst wegen Kinderbetreuung, dann wegen gesundheitlicher Probleme. Als sie 2024 einen schweren Schlaganfall erleidet, fehlen die Voraussetzungen vollständig: keine 60 Monate Pflichtbeitragszeiten.

Der Antrag scheitert, bevor die medizinische Prüfung beginnt. Sie landet in der Grundsicherung – strukturell unter dem Niveau einer Erwerbsminderungsrente, ohne Zurechnungszeit, ohne Rentenanpassungen. Wer das für einen Einzelfall hält, unterschätzt, wie viele Menschen seit 2011 auf diesem Weg in die Rentenversorgungslücke gesteuert wurden.

Die versteckte Schutzlücke für ältere Bürgergeld-Beziehende

Besonders brisant ist die Lage für Menschen, die ihren Berufseinstieg in den späten 1980er oder frühen 1990er Jahren hatten, dann eine Phase der Arbeitslosigkeit erlebten, von ALG I in ALG II wechselten – und seither beim Jobcenter geblieben sind.

Diese Gruppe hat oft gerade so die 60 Beitragsmonate erreicht. Die allgemeine Wartezeit ist knapp erfüllt. Aber die Drei-Fünftel-Belegung? Die ist ein Problem, wenn die letzte Beitragszeit weit zurückliegt.

Hier greift die Verlängerungsregelung des § 43 Abs. 4 SGB VI tatsächlich als Rettungsanker: Wenn zwischen dem Ende der letzten Beitragszeit und dem Eintritt der Erwerbsminderung ausschließlich Anrechnungszeiten – also unter anderem Bürgergeld-Zeiten – liegen, kann der Fünfjahreszeitraum theoretisch weit genug nach hinten geschoben werden, um die alten Pflichtbeitragszeiten zu erfassen.

Das klingt elegant, hat aber eine harte Grenze: Die Verlängerung gilt nur für Zeiträume, die nicht mit Pflichtbeiträgen belegt sind. Wer zwischendurch immer wieder kurz gearbeitet hat, muss prüfen, wie diese Zeiten den Rahmen beeinflussen.

Und die allgemeine Wartezeit – die 60 Beitragsmonate – muss vor Eintritt der Erwerbsminderung vollständig vorliegen. Kein Verlängerungsmechanismus hilft dort, wo schlicht keine Beitragsmonate vorhanden sind.

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Systematik der Norm: Was das Rentenrecht vorschreibt

Das Rentenrecht unterscheidet strikt zwischen Beitragszeiten und Anrechnungszeiten. Beitragszeiten entstehen durch aktive Versicherungspflicht – Arbeit, Krankengeld, Kindererziehung, ALG I, bis 2010 auch ALG II.

Anrechnungszeiten sind beitragsfreie Zeiten, die das Rentenrecht anerkennt, ohne dass Entgeltpunkte entstehen. Diese Unterscheidung ist im Gesetz fest verankert und war schon vor der 2011er-Änderung geltendes Recht.

Die Deutsche Rentenversicherung wendet diese Systematik in der Praxis strikt an. Sozialrechtliche Beratungsnetzwerke wie Tacheles weisen regelmäßig darauf hin, dass die Unterscheidung in der Alltagsberatung unterschätzt wird. Das Ergebnis: Bürgergeld-Beziehende beantragen eine EM-Rente, die sie nicht bekommen können – oder sie beantragen sie nicht, obwohl sie durch die Verlängerungsregelung noch Anspruch hätten.

Wie der Versicherungsverlauf den Unterschied sichtbar macht

Im Rentenkonto der Deutschen Rentenversicherung sind die Zeiträume vor und nach dem 1. Januar 2011 unterschiedlich ausgewiesen. Wer seinen Versicherungsverlauf abruft, sieht dort die Zuordnung: Pflichtbeitragszeiten mit Entgeltpunkten – und Anrechnungszeiten ohne.

Zeiten des ALG-II-Bezugs vor 2011 erscheinen als Pflichtbeitragszeiten und zählen zur allgemeinen Wartezeit. Zeiten nach dem 31. Dezember 2010 sind Anrechnungszeiten, ohne diesen Effekt.

Wie Betroffene ihre Rentenansprüche prüfen können

Der erste und wichtigste Schritt ist die Rentenauskunft. Sie kann online über das Portal der Deutschen Rentenversicherung beantragt werden oder schriftlich beim zuständigen Rentenversicherungsträger.

Im Versicherungsverlauf werden alle rentenrechtlichen Zeiten aufgelistet – Pflichtbeitragszeiten, Anrechnungszeiten, Kindererziehungszeiten, Ersatzzeiten. Dort lässt sich erkennen, wie viele Beitragsmonate für die allgemeine Wartezeit vorhanden sind.

Wer feststellt, dass die 60 Beitragsmonate nicht erreicht sind, sollte keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Es gibt Sonderregelungen: Die vorzeitige Wartezeiterfüllung nach § 43 Abs. 5 SGB VI kann greifen, wenn die Erwerbsminderung durch einen Arbeitsunfall oder im engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Beginn einer versicherungspflichtigen Tätigkeit eingetreten ist.

Und wer bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll erwerbsgemindert war und seitdem ununterbrochen erwerbsgemindert ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen nach 20 Jahren Wartezeit einen Anspruch erwerben.

