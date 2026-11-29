Wer die Beerdigung eines Angehörigen nicht auf einmal bezahlen kann, bekommt deshalb noch nicht automatisch Hilfe vom Sozialamt. Eine Rentnerin aus Hessen verlangte nach der Bestattung ihres Sohnes 4.813,15 Euro zurück und scheiterte vor Gericht auch daran, dass sie bei der städtischen Pietät nicht nach tragbaren Zahlungsbedingungen gefragt hatte.

Das rechtskräftige Urteil des Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 2. Februar 2026 (Az. S 30 SO 233/20) ist für Angehörige vor allem wegen einer Frage wichtig: Kann der Haushalt die notwendigen Kosten tatsächlich tragen, wenn der Bestatter oder die Friedhofsverwaltung mehr Zeit gibt?

Allein die Möglichkeit, eine Rechnung in kleinere Beträge zu teilen, beantwortet das noch nicht.

Warum aus 5.856 Euro drei verschiedene Beträge wurden

Nach dem Tod ihres Sohnes im Jahr 2019 fielen insgesamt 5.856,15 Euro Bestattungskosten an. Im Januar 2020 beantragte die Mutter beim Sozialamt, ihr die Kosten zu erstatten.

Die Behörde erkannte 3.660,85 Euro als erforderlich an und zog davon 500 Euro ab, die sie dem Nachlass zurechnete. Den Rest teilte sie zwischen der Mutter und deren Enkel auf, den sie ebenfalls als verpflichtet ansah; für die Mutter setzte sie 1.580,43 Euro an und hielt diesen Anteil für zumutbar.

Im Prozess verlangte die Frau zuletzt 4.813,15 Euro. Das Gericht ging für seine Zumutbarkeitsprüfung dagegen von einem auf die Mutter entfallenden Anteil von höchstens rund 2.500 Euro aus; dieser Betrag war weder die gesamte Rechnung noch eine bewilligte Leistung.

500 Euro Mietkaution: Weshalb der Nachlass die Rechnung verändert

Der Sohn hatte eine Wohnung seiner Mutter gemietet. Die Frau wollte die einbehaltenen 500 Euro für Arbeiten an der Wohnung verwenden, doch das Gericht rechnete den Betrag dem Nachlass zu und ließ ihn für die Bestattung abziehen.

Aus dem Urteil folgt nicht, dass jede hinterlegte Mietkaution vollständig und sofort für eine Bestattung verfügbar ist. Im Einzelfall kommt es darauf an, welche Ansprüche tatsächlich bestehen und welche Mittel dem Nachlass zur Verfügung stehen.

Auch das eigene Vermögen der antragstellenden Person ist davon zu unterscheiden. Eine angemessene selbst bewohnte Immobilie kann nach § 90 SGB XII geschützt sein; das Frankfurter Urteil verlangt keinen Verkauf der eigenen Wohnung.

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Die Mutter hatte eine Rente, aber auch Ausgaben für zwei

Die Frau erhielt zwei Rentenzahlungen von zusammen rund 1.479 Euro im Monat und 2019 zusätzliche Honorare von insgesamt 9.476 Euro. Ihr Mann hatte kein eigenes Einkommen, und das Ehepaar finanzierte noch die selbst bewohnte Eigentumswohnung.

Laut Gericht hätte die sofortige Zahlung des verbleibenden Anteils zu sozialhilferechtlicher Bedürftigkeit führen können. Die Kammer sah aber nicht als nachgewiesen an, dass der Mutter auch über einen längeren Zeitraum keine tragbare Zahlung möglich gewesen wäre.

Die Klägerin hatte nach den gerichtlichen Feststellungen nicht dargelegt, sich bei der städtischen Pietät um Raten, eine längere Zahlungsfrist, eine Stundung oder einen Erlass bemüht zu haben. Eine wenige Monate später geleistete Sondertilgung für die Wohnung war für das Gericht ein weiteres Indiz; die Frau erklärte, dafür privat Geld geliehen zu haben.

Wann der Verweis auf Raten trägt und wann nicht

Nach § 74 SGB XII übernimmt die Sozialhilfe erforderliche Bestattungskosten, soweit es der rechtlich verpflichteten Person nicht zugemutet werden kann, sie zu tragen. Auch Menschen ohne laufenden Sozialhilfebezug können deshalb einen Anspruch haben.

Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass ein rechnerischer Überschuss in einigen Monaten für sich genommen nicht genügt, wenn die gesamte Rechnung schon fällig ist. Zu prüfen ist, ob tatsächlich eine Stundung oder ein Kredit zu tragbaren Bedingungen erreichbar ist und wie lange die finanzielle Belastung dauern würde.

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Eine feste Pflicht zur Finanzierung auf Kredit gibt es daraus nicht. Wer kein tragbares Angebot bekommt, sollte die Antwort des Rechnungsstellers aufbewahren und dem Sozialamt zeigen, was nach notwendigen Haushaltsausgaben tatsächlich übrig bleibt.

Welche Unterlagen bei einer Ablehnung weiterhelfen

Eine aufgeschlüsselte Rechnung zeigt, welche Leistungen der Bestatter erbracht hat und welche Gebühren von der Friedhofsverwaltung stammen. Bitten Sie das Amt, im Bescheid nachvollziehbar darzulegen, welche Kosten es anerkennt, welche es kürzt und mit welchen verfügbaren Mitteln es rechnet.

Für die Prüfung helfen Nachweise über Renten und andere Einnahmen, notwendige Ausgaben sowie Unterlagen zum Nachlass. Gibt es mehrere möglicherweise Verpflichtete, sollten Sie sich auch erklären lassen, wem die Behörde welchen Anteil zurechnet; die Teilung im Frankfurter Fall ist keine allgemeine Regel.

Fragen Sie möglichst früh schriftlich nach einem konkreten Ratenangebot oder einer Stundung, wenn eine solche Lösung für Ihren Haushalt in Betracht kommt. Bewahren Sie auch eine Ablehnung auf und warten Sie mit dem Antrag beim Sozialamt nicht auf den Ausgang der Verhandlungen.

Bei einer Ablehnung beträgt die Widerspruchsfrist bei Bekanntgabe im Inland und ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung in der Regel einen Monat.

Wie Einkommen geprüft wird und wer auch ohne Erbschaft für die Rechnung einstehen muss, erläutern die Beiträge zur Einkommensprüfung bei Bestattungskosten und zur Kostentragung nach einem Todesfall.

Sechs Fragen und Antworten zu Bestattungskosten

Muss ich erst eine Ratenzahlung abschließen, bevor ich Hilfe beantrage?

Nein. Wenn realistische Zahlungserleichterungen in Betracht kommen, kann es für die Prüfung aber wichtig sein, nach ihnen zu fragen und das Ergebnis festzuhalten.

Kann das Sozialamt Hilfe ablehnen, weil ich eine Rente bekomme?

Der Rentenbezug allein reicht dafür nicht. Das Amt prüft, welche Kosten erforderlich sind und welche Belastung Sie unter Berücksichtigung Ihrer Einnahmen, Ihres einzusetzenden Vermögens und Ihrer anerkennungsfähigen Ausgaben tragen können.

Ist eine bereits bezahlte Rechnung von der Erstattung ausgeschlossen?

Nein, eine Vorleistung schließt die Erstattung nicht automatisch aus. Sie müssen aber weiterhin darlegen können, warum Ihnen die endgültige Belastung nicht zuzumuten ist.

Zahlt das Sozialamt auch Mehrkosten für ein Familiengrab?

Nicht automatisch: Es kommt darauf an, welche Ausgaben für eine einfache, würdige Bestattung unter den örtlichen Bedingungen erforderlich waren. Gebühren und Zusatzleistungen sollten in der Rechnung getrennt ausgewiesen sein.

Bin ich nach einer Erbausschlagung jede Zahlungspflicht los?

Nein, eine Verpflichtung kann unabhängig vom Erbe bestehen, etwa nach dem Bestattungsrecht des jeweiligen Landes. Wer lediglich freiwillig einen Bestatter beauftragt, erwirbt allein dadurch keinen Anspruch nach § 74 SGB XII.

Was mache ich, wenn der Bestatter keine Stundung oder Raten anbietet?

Bitten Sie um eine schriftliche Antwort und reichen Sie diese beim Sozialamt ein. Gibt es nur ein für Sie zu teures Angebot, legen Sie zusätzlich dar, warum Ihr Haushalt die Rate nicht tragen kann.

Quellen

Sozialgericht Frankfurt am Main: Urteil vom 2. Februar 2026, S 30 SO 233/20; amtliche Pressemitteilung vom 3. Juni 2026 mit Hinweis auf die Rechtskraft.

Bundessozialgericht: Urteil vom 4. April 2019, B 8 SO 10/18 R; § 84 SGG zur Widerspruchsfrist.