Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer und Rückwirkend

Manche Urteile zeigen besonders deutlich, wie weit Anspruch und Praxis auseinanderliegen. Das Sozialgericht Münster hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer hat – und zwar rückwirkend ab Antragstellung. Die Rentenversicherung muss nicht nur zahlen, sondern auch sämtliche außergerichtlichen Kosten übernehmen (SG Münster, Az.: S 14 R 392/22).

Der Fall macht klar: Selbst wenn Gutachter formal ein Leistungsvermögen von sechs Stunden nennen, kann volle Erwerbsminderung vorliegen. Entscheidend bleibt, ob diese Arbeitsfähigkeit unter realen Bedingungen überhaupt verwertbar ist.

Schwere Arbeit, schwere Krankheit – und dann der Absturz

Der Kläger, Jahrgang 1969, arbeitete über viele Jahre in körperlich extrem belastenden Berufen. Nach einer abgebrochenen Ausbildung war er zunächst im Schlachthof tätig, später als Facharbeiter für Straßenmarkierungen. Spätestens ab 2016 brach diese Erwerbsbiografie jedoch vollständig ab.

Grund dafür war eine fortschreitende Borreliose, mutmaßlich ausgelöst durch einen Zeckenbiss im Jahr 2011. Hinzu kamen zahlreiche weitere Erkrankungen, darunter chronische Schmerzen, Bluthochdruck, Gelenkverschleiß, Fatigue-Symptome und psychische Beeinträchtigungen. Seit Jahren lebt der Mann von Bürgergeld.

Rentenantrag abgelehnt – trotz massiver Beschwerden

Im Juni 2020 beantragte der Kläger eine Rente wegen Erwerbsminderung. Er schilderte einen drastischen Leistungsabfall, starke Erschöpfung, Schmerzen und psychische Einschränkungen. Die Rentenversicherung ließ ihn orthopädisch begutachten und lehnte den Antrag im November 2020 ab.

Auch im Widerspruchsverfahren blieb die Behörde hart. Eine mehrtägige ambulante Begutachtung kam zwar zu dem Ergebnis, dass der Kläger seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben könne. Für den allgemeinen Arbeitsmarkt attestierte man ihm jedoch ein Leistungsvermögen von sechs Stunden täglich – ein klassischer Ablehnungsgrund.

Klage vor Gericht – und eine andere Bewertung

Der Kläger ließ sich nicht abspeisen und klagte vor dem Sozialgericht. Das Gericht holte umfassende Befunde ein und beauftragte zwei unabhängige Sachverständige aus der Psychiatrie und der Orthopädie. Beide Gutachten bestätigten ein stark eingeschränktes Belastungsprofil.

Zwar hielten auch die Gerichtsgutachter formal leichte Tätigkeiten für bis zu sechs Stunden denkbar. Gleichzeitig beschrieben sie jedoch einen entscheidenden Punkt: Der Kläger benötigt ungewöhnlich viele und lange Pausen, leidet unter ausgeprägter Erschöpfbarkeit und kann keine gleichmäßige Arbeitsleistung über einen Arbeitstag hinweg erbringen. Genau hier setzte das Gericht an.

Sechs Stunden auf dem Papier – aber nicht verwertbar

Das Sozialgericht machte deutlich, dass es nicht auf theoretische Stundenzahlen ankommt. Wer nur unter erheblichen Einschränkungen, mit häufigen Pausen und ohne Belastungsspitzen arbeiten kann, steht dem allgemeinen Arbeitsmarkt faktisch nicht zur Verfügung.

Das Gericht stellte klar, dass hier eine sogenannte arbeitsmarktabhängige volle Erwerbsminderung vorliegt. Selbst wenn ein Leistungsvermögen oberhalb von drei Stunden angenommen wird, bleibt volle Erwerbsminderung bestehen, wenn dieses Restleistungsvermögen realistisch nicht auf einem Arbeitsplatz verwertbar ist.

Borreliose im Spätstadium als zentraler Faktor

Besonders deutlich würdigte das Gericht die Borreliose-Erkrankung. Nach den gerichtlichen Feststellungen handelt es sich nicht um einen bloßen Zustand nach Borreliose, sondern um eine Erkrankung im Spätstadium mit ausgeprägter Erschöpfung, Schmerzsymptomatik und Leistungsinstabilität.

Diese Erkrankung zog sich wie ein roter Faden durch alle medizinischen Befunde. Sie erklärte die massive Fatigue, die Konzentrationsstörungen und die Unfähigkeit, über längere Zeit gleichmäßig leistungsfähig zu bleiben. Damit kippte das formale Sechs-Stunden-Argument der Rentenkasse endgültig.

Volle Erwerbsminderungsrente – rückwirkend und auf Dauer

Das Sozialgericht änderte die Bescheide der Rentenversicherung vollständig ab. Es sprach dem Kläger die volle Erwerbsminderungsrente auf Dauer zu, beginnend mit der Antragstellung am 03.06.2020. Eine Befristung hielt das Gericht angesichts der Krankheitsentwicklung nicht für gerechtfertigt.

Zusätzlich muss die Rentenversicherung sämtliche außergerichtlichen Kosten des Klägers tragen. Das Urteil fiel eindeutig aus – ohne Teilabweisung, ohne Kompromiss.

Was dieses Urteil für Betroffene bedeutet

Das Urteil aus Münster zeigt eindrücklich, dass sich ein Verfahren lohnen kann, selbst wenn Gutachten zunächst gegen eine Rente sprechen. Entscheidend ist nicht die nackte Stundenangabe, sondern die Frage, ob unter realen Arbeitsbedingungen eine regelmäßige, verwertbare Leistung möglich ist.

Gerade bei chronischen Erkrankungen wie Borreliose, Fatigue-Syndromen oder komplexen Schmerzstörungen greift die schematische Betrachtung der Rentenkasse oft zu kurz. Gerichte prüfen genauer – und kommen nicht selten zu einem anderen Ergebnis.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Urteil aus Münster

Warum bekam der Kläger trotz angeblicher Sechs-Stunden-Leistungsfähigkeit die volle Rente?

Weil sein Leistungsvermögen praktisch nicht verwertbar war. Die vielen Pausen, die schnelle Erschöpfung und die fehlende Belastungsstabilität schließen eine reguläre Beschäftigung aus.

Was ist eine arbeitsmarktabhängige volle Erwerbsminderung?

Sie liegt vor, wenn jemand theoretisch noch arbeiten könnte, sein Restleistungsvermögen aber realistisch keinen passenden Arbeitsplatz findet.

Welche Rolle spielte die Borreliose?

Eine zentrale. Das Gericht ging von einer Borreliose im Spätstadium aus, die dauerhaft zu Erschöpfung und Leistungseinbrüchen führt.

Warum wurde die Rente nicht befristet?

Das Gericht sah keine realistische Aussicht auf eine wesentliche Besserung und sprach deshalb eine Dauerrente zu.

Wer trägt die Kosten des Verfahrens?

Die Rentenversicherung muss alle außergerichtlichen Kosten des Klägers übernehmen.

Fazit

Das Urteil des Sozialgerichts Münster ist ein starkes Signal für Betroffene mit komplexen, chronischen Erkrankungen. Es zeigt, dass volle Erwerbsminderung nicht an formalen Stundenangaben scheitern darf.

Entscheidend bleibt, ob eine Arbeitsleistung tatsächlich noch verwertbar ist. Wer nur auf dem Papier leistungsfähig erscheint, in der Realität aber zusammenbricht, hat Anspruch auf Schutz – auch gegen den Widerstand der Rentenkasse.