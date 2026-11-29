Menschen mit Behinderungen benötigen häufig sowohl pflegerische Unterstützung als auch Assistenz, um ihren Alltag selbstbestimmt gestalten zu können. Doch immer wieder werden Leistungen der Eingliederungshilfe mit dem Hinweis auf Ansprüche gegenüber der Pflegekasse abgelehnt.

Für Betroffene und ihre Angehörigen kann das erhebliche finanzielle Folgen haben. Werden notwendige Assistenzleistungen aus dem Budget der Pflegeversicherung bezahlt, fehlt dieses Geld möglicherweise später für die Versorgung und Entlastung pflegender Angehöriger.

Ein Pflegegrad darf nicht zum Verlust von Assistenzleistungen führen

Das Verhältnis zwischen Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung ist in § 13 Absatz 3 SGB XI in Verbindung mit § 91 Absatz 3 SGB IX geregelt. Beide Leistungen stehen gleichrangig nebeneinander und können gleichzeitig beansprucht werden.

Während die Pflegeversicherung gesundheitlich bedingte Einschränkungen der Selbstständigkeit ausgleichen soll, ermöglicht die Eingliederungshilfe Menschen mit Behinderungen die gesellschaftliche Teilhabe. Dazu gehören beispielsweise Unterstützung bei der Freizeitgestaltung, der Pflege sozialer Kontakte und der selbstständigen Lebensführung.

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Bis zu 3.539 Euro für die Pflege können fehlen

Seit Juli 2025 steht Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 ein gemeinsamer Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege von bis zu 3.539 Euro zur Verfügung. Viele Familien benötigen dieses Geld, um die Versorgung während einer Erkrankung oder des Urlaubs pflegender Angehöriger sicherzustellen.

Würde eine Familie beispielsweise 1.500 Euro aus diesem Budget für eine Ferienfreizeit verwenden, blieben ihr lediglich 2.039 Euro für weitere Ersatz- oder Kurzzeitpflege. Besteht für die benötigte Freizeitassistenz ein Anspruch auf Eingliederungshilfe, kann dieser finanzielle Spielraum für die Pflege erhalten bleiben.

Warum gerade Menschen mit Autismus betroffen sein können

Ein autistischer Erwachsener mit Pflegegrad 3 lebt beispielsweise in seiner eigenen Wohnung. Er benötigt Unterstützung bei der Körperpflege, gleichzeitig aber auch eine pädagogische Assistenz, um öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, soziale Kontakte aufzubauen und seinen Alltag zu organisieren.

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Hier treffen unterschiedliche Unterstützungsbedarfe aufeinander. Der Eingliederungshilfeträger muss deshalb individuell prüfen, welche Leistungen zur sozialen Teilhabe erforderlich sind.

Auch ein Persönliches Budget zur Finanzierung notwendiger Assistenz kann für Betroffene eine Möglichkeit sein. Damit können sie bewilligte Unterstützungsleistungen eigenverantwortlich organisieren.

Wann das Sozialamt auch für die Pflege zuständig ist

Eine weitere wichtige Regelung enthält § 103 Absatz 2 SGB IX. Unter bestimmten Voraussetzungen umfasst die Eingliederungshilfe bei Menschen, die außerhalb besonderer Wohnformen leben, auch Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.

Das ist finanziell bedeutsam, weil hierbei die günstigeren Einkommens- und Vermögensregelungen der Eingliederungshilfe zur Anwendung kommen können. Wer bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze Eingliederungshilfe erhalten hat, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch im Rentenalter davon profitieren.

So können Betroffene ihre Ansprüche durchsetzen

Lehnt das Sozialamt notwendige Assistenzleistungen ab, sollten Betroffene einen rechtsmittelfähigen Bescheid verlangen und die Widerspruchsfrist beachten. Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt diese im Inland einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

In der Begründung sollten Betroffene möglichst konkret beschreiben, welche Unterstützung sie für ihre gesellschaftliche Teilhabe benötigen und wofür sie ihre Pflegeleistungen einsetzen. Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung stellen dafür eine kostenlose Praxishilfe mit Musterbegründungen zur Verfügung.

Quellen