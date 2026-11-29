Rund 575 Euro Erwerbsminderungsrente und ergänzende Grundsicherung reichten einem alleinlebenden Mann nicht aus, um die gestiegenen Preise aufzufangen. Er verlangte 200 Euro zusätzlich pro Monat, insgesamt 5.400 Euro für 27 Monate.

Das Bundessozialgericht wies seine Revision zurück (Az. B 8 SO 8/25 R). Der Senat hielt die Regelsätze von 449 Euro im Jahr 2022, 502 Euro im Jahr 2023 und 563 Euro im Jahr 2024 für verfassungsgemäß.

Wie das Sozialamt die kleine Rente aufstockte

Der 1968 geborene Kläger bezog eine Rente wegen voller Erwerbsminderung und hatte nach den gerichtlichen Feststellungen kein nennenswertes Vermögen. Als der Streitzeitraum im Juli 2022 begann, zahlte ihm das Sozialamt neben seiner Rente rund 361 Euro Grundsicherung im Monat.

Das Amt stellte den anerkannten Bedarf dem anrechenbaren Einkommen gegenüber. Auf der Bedarfsseite standen der Regelsatz für einen Alleinstehenden und die anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung, auf der Einkommensseite die Rente nach den berücksichtigten Abzügen.

Vor Gericht ging es um höhere Leistungen für Juli 2022 bis September 2024, insbesondere um die Höhe des gesetzlichen Regelsatzes. Die Beteiligten klammerten Unterkunft und Heizung aus dem Verfahren aus.

Wie das Sozialamt eine zu niedrige Rente ergänzt, erläutert unser Ratgeber zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Warum der Kläger die Erhöhungen für verspätet hielt

Der Mann argumentierte, der Regelsatz habe bereits vor den großen Erhöhungen von 2023 und 2024 erheblich an Kaufkraft verloren. Auch die gesetzliche Einmalzahlung von 200 Euro im Juli 2022 habe die Lücke aus seiner Sicht nur teilweise geschlossen.

Seine Kritik richtete sich auch gegen die Berechnungszeiträume. Die ab 2023 geltende Formel berücksichtigte nach seiner Auffassung die Preisentwicklung der letzten sechs Monate vor der Anpassung zum Jahreswechsel unzureichend.

Dahinter stand ein Problem, das sich am Monatsbudget ablesen lässt. Wer Lebensmittel oder Haushaltsstrom heute bezahlen muss, kann eine Erhöhung zum nächsten Jahreswechsel erst Monate später für solche Ausgaben einsetzen.

Das Sozialgericht Augsburg wies die Klagen ab, das Bayerische Landessozialgericht bestätigte das Ergebnis im April 2025. Es hielt die Einmalzahlung, die geänderte Berechnung und die folgenden Erhöhungen zusammengenommen für eine ausreichende Reaktion.

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Warum das Bundessozialgericht 563 Euro für verfassungsgemäß hielt

Das Grundgesetz garantiert die Mittel für ein menschenwürdiges Leben und ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe. Die Höhe in Euro bestimmt der Gesetzgeber, der dabei mit verlässlichen Zahlen rechnen und auf erhebliche Preissteigerungen bei existenziellen Ausgaben zeitnah reagieren muss.

Für 2022 und 2023 stützte sich der Senat nach eigener Prüfung auch auf frühere Entscheidungen des Bundessozialgerichts.

Für 2024 prüfte er unter anderem, wie sich die Preise der Waren und Dienstleistungen entwickelt hatten, die der Regelsatz abdecken soll.

Dieser Preisindex lag von Mai 2023 bis März 2024 unter seinem Stand vom April 2023 und stieg von Januar bis September 2024 wieder. Zugleich war der Regelsatz zum Januar 2024 um 61 Euro gestiegen, also um rund 12,2 Prozent.

In diesem Anstieg sah das Gericht einen Ausgleich für frühere Preissteigerungen. Aus den Preisdaten und der Entwicklung der Leistungen ergab sich für den Senat keine offensichtliche Unterdeckung des Existenzminimums.

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Nullrunden von 2025 und 2026 tauch im Urteil auf

Bei der Fortschreibung für 2025 und 2026 ergaben sich rechnerisch niedrigere Beträge als die bereits geltenden 563 Euro. Der gesetzliche Besitzschutz verhinderte eine Absenkung.

