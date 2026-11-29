Wer regelmäßig Pflegegeld erhält, bemerkt eine niedrigere Überweisung oft zuerst auf dem Konto.

Ob der Pflegedienst mehr abgerechnet hat, eine Rechnung nachträglich eingegangen ist oder die Pflegekasse aus einem anderen Grund weniger zahlt, lässt sich daraus nicht ablesen.

Versicherte können die Abrechnungsunterlagen bei der Pflegekasse anfordern. Das ist besonders wichtig, wenn die Kasse das Pflegegeld mit Leistungen eines ambulanten Dienstes verrechnet und eine einzige strittige Position den Auszahlungsbetrag verändert.

Wer die Kostenaufstellung anfordern kann

§ 108 SGB XI gibt Versicherten Anspruch auf eine Übersicht über die genutzten Leistungen und ihre Kosten für mindestens 18 Monate vor der Anfrage. Wer nicht jedes Mal neu darum bitten möchte, kann die Übersicht bis auf Widerruf regelmäßig jedes Kalenderhalbjahr erhalten.

Für eine konkrete Frage genügt die Gesamtübersicht oft nicht. Die Pflegekasse muss auf Anforderung auch verständlich erläutern, welche einzelnen Leistungen ein Anbieter zur Abrechnung eingereicht hat, und eine Kopie der Abrechnungsunterlagen oder eine inhaltlich gleichwertige Aufbereitung übermitteln.

Der Pflegedienst wird nach dieser Vorschrift nicht darüber informiert, dass die Pflegekasse den Versicherten die Unterlagen geschickt hat. Angehörige können bei der Prüfung helfen; wer selbst im Namen der versicherten Person Auskunft verlangt, sollte seine Bevollmächtigung nachweisen können.

Warum ein teurerer Pflegedienst das Pflegegeld verändern kann

Wer ambulante Pflegesachleistungen nur teilweise nutzt, erhält bei der Kombinationsleistung den verbliebenen Prozentsatz als Pflegegeld. Die Pflegekasse zieht die Rechnung also nicht Euro für Euro vom Pflegegeld ab, sondern setzt die Sachleistungen ins Verhältnis zum verfügbaren Höchstbetrag.

Bei Pflegegrad 3 stehen 2026 monatlich bis zu 1.497 Euro für ambulante Sachleistungen und bei ausschließlich selbst organisierter Pflege 599 Euro Pflegegeld zur Verfügung. Werden 40 Prozent des Sachleistungsbetrags ausgeschöpft, bleiben 60 Prozent des Pflegegeldes, also 359,40 Euro.

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Das erklärt aber nicht jede niedrigere Überweisung. Ob ein Betrag einer anderen Leistungsart zugeordnet wurde, eine frühere Abrechnung berichtigt wird oder sich der Pflegegeldanspruch selbst geändert hat, muss die Kasse für den betreffenden Monat nachvollziehbar machen.

Wie sich die beiden Leistungen verrechnen, zeigt der Gegen-Hartz-Beitrag So viel Pflegegeld bleibt übrig, wenn der Pflegedienst dazukommt. Für Ausgaben aus Kurzzeit- und Verhinderungspflege gibt es dagegen den gemeinsamen Jahresbetrag; er ist nicht das monatliche Sachleistungsbudget.

Diese Unterlagen machen einen Fehler sichtbar

Gleichen Sie den Monat der Leistung, den abgerechneten Leistungsbestandteil und den Anbieter mit Ihren eigenen Unterlagen ab. Ein Leistungsnachweis des Pflegedienstes kann etwa zeigen, ob ein Besuch auf einen anderen Tag verschoben oder abgesagt wurde.

Ein Posten, den Sie auf Anhieb nicht zuordnen können, beweist noch keine Falschabrechnung. Bitten Sie die Kasse schriftlich um Prüfung der konkreten Position und gegebenenfalls um eine korrigierte Berechnung des Pflegegeldes.

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Mustertext für die Pflegekasse

„Bitte senden Sie mir nach § 108 Absatz 1 SGB XI die Leistungs- und Kostenübersicht für mindestens die vergangenen 18 Monate sowie die Abrechnungsunterlagen des Pflegedienstes für [Monat/Jahr]. Bitte erläutern Sie mir, welche Beträge und welcher Prozentsatz in die Berechnung meines Pflegegeldes für diesen Monat eingeflossen sind.“

Geben Sie Ihre Versicherungsnummer und den betreffenden Leistungsmonat an und nutzen Sie möglichst einen sicheren Übermittlungsweg. Liegt bereits ein Bescheid vor, ersetzt die Auskunftsanfrage keinen Widerspruch und hält dessen Frist nicht an.

Praxisbeispiel: Auf dem Konto fehlen knapp 60 Euro

Ein Mann mit Pflegegrad 3 erhält üblicherweise 359,40 Euro anteiliges Pflegegeld. In einem Monat werden ihm nur 299,50 Euro überwiesen, weil die Kasse statt 40 nun 50 Prozent seiner Sachleistung berücksichtigt.

Er bittet um die Belege, weil er einen der abgerechneten Einsätze nicht in seinem Kalender findet. Die Differenz von 59,90 Euro ist erst dann ein möglicher Nachzahlungsbetrag, wenn die Prüfung ergibt, dass die zusätzliche Belastung des Sachleistungsbudgets nicht berechtigt war.

Sechs Fragen und Antworten

Muss ich mich zuerst an den Pflegedienst wenden?

Nein. Den Anspruch auf Auskunft nach § 108 SGB XI machen Sie bei der Pflegekasse geltend.

Kann ich die Auskunft auch ohne konkreten Fehler verlangen?

Ja. Eine auffällige Abbuchung oder eine Kürzung ist keine Voraussetzung.

Kann ich eine Rechnungskopie für einen einzelnen Monat verlangen?

Ja. Kann die Kasse keine Durchschrift anfertigen, muss sie die Inhalte gleichwertig aufbereiten.

Kann meine Tochter die Auskunft für mich anfordern?

Ja, wenn sie Sie wirksam vertreten darf. Fragen Sie die Kasse, welchen Nachweis sie dafür benötigt.

Kann ich die Übersicht automatisch bekommen?

Sie können sie jedes Kalenderhalbjahr anfordern lassen. Dieser Wunsch gilt bis zum Widerruf.

Was mache ich, wenn schon ein Kürzungsbescheid vorliegt?

Beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung und legen Sie bei Bedarf fristgerecht Widerspruch ein. Die Begründung lässt sich nach Sichtung der Unterlagen ergänzen.

Quellen

§ 108 SGB XI, § 38 SGB XI und § 84 SGG. Bundesgesundheitsministerium: Leistungsansprüche der Versicherten 2026.