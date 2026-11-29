Bei der Witwenrente bringt 2027 einen späteren Zugang zur großen Hinterbliebenenrente, eine günstigere Berechnung bei bestimmten neuen Todesfällen und zusätzliche Ansprüche durch die Mütterrente III.

Zur Jahresmitte steht außerdem die nächste Rentenanpassung an, an der auch die Einkommensfreibeträge hängen.

Für Betroffene ist entscheidend, wann welche Regelung greift und ob sie eine bereits laufende Rente oder einen neuen Anspruch betrifft. Denn eine höhere rechnerische Rente bedeutet nicht automatisch, dass im selben Monat mehr Geld auf dem Konto ankommt.

Die Altersgrenze, die verlängerte Zurechnungszeit und die Regelungen zur Mütterrente III sind gesetzlich festgelegt; die Höhe der Rentenanpassung und der Freibeträge ab Juli 2027 steht noch nicht verbindlich fest.

Die große Witwenrente setzt bei neuen Todesfällen ein höheres Alter voraus

Stirbt der Ehepartner im Jahr 2027, liegt die Altersgrenze für die große Witwenrente bei 46 Jahren und acht Monaten. Bei einem Todesfall 2026 reichen noch 46 Jahre und sechs Monate, wie die gesetzliche Staffelung in § 242a SGB VI zeigt.

Die Verschiebung betrifft Hinterbliebene, deren Anspruch auf die große Witwenrente vom Lebensalter abhängt. Bei Erwerbsminderung oder der Erziehung eines minderjährigen Kindes kann diese Rente weiterhin schon früher zustehen; für die Betreuung eines Kindes mit Behinderung bestehen ebenfalls Ausnahmen.

Wer die Altersgrenze zunächst verfehlt und keine Ausnahme erfüllt, kann unter den weiteren Voraussetzungen zunächst die kleine Witwenrente erhalten. Sie beträgt nach neuem Recht grundsätzlich 25 Prozent der zugrunde liegenden Versichertenrente, während die große Witwenrente grundsätzlich 55 Prozent und in geschützten Altfällen 60 Prozent erreicht.

Eine bereits bewilligte große Witwenrente wird durch die Anhebung 2027 nicht allein wegen des Alters entzogen. Entscheidend für die jeweilige Altersgrenze bleibt das Todesjahr des versicherten Ehepartners.

Die Zurechnungszeit verlängert sich auf 66 Jahre und vier Monate

Eine weniger bekannte Änderung betrifft die Berechnung nach einem frühen Tod: Für Todesfälle im Jahr 2027 reicht die Zurechnungszeit grundsätzlich bis zum Alter von 66 Jahren und vier Monaten. Das ist ein Monat mehr als bei Todesfällen 2026 und folgt aus § 253a SGB VI.

Mit dieser Zeit werden zusätzliche Rentenansprüche für einen Zeitraum berücksichtigt, den der Verstorbene wegen seines Todes nicht mehr selbst zurücklegen konnte. Ihre Bewertung richtet sich nach dem Versicherungsverlauf und kann die Berechnungsgrundlage der Hinterbliebenenrente verbessern.

Die Verlängerung erhöht bereits laufende Witwenrenten aus früheren Todesfällen nicht nachträglich. Hat der Verstorbene schon eine Altersrente bezogen, kommt nach § 59 SGB VI keine neue Zurechnungszeit hinzu.

📚 Lesen Sie auch: Fünf Kinder erzogen – trotzdem keine Grundrente für die Mutter

Bei einer zuvor bezogenen Erwerbsminderungsrente gelten ebenfalls besondere Grenzen: In der anschließenden Hinterbliebenenrente wird die Zurechnungszeit nur in dem Umfang berücksichtigt, in dem sie bereits in dieser Rente enthalten war. Die neue Altersgrenze ist deshalb kein pauschales Rentenplus für jede Witwe.