Monatlicher Regelsatz für Alleinstehende nach Regelbedarfsstufe 1 Jahr Geltender Regelsatz Einordnung im Urteil 2022 449 Euro Streitzeitraum ab Juli 2023 502 Euro Streitzeitraum im gesamten Jahr 2024 563 Euro Streitzeitraum bis September 2025 563 Euro Rechnerisch 539 Euro, Besitzschutz greift 2026 563 Euro Rechnerisch 557 Euro, Besitzschutz greift

Für Menschen, die lange Grundsicherung beziehen, kann dieser Schutz nach Auffassung des Senats über mehrere Jahre hinweg Spielraum schaffen, um frühere Lücken auszugleichen. Die Jahre 2025 und 2026 dienten dem Gericht dabei zur Einordnung, entschieden hat es über die Ansprüche des Klägers bis September 2024.

Wie die Berechnung selbst bei steigenden Preisen zu unveränderten Zahlbeträgen führen kann, zeigt unser Beitrag über die Nullrunden bei der Grundsicherung.

Wann das Sozialamt trotzdem mehr zahlen muss

Der Fall betraf eine pauschale Forderung wegen gestiegener Lebenshaltungskosten. Bei unvermeidbaren Mehrausgaben im Einzelfall sehen die Vorschriften der Sozialhilfe eigene Ansprüche vor.

Nach § 27a Abs. 4 SGB XII muss das Amt einen höheren individuellen Regelsatz festsetzen, wenn eine bereits im Regelbedarf enthaltene Ausgabe voraussichtlich länger als einen Monat mehr als geringfügig über dem Durchschnitt liegt. Dafür muss der Bedarf unausweichlich sein, und die Mehrkosten dürfen sich anderweitig nicht ausgleichen lassen.

Für einen einmaligen, unabweisbaren besonderen Bedarf kommt seit Januar 2023 der Härtefallmehrbedarf nach § 30 Abs. 10 SGB XII infrage. Voraussetzung ist, dass sich der Bedarf auf keine andere Weise decken lässt und ein Darlehen ausnahmsweise unzumutbar oder wegen der Art des Bedarfs unmöglich ist.

Wenn ein zusätzlicher Bedarf geltend gemacht wird, helfen dem Sozialamt konkrete Angaben zur Höhe der Kosten, ihrer voraussichtlichen Dauer und dazu, warum sie unvermeidbar sind. Rechnungen, Bescheide oder andere geeignete Nachweise können diese Angaben belegen.

Praxisbeispiel – 95,71 Euro mehr bei Merkzeichen G

Eine alleinlebende Frau bezieht 2026 wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung Grundsicherung. Bei 563 Euro Regelsatz, 450 Euro anerkannten Kosten für Miete und Heizung sowie 620 Euro anrechenbarer Rente zahlt ihr das Sozialamt zunächst 393 Euro im Monat.

Sie legt dem Amt ihren Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen G vor und erfüllt damit in diesem Beispiel die Voraussetzungen für einen Mehrbedarf nach § 30 Abs. 1 SGB XII. Bei unveränderten übrigen Beträgen steigt ihre monatliche Grundsicherung um 17 Prozent des Regelsatzes, also um 95,71 Euro auf 488,71 Euro.

Drei Fragen und Antworten zum Grundsicherungsurteil

Wofür sollte der Rentner die 200 Euro im Monat erhalten?

Er wollte damit den aus seiner Sicht zu niedrigen Regelsatz von Juli 2022 bis September 2024 ausgleichen. Die gesetzliche Einmalzahlung von ebenfalls 200 Euro für Juli 2022 war eine gesonderte Leistung.

Sind Miete und Heizung in den 563 Euro enthalten?

Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung berücksichtigt das Sozialamt zusätzlich zum Regelsatz. Der Haushaltsstrom gehört im Regelfall zum Regelsatz.

Reicht eine hohe Rechnung als Nachweis für einen höheren Regelsatz?

Eine Rechnung belegt zunächst die Höhe der Ausgabe. Für einen höheren individuellen Regelsatz muss außerdem erkennbar sein, warum die laufenden Mehrkosten unvermeidbar sind, voraussichtlich länger als einen Monat anfallen und sich anderweitig nicht decken lassen.

Quellen

Bundessozialgericht, Urteil vom 27. Mai 2026, B 8 SO 8/25 R, Volltext

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 23. Juli 2014, 1 BvL 10/12 u. a.