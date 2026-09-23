Fünf Gründe, warum der Antrag auf Erwerbsminderungsrente scheitert

Seit Monaten krank, in deinem Beruf nicht mehr belastbar – und trotzdem lehnt die Rentenversicherung deinen Antrag ab. Das kann passieren, obwohl deine Erkrankung unbestritten ist. Für eine Erwerbsminderungsrente müssen erstens die gesundheitlichen Einschränkungen Voraussetzungen erfüllen und zweitens notwendige Versicherungszeiten vorliegen.

Eine Ablehnung bedeutet nicht, dass die Rentenversicherung dich für gesund hält. Diese fünf Gründe solltest du kennen, damit du fehlende Nachweise ergänzen und einen fehlerhaften Bescheid gezielt angreifen kannst.

1. Du kannst deinen Beruf nicht mehr ausüben – andere Tätigkeiten aber schon

Für die Erwerbsminderungsrente zählt dein Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Kannst du deinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben, reicht das allein nicht.

Die Rentenversicherung prüft auch, ob gesundheitlich geeignete andere Tätigkeiten möglich bleiben.

Weniger als drei Stunden täglich sprechen für volle, drei bis unter sechs Stunden für teilweise Erwerbsminderung. Ab sechs Stunden besteht grundsätzlich keine Erwerbsminderung.

Bei teilweise Erwerbsgeminderten kann ein verschlossener Teilzeitarbeitsmarkt eine volle Rente ermöglichen. Für vor dem 2. Januar 1961 Geborene gibt es außerdem besonderen Berufsschutz nach § 240 SGB VI.

Auch die Sechs-Stunden-Grenze ist nicht in jeder Konstellation das letzte Wort. Können medizinisch belegte, häufige vollständige Krankheitsausfälle eine regelmäßige Beschäftigung ausschließen, muss das geprüft werden. Diesen Sonderfall behandelt Gegen-Hartz im Beitrag „Sechs Stunden arbeiten täglich möglich – trotzdem kann eine volle EM-Rente zustehen“.

2. Deine Unterlagen nennen Diagnosen, erklären aber keine Belastungsgrenzen

Eine Diagnose zeigt, welche Erkrankung du hast. Sie erklärt noch nicht, wie lange und unter welchen Bedingungen du arbeiten kannst. Für die Prüfung sind deshalb konkrete Folgen wichtig: Wie lange kannst du sitzen oder stehen? Wie zuverlässig gelingt Konzentration? Welche zusätzlichen Pausen brauchst du, und welche Nebenwirkungen treten auf?

Bitte deine behandelnden Praxen, diese Einschränkungen medizinisch nachvollziehbar zu beschreiben. Aktuelle Facharztberichte, Klinikunterlagen und Reha-Berichte können dabei helfen. Ergänzende Aufzeichnungen über Beschwerden und Ausfälle veranschaulichen den Verlauf, ersetzen aber keine medizinischen Befunde.

Praktische Hinweise bietet der Gegen-Hartz-Beitrag zur Vorbereitung auf das Gutachten für die EM-Rente.

Auch ein Schwerbehindertenausweis ersetzt keinen Nachweis. Der GdB und die Erwerbsminderung folgen unterschiedlichen Maßstäben. Warum selbst ein sehr hoher GdB den Rentenanspruch nicht garantiert, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Trotz Grad der Behinderung 100 keine Rente wegen Erwerbsminderung“.

Fiktives Praxisbeispiel: Bärbel, 52 Jahre, aus Duisburg

Bärbel ist 52 Jahre alt und lebt in Duisburg. In diesem fiktiven Beispiel arbeitet sie als Verkäuferin und fällt wegen Rückenbeschwerden und einer depressiven Erkrankung länger aus. Ihrem Rentenantrag fügt sie Krankschreibungen und eine Liste ihrer Diagnosen bei.

Die Rentenversicherung hält nach ihrer medizinischen Prüfung leichte Tätigkeiten für mindestens sechs Stunden täglich für möglich und lehnt den Antrag ab.

Bärbel erkennt beim Lesen des Gutachtens, dass ihre Konzentrationseinbrüche und die notwendigen längeren Ruhepausen kaum beschrieben sind. Sie legt fristgerecht Widerspruch ein und bittet ihre behandelnden Praxen um ergänzende Befundberichte.

Diese sollen erklären, ob und weshalb auch eine leichte Tätigkeit zeitlich eingeschränkt ist. Eine Bewilligung steht damit noch nicht fest; die ergänzten Nachweise ermöglichen aber eine gezieltere Prüfung.

3. Eine längerfristige Erwerbsminderung ist nicht ausreichend belegt

Die rentenrechtliche Einschränkung muss auf nicht absehbare Zeit bestehen. Gemeint ist grundsätzlich ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten. Eine vorübergehende schwere Erkrankung oder die Erholung nach einer Operation erfüllt diese Voraussetzung nicht automatisch.

Entscheidend ist die medizinische Prognose, nicht allein die bisherige Dauer der Krankschreibung.

Du musst dafür nicht erst sechs Monate abwarten. Ärztliche Unterlagen können schon vorher begründen, dass die Einschränkungen voraussichtlich länger anhalten. Wichtig ist, dass die Prognose deine Erwerbsfähigkeit betrifft und nicht nur die Rückkehr an deinen bisherigen Arbeitsplatz.

