Nur 50 Euro Rente: Trotzdem keine kostenfreie Familienversicherung

Wer nur 50 Euro gesetzliche Rente im Monat erhält, rechnet häufig damit, weiterhin kostenlos über den Ehepartner krankenversichert zu sein. Doch selbst ein so geringer Rentenanspruch kann eine eigene Versicherungspflicht auslösen. Sind die Voraussetzungen der Krankenversicherung der Rentner erfüllt, ist die beitragsfreie Familienversicherung grundsätzlich ausgeschlossen.

Darauf weist Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel anhand eines beispielhaften Falls hin. Der Beitrag beschreibt kein neues Gerichtsurteil, sondern eine Folge der bestehenden gesetzlichen Vorschriften. Für Betroffene kommt es deshalb darauf an, Versicherungsstatus, Einkommensgrenze und tatsächliche Beitragshöhe auseinanderzuhalten.

Warum eine geringe Rente nicht vor eigenen Beiträgen schützt

Die Familienversicherung ist an mehrere Voraussetzungen gebunden. Nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V darf insbesondere keine der dort genannten eigenen Pflichtversicherungen bestehen. Dazu gehört die Versicherung als Rentner nach § 5 Absatz 1 Nummer 11 SGB V.

Wer darunter fällt, kann sich grundsätzlich nicht für die beitragsfreie Absicherung über den Ehepartner entscheiden. Auch eine Rente weit unterhalb der Einkommensgrenze ändert daran nichts. Die Grenze ist kein Freibetrag, der eine bestehende Pflichtversicherung beseitigt.

Wann die Krankenversicherung der Rentner greift

Die Krankenversicherung der Rentner, kurz KVdR, ist keine eigene Krankenkasse, sondern ein Versicherungsstatus innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung. Dafür müssen grundsätzlich ein Anspruch auf eine gesetzliche Rente, ein Rentenantrag und ausreichende Vorversicherungszeiten vorliegen. Eine bestimmte Mindestrentenhöhe verlangt § 5 Absatz 1 Nummer 11 SGB V nicht.

Für die Vorversicherungszeit betrachtet die Krankenkasse den Zeitraum zwischen der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Stellung des Rentenantrags.

In mindestens neun Zehnteln der zweiten Hälfte dieses Zeitraums muss eine anrechenbare gesetzliche Krankenversicherung bestanden haben. Umfasst der gesamte Zeitraum beispielsweise genau 40 Jahre, werden die letzten 20 Jahre betrachtet, von denen grundsätzlich 18 Jahre abgedeckt sein müssen.

Zusätzlich prüft die Kasse mögliche Ausschlüsse und vorrangige Versicherungen, etwa wegen einer weiterhin ausgeübten Beschäftigung oder hauptberuflichen Selbstständigkeit. Weshalb der Rentenbezug allein noch keine KVdR-Mitgliedschaft garantiert, erläutert auch der Beitrag „Rente: Nicht jeder Rentner ist automatisch krankenversichert“ auf gegen-hartz.de.

Auch die bisherige Familienversicherung zählt mit

Für die erforderlichen Zeiten zählen sowohl Pflichtmitgliedschaften als auch freiwillige Mitgliedschaften und Zeiten einer gesetzlichen Familienversicherung. Wer über viele Jahre beitragsfrei über den Ehepartner abgesichert war, kann deshalb die Voraussetzungen der KVdR erfüllen. Mit dem eigenen Rentenanspruch kann dann aus der bisherigen Mitversicherung eine eigene Pflichtmitgliedschaft werden.

Zusätzlich werden für jedes berücksichtigungsfähige Kind pauschal drei Jahre angerechnet. Dabei können auch Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder berücksichtigt werden; insbesondere für Adoptiv- und Stiefkinder gelten zusätzliche gesetzliche Voraussetzungen. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt gegebenenfalls eine Überprüfung der Vorversicherungszeit, wenn diese Anrechnung den Zugang zur Pflichtversicherung ermöglichen könnte.

565 Euro im Jahr 2026 sind keine allgemeine Freigrenze für Rentner

Die allgemeine Einkommensgrenze für die Familienversicherung beträgt 2026 regelmäßig 565 Euro im Monat. Wer eine geringfügige Beschäftigung ausübt, kann unter den entsprechenden Voraussetzungen ein regelmäßiges monatliches Gesamteinkommen bis zur Minijobgrenze von 603 Euro haben. Diese Beträge nennt unter anderem die Techniker Krankenkasse in ihren Informationen zur Familienversicherung.

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Die 603 Euro dürfen dabei nicht einfach zusätzlich zu einer Rente ausgeschöpft werden. Bei der Einkommensprüfung können neben Renten auch Arbeitsentgelt, Gewinne aus selbstständiger Tätigkeit, Vermietungseinkünfte und Kapitalerträge zählen. Entscheidend ist das nach den gesetzlichen Regeln ermittelte Gesamteinkommen.