Die Rentenanpassung im Juli kann die Witwenrente erhöhen

Zum 1. Juli 2027 steht die nächste reguläre Rentenanpassung an, die auch gesetzliche Witwen- und Witwerrenten erfasst. Dabei wird der bisherige aktuelle Rentenwert durch den neu festgesetzten Wert ersetzt, wie die Deutsche Rentenversicherung zur jährlichen Anpassung erläutert.

Die mittlere Modellrechnung im Rentenversicherungsbericht 2026 geht für Juli 2027 von rund 4,09 Prozent mehr Rente aus. Der aktuelle Rentenwert würde damit von 42,52 auf 44,26 Euro steigen; verbindlich festgesetzt ist er noch nicht.

Steigt der Rentenwert, erhöht sich grundsätzlich auch der Rentenbetrag vor der Einkommensanrechnung. Wie viel anschließend ausgezahlt wird, hängt zusätzlich vom eigenen Einkommen und gegebenenfalls von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung ab.

Der Freibetrag wird zur Jahresmitte an den Rentenwert angepasst

Bis zum 30. Juni 2027 bleiben monatlich 1.122,53 Euro des rentenrechtlich berechneten Nettoeinkommens anrechnungsfrei. Für jedes entsprechend berücksichtigungsfähige Kind kommen 238,11 Euro hinzu, wie die Wertetabelle der Rentenversicherung ausweist.

Ab Juli 2027 hängen die Freibeträge vom dann geltenden Rentenwert ab. Der allgemeine Freibetrag entspricht dessen 26,4-Fachem, die Erhöhung je Kind dessen 5,6-Fachem; steigt der Rentenwert, steigen somit auch diese Grenzen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Bei einem Rentenwert von 44,26 Euro ergäbe das ab Juli rechnerisch einen Freibetrag von 1.168,46 Euro im Monat und zusätzlich 247,86 Euro je berücksichtigungsfähigem Kind. Diese Beträge sind eine Prognose und noch nicht verbindlich.

Vom berechneten Einkommen oberhalb des Freibetrags werden weiterhin 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet, geregelt in § 97 SGB VI.

Der Freibetrag lässt sich nicht unmittelbar mit dem Nettobetrag auf einer Gehaltsabrechnung vergleichen, weil die Rentenversicherung mit gesetzlich vorgegebenen Pauschalabzügen rechnet. Was das bei Arbeitseinkommen bedeutet, erläutert unser Beitrag zur Einkommensgrenze bei der Witwenrente.

Zugleich wird bei Arbeitseinkommen zum Juli 2027 grundsätzlich der Durchschnittsverdienst aus 2026 berücksichtigt. Wer 2026 mehr verdient hat, kann daher trotz eines höheren Freibetrags eine stärkere Kürzung erleben; Einzelheiten zum zeitlichen Ablauf erklärt die Rentenversicherung zur Einkommensanrechnung.

Die Mütterrente III schafft zusätzliche Ansprüche mit späterer Auszahlung

Für vor 1992 geborene Kinder beginnt am 1. Januar 2027 die zusätzliche Anerkennung durch die Mütterrente III. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen werden bis zu sechs weitere Monate Kindererziehung berücksichtigt, die einem halben Rentenpunkt je Kind entsprechen.

Die Auszahlung erfolgt allerdings erst 2028, für bereits 2027 bestehende Ansprüche mit einer entsprechenden Nachzahlung. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung in ihren Fragen und Antworten zur Mütterrente III hin.

Für Hinterbliebene kann die Verbesserung auf zwei Wegen wirken: Zusätzliche Kindererziehungsansprüche im Versicherungskonto des Verstorbenen können die Witwen- oder Witwerrente erhöhen. Werden dagegen die Kindererziehungszeiten der überlebenden Person berücksichtigt, steigt deren eigene Rente, was grundsätzlich auch die Einkommensanrechnung berühren kann.

Für den Zuschlag, der auf das Jahr 2027 entfällt, gilt jedoch eine gesetzliche Ausnahme von der Einkommensanrechnung. Die entsprechende Regelung in § 114 Absatz 7 SGB IV ist bereits im verkündeten Rentenpaket 2025 enthalten.

