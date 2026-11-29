31.287,05 Euro sollte eine Witwe der Deutschen Rentenversicherung erstatten. Vor Gericht fiel die Rückforderung weg, doch von ihrer laufenden deutschen Witwenrente blieben ab Mai 2020 nur 3,22 Euro im Monat.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg entschied (L 16 R 185/22). Der im November 2026 erneut aufgegriffene Fall zeigt, warum der Schutz vor einer Rückforderung und die Höhe künftiger Zahlungen getrennt geprüft werden müssen.

Zwei Altersrenten, die jahrelang nicht in der Berechnung auftauchten

Die Klägerin lebte seit Jahrzehnten in der Schweiz und erhielt seit 1997 eine große deutsche Witwenrente. Ab Februar 2002 bekam sie von der Schweizer Ausgleichskasse eine eigene Altersrente anstelle ihrer bisherigen Schweizer Witwenrente, ab Juni 2002 zusätzlich eine deutsche Altersrente.

Die Schweizer Ausgleichskasse teilte den Wechsel 2004 mit. Das Schreiben landete bei der Deutschen Rentenversicherung in der Akte zur eigenen Rente der Frau, nicht bei der Witwenrente.

Erst ein maschineller Hinweis im September 2019 brachte eine neue Prüfung in Gang. Im März 2020 berechnete die Rentenversicherung die Witwenrente neu und verlangte für Februar 2002 bis April 2020 gut 31.000 Euro zurück.

Warum die Rentenversicherung die Überzahlung nicht zurückbekam

Dass die Altersrenten die Höhe der Witwenrente beeinflussen konnten, reichte im konkreten Fall nicht aus, um den alten Bescheid rückwirkend zu ändern.

Die Zehnjahresfrist war verstrichen; für eine Aufhebung darüber hinaus kam es hier darauf an, ob die Witwe ihre Meldepflicht mindestens grob fahrlässig verletzt oder eine Kürzung ihres Anspruchs gekannt beziehungsweise grob fahrlässig übersehen hatte.

Bei der Schweizer Rente würdigten die Gerichte, dass eine bereits bekannte Leistung durch eine eigene Altersrente ersetzt wurde. Die Klägerin musste unter diesen Umständen nicht ohne Weiteres erkennen, dass der Wechsel der Rentenart die Anrechnung in Deutschland verändern konnte.

Bei der deutschen Altersrente kam ein Schreiben aus dem Jahr 1997 hinzu: Die Rentenversicherung hatte der Witwe erklärt, für die Einkommensprüfung müssten ihr eigenes Versicherungskonto und das ihres verstorbenen Mannes verbunden werden. Sie durfte deshalb aus Sicht des Landessozialgerichts nachvollziehbar annehmen, dass der Träger eine von ihm selbst bewilligte Altersrente berücksichtigen würde.

Das Gericht stellte damit keinen allgemeinen Anspruch auf automatischen Datenaustausch fest. Es bewertete, was diese Witwe angesichts des behördlichen Schreibens und der Hinweise im Rentenbescheid erkennen musste.

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Der Restbetrag stammte aus der Höherversicherung, einer zusätzlichen Rentenleistung aus früheren Beiträgen. Das Urteil stellte die frühere monatliche Witwenrente also nicht wieder her.

Was Hinterbliebene bei einem neuen Rentenbescheid prüfen sollten

Wer eine eigene Rente erstmals erhält oder bei wem sich eine ausländische Leistung ändert, sollte die Änderung der für die Witwen- oder Witwerrente zuständigen Stelle nachvollziehbar melden. Die Versicherungsnummer aus dem Hinterbliebenenrentenbescheid und ein Nachweis über den Zugang der Mitteilung helfen, spätere Unklarheiten zu vermeiden.

Bei einer Rückforderung lohnt sich ein Blick auf den betroffenen Zeitraum, die Berechnung und die Begründung für die rückwirkende Aufhebung. Die allgemeinen Anrechnungsregeln erläutert unser Überblick zur Witwenrente 2027; ein anderer Gerichtsfall zeigt, warum eine Meldung im eigenen Rentenantrag nicht immer vor einer Rückforderung schützt.

Sechs Fragen und Antworten

Musste die Witwe 31.287,05 Euro zurückzahlen?

Nein, das Landessozialgericht bestätigte die Aufhebung der Rückforderung. Es ließ die Revision nicht zu; die Rechtskraft ist nicht gesondert verifiziert.

Hat das Gericht die laufende Kürzung bestätigt?

Es entschied darüber nicht. Die Klägerin hatte nur die rückwirkende Kürzung und die Rückforderung angegriffen.

Kann eine ausländische Altersrente angerechnet werden?

Ja, wenn sie nach den gesetzlichen Regeln als vergleichbares Einkommen zählt. Der Umstand, dass sie im Ausland gezahlt wird, macht sie für sich genommen nicht anrechnungsfrei.

Ist jede Überzahlung nach zehn Jahren erledigt?

Nein, das Gesetz lässt unter besonderen Voraussetzungen auch spätere Korrekturen zu. Ob eine Rückforderung zulässig ist, hängt unter anderem von der Rechtsgrundlage und den Umständen der unterbliebenen Meldung ab.

Was gilt als grobe Fahrlässigkeit?

Die erforderliche Sorgfalt muss in besonders schwerem Maße verletzt worden sein. Dafür zählen die konkreten Hinweise der Behörde und das, was die betroffene Person nach ihren Fähigkeiten und den Umständen erkennen konnte.

Wie reagiere ich auf eine Rückforderung?

Prüfen Sie die Rechtsbehelfsbelehrung und die darin genannte Frist. Halten Sie frühere Schreiben, die Rentenbescheide und Nachweise über bereits gemeldete Änderungen für eine Beratung bereit.

Quellen

LSG Berlin-Brandenburg, Urteil, L 16 R 185/22, amtlicher Volltext. Der Fall wurde am 21. November 2026 erneut berichtet; ein amtliches Erstveröffentlichungsdatum ist nicht ausgewiesen.