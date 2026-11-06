Schwerbehinderung: Empfehlung der Gutachterin reicht nicht – Gericht lehnt GdB 80 ab

Ein Mann kämpfte vor Gericht um einen höheren Grad der Behinderung (GdB) und mehrere Merkzeichen. Eine gerichtlich beauftragte Gutachterin unterstützte seine Forderung und empfahl einen GdB von 80 sowie drei Merkzeichen. Trotzdem blieb es bei einem GdB von nur 30.

Der Mann wandte sich schließlich an das Bundessozialgericht. Doch auch dort hatte er keinen Erfolg. Seine Beschwerde war nicht ausreichend begründet und erfüllte deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen (Beschluss vom 20. August 2026, B 9 SB 17/26 B).

Das Gericht entschied dabei nicht erneut über den Gesundheitszustand des Mannes. Der Fall zeigt, dass selbst ein günstiges medizinisches Gutachten nicht ausreicht, wenn eine Beschwerde vor dem Bundessozialgericht die vorgeschriebenen rechtlichen Anforderungen nicht erfüllt.

Von GdB 70 auf 30 – trotz günstiger Gutachten

Der Kläger wehrte sich gegen die Herabsetzung seines zuvor festgestellten GdB von 70 und den Entzug der Merkzeichen G, B und H. Nach einem Teilanerkenntnis der Behörde ging es zuletzt darum, ob mehr als GdB 30 und die Merkzeichen bestehen bleiben mussten.

Vor dem Sozialgericht Rostock hatte der Kläger zunächst Erfolg: Das Gericht gab seiner Klage nach Einholung eines kinderkardiologischen Gutachtens statt. Die Behörde legte jedoch Berufung ein, sodass das Verfahren vor dem Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern weiterging.

Dort holte das Gericht ein weiteres, fachpädiatrisches Gutachten ein, dessen Ergebnis für den Kläger ausgesprochen günstig ausfiel. Die Sachverständige schlug GdB 80 vor und hielt die gesundheitlichen Voraussetzungen für G, B und H für erfüllt.

Das Landessozialgericht folgte ihr dennoch nicht und wies die über das Teilanerkenntnis hinausgehende Klage ab. Nach der Zusammenfassung im BSG-Beschluss ging es von einem stabilen Zustand und Einschränkungen allenfalls bei mittelschwerer Belastung aus.

Ein Gutachten entscheidet nicht über den GdB

Für Betroffene wirkt ein solches Ergebnis widersprüchlich, wenn nicht sogar absurd: Warum bestellt ein Gericht eine Sachverständige, wenn es deren Einschätzung nicht übernimmt?

Die Antwort liegt in der Trennung zwischen medizinischer Begutachtung und rechtlicher Entscheidung.

Sachverständige klären Erkrankungen, Befunde und Funktionsbeeinträchtigungen und können eine Bewertung des GdB vorschlagen. Die rechtliche Feststellung trifft jedoch im Streitfall das Gericht selbst. Die Richter sind nicht an die Empfehlung gebunden.

Ein günstiges Gutachten garantiert deshalb keinen bestimmten GdB. Es muss nachvollziehbar erklären, welche Einschränkungen bestehen und weshalb sie die vorgeschlagene Bewertung tragen.

Dabei geht es um die Auswirkungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, nicht allein um die Bezeichnung einer Erkrankung. Die Bewertungsgrundsätze zum Grad der Behinderung verlangen eine Betrachtung der tatsächlichen Beeinträchtigungen.

Richter dürfen ein Gutachten nicht beliebig übergehen

Die fehlende Bindung an die vorgeschlagene Zahl ist allerdings auch kein Freibrief, medizinische Befunde zu ignorieren. Nach § 128 Sozialgerichtsgesetz muss das Gericht seine Überzeugung aus dem gesamten Verfahren gewinnen und die tragenden Gründe im Urteil angeben.

Ein Abweichen von der GdB-Empfehlung ist deshalb etwas anderes, als eine ungeklärte medizinische Frage zu ignorieren. Besteht Aufklärungsbedarf, kann es nötig sein, Sachverständige ergänzend zu befragen oder sogar weitere Gutachten in Auftrag zu geben.

