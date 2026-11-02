Bürgergeld: Trotz Karenzzeit – Mutter mit vier Kindern fehlen monatlich 604 Euro Miete

Eine Mutter lebt mit vier Kindern in einem Reihenhaus. Die monatliche Bruttokaltmiete beträgt 1.971,40 Euro, doch das Jobcenter erkennt davon nur 1.367,10 Euro an. Damit bleiben jeden Monat 604,30 Euro ungedeckt.

Die Familie wollte erreichen, dass das Jobcenter mehr Miete übernimmt. Doch das Sozialgericht München lehnte ihren Eilantrag ab. Auch wenn Kinder im Haushalt leben, muss das Jobcenter nicht in jedem Fall die vollständigen Wohnkosten bezahlen.

Die Richter stellten klar, dass Familien mit Kindern zwar eine besondere Prüfung höherer Unterkunftskosten verlangen können. Ob das Jobcenter mehr zahlen muss, hängt jedoch von den Umständen des Einzelfalls ab. Im konkreten Fall sah das Gericht keinen Anspruch auf eine sofortige höhere Zahlung, auch weil die Familie bereits vorläufigen Räumungsschutz erhalten hatte (Beschluss vom 5. Oktober 2026, S 46 AS 2499/26 ER).

Die Karenzzeit schützt nicht mehr vor jeder Mietlücke

Die zwölfmonatige Karenzzeit besteht zwar weiterhin, doch die neuen Unterkunftsregeln begrenzen ihren Schutz: Kosten oberhalb des Eineinhalbfachen der örtlichen Angemessenheitsgrenze bleiben grundsätzlich unberücksichtigt.

Wer sich auf das erste Bezugsjahr verlässt, kann deshalb bereits während dieser Zeit einen erheblichen Teil der Miete selbst aufbringen müssen, wie unser Beitrag zu den neuen Regeln für Unterkunftskosten erläutert.

Eine bundesweit einheitliche Eurogrenze gibt es dafür nicht, denn die Berechnung hängt vom örtlichen Richtwert und der Haushaltsgröße ab. Deshalb lohnt sich vor jeder weiteren Prüfung ein Blick darauf, welche Mietkosten das zuständige Jobcenter anerkennt.

So entstehen die fehlenden 604,30 Euro

Im Münchner Verfahren setzte das Jobcenter für fünf Personen eine Angemessenheitsgrenze von 911,40 Euro an und erhöhte diesen Betrag auf 150 Prozent. Die folgende Rechnung betrifft die Bruttokaltmiete, also die Grundmiete einschließlich kalter Betriebskosten.

Berechnungsgröße Monatlicher Betrag Angesetzte örtliche Angemessenheitsgrenze 911,40 Euro 150 Prozent dieser Grenze 1.367,10 Euro Tatsächliche Bruttokaltmiete 1.971,40 Euro Nicht berücksichtigter Mietanteil 604,30 Euro

Heizkosten gehören nicht in diese Rechnung und unterliegen einer gesonderten Prüfung. Warum Sie beide Positionen auseinanderhalten sollten, erklärt der Beitrag zur Karenzzeit und den Heizkosten.

Kinder öffnen die Ausnahme – entscheiden sie aber nicht

§ 22 Absatz 1 Satz 7 SGB II erlaubt während der Karenzzeit höhere Unterkunftskosten, wenn diese unabweisbar sind oder in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern anfallen.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld und Krankheit: Das Jobcenter darf Grenzen nicht übergehen

Dennoch folgt daraus nach Auffassung des SG München kein zwingender Anspruch auf die gesamte Miete. Die Richter verstehen die Vorschrift als offenes Ermessen. Diesen Unterschied zwischen Ausnahmeprüfung und Zahlungsanspruch erläutert auch unsere bisherige Besprechung des Beschlusses.

Das Jobcenter darf Familien trotzdem nicht pauschal abweisen

Ermessen bedeutet keine freie Entscheidung nach Belieben: Das Jobcenter muss die familiären Verhältnisse prüfen und nachvollziehbar begründen, weshalb es höhere Kosten anerkennt oder ablehnt.

Der bloße Hinweis auf die Obergrenze ersetzt diese Prüfung nicht, wie der Beitrag „Jobcenter darf Miete nicht schematisch bei 150 Prozent kürzen“ verdeutlicht.

