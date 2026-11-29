Eine kleine Rente und nebenbei noch ein Minijob – das klingt erst einmal unproblematisch. Doch wer damit insgesamt zu viel verdient, kann die kostenlose Familienversicherung verlieren. Im schlimmsten Fall fordert die Krankenkasse sogar Beiträge für mehrere zurückliegende Jahre nach.

Genau um einen solchen Fall ging es vor dem Landessozialgericht Hamburg. Weil die Einkünfte aus Rente und Nebenjob zusammen die erlaubte Grenze überschritten und der Minijob nicht angegeben worden war, bestätigte das Gericht am 11. September 2026 das Ende der Familienversicherung.

Besonders kritisch war die Höhe der zunächst verlangten Nachzahlung. Die Krankenkasse forderte zeitweise mehr als 60.000 Euro, reduzierte den Betrag später aber deutlich.

Das Urteil (L 1 KR 12/26) bestätigt allerdings nur das Ende der Familienversicherung, nicht abschließend die ursprüngliche Beitragsforderung.

Kleine Altersrente, zusätzlicher Verdienst – und eine teure Folge

Der Rentner war seit April 2010 über seinen eingetragenen Lebenspartner familienversichert und erhielt ab August 2017 zunächst 306,99 Euro gesetzliche Rente. Am 20. März 2018 nahm er eine geringfügige Beschäftigung auf.

In den Fragebögen von 2019 und 2020 gab sein Partner lediglich die Rente an; das Feld zum Minijob blieb leer. Erst 2023 erhielt die Krankenkasse eine Gehaltsabrechnung und beendete die Familienversicherung anschließend rückwirkend mit Ablauf des 19. März 2018.

Warum ein Minijob die kostenlose Absicherung gefährdet

Ein Minijob verschafft Ihnen keine Krankenversicherung, auch wenn Ihr Arbeitgeber Krankenversicherungsbeiträge entrichtet. Diese Stolpersteine bei Minijob und Krankenversicherung können einen vermeintlich unkomplizierten Nebenverdienst teuer machen.

Für die Familienversicherung prüft die Kasse das Gesamteinkommen der mitversicherten Person. Eine gesetzliche Rente und das Einkommen aus einer geringfügigen Beschäftigung zählen dabei zusammen.

Dass Sie bei einer Altersrente unbegrenzt hinzuverdienen dürfen, ändert daran nichts.

2026 zählen Rente und Minijob gemeinsam

Im Jahr 2026 liegt die Einkommensgrenze für die Familienversicherung bei 565 Euro monatlich. Üben Sie eine geringfügig entlohnte Beschäftigung aus, gilt eine Grenze von 603 Euro – nicht von 603 Euro Arbeitslohn zusätzlich zur Rente.

Die Minijobgrenze für 2026 ist kein zusätzlicher Freibetrag neben Ihrer Altersrente.

Situation im Jahr 2026 Bedeutung für die Familienversicherung Kein geringfügig entlohnter Minijob Das regelmäßige monatliche Gesamteinkommen darf grundsätzlich 565 Euro nicht überschreiten. Geringfügig entlohnter Minijob neben der Rente Das regelmäßige Gesamteinkommen darf insgesamt 603 Euro monatlich nicht überschreiten. 350 Euro anrechenbare Rente und 250 Euro pauschal versteuerter Minijoblohn 600 Euro insgesamt: Die Einkommensgrenze wird eingehalten, sofern keine weiteren anrechenbaren Einkünfte vorliegen. 350 Euro anrechenbare Rente und 300 Euro pauschal versteuerter Minijoblohn 650 Euro insgesamt: Die Einkommensgrenze wird überschritten.

Die Rechenbeispiele setzen voraus, dass alle übrigen Bedingungen der Familienversicherung erfüllt sind.

Die Rente zählt nicht nur mit ihrem steuerpflichtigen Anteil

Bei gesetzlichen Renten berücksichtigt die Krankenkasse den Zahlbetrag und nicht lediglich den steuerpflichtigen Anteil, allerdings nicht der Rentenanteil, der auf Entgeltpunkten für Kindererziehungszeiten beruht.

Lassen Sie sich deshalb erläutern, welchen Rentenbetrag die Kasse ansetzt. Außerdem muss sie prüfen, ob Versicherungspflicht besteht: Selbst eine sehr niedrige Rente kann die Familienversicherung ausschließen, wenn die Voraussetzungen der Krankenversicherung der Rentner erfüllt sind.