Der Zuschlag für 2027 führt damit nicht rückwirkend zu einer entsprechenden Kürzung der Witwenrente für dieses Jahr. Für die laufende zusätzliche eigene Rente ab 2028 gelten dagegen grundsätzlich wieder die üblichen Anrechnungsregeln; weitere Hintergründe beschreibt unser Beitrag zur Mütterrente III und der Witwenrente.

Die fünf Änderungen im Überblick

Änderung Zeitpunkt Was feststeht Höhere Altersgrenze für die große Witwenrente Todesfälle 2027 46 Jahre und acht Monate; gesetzliche Ausnahmen bleiben bestehen. Längere Zurechnungszeit Todesfälle 2027 Grundsätzlich bis 66 Jahre und vier Monate; keine pauschale Verlängerung bestehender Renten. Reguläre Rentenanpassung 1. Juli 2027 Mittlere Modellrechnung: plus 4,09 Prozent. Die endgültige Anpassung steht noch aus. Anpassung der Einkommensfreibeträge 1. Juli 2027 Bis Juni: 1.122,53 Euro monatlich plus 238,11 Euro je berücksichtigungsfähigem Kind. Ab Juli rechnerisch 1.168,46 Euro plus 247,86 Euro je Kind. Mütterrente III mit Ausnahme bei der Anrechnung Ansprüche ab 2027, Auszahlung 2028 Zusätzliche Kindererziehungsansprüche; der auf 2027 entfallende Zuschlag bleibt bei der Einkommensanrechnung ausgenommen.

Ein zusätzlicher Freibetrag von 538 Euro ist nicht beschlossen

Von den regulären Anpassungen zu unterscheiden ist der früher diskutierte zusätzliche Sockelbetrag für Erwerbseinkommen. Ein solcher zusätzlicher Freibetrag von 538 Euro mit verbindlichem Start im Juli 2027 ist in den geltenden Vorschriften zur Berechnung des zu berücksichtigenden Einkommens und zum allgemeinen Freibetrag nicht eingeführt.

Die Zahl stammt aus einem älteren Reformvorhaben und ist kein zugesagter Zuschlag zur Witwenrente. Wer seinen Arbeitsumfang für 2027 plant, sollte deshalb mit den geltenden Anrechnungsregeln rechnen und politische Ankündigungen erst nach ihrer gesetzlichen Umsetzung einbeziehen.

Beispiel aus der Praxis: Wie die Einkommensanrechnung wirkt

Ein Rechenbeispiel: Eine Witwe hat im ersten Halbjahr 2027 einen Anspruch auf 800 Euro monatliche Witwenrente vor Einkommensanrechnung und Versicherungsbeiträgen. Ihre eigene Altersrente ergibt nach den gesetzlichen Pauschalabzügen ein anzurechnendes Nettoeinkommen von 1.500 Euro; ein Kinderfreibetrag besteht nicht und das Sterbevierteljahr ist bereits abgelaufen.

Nach Abzug des Freibetrags von 1.122,53 Euro bleiben 377,47 Euro übrig, von denen 40 Prozent angerechnet werden. Die Witwenrente vermindert sich somit um 150,99 Euro auf 649,01 Euro vor gegebenenfalls anfallenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen.

Für Juli lässt sich durchrechnen, was der höhere Freibetrag allein bewirken würde: Bliebe das rentenrechtliche Nettoeinkommen der Witwe bei 1.500 Euro, lägen davon nur noch 331,54 Euro über dem voraussichtlichen Freibetrag. Die Anrechnung sänke dadurch von 150,99 auf 132,62 Euro, also um 18,37 Euro im Monat.

Rechnet man zusätzlich mit der prognostizierten Rentenanpassung, würden aus den 800 Euro Witwenrente vor Anrechnung rund 832,74 Euro. Nach dem Abzug von 132,62 Euro blieben im Modell 700,12 Euro vor Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen.

Das ist keine Vorhersage für den Zahlbetrag auf dem Konto: Steigt auch die eigene Altersrente oder berücksichtigt die Rentenversicherung ab Juli einen höheren Verdienst aus 2026, fällt die Anrechnung anders aus.