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Die Rentenversicherung prüft außerdem nach dem Grundsatz „Reha vor Rente“, ob Rehabilitation deine Erwerbsfähigkeit erhalten oder verbessern kann. Du musst aber nicht ausnahmslos jede denkbare Behandlung durchlaufen.

Eine bloße Hoffnung auf Besserung ersetzt keine begründete Beurteilung. Auch eine befristete Erwerbsminderungsrente kommt infrage, wenn die Voraussetzungen vorliegen und eine spätere Besserung möglich erscheint.

4. Deine Beitragszeiten passen nicht zum Eintritt der Erwerbsminderung

Selbst eine medizinisch nachgewiesene Erwerbsminderung führt nicht immer zur Rente. Grundsätzlich brauchst du vor ihrem Eintritt die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren. Zusätzlich müssen normalerweise drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung liegen.

Bestimmte Zeiten können diesen Fünfjahreszeitraum verlängern; außerdem gibt es gesetzliche Ausnahmen. Lass deshalb deinen vollständigen Versicherungsverlauf prüfen, statt allein die letzten Beschäftigungsjahre zusammenzuzählen.

Fehlende Einträge und tatsächlich fehlende Versicherungszeiten sind unterschiedliche Probleme.

Maßgeblich ist der medizinisch festgestellte Eintritt der Erwerbsminderung, nicht einfach das Datum deines Antrags. Wie empfindlich Unterbrechungen den Schutz treffen können, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Rentenfalle nach dem Arbeitslosengeld – Ein Monat kann die EM-Rente kosten“. Bei einer Ablehnung aus diesem Grund solltest du sowohl das Versicherungskonto als auch den angenommenen Eintrittszeitpunkt prüfen lassen.

5. Die notwendige Aufklärung scheitert an fehlender Mitwirkung

Die Rentenversicherung darf erforderliche ärztliche Untersuchungen verlangen. Bleibst du ohne nachvollziehbaren Grund fern oder fehlen notwendige Angaben, kann das die Prüfung erheblich erschweren.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kommt dann eine Versagung wegen fehlender Mitwirkung in Betracht. Diese ist von einer medizinisch begründeten Ablehnung zu unterscheiden.

Eine solche Versagung erfolgt nicht automatisch nach jedem versäumten Termin. § 66 SGB I verlangt unter anderem einen schriftlichen Hinweis auf die Folgen und eine angemessene Frist. Zudem gelten die Grenzen der Mitwirkung nach § 65 SGB I, etwa bei Unzumutbarkeit oder bestimmten Gesundheitsrisiken.

Kannst du einen Termin krankheitsbedingt nicht wahrnehmen, teile das frühzeitig mit und belege das Hindernis möglichst konkret. Bitte um eine geeignete Lösung oder einen Ersatztermin.

Dass vorhandene Berichte eine notwendige weitere Untersuchung nicht immer ersetzen, behandelt Gegen-Hartz im Beitrag zu den Mitwirkungspflichten im Verfahren zur Erwerbsminderungsrente.

Nach der Ablehnung: Erst die Frist sichern, dann gezielt begründen

Gegen einen ablehnenden Bescheid kannst du grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Beachte die Rechtsbehelfsbelehrung und die vorgeschriebene Form. Eine gewöhnliche E-Mail reicht regelmäßig nicht aus. Du kannst zunächst fristgerecht widersprechen und die ausführliche Begründung nachreichen.

Fordere Akteneinsicht an und prüfe die medizinischen Stellungnahmen sowie die versicherungsrechtliche Begründung. Bei Bärbel wären vor allem die nicht ausreichend erfassten Belastungsgrenzen zu klären.

Fehlen dagegen Beitragszeiten, genügt ein weiterer Arztbericht allein nicht. Dein Widerspruch sollte den tatsächlichen Ablehnungsgrund aufgreifen.

FAQ: Warum die Erwerbsminderungsrente abgelehnt wird

Reicht eine lange Krankschreibung für die EM-Rente?

Nein. Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung sind unterschiedliche Bewertungen. Entscheidend sind die längerfristigen Einschränkungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und die weiteren Rentenvoraussetzungen.

Muss ich für eine Erwerbsminderungsrente schwerbehindert sein?

Nein. Ein bestimmter GdB ist keine Voraussetzung. Umgekehrt garantiert auch ein Schwerbehindertenausweis keine Erwerbsminderungsrente.

Ist nach einer Ablehnung jeder weitere Versuch aussichtslos?

Nein. Ein fehlerhafter Bescheid lässt sich mit Widerspruch und gegebenenfalls Klage angreifen. Bei einer späteren gesundheitlichen Veränderung kann auch ein neuer Antrag infrage kommen; er ersetzt aber keinen rechtzeitigen Widerspruch gegen den bisherigen Bescheid.

Quellen

Gesetze im Internet: § 25 SGB X – Akteneinsicht

Gesetze im Internet: § 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung

Gesetze im Internet: § 62 SGB I – Untersuchungen

Gesetze im Internet: § 65 SGB I – Grenzen der Mitwirkung

Gesetze im Internet: § 66 SGB I – Folgen fehlender Mitwirkung

Gesetze im Internet: § 84 SGG – Widerspruch

Gesetze im Internet: § 240 SGB VI – Teilweise Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit