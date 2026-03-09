Erwerbsminderung aber keine EM-Rente: Wer zahlt jetzt?

Lesedauer 9 Minuten

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann, rechnet oft damit, dass die gesetzliche Erwerbsminderungsrente die finanzielle Absicherung übernimmt. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein anderes Bild. Die gesundheitliche Einschränkung ist zwar da, eine Rente fließt trotzdem nicht.

Genau an dieser Stelle beginnt für viele Betroffene eine Phase großer Unsicherheit. Denn dann geht es nicht mehr nur um die medizinische Frage, ob jemand noch arbeitsfähig ist, sondern um Zuständigkeiten, Antragswege, Fristen und die oft schwer verständliche Abgrenzung zwischen Rentenversicherung, Krankenkasse, Arbeitsagentur, Jobcenter und Sozialamt.

Die entscheidende Erkenntnis lautet: Eine festgestellte oder gefühlte Erwerbsminderung führt nicht automatisch zu einer Rentenzahlung. Ob tatsächlich eine Erwerbsminderungsrente gezahlt wird, hängt von mehreren Voraussetzungen ab. Fehlt eine davon, springt nicht automatisch die Rentenversicherung ein.

Dann kommen andere Leistungsträger ins Spiel. Wer in dieser Situation auf Leistungen wartet, ohne die nächsten Schritte zu kennen, riskiert Versorgungslücken. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick darauf, wer wann zuständig ist und unter welchen Bedingungen überhaupt Leistungen fließen.

Warum Erwerbsminderung nicht automatisch eine Rente bedeutet

In Deutschland unterscheidet die gesetzliche Rentenversicherung sehr genau zwischen der medizinischen Leistungsfähigkeit und dem rechtlichen Rentenanspruch. Maßgeblich ist nicht allein, ob jemand krank ist oder seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kann. Entscheidend ist vielmehr, wie viele Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch gearbeitet werden kann.

Von voller Erwerbsminderung wird grundsätzlich ausgegangen, wenn auf nicht absehbare Zeit weniger als drei Stunden täglich möglich sind. Bei einer teilweisen Erwerbsminderung liegt das Leistungsvermögen zwischen drei und unter sechs Stunden täglich.

Wer noch mindestens sechs Stunden täglich arbeiten kann, gilt rentenrechtlich in der Regel nicht als erwerbsgemindert. Die Rentenversicherung prüft außerdem, ob vor einer Rente zunächst eine Rehabilitation Vorrang hat. Der Grundsatz lautet seit Jahren: Reha vor Rente.

Hinzu kommt eine zweite Hürde, die viele Betroffene unterschätzen. Selbst wenn die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt sind, besteht ein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente nur dann, wenn auch die versicherungsrechtlichen Bedingungen vorliegen.

In der Regel müssen Betroffene die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllen und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben. Genau hier scheitern nicht wenige Anträge. Das betrifft etwa Menschen mit langen Phasen ohne Pflichtbeiträge, Selbstständige ohne entsprechende Absicherung oder Personen mit lückenhaften Versicherungsverläufen.

Mit anderen Worten: Erwerbsminderung kann medizinisch vorliegen, ohne dass die Rentenversicherung am Ende zahlen muss. Dann stellt sich die Frage, welcher Sozialleistungsträger einspringt.

Wenn zunächst noch Krankengeld gezahlt wird

Am Anfang einer längeren Erkrankung steht oft nicht die Rente, sondern das Krankengeld der gesetzlichen Krankenkasse. Wer arbeitsunfähig ist und die Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers ausgeschöpft hat, erhält unter den gesetzlichen Voraussetzungen Krankengeld.

Dieser Anspruch ist aber zeitlich begrenzt. Bei derselben Krankheit endet er grundsätzlich nach 78 Wochen innerhalb von drei Jahren. Viele Betroffene erleben genau an diesem Punkt den finanziellen Bruch, weil sie noch nicht wieder arbeitsfähig sind, die Erwerbsminderungsrente aber noch nicht bewilligt wurde oder gar nicht in Betracht kommt. Diese sogenannte Aussteuerung ist deshalb ein entscheidender Wendepunkt.