Bei gesetzlichen Renten wird grundsätzlich die Rente vor Abzug der eigenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge berücksichtigt, nicht lediglich der steuerpflichtige Anteil. Der auf Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten entfallende Rententeil bleibt bei dieser Prüfung außer Betracht. Auch deshalb lässt sich der Anspruch nicht zuverlässig allein aus dem Betrag ableiten, der auf dem Konto eingeht.

Wann eine Familienversicherung im Ruhestand möglich bleibt

Eine beitragsfreie Familienversicherung kann infrage kommen, wenn keine eigene KVdR-Pflichtversicherung besteht, beispielsweise wegen einer nicht erfüllten Vorversicherungszeit. Zusätzlich müssen sämtliche weiteren Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören grundsätzlich ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland und die Einhaltung der Einkommensgrenze.

Der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner muss Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sein. Eine hauptberufliche Selbstständigkeit, Versicherungsfreiheit oder eine wirksame Befreiung von der Versicherungspflicht können die Familienversicherung ausschließen. Für unverheiratete Paare eröffnet das bloße Zusammenleben keinen entsprechenden Anspruch; die Voraussetzungen ergeben sich aus § 10 SGB V.

Wie viel von einer Rente von 50 Euro tatsächlich abgezogen wird

Eine eigene Pflichtversicherung bedeutet bei einer sehr kleinen Rente nicht automatisch einen hohen Monatsbeitrag. Bei Pflichtmitgliedern der KVdR werden die Beiträge aus den gesetzlich bestimmten beitragspflichtigen Einnahmen berechnet. Bezieht jemand ausschließlich 50 Euro gesetzliche Altersrente, wird diese Rente nicht auf die Mindestbemessungsgrundlage einer freiwilligen Versicherung hochgerechnet; die Einnahmearten regelt § 237 SGB V.

Für die Krankenversicherung gilt der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent zuzüglich des Zusatzbeitrags der jeweiligen Krankenkasse. Bei einer deutschen gesetzlichen Rente tragen Rentner und Rentenversicherung diese Beiträge jeweils zur Hälfte. Das ergibt sich aus den Vorschriften zum Beitragssatz aus der Rente und zur hälftigen Beitragstragung.

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Den Pflegeversicherungsbeitrag aus ihrer Rente tragen Rentner grundsätzlich allein. Bei einem Elternteil mit einem Kind beträgt er 3,6 Prozent, bei einem zuschlagspflichtigen kinderlosen Rentner 4,2 Prozent. Für mehrere Kinder unter 25 Jahren und bestimmte von Zuschlägen ausgenommene Personengruppen gelten abweichende Regeln, die das Bundesgesundheitsministerium erläutert.

Die folgende Beispielrechnung unterstellt eine monatliche Bruttorente von 50 Euro, keine weiteren beitragspflichtigen Einnahmen und einen für den Rentenabzug geltenden Zusatzbeitrag von 3,0 Prozent. Dieser Zusatzbeitrag ist eine Rechenannahme und kein einheitlicher Kassensatz.

Position Elternteil mit einem Kind Kinderlos, mit Zuschlag Monatliche Bruttorente 50,00 Euro 50,00 Euro Eigener Krankenversicherungsbeitrag: 8,8 Prozent 4,40 Euro 4,40 Euro Eigener Pflegeversicherungsbeitrag 1,80 Euro 2,10 Euro Abzüge insgesamt 6,20 Euro 6,50 Euro Auszahlung nach diesen Beiträgen 43,80 Euro 43,50 Euro

Warum die Pflichtversicherung finanziell trotzdem günstig sein kann

Der Ausschluss der kostenlosen Familienversicherung sagt noch nichts darüber aus, wie günstig die KVdR gegenüber anderen Versicherungsformen ist. Bei freiwillig gesetzlich versicherten Rentnern werden regelmäßig mehr Einnahmearten herangezogen, etwa private Mieteinnahmen und Kapitalerträge. Zudem gelten dort grundsätzlich Mindestbemessungsregeln.

Bei Pflichtmitgliedern der KVdR bleiben private Miet- und Kapitalerträge dagegen im Regelfall beitragsfrei. Betriebsrenten oder Gewinne aus einer selbstständigen Tätigkeit können hingegen zusätzliche Beiträge auslösen. Die Unterschiede beschreibt gegen-hartz.de ausführlicher im Beitrag über die Kosten der Krankenversicherung im Ruhestand.

Eine Befreiung eröffnet keinen Weg in die kostenlose Mitversicherung

Eine Befreiung von der KVdR-Pflicht kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen beantragt werden. Nach § 8 SGB Vgilt dafür grundsätzlich eine Frist von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht; außerdem muss eine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall nachgewiesen werden. Die Befreiung kann nicht widerrufen werden.

