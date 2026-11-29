Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die ihre Wohnung verlieren, brauchen oft mehrere Arten von Hilfe. Sie benötigen einen sicheren Schlafplatz, medizinische Behandlung und Unterstützung im Alltag.

Doch häufig müssen sie sich selbst darum kümmern, die passende Hilfe zu bekommen. Gerade das fällt vielen Menschen wegen ihrer Erkrankung schwer.

Der Paritätische Berlin kritisiert diese Probleme in seinem Positionspapier „Ohne Wohnung, psychisch krank“. Zwar gibt es verschiedene Hilfsangebote, doch Behörden und Einrichtungen arbeiten oft nicht gut genug zusammen. Dadurch bekommen viele Betroffene nicht die Unterstützung, die sie dringend brauchen.

Ein Bett für die Nacht ersetzt keine Versorgung

Wohnungslosigkeit bedeutet nicht nur ein Leben auf der Straße: Auch Menschen in Notunterkünften haben keine eigene, dauerhaft gesicherte Wohnung. Die ordnungsrechtliche Unterbringung biete zwar Obdach, so der Paritätische, psychische Erkrankungen blieben dort aber häufig ohne ausreichende Unterstützung

Für Betroffene ist entscheidend, welche Hilfe über den Schlafplatz hinaus erreichbar ist. Der Überblick „Hier bekommen Sie Hilfe, wenn Sie keine Wohnung haben“ beschreibt Anlaufstellen für Unterbringung, Beratung und weitere Unterstützung.

Wer Hilfe braucht, kann sie nicht immer selbst organisieren

Nach Einschätzung des Verbandes können viele Betroffene reguläre Angebote nicht eigenständig aufsuchen. Fehlen aufsuchende Dienste und verlässliche Übergänge, wirkt ein vorhandener Anspruch nicht im Alltag.

Die Konsequenz daraus lautet: Ein Hilfesystem darf seine Erreichbarkeit nicht allein daran messen, ob eine Beratungsstelle geöffnet hat. Wie wichtig fachlich begleitete Kontaktaufnahme sein kann, zeigt die Debatte über aufsuchende Unterstützung bei psychischen Erkrankungen und drohendem Leistungsentzug.

Sozialhilfe kann mehr leisten als einen Unterkunftsplatz

Für Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen sehen §§ 67 und 68 SGB XII eigene Hilfen vor. Voraussetzung ist, dass besondere Lebensverhältnisse sich mit sozialen Schwierigkeiten verbinden und die Betroffenen diese nicht aus eigener Kraft überwinden können.

Diese Unterstützung kann persönliche Beratung und Betreuung ebenso umfassen wie Hilfe beim Erhalt oder bei der Beschaffung einer Wohnung. Soweit Dienstleistungen erforderlich sind, sieht § 68 SGB XII sie ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen vor.

Auch psychisch erkrankte Menschen können Eingliederungshilfe erhalten

Schränkt eine seelische Behinderung die gesellschaftliche Teilhabe wesentlich ein, kann ein Anspruch auf Eingliederungshilfe bestehen. Eine psychiatrische Diagnose allein entscheidet darüber ebenso wenig wie ein Schwerbehindertenausweis; wesentlich sind die konkreten Einschränkungen.

Zu den möglichen Leistungen gehört Assistenz, die bei der Tagesstruktur, Haushaltsführung oder Gestaltung sozialer Kontakte unterstützt. Wie solche Hilfen ausgestaltet sein können, erläutert der Beitrag über Leistungen und Änderungen bei der Eingliederungshilfe.

Eine Bewilligung muss im Alltag ankommen

Assistenz nach § 78 SGB IX kann Menschen begleiten, Aufgaben teilweise übernehmen oder sie dabei unterstützen, ihren Alltag wieder eigenständig zu bewältigen.

Dazu kann auch Hilfe gehören, damit ärztliche und ärztlich verordnete Leistungen tatsächlich wirksam werden; eine medizinische Behandlung ersetzt Assistenz jedoch nicht.

Eine Zusage auf Papier löst das Versorgungsproblem deshalb noch nicht: Die bewilligte Unterstützung muss auch verfügbar sein. Dass sich fehlende Assistenz nicht ohne Weiteres durch eine Geldforderung ersetzen lässt, zeigt ein Urteil zum bestätigten Assistenzanspruch und seiner Umsetzung.

Die Behörden dürfen die Klärung nicht vollständig abwälzen

Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten und Eingliederungshilfe sind keine beliebig austauschbaren Leistungen. § 67 SGB XII gibt anderen dort genannten Leistungen Vorrang, soweit diese den jeweiligen Bedarf tatsächlich decken; die bloße Existenz eines anderen Hilfesystems beantwortet noch nicht, welche Unterstützung ein Mensch benötigt.

Auch die Ermittlung dieses Bedarfs darf nicht zur Formsache verkommen. Warum Behörden die gesetzlich vorgeschriebene Hilfeplanung ernst nehmen müssen, erläutert der Beitrag über eine rechtswidrige Ablehnung von Eingliederungshilfe ohne ausreichendes Gesamtplanverfahren.

Unterstützung beim Antrag gehört zum gesetzlichen Auftrag

§ 106 SGB IX verpflichtet den Träger der Eingliederungshilfe, Leistungsberechtigte zu beraten und bei Bedarf zu unterstützen. Das umfasst Hilfe bei Anträgen, bei der Klärung weiterer zuständiger Stellen und bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten.