Auch mehrere Diagnosen ergeben nicht von selbst einen bestimmten Gesamtwert, wie der Beitrag „Trotz zwei Diagnosen kein fester GdB“ erläutert. Umgekehrt müssen zusätzliche Beeinträchtigungen berücksichtigt werden, wenn sie die Teilhabe einschränken – etwa wenn ein Gericht den GdB auch wegen psychischer Beschwerden erhöhte.

Warum das BSG keine neue medizinische Prüfung vornahm

Das Landessozialgericht hatte die Revision nicht zugelassen, und der Kläger griff diese Nichtzulassung an. Eine solche Beschwerde führt nicht dazu, dass sämtliche Befunde und Gutachten erneut bewertet werden.

Die Revision kommt nur bei strengen rechtlichen Kriterien infrage, etwa einer grundsätzlichen Rechtsfrage, einer rechtlich erheblichen Abweichung von höchstrichterlicher Rechtsprechung oder einem Verfahrensmangel.

Der Kläger berief sich hier ausschließlich auf Verfahrensmängel.

Diese Begründung erfüllte nach Auffassung des BSG nicht die Mindestanforderungen. So schilderte der Betroffene nach Ansicht der Richter den Fall nicht konkret genug. Weder der genaue Inhalt der angefochtenen Bescheide noch die Begründung des LSG-Urteils waren ausreichend erkennbar, so die Richter.

Das BSG betonte, dass es sich diesen Sachverhalt für die Prüfung einer Beschwerde nicht selbst aus den Akten zusammensuchen müsste. Schon im Ansatz scheiterte deshalb der Versuch, die Revision einzuleiten.

„Das Gericht hat das Gutachten falsch bewertet“ genügt nicht

Der Kläger beanstandete außerdem, das Landessozialgericht sei ohne tragfähige Begründung von den Gutachten abgewichen und habe eine eigene medizinische Einschätzung vorgenommen.

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Damit griff er nach Auffassung des BSG die Beweiswürdigung an und lag mit seiner Beschwerde falsch.

Denn eine Nichtzulassungsbeschwerde wegen eines Verfahrensmangels kann sich nicht auf Kritik an Beweiswürdigung stützen. Auch zu behaupten, ein Urteil sei inhaltlich falsch oder widersprüchlich, benennt keinen formalen Verfahrensfehler.

Eine unzureichende Urteilsbegründung hatte der Kläger ebenfalls nicht aufgezeigt. Nach seinem eigenen Vorbringen hatte das Landessozialgericht seine Überlegungen sowohl zum GdB als auch zu den Merkzeichen dargestellt.

Für den Vorwurf fehlender Ermittlungen fehlte ein Beweisantrag

Hilfsweise machte der Kläger geltend, das Landessozialgericht hätte weitere Beweise erheben müssen, wenn es die vorliegenden Gutachten nicht überzeugend fand.

Doch auch diese Rüge war unzureichend begründet.

Wer sich bei einer Nichtzulassungsbeschwerde auf eine Verletzung der Pflicht zur Sachaufklärung bezieht, muss auf einen ordnungsgemäßen Beweisantrag verweisen, dem das entsprechende Gericht nicht gefolgt ist. Das tat der Betroffene nicht.

Ebene des Verfahrens Welche Frage wird geprüft? Medizinisches Gutachten Welche Gesundheitsstörungen und funktionellen Einschränkungen bestehen, und wie lassen sie sich fachlich bewerten? Entscheidung über den GdB Welcher GdB folgt nach den rechtlichen Bewertungsregeln aus den festgestellten Beeinträchtigungen? Nichtzulassungsbeschwerde Ist ein gesetzlicher Grund für die Zulassung der Revision in der vorgeschriebenen Weise dargelegt?

Ein stabiler Zustand rechtfertigt nicht jede Herabsetzung

Das BSG schilderte die Einschätzung des Landessozialgerichts, bestätigte sie aber nicht durch eine eigene medizinische Prüfung.

Bei einer Herabsetzung eines bestehenden GdB nach § 48 SGB X muss eine wesentliche Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse vorliegen. Eine bloß andere Bewertung unveränderter Verhältnisse genügt dafür nicht.

