Schwerbehinderung: Auto zu früh bestellt – Zuschuss trotz GdB 80 und Merkzeichen G abgelehnt

Ein schwerbehinderter Mann mit GdB 80 und den Merkzeichen G, aG und B wollte einen Zuschuss für ein behindertengerechtes Auto. Trotzdem ging er leer aus. Der entscheidende Fehler lag nicht bei seinem Grad der Behinderung: Er hatte das Fahrzeug bereits verbindlich bestellt, bevor er die Kraftfahrzeughilfe beantragte.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg stellte klar: Wer Kraftfahrzeughilfe als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigt, muss den Antrag grundsätzlich stellen, bevor er sich durch einen Kaufvertrag oder eine verbindliche Bestellung festlegt. Eine spätere Antragstellung rettet den Anspruch nur in atypischen Ausnahmefällen. (L 10 R 2059/25).

Sechs Tage kosteten den möglichen Auto-Zuschuss

Der 1965 geborene Kläger leidet an Multipler Sklerose. Seit September 2022 waren bei ihm ein GdB von 80 sowie die Merkzeichen G, aG und B anerkannt. Sein bisheriger Opel Meriva hatte kein Automatikgetriebe und war nach seinen Angaben nicht mehr behinderungsgerecht. Außerdem standen Reparaturen an.

Anfang Januar 2023 suchte er deshalb nach einem anderen Fahrzeug. Am 2. Januar erhielt er ein Angebot für einen gebrauchten BMW 120i mit Automatikgetriebe. Einen Tag später beantragte er einen Kredit zur Finanzierung.

Am 4. Januar schloss er den Darlehensvertrag ab. Noch am selben Tag unterschrieb er die verbindliche Bestellung des BMW und damit den Kaufvertrag.

Den Antrag auf Kraftfahrzeughilfe stellte er jedoch erst am 10. Januar 2023. Diese Reihenfolge wurde ihm zum Verhängnis.

Nicht die Auslieferung entscheidet, sondern der Kaufvertrag

Der Mann argumentierte im Verfahren, er habe sich das Fahrzeug beim Antrag noch nicht selbst beschafft. Tatsächlich wurde der BMW erst am 23. Januar zugelassen und am 25. Januar ausgeliefert.

Für das LSG änderte das nichts. Entscheidend war nicht der Tag, an dem das Auto vor der Tür stand. Maßgeblich war, wann sich der Kläger rechtlich zum Kauf verpflichtet hatte.

Das war bereits am 4. Januar geschehen. Damit lagen zwischen dem verbindlichen Kauf und dem Antrag auf Kraftfahrzeughilfe sechs Tage.

Wer erst einen Kaufvertrag unterschreibt und anschließend den Reha-Träger um einen Zuschuss bittet, riskiert deshalb den vollständigen Verlust der Förderung.

GdB 80 und Merkzeichen aG allein sichern keine Kraftfahrzeughilfe

Der Fall zeigt zugleich einen häufigen Irrtum: Ein sehr hoher GdB und selbst das Merkzeichen aG führen nicht für sich genommen zu einem Anspruch auf einen Zuschuss zum Autokauf.

Die Kraftfahrzeughilfe in diesem Verfahren war eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Sie soll Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen, einen Arbeits- oder Ausbildungsort oder einen Ort der beruflichen Bildung zu erreichen, wenn sie wegen ihrer Behinderung auf ein Kraftfahrzeug angewiesen sind.

Deshalb spielen neben der Behinderung weitere Voraussetzungen eine Rolle. Dazu gehört vor allem der berufliche Zusammenhang. Hinzu kommt der vorgeschriebene Beschaffungsweg.

Gerade darüber stolperte der Kläger.

Gericht musste die übrigen Voraussetzungen gar nicht mehr prüfen

Die Deutsche Rentenversicherung hatte die Leistung allerdings zunächst aus einem anderen Grund abgelehnt. Sie zweifelte daran, dass die Voraussetzungen für die beantragte Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben noch erfüllt waren.