Warum die Kasse rückwirkend handeln durfte

Das Gericht wertete die unterlassenen Angaben als grob fahrlässige Verletzung der Mitteilungspflicht. Die Kasse hatte in ihren Fragebögen ausdrücklich nach geringfügiger Beschäftigung gefragt.

Wenn Sie familienversichert sind, sollten Sie die Aufnahme eines Nebenjobs unverzüglich melden. Übermitteln Sie Arbeitsvertrag, erwarteten Verdienst und Rentenunterlagen nachweisbar und bitten Sie um eine schriftliche Prüfung Ihres Versicherungsstatus.

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Über 60.000 Euro gefordert – später deutlich weniger

Die erste Beitragsforderung betrug 60.136,68 Euro, weil angeforderte Einkommensnachweise fehlten und die Kasse die Beitragsbemessungsgrenze zugrunde legte. Nach Vorlage der Gehaltsabrechnungen und unter Berücksichtigung der Verjährung bezifferte sie die offene Forderung auf 10.270,65 Euro.

Für Betroffene bedeutet das: Reichen Sie angeforderte Einkommensnachweise zur Beitragsberechnung vollständig ein und verlangen Sie eine nachvollziehbare Aufstellung der Zeiträume und Berechnungsgrundlagen.

Prüfen lassen sollten Sie auch, ob die Kasse bereits verjährte Forderungen berücksichtigt hat.

Welche Versicherung nach dem Ende infrage kommt

Entfällt die Familienversicherung, muss die weitere Absicherung geklärt werden; je nach Voraussetzungen kommt eine Pflichtversicherung oder eine freiwillige Mitgliedschaft in Betracht. Die Unterschiede zwischen diesen Versicherungsformen können die Beitragshöhe im Ruhestand erheblich verändern.

Bei einer freiwilligen gesetzlichen Versicherung sollten Sie einen Zuschuss der Rentenversicherung zu Ihren Krankenversicherungsbeiträgen prüfen und beantragen.

Vergleichen Sie bei der künftigen Absicherung auch die Beitragssätze der Krankenkassen für Rentner. Ein Wechsel kann laufende Kosten senken, beseitigt aber keine bereits entstandenen Beitragsschulden.

Bescheide prüfen und Widerspruchsfrist beachten

Gegen einen belastenden Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Erhalten Sie getrennte Entscheidungen zum Versicherungsstatus und zur Beitragshöhe, müssen Sie für jeden Bescheid prüfen, ob Sie ihn anfechten wollen.

Ein Widerspruch gegen eine Beitragsforderung stoppt nicht die Zahlungspflicht nicht. Bei drohender Vollstreckung kommen ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung bei der Kasse und erforderlichenfalls gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht; auch die weiteren Folgen von Beitragsschulden bei der Krankenkasse sollten Sie frühzeitig klären.

Fragen und Antworten zur Familienversicherung bei Rente und Minijob

Verliere ich durch jeden Minijob die Familienversicherung?

Nein. Bleiben die anrechenbare Rente und der Minijoblohn zusammen innerhalb der geltenden Grenze des Einkommens, kann die Familienversicherung fortbestehen.

Darf ich 2026 zusätzlich zu meiner Rente 603 Euro verdienen?

Für die Familienversicherung sind 603 Euro keine zusätzliche Verdienstmöglichkeit. Bei einem geringfügig entlohnten Minijob gilt diese Grenze für das gesamte Monatseinkommen.

Versichern mich die Pauschalbeiträge meines Arbeitgebers?

Nein, aus diesen Zahlungen entsteht kein eigener Krankenversicherungsschutz durch den Minijob.

Muss ich den Nebenjob der Krankenkasse selbst mitteilen?

Melden Sie den Nebenjob und die erwarteten Einnahmen unmittelbar Ihrer Krankenkasse. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Arbeitgebermeldung die Prüfung Ihrer Familienversicherung ersetzt.

Hat das Gericht eine Nachzahlung von mehr als 60.000 Euro bestätigt?

Nein, das Urteil betrifft die rückwirkende Beendigung der Familienversicherung. Die zunächst erhobene Beitragsforderung hatte die Kasse bereits zuvor deutlich reduziert.

Was sollte ich bei einer rückwirkenden Beendigung tun?

Prüfen Sie den Beginn der Beendigung, die angesetzten Einkünfte und sämtliche Beitragsbescheide und reichen Sie fehlende Nachweise umgehend ein. Beachten Sie die Widerspruchsfristen und klären Sie zugleich Ihre weitere Kranken- und Pflegeversicherung.

Quellen

AOK: Familienversicherung – Voraussetzungen und Einkommensgrenzen 2026, Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 10 SGB V; § 48 SGB X; §§ 84, 86a und 86b SGG.