Solange Krankengeld gezahlt wird, ist die Krankenkasse der erste Ansprechpartner. Sie kann Betroffene allerdings auch dazu auffordern, einen Reha-Antrag oder einen Rentenantrag zu stellen, wenn aus ihrer Sicht eine Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit fraglich ist.

Wer dann glaubt, mit dem Ende des Krankengeldes beginne automatisch die Rente, irrt häufig. Nach der Aussteuerung muss oft ein anderer Träger einspringen.

Tabelle: Erwerbsminderung und keine Rente: Diese Leistungen stehen jetzt 2026 zu

Welche Leistungen kommen in Frage, wenn keine Erwerbsminderungsrente gezahlt wird?

Leistung Wann sie in Frage kommt Krankengeld Wenn zunächst Arbeitsunfähigkeit besteht und der Anspruch über die gesetzliche Krankenkasse noch nicht ausgeschöpft ist. Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung Wenn nach dem Ende des Krankengeldes weiterhin erhebliche gesundheitliche Einschränkungen bestehen und die Frage der Erwerbsminderung noch nicht abschließend geklärt ist. Arbeitslosengeld Wenn ein regulärer Anspruch besteht und die betroffene Person dem Arbeitsmarkt im rechtlichen Sinn noch zur Verfügung steht. Bürgergeld Wenn trotz gesundheitlicher Einschränkungen noch mindestens drei Stunden tägliche Arbeitsfähigkeit vorliegen und der Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen gesichert werden kann. Hilfe zum Lebensunterhalt Wenn vorübergehend keine ausreichende Erwerbsfähigkeit besteht, aber noch keine dauerhafte volle Erwerbsminderung festgestellt ist und Bedürftigkeit vorliegt. Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung Wenn auf Dauer weniger als drei Stunden tägliche Arbeitsfähigkeit bestehen und eigenes Einkommen oder Vermögen nicht ausreichen. Wohngeld Wenn zwar keine ausreichende Absicherung über Rente besteht, aber ein eigenes Einkommen vorhanden ist und die Voraussetzungen für Bürgergeld oder Sozialhilfe nicht vorliegen. Ergänzende Sozialleistungen Wenn andere Einkünfte vorhanden sind, diese aber nicht reichen, um den notwendigen Lebensunterhalt oder die Wohnkosten vollständig zu decken.

Nach der Aussteuerung kommt oft die Arbeitsagentur ins Spiel

Besonders wichtig ist die Rolle der Bundesagentur für Arbeit. Viele Betroffene gehen fälschlicherweise davon aus, dass Arbeitslosengeld nur für Menschen gedacht ist, die dem Arbeitsmarkt voll zur Verfügung stehen. Das stimmt so nicht.

Für Betroffene, deren Leistungsfähigkeit gesundheitlich längerfristig gemindert ist und bei denen noch nicht feststeht, ob eine Erwerbsminderungsrente gezahlt wird, gibt es die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III.

Diese Regelung soll verhindern, dass Menschen nach dem Ende des Krankengeldes ohne Einkommen dastehen. Arbeitslosengeld kann demnach auch dann gezahlt werden, wenn jemand gerade nicht unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden pro Woche arbeiten kann und deshalb eigentlich nicht als arbeitslos im klassischen Sinn gilt.

Voraussetzung ist unter anderem, dass die Minderung der Leistungsfähigkeit voraussichtlich länger als sechs Monate andauert und die rentenrechtliche Klärung noch aussteht.

In der Praxis bedeutet das: Die Arbeitsagentur zahlt häufig übergangsweise Arbeitslosengeld, während geprüft wird, ob Reha oder Erwerbsminderungsrente in Betracht kommen. Genau dafür ist die Nahtlosigkeitsregelung gedacht.

Das ist für viele Betroffene die wichtigste Brücke zwischen Krankengeld und einer späteren Entscheidung der Rentenversicherung. Allerdings setzt auch das Arbeitslosengeld Versicherungszeiten voraus. Wer die Anwartschaft für Arbeitslosengeld nicht erfüllt, kann sich auf diese Absicherung nicht verlassen. Dann verschiebt sich die Zuständigkeit häufig in Richtung Jobcenter oder Sozialamt.