Der Kläger war seit Oktober 2021 arbeitsunfähig und hatte seine Tätigkeit als Berufskraftfahrer nicht wieder aufgenommen. Später bezog er nach eigenen Angaben eine Erwerbsminderungsrente.

Das LSG musste diesen Streit letztlich nicht entscheiden. Der verspätete Antrag reichte bereits aus, um den Anspruch scheitern zu lassen. Das Gericht ließ ausdrücklich offen, ob der Mann zum maßgeblichen Zeitpunkt die weiteren persönlichen Voraussetzungen für Kraftfahrzeughilfe erfüllt hätte.

Selbst ein ansonsten möglicherweise bestehender Anspruch kann am falschen Beschaffungsweg scheitern.

Antrag muss vor der verbindlichen Bestellung gestellt werden

§ 10 Kraftfahrzeughilfe-Verordnung bestimmt, dass Leistungen vor Abschluss eines Kaufvertrags über das Kraftfahrzeug und die behinderungsbedingte Zusatzausstattung beantragt werden sollen.

Das Wort „sollen“ klingt zwar weniger streng als „müssen“. Die Rechtsprechung behandelt den rechtzeitigen Antrag bei der Kraftfahrzeughilfe jedoch als wesentliche Voraussetzung.

Das LSG berief sich dabei auch auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Wer zuerst kauft und erst danach den Antrag stellt, kann die normale Prüfung durch den Rehabilitationsträger nicht einfach nachholen.

Das gilt nicht erst, wenn der Kaufpreis überwiesen, das Fahrzeug zugelassen oder ausgeliefert wurde. Bereits ein abgeschlossener Kaufvertrag kann zu spät sein.

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Richtige Reihenfolge Riskante Reihenfolge Bedarf feststellen und Angebot einholen Fahrzeug verbindlich bestellen Kraftfahrzeughilfe beantragen Kaufvertrag unterschreiben Entscheidung beziehungsweise weiteres Vorgehen mit dem Reha-Träger klären Erst danach Kraftfahrzeughilfe beantragen Danach verbindliche Beschaffung vornehmen Auf spätere Zulassung oder Auslieferung hoffen

Ein unverbindliches Angebot ist noch kein Kauf

Der Fall zeigt zugleich, dass Betroffene vor dem Antrag nicht zur Untätigkeit verdammt sind. Ein Angebot einzuholen, um Preis, Fahrzeugtyp und notwendige Ausstattung zu klären, das können Sie alles organisieren.

Sie können also alle Vorbereitungen zum Kauf in die Wege leiten, aber nicht den Kauf selbst. Der Kläger hatte bereits am 2. Januar ein Angebot erhalten. Entscheidend gegen ihn sprach jedoch erst die spätere unterschriebene Bestellung vom 4. Januar.

Wer ein Auto benötigt, sollte gegenüber dem Händler klarstellen, dass er zunächst ein unverbindliches Angebot für den Antrag beim Rehabilitationsträger benötigt.

Kritisch sind Bestellformulare, Finanzierungsverträge und elektronische Vertragsabschlüsse. Entscheidend ist nicht die Überschrift des Dokuments, sondern ob Sie sich damit rechtlich zum Kauf verpflichten.

Eine nachträgliche Förderung gibt es nur im Ausnahmefall

Das LSG schloss einen nachträglichen Antrag nicht für jede denkbare Situation aus. Genau das bedeutet “sollen”: In einem ungewöhnlichen Fall kann eine Ausnahme möglich sein.

Dafür reicht es jedoch nicht, dass Sie ein Fahrzeug dringend benötigen oder den Antrag nur wenige Tage zu spät stellen. Es müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, den üblichen Beschaffungsweg nicht einzuhalten.