Deshalb ist der Vergleich zwischen den Verhältnissen bei der bisherigen Feststellung und der späteren Entwicklung wichtig. Dass Behörden damit scheitern können, zeigt ein anderer Fall zur GdB-Herabsetzung ohne belegte Verbesserung.

Was Betroffene schon im laufenden Verfahren tun können

Wenn Sie Ihren GdB verteidigen, sollten Sie sich nicht allein auf die abschließende Zahl im Gutachten verlassen. Arbeiten Sie mit Ihrer Vertretung heraus, welche konkreten Befunde, Belastungsgrenzen und Hilfebedarfe diese Bewertung stützen und wo die Einschätzung der Gegenseite davon abweicht.

Offene medizinische Fragen sollten schon vor dem Sozialgericht oder Landessozialgericht geklärt werden. Ebenso lohnt es sich, die formellen Voraussetzungen der Entscheidung zu prüfen, wie ein Verfahren zeigt, in dem ein Fehler des Amtes die GdB-Herabsetzung stoppte.

Ein späterer Verschlimmerungsantrag ist kein Ersatz für einen Rechtsbehelf gegen die frühere Entscheidung.

GdB 30 bedeutet Verlust der Schwerbehinderteneigenschaft

Schwerbehindert ist nach den gesetzlichen Voraussetzungen, wer einen GdB von mindestens 50 hat. Mit einem verbleibenden GdB von 30 erreicht der Kläger diese Schwelle nicht mehr; auch die entzogenen Merkzeichen wurden durch die erfolglose Beschwerde nicht wiederhergestellt.

Ein GdB unter 50 kann weiterhin Ansprüche begründen, und bei GdB 30 oder 40 kommt unter weiteren Voraussetzungen eine Gleichstellung für das Arbeitsleben infrage.

Sie ersetzt jedoch weder den Schwerbehindertenstatus noch die verlorenen Merkzeichen; einen Überblick bietet der Beitrag zu Nachteilsausgleichen bei einem GdB unter 50

Fragen und Antworten zu Gutachten und GdB

Muss ein Gericht den empfohlenen GdB übernehmen?

Nein, die rechtliche Bewertung des GdB liegt beim Gericht. Es muss sich aber mit den medizinischen Erkenntnissen auseinandersetzen und seine Entscheidung nachvollziehbar begründen.

Hat das BSG festgestellt, dass GdB 30 medizinisch richtig war?

Nein, es verwarf die Nichtzulassungsbeschwerde als unzulässig. Eine erneute medizinische Bewertung des Klägers fand in diesem Verfahren nicht statt.

Warum half die Empfehlung von GdB 80 nicht weiter?

Das Landessozialgericht war an die Empfehlung nicht gebunden und kam zu einem anderen Ergebnis. Vor dem BSG genügte kein Hinweis auf das günstige Gutachten, um einen Grund darzulegen, die Revision zuzulassen.

Reicht die Forderung nach einem weiteren Gutachten?

Für eine spätere Sachaufklärungsrüge im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren genügt nicht die pauschale Forderung nach weiteren Ermittlungen. Sie muss sich auf einen Beweisantrag beziehen, dem das vorherige Gericht ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist

Quellen

Bundessozialgericht: Beschluss vom 20. August 2026, B 9 SB 17/26 B, Volltext bei anwalt24.de

Landessozialgericht München: Beschluss vom 23. März 2023, L 18 SB 170/22 B, zur rechtlichen GdB-Bewertung

Sozialgerichtsgesetz: § 73 – Prozessvertretung

Sozialgerichtsgesetz: § 128 – Beweiswürdigung und Urteilsbegründung

Sozialgerichtsgesetz: § 160 – Revisionszulassung

Sozialgerichtsgesetz: § 160a – Nichtzulassungsbeschwerde

Sozialgesetzbuch IX: § 2 – Schwerbehinderung und Gleichstellung

Sozialgesetzbuch IX: § 199 – Beendigung der besonderen Regelungen

Sozialgesetzbuch X: § 48 – Aufhebung bei Änderung der Verhältnisse