Wenn keine volle Erwerbsminderung vorliegt: Bürgergeld kann zuständig sein

Nicht jede gesundheitliche Einschränkung führt in das System der Sozialhilfe. Wer trotz Krankheit oder Behinderung noch mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann, gilt im System des Bürgergelds grundsätzlich als erwerbsfähig. In solchen Fällen kommt nicht die Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII in Betracht, sondern Bürgergeld nach dem SGB II, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt.

Das ist ein wichtiger Unterschied, weil viele Betroffene den Begriff Erwerbsminderung aus dem Rentenrecht mit der Erwerbsfähigkeit im Bürgergeldsystem verwechseln.

Für das Bürgergeld reicht es grundsätzlich aus, dass eine Person mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann. Dann ist sie erwerbsfähig im Sinne des SGB II, auch wenn sie gesundheitlich stark eingeschränkt ist und dem früheren Beruf vielleicht nicht mehr nachgehen kann. In solchen Fällen zahlt bei Bedürftigkeit das Jobcenter.

Kommt es zum Streit darüber, ob jemand noch mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann oder nicht, müssen Jobcenter und Sozialamt einen nahtlosen Leistungsübergang sicherstellen. Niemand soll wegen eines Zuständigkeitsstreits ohne Existenzsicherung bleiben.

Gerade bei teilweiser Erwerbsminderung zeigt sich deshalb oft ein kompliziertes Bild. Rentenrechtlich kann ein Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bestehen.

Sozialrechtlich kann dieselbe Person aber weiterhin als erwerbsfähig gelten, wenn wenigstens drei Stunden Arbeit pro Tag möglich sind. Reicht die Teilrente oder das übrige Einkommen nicht zum Leben, kann ergänzend Bürgergeld eine Rolle spielen.

Wenn dauerhaft volle Erwerbsminderung vorliegt: Dann ist meist das Sozialamt gefragt

Kann jemand aus gesundheitlichen Gründen auf Dauer weniger als drei Stunden täglich arbeiten und reicht das Einkommen nicht für den Lebensunterhalt, kommt in der Regel die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII in Betracht.

Zuständig ist dann nicht das Jobcenter, sondern der Sozialhilfeträger, also in der Regel das Sozialamt. Diese Leistung ist für volljährige Menschen gedacht, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können.

Das ist der Punkt, an dem die Überschrift dieses Themas praktisch wird: Erwerbsminderung ja, aber keine Rente. Wenn die Rentenversicherung nicht zahlt, obwohl eine dauerhafte volle Erwerbsminderung vorliegt, bedeutet das nicht automatisch, dass gar keine öffentliche Leistung möglich ist. Dann tritt bei Bedürftigkeit häufig die Grundsicherung ein.

Diese deckt den Regelbedarf sowie angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung ab, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind. Sie ist damit das soziale Auffangnetz für Menschen, die auf Dauer nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu sichern, aber keinen oder keinen ausreichenden Rentenanspruch haben.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft Angehörige. Vielen Betroffenen ist unangenehm, Sozialhilfe zu beantragen, weil sie befürchten, dass Kinder oder Eltern finanziell herangezogen werden. Hier hat sich die Rechtslage bereits vor einigen Jahren spürbar geändert.

Bei der Sozialhilfe und damit auch bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entfällt der Unterhaltsrückgriff gegenüber Angehörigen in der Regel bis zu einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro. Für die allermeisten Familien bedeutet das eine deutliche Entlastung.

Vorübergehend voll erwerbsgemindert: Hilfe zum Lebensunterhalt statt Grundsicherung

Nicht immer ist die volle Erwerbsminderung dauerhaft. Ist jemand vorübergehend nicht erwerbsfähig und liegt noch keine dauerhafte volle Erwerbsminderung vor, kommt anstelle der Grundsicherung die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII in Betracht. Auch hierfür ist das Sozialamt zuständig.

Der Unterschied ist juristisch bedeutsam, für Betroffene aber oft schwer erkennbar. Maßgeblich ist die Prognose: Ist die volle Erwerbsminderung nur befristet oder noch nicht als dauerhaft festgestellt, läuft die Sicherung des Lebensunterhalts häufig über diese Leistung und nicht über die Grundsicherung im engeren Sinn.