Für betroffene Eltern kommt es deshalb darauf an, die tatsächlichen Hindernisse einer günstigeren Unterkunft konkret zu beschreiben. Dokumentierte Wohnungsanfragen, Absagen und nachvollziehbare Angaben zu besonderen Bedürfnissen der Kinder machen die Belastung überprüfbar.

Warum der Räumungsschutz gegen den Eilantrag sprach

Im konkreten Fall bestand bereits einstweiliger Räumungsschutz, weshalb das Sozialgericht die Unterkunft durch die begrenzte Mietübernahme nicht unmittelbar gefährdet sah.

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Es verneinte also sowohl den glaubhaft gemachten Anspruch auf die zusätzliche Zahlung als auch die erforderliche Dringlichkeit.

Das zeigt die besondere Hürde eines Eilverfahrens: Eine finanzielle Unterdeckung allein beantwortet noch nicht, weshalb das Gericht sofort eingreifen muss. Wer vorläufig höhere Leistungen verlangt, sollte deshalb konkret belegen, welche wesentlichen Nachteile ohne schnelle Entscheidung drohen.

Eine Eilentscheidung ist kein allgemeines Verbot höherer Leistungen

Der Beschluss stammt aus der ersten Instanz und entscheidet über vorläufigen Rechtsschutz, nicht abschließend über sämtliche Ansprüche der Familie. Zudem widerspricht die Kammer ausdrücklich Stimmen aus der Fachliteratur, die die Ausnahme zugunsten betroffener Haushalte weiter verstehen.

Andere Sachverhalte können deshalb zu anderen Ergebnissen führen, wie ein Verfahren zeigt, in dem das Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht eine Mietkürzung vorläufig stoppte.

Was Sie bei einer Mietlücke vorlegen sollten

Prüfen Sie zunächst den Leistungsbescheid auf die berücksichtigte Personenzahl, die angesetzte Mietgrenze und die Trennung von Unterkunft und Heizung. Gegen einen belastenden Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen; weitere Hinweise bietet unser Beitrag zum Vorgehen bei drohender Mietkürzung.

Beschreiben Sie zusätzlich, weshalb eine günstigere Unterkunft tatsächlich nicht erreichbar ist und welche konkreten Folgen ein Wohnungswechsel hätte. Hinweise zur Dokumentation finden Sie in unserer Arbeitshilfe zu Kostensenkungsverfahren.

Laufende Miete und Mietschulden sind getrennte Fragen

Bestehen bereits Rückstände, sollten Sie neben höheren Leistungen der Unterkunft auch die Übernahme von Mietschulden durch das Jobcenter prüfen lassen. § 22 Absatz 8 SGB II ermöglicht Hilfe vor, in der Regel als Darlehen.

Dabei kommt es darauf an, ob die Zahlung die Unterkunft tatsächlich sichern kann und ob die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Auch eine teure Wohnung schließt Hilfe nicht in jedem Einzelfall aus, wie der Beitrag zu Mietschuldendarlehen bei unangemessenen Unterkunftskosten zeigt.

FAQ: Fünf Fragen zur Mietgrenze für Familien

Muss das Jobcenter mit Kindern die vollständige Miete übernehmen?

Nach Auffassung des SG München besteht allein wegen der Kinder kein Anspruch auf vollständige Übernahme. Das Jobcenter muss aber prüfen, ob es während der Karenzzeit höhere Unterkunftskosten anerkennt.

Wie hoch ist die Mietlücke in diesem Fall?

Von 1.971,40 Euro Bruttokaltmiete berücksichtigt das Jobcenter 1.367,10 Euro. Die Differenz beträgt monatlich 604,30 Euro.

Gilt die 150-Prozent-Grenze auch für Heizkosten?

Die hier angewandte Grenze betrifft die Bruttokaltmiete. Heizkosten prüft das Jobcenter gesondert auf Angemessenheit.

Was ist bei einem Eilantrag besonders wichtig?

Sie müssen den beanspruchten Leistungsanspruch und die Notwendigkeit einer schnellen gerichtlichen Entscheidung glaubhaft machen. Legen Sie deshalb neben dem Bescheid konkrete Nachweise zu drohenden Nachteilen und Ihrer Wohnsituation vor.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: FAQ zur Umgestaltung der Grundsicherung, Unterkunft und Heizung

Gesetze im Internet: § 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung

Gesetze im Internet: § 86b SGG – Einstweiliger Rechtsschutz

Jobcenter Region Hannover: Widerspruch

Sozialgericht München: Beschluss vom 5. Oktober 2026 – S 46 AS 2499/26 ER, Volltext bei Bayern.Recht