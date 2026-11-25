Ein Mann aus Österreich reiste für einen Monat nach Sri Lanka, obwohl er Krankengeld bezog. Seiner Krankenkasse meldete er den Auslandsaufenthalt nicht. Nach einem Verfahren am Bezirksgericht Feldbach fordert die Österreichische Gesundheitskasse deshalb 1.125 Euro zurück.

Reise sollte Beschwerden lindern

Nach dem Bericht von „Heute“ leidet der Mann aus der Steiermark unter chronischen Schmerzen und psychischen Problemen. Vor Gericht erklärte er, er habe sich durch den Aufenthalt eine gesundheitliche Besserung erhofft.

Eine anonyme Nachricht an die Krankenkasse führte zu Ermittlungen; der Mann zeigte sich vor Gericht geständig und erklärte sich zur Rückzahlung bereit. Laut Bericht wurde eine Diversion mit zwei Jahren Probezeit vereinbart, hinzu kamen 80 Euro Gerichtskosten.

Eine Diversion ist im österreichischen Strafrecht beendet ein Verfahren ohne Schuldspruch und Verurteilung. Ein Aktenzeichen oder eine veröffentlichte gerichtliche Entscheidung nennt der Bericht nicht.

Und in Deutschland?

Doch was gilt für Krankengeldbezieher in Deutschland? Wer krankgeschrieben ist, darf grundsätzlich auch verreisen. Ein allgemeines Urlaubsverbot gibt es nicht. Allerdings müssen Betroffene bestimmte Regeln beachten.

Ob das Krankengeld während einer Auslandsreise weitergezahlt wird, hängt unter anderem vom Reiseziel und einer möglichen vorherigen Zustimmung der Krankenkasse ab. Wer diese Voraussetzungen nicht beachtet, riskiert den Verlust seiner Krankengeldzahlung.

Arbeitsunfähig heißt nicht reiseunfähig

Für Versicherte in Deutschland spielt die Art der Erkrankung und die jeweilige Reise in den Anspruch auf Krankengeld hinein. Wer seine berufliche Tätigkeit krankheitsbedingt nicht ausüben kann, ist nicht zwangsläufig an seine Wohnung gebunden.

Ein Ortswechsel kann mit einer Erkrankung vereinbar sein, etwa wenn er bei psychischen Beschwerden Entlastung ermöglicht. Bei bestimmten Erkrankungen können darauf ausgerichtete Reisen sogar Teil der Therapie sein.

Ob Urlaub während einer Krankschreibung medizinisch vertretbar ist, hängt also ebenso vom individuellen Gesundheitszustand wie der geplanten Reise ab.

In Deutschland ist keine Auslandsgenehmigung nötig

Wer während des Krankengeldbezugs innerhalb Deutschlands verreist, benötigt dafür keine Zustimmung nach § 16 Absatz 4 SGB V. Diese Vorschrift betrifft nämlich Aufenthalte im Ausland, nichtaber den Besuch bei Angehörigen in einer anderen deutschen Stadt oder einige Tage an der Nordsee.

Die Voraussetzungen für das Krankengeld müssen trotzdem erfüllt bleiben. Dazu gehören vor allem die weitere Arbeitsunfähigkeit und deren rechtzeitige ärztliche Feststellung. Auch Behandlungen oder Untersuchungen dürfen nicht wegen der Reise ausfallen.

Die Grenzen eines Zahlungsstopps bei Urlaub hängen deshalb vom konkreten Sachverhalt ab.

Im Ausland kommt es auf die Zustimmung an

Nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 SGB V ruhen Leistungsansprüche während eines Auslandsaufenthalts, soweit keine abweichenden Vorschriften greifen. Absatz 4 enthält für Krankengeld jedoch eine ausdrückliche Ausnahme: Der Anspruch ruht nämlich nicht, wenn sich Versicherte nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit mit Zustimmung ihrer Krankenkasse im Ausland aufhalten.

Bei der Reise nach Sri Lanka im Fall aus Österreich fehlte eine solche Zustimmung, denn die Krankenkasse wusste nichts davon. Insofern hätte auch in Deutschland für die Zeit des Urlaubs kein Anspruch auf Krankengeld bestanden.

Beantragen Sie diese Zustimmung vor der Abreise und lassen Sie sich die Entscheidung schriftlich bestätigen. Eine bloße Mitteilung über die Reise oder ein ärztliches Attest bedeuten noch keine Zusage der Krankenkasse zur Weiterzahlung des Krankengeldes im Ausland.

Im Antrag sollten Sie Reiseziel, Zeitraum und die geplante medizinische Versorgung nachvollziehbar beschreiben. Eine Stellungnahme der behandelnden Praxis kann erläutern, warum die Arbeitsunfähigkeit fortbesteht und welche Auswirkungen die Reise auf die Behandlung erwarten lässt.

EU-Reisen darf die Kasse nicht beliebig ablehnen

Für Aufenthalte in einem anderen EU-Staat hat das Bundessozialgericht die Rechte von Versicherten gestärkt. Nach seinem Urteil vom 4. Juni 2019 muss die Krankenkasse zustimmen, wenn keine Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen und kein Leistungsmissbrauch vorliegt (B 3 KR 23/18 R).

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Der damalige Streit betraf einen Kurzurlaub in Dänemark, den die Kasse wegen befürchteter gesundheitlicher Nachteile der Autofahrt abgelehnt hatte. Das Gericht bestätigte diesen Anspruch bei einer EU-Reise trotz Krankengeldbezugs.

Das Bundesamt für Soziale Sicherung weist darauf hin, dass Zustimmungen für Reisen in EU- oder EWR-Staaten sowie in die Schweiz nur in Ausnahmefällen verweigert werden dürfen. Trotzdem sollten Versicherte die Entscheidung vor der Abreise einholen, statt die Zahlung erst nach ihrer Rückkehr erstreiten zu müssen.