Damit wird deutlich, dass nicht allein die Frage zählt, ob jemand arbeiten kann oder nicht. Ebenso wichtig ist, ob die Einschränkung als vorübergehend oder dauerhaft angesehen wird. Genau diese Unterscheidung entscheidet mit darüber, welches Amt zahlt.

Wenn der Rentenantrag abgelehnt wurde

Eine Ablehnung des Antrags auf Erwerbsminderungsrente bedeutet nicht automatisch, dass die gesundheitliche Belastung gering ist. Oft lehnt die Rentenversicherung aus versicherungsrechtlichen Gründen ab. In anderen Fällen wird die medizinische Voraussetzung anders bewertet, als Betroffene oder behandelnde Ärzte es erwarten. Dann bleibt die Lebenslage schwierig, auch wenn kein Rentenanspruch besteht.

Finanziell kommt es nach einer Ablehnung darauf an, in welches Leistungssystem die betroffene Person fällt. Ist noch eine Erwerbsfähigkeit von mindestens drei Stunden täglich vorhanden, ist bei Hilfebedürftigkeit meist das Jobcenter zuständig.

Liegt keine Erwerbsfähigkeit von mindestens drei Stunden vor, rückt das Sozialamt in den Vordergrund. Besteht nach einer Aussteuerung noch ein Anspruch auf Arbeitslosengeld über die Nahtlosigkeitsregelung, bleibt zunächst die Arbeitsagentur zahlungspflichtig, bis die Frage der Erwerbsminderung abschließend geklärt ist.

Für Betroffene ist diese Phase oft deshalb so belastend, weil medizinische, sozialrechtliche und versicherungsrechtliche Bewertungen auseinanderfallen können. Man kann aus ärztlicher Sicht schwer krank sein, ohne deshalb sofort einen Rentenanspruch zu haben. Genau deshalb ist die Frage „Wer zahlt jetzt?“ keine Nebensache, sondern die entscheidende Alltagsfrage.

Auch bei bewilligter Erwerbsminderungsrente reicht das Geld oft nicht aus

Selbst wenn eine Erwerbsminderungsrente bewilligt wird, ist die finanzielle Not nicht automatisch beendet. Viele Renten fallen vergleichsweise niedrig aus, weil die Versicherungsbiografie unterbrochen war oder nur geringe Beiträge gezahlt wurden. Dann kann ergänzende Existenzsicherung notwendig werden. Bei dauerhaft voller Erwerbsminderung ist dies regelmäßig die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Bei teilweiser Erwerbsminderung kann je nach Arbeitsfähigkeit und Haushaltskonstellation ergänzend Bürgergeld in Betracht kommen. Die Zuständigkeit richtet sich also nicht nur nach dem Vorliegen einer Rente, sondern danach, ob der gesamte Lebensunterhalt gedeckt ist und ob noch Erwerbsfähigkeit im sozialrechtlichen Sinn besteht.

Ein weiterer Punkt ist der Hinzuverdienst. Auch Menschen mit Erwerbsminderungsrente dürfen unter bestimmten Bedingungen hinzuverdienen.

Die Deutsche Rentenversicherung weist für 2026 darauf hin, dass die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung angepasst wurden. Das kann für Betroffene wichtig sein, die noch in begrenztem Umfang arbeiten können. Es ändert aber nichts daran, dass eine Rente und ergänzende Sozialleistungen unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Prüfungen bleiben.

Krankenversicherung bleibt ein eigenes Thema

Wer zwischen Krankengeld, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und möglicherweise abgelehnter Rente wechselt, muss die Krankenversicherung im Blick behalten. In Deutschland besteht eine Pflicht zur Absicherung im Krankheitsfall. Wer keinen anderweitigen Anspruch hat und dem gesetzlichen System zuzuordnen ist, ist grundsätzlich weiter abzusichern.

Das nimmt zwar etwas Druck aus der Situation, ersetzt aber nicht die Klärung, welcher Träger die Beiträge übernimmt oder aus welcher Leistung die Absicherung erfolgt. Gerade in Übergangsphasen sollte dieser Punkt nicht liegenbleiben, weil finanzielle und versicherungsrechtliche Lücken sonst parallel entstehen können.