Für das Ziel einer kostenlosen Familienversicherung hilft dieser Antrag jedoch nicht. Denn auch eine Befreiung von der Versicherungspflicht steht der Familienversicherung entgegen. Wer eine solche Entscheidung erwägt, sollte deshalb die Folgen für die weitere Absicherung und die Beiträge vorher klären.

Was Betroffene von ihrer Krankenkasse prüfen lassen sollten

Vor dem Rentenbeginn sollten Versicherte klären lassen, welchen Versicherungsstatus die Krankenkasse zugrunde legt. Bei Unstimmigkeiten ist eine nachvollziehbare Aufstellung der berücksichtigten Versicherungszeiten hilfreich. Nachweise über frühere Mitgliedschaften, Familienversicherungszeiten und Kinder können dabei entscheidend sein.

Lehnt die Kasse die Familienversicherung ab, sollten Betroffene nach dem konkreten gesetzlichen Ausschlussgrund und einem schriftlichen Bescheid fragen. Besteht tatsächlich KVdR-Pflicht, wird der Hinweis auf eine Rente unter 565 Euro allein die Entscheidung nicht ändern. Zweifel an der Einstufung oder Beitragsberechnung lassen sich anhand des Bescheids gezielt prüfen; für Rechtsbehelfe ist die dort enthaltene Belehrung zu beachten.

Beispiel aus der Praxis: Aus 50 Euro werden 43,80 Euro

Ein fiktiver Rentner erhält 50 Euro gesetzliche Altersrente und war zuvor über seine gesetzlich versicherte Ehefrau familienversichert. Weil seine Versicherungszeiten für die KVdR ausreichen und kein Ausschluss vorliegt, wird er mit dem Rentenbezug selbst pflichtversichert. Die geringe Rentenhöhe erhält ihm die kostenlose Mitversicherung nicht.

Der Mann hat ein erwachsenes Kind, keine weiteren beitragspflichtigen Einnahmen und im Beispiel einen geltenden Zusatzbeitrag von 3,0 Prozent. Von seiner Rente werden 4,40 Euro Krankenversicherung und 1,80 Euro Pflegeversicherung abgezogen. Ihm bleiben monatlich 43,80 Euro; die Rentenversicherung trägt zusätzlich ihren eigenen Krankenversicherungsanteil von 4,40 Euro.

Sechs Fragen und Antworten zur Familienversicherung bei kleiner Rente

Reichen tatsächlich 50 Euro Rente für eine eigene Pflichtversicherung?

Ja, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der KVdR vorliegen. Für die Versicherungspflicht gibt es keine bestimmte Mindestrentenhöhe. Eine kleine Rente verhindert die eigene Mitgliedschaft deshalb nicht.

Kann ich unter 565 Euro Rente automatisch familienversichert bleiben?

Nein. Die 565 Euro sind 2026 lediglich die allgemeine Einkommensgrenze für die Familienversicherung. Eine bestehende KVdR-Pflichtversicherung schließt die beitragsfreie Mitversicherung grundsätzlich auch unterhalb dieser Grenze aus.

Zählen Jahre der Familienversicherung für die KVdR mit?

Ja, Zeiten einer gesetzlichen Familienversicherung werden bei der Vorversicherungszeit berücksichtigt. Gleiches gilt für Pflichtmitgliedschaften und freiwillige gesetzliche Mitgliedschaften. Zusätzlich können Kinderanrechnungszeiten hinzukommen.

Muss ich wegen der kleinen Rente einen hohen Mindestbeitrag bezahlen?

Bei einer Pflichtmitgliedschaft in der KVdR wird eine alleinige gesetzliche Altersrente von 50 Euro nicht auf die Mindestbemessungsgrundlage der freiwilligen Versicherung angehoben. Die Beiträge richten sich nach den tatsächlich vorhandenen beitragspflichtigen Einnahmen. Weitere Einkünfte können je nach Einnahmeart zusätzliche Beiträge auslösen.

Kann ich mich für die Familienversicherung von der KVdR befreien lassen?

Eine Befreiung kann unter gesetzlichen Voraussetzungen möglich sein, eröffnet aber keinen Anspruch auf Familienversicherung. Auch von der Versicherungspflicht befreite Personen sind von dieser Mitversicherung ausgeschlossen. Zudem ist die Befreiung nicht widerrufbar.

Wer übernimmt die Beiträge aus meiner gesetzlichen Rente?

Bei einer deutschen gesetzlichen Rente teilen sich der pflichtversicherte Rentner und die Rentenversicherung den Krankenversicherungsbeitrag einschließlich des Zusatzbeitrags. Den Pflegeversicherungsbeitrag aus der Rente trägt der Rentner grundsätzlich allein. Seine Höhe hängt unter anderem davon ab, ob ein Kinderlosenzuschlag oder Abschläge für mehrere Kinder unter 25 Jahren anzuwenden sind.