Sri Lanka liegt nicht in der EU

Eine Reise nach Sri Lanka lässt sich nicht mit dem vom Bundessozialgericht entschiedenen Dänemark-Urlaub gleichsetzen. Sri Lanka gehört weder zur EU noch zum Europäischen Wirtschaftsraum.

Auch bei einem Reiseziel außerhalb der Europäischen Union ermöglicht § 16 Absatz 4 SGB V grundsätzlich eine Weiterzahlung mit Zustimmung der deutschen Krankenkasse. Ob diese erteilt werden kann, muss jedoch vorab für die konkrete Reise geklärt werden.

Geplante Reise Was beim deutschen Krankengeld zu beachten ist Aufenthalt innerhalb Deutschlands Keine Zustimmung nach der Auslandsregel erforderlich; Arbeitsunfähigkeit, Nachweise und Mitwirkungspflichten bleiben zu beachten. Reise in einen EU-Staat Zustimmung vorher einholen; bei zweifelsfreier Arbeitsunfähigkeit und ohne Leistungsmissbrauch muss die Kasse nach der BSG-Rechtsprechung zustimmen. Reise nach Norwegen, Island, Liechtenstein oder in die Schweiz Europäische Koordinierungsregeln können ebenfalls schützen; die Zustimmung vor der Reise mit der Kasse klären. Reise nach Sri Lanka Keine Übertragung des EU-Urteils ohne Weiteres; schriftliche Zustimmung zur Fortzahlung für den konkreten Aufenthalt einholen.

Die Krankschreibung darf auf Reisen nicht vergessen werden

Eine genehmigte Reise ersetzt keine ärztliche Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit. Planen Sie deshalb vor der Abfahrt, wie erforderliche Folgetermine stattfinden und wie Unterlagen die Krankenkasse erreichen.

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Lücken beim Nachweis der Arbeitsunfähigkeit können Zahlungsprobleme verursachen. Eine ausländische Bescheinigung sollte Arbeitsunfähigkeit dokumentieren und nicht lediglich bestätigen, dass eine Erkrankung besteht.

Wie wichtig die Dokumentation bleibt, zeigt auch der Streit um verweigertes Krankengeld trotz langer Krankheit.

Ein versäumter Termin erlaubt nicht jeden Zahlungsstopp

Auch auf Reisen müssen Versicherte zumutbare Mitwirkungspflichten beachten, etwa bei angeforderten ärztlichen Untersuchungen. Ebenso muss gesondert geprüft werden, ob die Kasse die Arbeitsunfähigkeit bestreitet und deshalb das Krankengeld trotz weiterer Krankschreibung einstellt.

Bei einer Ablehnung zählt der konkrete Bescheid

Lehnt die Krankenkasse die Zustimmung ab oder verlangt sie bereits gezahltes Krankengeld zurück, sollten Versicherte die schriftliche Begründung prüfen lassen. Für einen Widerspruch gilt grundsätzlich eine Monatsfrist nach Bekanntgabe, bei Bekanntgabe im Ausland beträgt sie nach § 84 SGG drei Monate.

Fügen Sie Ihrem Widerspruch die Reiseunterlagen, ärztliche Stellungnahmen und eine erteilte Zustimmung bei. Nicht jede vermeintliche Lücke rechtfertigt die Einstellung des Krankengeldes.

Sechs Fragen und Antworten zum Urlaub mit Krankengeld

Darf ich trotz Krankengeld in den Urlaub fahren?

Grundsätzlich ja, eine Arbeitsunfähigkeit ist kein Reiseverbot. Ob das Krankengeld weitergezahlt wird, hängt vom Reiseziel, der Zustimmung der Krankenkasse bei Auslandsreisen und den weiteren Anspruchsvoraussetzungen ab.

Brauche ich für einen Urlaub innerhalb Deutschlands eine Genehmigung?

Die Zustimmung nach § 16 Absatz 4 SGB V ist für Inlandsreisen nicht erforderlich. Sie müssen aber weiterhin die Arbeitsunfähigkeit nachweisen und zumutbare Mitwirkungs- sowie Behandlungspflichten beachten.

Reicht es, wenn mein Arzt die Auslandsreise befürwortet?

Nein, eine ärztliche Stellungnahme ersetzt die Zustimmung der Krankenkasse zur Weiterzahlung nicht. Sie kann Ihren Antrag unterstützen und die medizinische Einschätzung nachvollziehbar machen.

Darf die Krankenkasse einen EU-Urlaub pauschal ablehnen?

Nein, nach dem Bundessozialgericht muss sie zustimmen, wenn keine Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen und kein Leistungsmissbrauch vorliegt. Die bloße Tatsache, dass Sie im Ausland Urlaub machen möchten, genügt nicht für eine Ablehnung.

Gilt das EU-Urteil auch für Sri Lanka?

Die für einen EU-Aufenthalt entwickelten Vorgaben lassen sich darauf nicht übertragen. Klären Sie die Fortzahlung für eine solche Fernreise vorab mit Ihrer Krankenkasse und lassen Sie sich deren Zustimmung schriftlich geben.

Quellen

Bundesamt für Soziale Sicherung: Krankenversicherung, Abschnitt „Krankengeldzahlung im Ausland“.

Bundessozialgericht: Urteil vom 4. Juni 2019, B 3 KR 23/18 R, amtliche Entscheidungszusammenfassung.

Österreichische Justiz: Informationen zur Diversion unter „Mögliche Ermittlungshandlungen“.

Sozialgesetzbuch I: § 66; Sozialgesetzbuch V: § 16; Sozialgerichtsgesetz: § 84.