Das Gericht sah solche Umstände hier nicht. Es erkannte auch keinen unaufschiebbaren Bedarf, der einen sofortigen Kauf erforderlich gemacht hätte.

Der Kläger war nämlich bereits seit Oktober 2021 arbeitsunfähig und sollte auf nicht absehbare Zeit arbeitsunfähig bleiben. Eine besondere berufliche Eilbedürftigkeit im Januar 2023 bestand deshalb gerade nicht, so die Richter.

Auch ein plötzlich defektes Auto reicht nicht zwingend

Der Kläger hatte vorgetragen, sein bisheriges Fahrzeug habe einen Getriebeschaden gehabt und er sei deshalb kurzfristig auf ein neues Auto angewiesen gewesen.

Doch auch das ließen die Richter nicht als ungewöhnliche Ausnahme gelten. Maßgeblich bleibt, ob wirklich ein unaufschiebbarer Bedarf bestand, der es unmöglich oder unzumutbar machte, zuerst den zuständigen Reha-Träger einzuschalten.

Betroffene sollten sich deshalb bei einem plötzlich nötigen Wechsel des Fahrzeugs nicht darauf verlassen, die Förderung später nachholen zu können.

Wer nicht warten kann, sollte unverzüglich den zuständigen Leistungsträger kontaktieren, den Antrag nachweisbar stellen und die besondere Eilbedürftigkeit belegen.

Diesen Fehler sollten Sie beim Autokauf vermeiden

Wenn Sie Kraftfahrzeughilfe benötigen, sollten Sie sich vor jeder verbindlichen Bestellung fragen, ob ein Rehabilitationsträger die Anschaffung fördern könnte.

Holen Sie zunächst ein Angebot ein. Stellen Sie dann den Antrag auf Kraftfahrzeughilfe und bewahren Sie einen Nachweis über den Eingang auf. Unterschreiben Sie den Kaufvertrag oder eine verbindliche Bestellung erst, nachdem Sie das weitere Vorgehen mit dem Leistungsträger geklärt haben.

Das gilt auch dann, wenn Ihr Schwerbehindertenausweis einen hohen GdB oder Merkzeichen wie G oder aG enthält. Diese Feststellungen ersetzen nicht den Antrag.

Der Fall aus Baden-Württemberg zeigt die Konsequenz besonders deutlich: Der Kläger hatte GdB 80, G, aG und B. Über die übrigen Anspruchsvoraussetzungen musste das Gericht dennoch nicht mehr entscheiden.

Der Kaufvertrag vor dem Antrag genügte, um die Kraftfahrzeughilfe scheitern zu lassen.

FAQ zur Kraftfahrzeughilfe

Reicht das Merkzeichen aG für einen Zuschuss zum Autokauf?

Nein. Bei Kraftfahrzeughilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Entscheidend ist unter anderem, ob Sie wegen Ihrer Behinderung für die berufliche Teilhabe auf ein Fahrzeug angewiesen sind.

Darf ich vor dem Antrag bereits ein Angebot vom Autohaus einholen?

Ja. Ein unverbindliches Angebot ist nicht mit einem verbindlichen Kaufvertrag gleichzusetzen. Sie sollten jedoch nichts unterschreiben, was Sie bereits zum Kauf verpflichtet.

Kann ich Kraftfahrzeughilfe nach dem Autokauf noch beantragen?

Nur in atypischen Ausnahmefällen kann eine verspätete Antragstellung berücksichtigt werden. Darauf sollten Sie sich nicht verlassen. Stellen Sie den Antrag grundsätzlich vor dem verbindlichen Kauf oder der Bestellung.

Quellen

Bundessozialgericht, Urteil vom 29.04.1997 – 8 RKn 31/95

Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, insbesondere §§ 2, 3 und 10 KfzHV

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 09.02.2026 – L 10 R 2059/25

Sozialgericht Ulm, Urteil vom 23.05.2025 – S 6 R 907/24