Saskias Arbeitgeber kürzt die Wochenarbeitsstunden dauerhaft. Sie beantragt noch im selben Monat mehr Wohngeld und bekommt nach der Neuberechnung 208 statt 88 Euro im Monat.

Wer nämlich bereits Wohngeld bezieht und nach einer Stundenkürzung bis zum nächsten Weiterbewilligungsantrag wartet, kann Geld verlieren.Saskia hat also gleich einen neuen Antrag gestellt, um möglichst zeitnah mehr Wohngeld zu bekommen

Ein Erhöhungsantrag ist nämlich schon während des laufenden Bewilligungszeitraums möglich. Aber wie kommen die 120 Euro mehr zustande? Wir rechnen das einmal durch.

Wohngeldstelle berechnet Saskias Wohngeld neu

Saskia verdient ab dem 1. November weniger. Ihr monatliches Gesamteinkommen nach dem Wohngeldgesetz sinkt von 1.350 auf 1.100 Euro, also um rund 18,5 Prozent.

Bei gesunkenem Einkommen verlangt das Gesetz einen Rückgang von mehr als zehn Prozent und eine Neuberechnung, die zu einem höheren Wohngeld führt. Entscheidend ist das voraussichtliche Einkommen aller berücksichtigten Haushaltsmitglieder nach den gesetzlichen Abzügen und Freibeträgen (§ 27 WoGG, § 15 WoGG).

Eine einzelne niedrige Lohnabrechnung zeigt noch nicht, wie viel Einkommen die Behörde für den Bewilligungszeitraum ansetzt. Warum der Betrag im Wohngeldbescheid vom Nettolohn abweichen kann, erklärt unsere Übersicht zu den Einkommensgrenzen beim Wohngeld.

So kommen die 120 Euro im Monat zustande

Saskia lebt allein in einer Gemeinde mit Mietenstufe IV und zahlt 470 Euro Bruttokaltmiete. Nach den für 2026 geltenden Werten gehen damit 580,40 Euro in die Wohngeldformel ein, einschließlich der gesetzlichen Heizkostenentlastung von 110,40 Euro (§ 12 WoGG, § 19 WoGG).

Saskias Wohngeld im Rechenbeispiel Monatlicher Betrag Bisher Nach der Neuberechnung Bruttokaltmiete 470 Euro 470 Euro Wohngeldrechtliches Gesamteinkommen 1.350 Euro 1.100 Euro Wohngeld 88 Euro 208 Euro Plus beim Wohngeld – 120 Euro

Dem Rückgang des wohngeldrechtlichen Einkommens um 250 Euro steht ein höherer Mietzuschuss von 120 Euro gegenüber. Wie viel andere Haushalte bekommen, hängt auch von der berücksichtigten Miete und der Zahl der Haushaltsmitglieder ab.

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Was Saskia eingereicht hat und warum der Monat zählt

Saskia stellt bei ihrer Wohngeldstelle einen Erhöhungsantrag und gibt das Aktenzeichen ihres laufenden Bescheids an. Mit der Vertragsänderung belegt sie, ab wann sie weniger arbeitet, und mit der neuen Lohnabrechnung weist sie den geringeren Verdienst nach.

Weil die Kürzung ab November gilt und ihr Antrag im November eingeht, erhält sie den höheren Betrag ab dem 1. November. Hätte sie den Antrag erst im Dezember gestellt, wäre ihr die Erhöhung für November entgangen (§ 25 WoGG).

Auch bei höheren Wohnkosten kommt ein Erhöhungsantrag infrage, wenn die berücksichtigte Miete ohne Heizkostenentlastung um mehr als zehn Prozent steigt und sich dadurch das Wohngeld erhöht. Welche Wohnkosten dabei zählen, zeigt unsere Übersicht zu den Wohngeld-Mietgrenzen.

Vier Fragen zum Erhöhungsantrag

Reichen genau zehn Prozent weniger Einkommen?

Nein. Für eine Erhöhung allein wegen niedrigeren Einkommens muss das wohngeldrechtliche Gesamteinkommen um mehr als zehn Prozent sinken.

Kann ich wegen einer höheren Heizkostenvorauszahlung mehr Wohngeld beantragen?

Eine höhere Heizkostenvorauszahlung allein erfüllt die Voraussetzung für eine Neuberechnung wegen gestiegener Miete nicht. Steigen dagegen die anrechenbaren kalten Betriebskosten, kann das die berücksichtigte Miete erhöhen (§ 9 WoGG).

Gibt es mehr Wohngeld rückwirkend, wenn die Miete rückwirkend steigt?

Das ist möglich, wenn die berücksichtigte Miete ohne Heizkostenentlastung rückwirkend um mehr als zehn Prozent steigt und sich dadurch das Wohngeld erhöht. Der Antrag muss bis zum Ende des Monats eingehen, der auf die Kenntnis von der Erhöhung folgt, und die Zahlung reicht höchstens bis zum Beginn des laufenden Bewilligungszeitraums zurück (§ 25 Abs. 5 WoGG).

Kann ich nach der Geburt eines Kindes mehr Wohngeld beantragen?

Ja, wenn das Kind als weiteres Haushaltsmitglied berücksichtigt wird. Die Wohngeldstelle prüft dann, ob für den größeren Haushalt ein höherer Anspruch besteht.