Im Ergebnis gilt: Die EM-Rente ist kein Automatismus. Wer Bürgergeld bezieht und gesundheitliche Einschränkungen hat, sollte den Versicherungsverlauf prüfen lassen – nicht erst, wenn die Erwerbsminderung eingetreten ist, sondern jetzt.

Sozialverbände wie SoVD und VdK bieten kostenlose oder beitragsgebundene Beratung an; für Bürgergeld-Beziehende ist die SoVD-Mitgliedschaft häufig über den Regelbedarf abbildbar.

Wer einen Ablehnungsbescheid für die EM-Rente erhalten hat, weil die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt seien, sollte innerhalb der Widerspruchsfrist von einem Monat prüfen, ob die Drei-Fünftel-Belegung tatsächlich korrekt berechnet wurde – insbesondere, ob der Referenzzeitraum nach § 43 Abs. 4 SGB VI vollständig um alle Anrechnungszeiten verlängert wurde. Fehler der Rentenversicherung bei dieser Verlängerungsberechnung sind nicht selten.

Die ungelöste Gerechtigkeitsfrage

Das Haushaltsbegleitgesetz 2011 hat einen Rentenversicherungsschutz gestrichen, der für die betroffene Gruppe nicht durch ein alternatives System ersetzt wurde. Wer arm ist, weil er keine Arbeit findet oder bekommt, verliert seither aktiv Rentenansprüche. Die Anrechnungszeit ist ein beitragsfreier Platzhalter – kein Schutz.

Für die Betroffenen bedeutet das im Ernstfall: volle Erwerbsminderung, kein EM-Renten-Anspruch, Abstieg in die Grundsicherung. Keine Zurechnungszeit, die die Rente auf das fiktive Erwerbsniveau bis 66 Jahre und drei Monate hochrechnet. Kein Inflationsschutz durch Rentenanpassungen.

Wer aus dem Bürgergeld heraus erwerbsgemindert wird und keine ausreichenden Beitragszeiten hat, verliert damit jede eigenständige Altersabsicherung, die über das Existenzminimum der Grundsicherung hinausgeht.

Diese Konsequenz trifft vor allem eine Generation: die Langzeitarbeitslosen, die nach den Hartz-Reformen ins ALG-II-System eingestiegen sind und seither nicht mehr herausgefunden haben. Sie bezahlen die Rentenpolitik von 2011 jetzt – mit dem eigenen Rentenanspruch.

FAQ: Bürgergeld und Erwerbsminderungsrente

Kann die allgemeine Wartezeit für die EM-Rente durch Bürgergeld-Zeiten erfüllt werden?

Nein – nicht für Zeiten ab dem 1. Januar 2011. Seit der Gesetzesänderung entstehen durch Bürgergeld-Bezug nur noch Anrechnungszeiten, keine Beitragszeiten. Für die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren zählen ausschließlich Beitragsmonate. Zeiten bis zum 31. Dezember 2010 wurden als Pflichtbeitragszeiten behandelt und zählen zur Wartezeit.

Wozu sind Bürgergeld-Zeiten im Rentenkonto dann gut?

Sie verlängern den Referenzzeitraum, innerhalb dessen die Drei-Fünftel-Belegung geprüft wird. Wenn zwischen alten Beitragszeiten und dem Eintritt der Erwerbsminderung ausschließlich beitragsfreie Zeiten – wie Bürgergeld – liegen, verschiebt sich das Prüfungsfenster nach hinten. Die alten Pflichtbeitragszeiten können dann noch hineinfallen. Das ist relevant, wenn jemand vor Jahren gearbeitet hat und seitdem im Bürgergeld geblieben ist.

Bekomme ich gar keine EM-Rente, wenn ich 15 Jahre nur Bürgergeld bezogen habe?

Das hängt davon ab, was vor dem Bürgergeld-Bezug war. Wenn in dieser Zeit keine 60 Monate mit Pflichtbeitragszeiten zusammengekommen sind, fehlt die allgemeine Wartezeit. Ohne diese Wartezeit gibt es keine reguläre EM-Rente. In Ausnahmefällen gelten erleichterte Bedingungen – diese sind aber an enge Voraussetzungen geknüpft und sollten individuell geprüft werden.

Was ist zu tun, wenn der Rentenantrag wegen fehlender Wartezeit abgelehnt wird?

Innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Prüfen, ob die Rentenversicherung den Referenzzeitraum korrekt verlängert hat. Prüfen, ob Anrechnungszeiten vollständig im Versicherungsverlauf erfasst sind – Bürgergeld-Zeiten müssen vom Jobcenter gemeldet werden; fehlen Meldungen, können Nachweise beim Leistungsträger eingeholt werden. Sozialrechtsberatung durch SoVD, VdK oder eine Rechtsantragsstelle in Anspruch nehmen.

Kann ich freiwillige Beiträge zahlen, um die Wartezeit noch zu erfüllen?

Freiwillige Beiträge können zur allgemeinen Wartezeit beitragen – aber nicht rückwirkend und nicht zur Drei-Fünftel-Belegung. Wer kurz vor dem möglichen Eintritt einer Erwerbsminderung steht, sollte diesen Weg unbedingt mit der Rentenversicherung besprechen. Die Zeitfenster sind eng.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung

Bundesministerium der Justiz: § 51 SGB VI – Anrechenbare Zeiten

Bundesministerium der Justiz: § 58 SGB VI – Anrechnungszeiten

Deutsche Rentenversicherung: GRA zu § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 SGB VI – Bezug von Bürgergeld