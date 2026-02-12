Krankenkasse darf Krankengeld nicht wegen „Lücke“ einstellen

Lesedauer 3 Minuten

Das Sozialgericht Mainz hat einer Krankenkasse klargemacht, dass sie Krankengeld nicht einfach kappen darf, nur weil sie angeblich eine „Bescheinigungslücke“ entdeckt.

Die Richter ordneten an, dass die Kasse Krankengeld weiterzahlen muss, weil die Auszahlung bereits als unbefristete Bewilligung wirkte und eine einmalige ärztliche Feststellung grundsätzlich genügt, solange die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich fortbesteht (S 3 KR 255/14).

Worum es in dem Streit wirklich ging

Die Krankenkasse stellte sich auf den Standpunkt, der Anspruch breche ab, wenn die nächste Bescheinigung nicht spätestens am letzten Tag der vorherigen Arbeitsunfähigkeit ausgestellt ist.

Sie behandelte die laufenden Zahlungen so, als gäbe es kurze Bewilligungsabschnitte, die immer wieder neu „freigeschaltet“ werden müssten. Genau dieses Denken hat das Gericht auseinandergenommen.

Der konkrete Fall

Die Klägerin arbeitete als Service- und Thekenkraft, verlor ihren Job und blieb danach arbeitsunfähig. Die Kasse zahlte zunächst Krankengeld und überwies mehrere Beträge für aufeinanderfolgende Zeiträume, stoppte dann aber abrupt, weil eine Folgebescheinigung erst am Folgetag ausgestellt wurde, nachdem der letzte bescheinigte Tag auf ein Wochenende fiel. Parallel sprang das Jobcenter ein und zahlte Leistungen, weil die Kasse nicht mehr zahlte.

So begründete die Krankenkasse die Sperre

Die Kasse behauptete, ohne „nahtlosen“ Nachweis ende nicht nur die Zahlung, sondern auch der Versicherungsschutz mit Krankengeldanspruch. Sie verwies darauf, die Klägerin hätte sich spätestens am letzten Tag der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit erneut vorstellen müssen, und wenn dieser Tag ein Sonntag ist, dann eben am letzten Werktag davor.

Weil die Folgebescheinigung erst später kam, erklärte die Kasse den Anspruch für beendet.

Warum das Gericht die Kasse zur Nachzahlung verurteilte

Das Gericht stellte darauf ab, dass die Krankenkasse durch die tatsächliche Auszahlung Krankengeld konkludent bewilligt hatte – und zwar als Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Eine solche Bewilligung darf die Kasse nicht einfach „abschnittsweise“ befristen, weil das Gesetz dafür keine tragfähige Grundlage liefert.

📚 Lesen Sie auch: Krankengeld Trick? Kurz vor Aussteuerung wieder gesund schreiben lassen

Wenn die Kasse die Leistung beenden will, muss sie sauber aufheben und vor allem beweisen, dass sich die Verhältnisse wesentlich geändert haben – also etwa, dass die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich endete.

Die Richter machten aber deutlich, dass Krankengeld eine gesetzliche Leistung ist und nicht nach Belieben in kleine Scheiben zerlegt werden darf. Die Kasse kann nicht stillschweigend so tun, als entstünden immer wieder neue, kurze Teilansprüche, die jedes Mal neu bestätigt werden müssen.

Solange die Arbeitsunfähigkeit fortbesteht, trägt die erste ärztliche Feststellung den Anspruch grundsätzlich weiter, bis die Höchstdauer erreicht ist oder gesetzliche Ausschlussgründe greifen.

Ärztliche Feststellung, Bescheinigung und Meldung sind nicht dasselbe

Das Urteil trennt scharf zwischen der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit, der Bescheinigung auf dem Formular und der Meldung an die Krankenkasse. Die Feststellung ist die medizinische Entscheidung nach Untersuchung, die Bescheinigung dokumentiert sie nur, und die Meldung ist eine Tatsachenmitteilung an die Kasse.

Wer diese Begriffe vermischt, landet schnell bei Scheinargumenten – und genau damit hatte die Krankenkasse hier keinen Erfolg.

Warum die „Lücke“ die Kasse nicht rettete

Selbst wenn ein Formular ein voraussichtliches Enddatum enthält, begrenzt diese Prognose den Krankengeldanspruch nicht automatisch. Das Gericht hielt es zudem für naheliegend, dass die Klägerin weiterhin arbeitsunfähig war, weil ärztliche Unterlagen und sogar der Medizinische Dienst die Arbeitsunfähigkeit nachvollziehbar fanden.

Entscheidend war: Die Kasse konnte nicht beweisen, dass die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich endete, und damit fehlte der Hebel, um die Bewilligung rückwirkend zu kippen.

Was das für Betroffene in der Praxis bedeutet

Wenn Ihre Krankenkasse Krankengeld einstellt und sich dabei auf „fehlende lückenlose Bescheinigungen“ stützt, lohnt sich Widerstand – vor allem, wenn die Arbeitsunfähigkeit medizinisch durchgehend bestand und die Kasse zuvor bereits gezahlt hat.

Das Urteil stärkt die Linie, dass die Kasse nicht per Formallogik den Anspruch abschneiden darf, sondern belastbar begründen muss, warum sie eine laufende Bewilligung beendet. Und wenn ein anderes Amt in der Zwischenzeit einspringt, kann es später Erstattung zwischen den Behörden geben, ohne dass Sie am Ende leer ausgehen sollen.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Kann eine Krankenkasse Krankengeld nur „abschnittsweise“ bewilligen und dann einfach beenden?

Nach der Sichtweise des Gerichts nicht, wenn dafür keine klare gesetzliche Grundlage besteht und die Auszahlung als unbefristete Bewilligung wirkt.

Muss ich für die Fortzahlung immer am letzten Tag der Bescheinigung wieder zum Arzt?

Das Urteil stellt darauf ab, dass für den Fortbestand bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit die erste ärztliche Feststellung grundsätzlich genügt und eine reine Prognose auf dem Formular den Anspruch nicht automatisch begrenzt.

Was ist wichtiger: Bescheinigung, Feststellung oder Meldung?

Die ärztliche Feststellung ist der medizinische Kern, die Bescheinigung dokumentiert sie, und die Meldung informiert die Krankenkasse – diese Ebenen dürfen nicht verwechselt werden.

Was passiert, wenn das Jobcenter zahlt, weil die Krankenkasse stoppt?

Dann kann es später einen Erstattungsmechanismus zwischen den Trägern geben, damit nicht doppelt gezahlt wird und die Zuständigkeit korrekt abgewickelt wird.

Was sollte ich tun, wenn die Kasse wegen einer angeblichen „Lücke“ das Krankengeld streicht?

Schnell widersprechen, die durchgehende Arbeitsunfähigkeit medizinisch belegen und darauf bestehen, dass die Kasse eine Beendigung nicht nur behauptet, sondern rechtlich sauber begründet und nachweist.

Fazit

Das Sozialgericht Mainz hat der Praxis eine klare Grenze gezogen: Krankengeld ist eine gesetzliche Absicherung, kein Spielball für formale Stoppschilder. Wenn eine Krankenkasse bereits zahlt, wirkt das als Bewilligung mit Dauerwirkung, und sie muss eine Beendigung sauber rechtfertigen statt sich hinter angeblichen Lücken zu verstecken.

Für Betroffene heißt das: Wer weiter arbeitsunfähig ist, muss sich nicht kampflos aus dem Krankengeld drängen lassen.