Warum die Zuständigkeitsfrage so häufig für Verwirrung sorgt

Der häufigste Irrtum besteht darin, gesundheitliche Erwerbsminderung und Rentenanspruch gleichzusetzen. Das deutsche Sozialrecht trennt diese Fragen jedoch konsequent voneinander.

Die Rentenversicherung fragt nach medizinischen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Die Arbeitsagentur prüft, ob Arbeitslosengeld über die Nahtlosigkeitsregelung gezahlt werden kann.

Das Jobcenter schaut auf Erwerbsfähigkeit im Sinne von mindestens drei Stunden täglicher Arbeitsfähigkeit und auf Hilfebedürftigkeit. Das Sozialamt übernimmt bei fehlender Erwerbsfähigkeit und Bedürftigkeit die Existenzsicherung, je nach Dauer der Einschränkung als Hilfe zum Lebensunterhalt oder als Grundsicherung bei Erwerbsminderung.

Für Betroffene ist das unerquicklich, aber folgerichtig aufgebaut. Der Staat zahlt nicht „eine Leistung für alles“, sondern verteilt Zuständigkeiten auf verschiedene Sicherungssysteme. Wer das nicht weiß, wartet leicht beim falschen Träger auf eine Entscheidung oder stellt den falschen Antrag. Das kann Wochen oder Monate kosten.

Beispiel aus der Praxis

Frau M., 54 Jahre alt, war viele Jahre im Einzelhandel beschäftigt. Nach einer schweren chronischen Erkrankung kann sie nur noch eingeschränkt arbeiten. Die Krankenkasse zahlt zunächst Krankengeld. Nach 78 Wochen endet diese Leistung.

Frau M. stellt einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente, doch die Rentenversicherung lehnt ab, weil die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Eine Rente bekommt sie also nicht, obwohl ihre gesundheitliche Belastung weiterhin besteht.

Damit ist sie aber nicht automatisch ohne Einkommen. Zunächst prüft die Agentur für Arbeit, ob Arbeitslosengeld nach der sogenannten Nahtlosigkeitsregelung in Betracht kommt. Sollte sich herausstellen, dass Frau M. noch mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann, wäre bei Hilfebedürftigkeit das Jobcenter mit Bürgergeld zuständig.

Kann sie auf Dauer weniger als drei Stunden täglich arbeiten und reicht eigenes Einkommen nicht aus, kommt die Grundsicherung beim Sozialamt in Frage. Das Beispiel zeigt, dass bei fehlender Erwerbsminderungsrente je nach persönlicher Lage unterschiedliche Stellen zahlen können.

Was Betroffene aus dieser Lage mitnehmen sollten

Die wichtigste Botschaft lautet: Wer erwerbsgemindert ist und keine Rente erhält, steht nicht automatisch ohne Absicherung da. Aber die Leistung kommt dann oft nicht von der Rentenversicherung. Während einer längeren Krankheit zahlt zunächst häufig die Krankenkasse Krankengeld. Nach der Aussteuerung übernimmt oft die Arbeitsagentur über die Nahtlosigkeitsregelung.

Wer noch mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann und hilfebedürftig ist, fällt meist in das System des Bürgergelds. Wer auf Dauer weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann und bedürftig ist, landet in der Regel bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ist die volle Erwerbsminderung nur vorübergehend, kommt stattdessen Hilfe zum Lebensunterhalt in Betracht.

Genau deshalb ist die Frage „Wer zahlt jetzt?“ keine rein technische Frage. Sie entscheidet darüber, ob der Lebensunterhalt gesichert bleibt, ob Miete und Heizung bezahlt werden können und ob ein langer Krankheitsverlauf nicht zusätzlich in eine soziale Krise führt. Erwerbsminderung ohne Rentenzahlung ist kein Sonderfall am Rand des Systems, sondern eine Situation, in der mehrere Sicherungssysteme ineinandergreifen müssen. Wer die Logik dahinter kennt, versteht besser, warum die Rentenkasse eben nicht immer der letzte und einzige Zahler ist.