Wenn Sie Unterlagen oder Behördenkontakte wegen Ihrer Erkrankung nicht allein bewältigen können, sollten Sie diesen Unterstützungsbedarf ausdrücklich benennen. Sie können zur Beratung eine Person Ihres Vertrauens hinzuziehen und um Hilfe bei den nächsten konkreten Schritten bitten.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

„Nicht zuständig“ darf einen Antrag nicht verschwinden lassen

Ein unzuständiger Sozialleistungsträger muss einen bei ihm eingegangenen Antrag nach § 16 SGB I unverzüglich an die zuständige Stelle weiterleiten. Bei antragsabhängigen Sozialleistungen bleibt grundsätzlich das ursprüngliche Eingangsdatum erhalten.

Lassen Sie sich deshalb möglichst den Eingang bestätigen und bewahren Sie eine Kopie auf. Eine Beratungsstelle kann mit Ihnen festhalten, welche Hilfe Sie beantragen und welche gesundheitlichen Schwierigkeiten die Antragstellung erschweren.

Hilfe muss früher beginnen als nach der Räumung

Zur Hilfe nach § 68 SGB XII gehört ausdrücklich auch, eine vorhandene Wohnung zu erhalten. Dass Behörden einen drohenden Wohnungsverlust nicht einfach unbeachtet lassen dürfen, zeigt der Fall „Räumungsklage: Sozialamt muss nach Pflichtverletzung 2.684 Euro zahlen“.

Bei Mietrückständen kommt daneben unter bestimmten Voraussetzungen eine Schuldenübernahme durch den zuständigen Leistungsträger in Betracht. Welche Bedingungen dafür gelten, erklärt der Beitrag „Mietschulden: Wann muss das Jobcenter zahlen?“.

Eine Zahlung allein beendet nicht jeden Kündigungsstreit

Betroffene brauchen bei einer Kündigung neben sozialer Unterstützung häufig auch eine mietrechtliche Prüfung. Denn selbst bezahlte Mietschulden können eine zusätzlich ausgesprochene ordentliche Kündigung bestehen lassen.

Wer bereits eine Räumungsklage erhalten hat, sollte deshalb möglichst umgehend eine Wohnungsnotfallberatung und rechtliche Unterstützung einschalten.

Gerade wenn eine psychische Erkrankung die eigene Handlungsfähigkeit einschränkt, reicht der Hinweis auf einen weiteren Antrag als praktische Hilfe oft nicht aus.

Was der Paritätische konkret ändern will

Der Verband fordert verbindliche Zuständigkeiten und eine verpflichtende Zusammenarbeit der beteiligten Dienste. Fachkräfte aus der Straßensozialarbeit sollen als Lotsen fest zur Hilfeplanung gehören und dafür eine gesicherte Finanzierung erhalten.

Für Unterkünfte empfiehlt das Papier Modelle nach dem Vorbild „ASOG-Plus“, die Unterbringung, aufsuchende Beratung und sozialpsychiatrische Unterstützung verbinden.

Für nicht krankenversicherte Menschen fordert es einen Gesundheitsfonds; diese Vorschläge sind politische Forderungen und schaffen für sich genommen noch keinen neuen individuellen Leistungsanspruch.

Welche Anlaufstelle jetzt helfen kann

Bei Wohnungslosigkeit oder drohendem Wohnungsverlust können Sie sich an die kommunale Wohnungsnotfallhilfe oder eine Fachberatungsstelle eines Wohlfahrtsverbandes wenden.

Beschreiben Sie dabei nicht nur Ihre Wohnsituation, sondern auch, welche Unterstützung Sie wegen Ihrer Erkrankung bei Behördenkontakten und im Alltag benötigen.

Für psychische Krisen kommen außerdem die örtlichen Sozialpsychiatrischen Dienste als Ansprechpartner infrage. In Berlin bieten diese Beratung, Hilfevermittlung und Krisenintervention auch bei Hausbesuchen an; ebenso können sich Angehörige und Menschen aus dem sozialen Umfeld an sie wenden.

FAQ

Bin ich auch in einer Notunterkunft noch wohnungslos?

Ja, ein Platz in einer Notunterkunft ist keine eigene, dauerhaft gesicherte Wohnung. Die Unterbringung beseitigt zudem nicht zwangsläufig Ihren Bedarf an Beratung, Behandlung oder Alltagsunterstützung.

Welche Hilfe sieht das Sozialamt bei besonderen sozialen Schwierigkeiten vor?

Unter den Voraussetzungen der §§ 67 und 68 SGB XII kommen Beratung, persönliche Betreuung und Unterstützung bei der Wohnungssicherung oder Wohnungssuche infrage. Die Hilfe richtet sich nach den Schwierigkeiten, die Sie nicht aus eigener Kraft überwinden können.

Brauche ich für Eingliederungshilfe einen Schwerbehindertenausweis?

Ein Schwerbehindertenausweis ist dafür nicht grundsätzlich erforderlich. Entscheidend sind die Voraussetzungen des Eingliederungshilferechts und die Auswirkungen Ihrer Beeinträchtigung auf die gesellschaftliche Teilhabe.

Wer hilft, wenn ich den Antrag nicht allein schaffe?

Der Träger der Eingliederungshilfe muss Leistungsberechtigte bei Bedarf auch bei der Antragstellung und bei Mitwirkungspflichten unterstützen. Zusätzlich können Fachberatungsstellen und eine von Ihnen gewählte Vertrauensperson helfen.

Quellen

Berlin, Landesbeauftragte für psychische Gesundheit: Sozialpsychiatrische Dienste der Bezirke.

Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin: „Ohne Wohnung, psychisch krank“ – Handlungsempfehlungen; begleitende Mitteilung vom 11. September 2026.