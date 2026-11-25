Ohne einen „wichtigen Grund“ und ohne vorherige Abmahnung kann ein Reha-Träger eine Zielvereinbarung und ein damit einhergehend bewilligtes persönliches Budget für einen behinderten Menschen nicht mit sofortiger Wirkung kündigen.

Es muss schon ein „erheblicher Verstoß“ gegen die Vereinbarung und ein „schwerer Nachteil für das Gemeinwohl“ vorliegen, entschied das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg in Stuttgart in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 29. September 2026 (Az.: L 11 KR 3662/25).

Rund um die Uhr Betreuung

Der Kläger leidet an einer amyotrophen Lateralsklerose (ALS), eine unheilbare Erkrankung des Nervensystems. Er muss rund-um-die Uhr beatmet werden. Da er auch verbal nicht mehr mit anderen Menschen kommunizieren kann, ist eine Verständigung nur über Augenkontakt möglich.

Seine Krankenkasse als hier zuständiger Reha-Träger bewilligte ihm eine 24-stündige außerklinische Intensivpflege (AKI). Zudem bewilligte sie ihm ein persönliches Budget, mit dem der Kläger im Arbeitgebermodell Pflegekräfte selbst bezahlen konnte.

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Für die Pflege hatte der Reha-Träger zwei Zielvereinbarungen mit dem Kläger abgeschlossen. Diese sahen eine 1:1-Versorgung mit Pflegekräften vor; eine zeitgleiche Versorgung mehrerer Beschäftigter war nicht abrechnungsfähig. Zudem wurde festgehalten, dass die jeweilige Zielvereinbarung nur aus „wichtigem Grund“ gekündigt werden „kann“.

Der behinderte Mann stellte daraufhin zwei Pfleger ein, die ihn abwechselnd versorgten. Zusätzlich übernahmen nacheinander mehrere ambulante Pflegedienste, ein Heimbeatmungs-Service und ein Pflegedienst für die Intensivpflege die übrigen Zeiträume, die als Sachleistungen direkt mit der Krankenkasse abgerechnet wurden.

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Doch dann stellte die Abrechnungsstelle der Krankenkasse fest, dass sich Pflegeeinsätze zeitlich überschnitten haben. Durch doppelte Abrechnungen habe das Risiko einer Fehlverwendung der Mittel bestanden. Die Krankenkasse kündigte mit sofortiger Wirkung die Zielvereinbarung aus „wichtigem Grund“ und damit auch das persönliche Budget, mit dem der behinderte Mann seine Pflegekräfte bezahlt. Die Versorgung sei nicht gefährdet, da die AKI außerhalb des persönlichen Budgets durch einen Pflegedienst erbracht werden könne.

Der Kläger bestritt eine doppelte Abrechnung von Leistungen. Vor der Kündigung der Zielvereinbarung hätte die Krankenkasse ihn erst abmahnen müssen. Auch sei es bei neuen Pflegekräften erforderlich, dass diese von anderen Pflegern zeitgleich eingearbeitet werden.

LSG Stuttgart: „Wichtiger Grund“ und Abmahnung nötig

Das LSG hielt die Kündigungen der Zielvereinbarungen und des damit bewilligten persönlichen Budgets für rechtswidrig. Diese könnten nur aus „wichtigem Grund“ gekündigt werden. Die Fortsetzung der Vereinbarung müsse unzumutbar sein.

Eine zeitgleiche Versorgung durch mehrere beschäftigte Pflegekräfte sei hier nicht belegt. Die aus dem persönlichen Budget bezahlten Pfleger seien zu keinem Zeitpunkt gleichzeitig tätig gewesen.

Überschneidungen habe es nur mit Pflegekräften der hinzugezogenen Pflegedienste gegeben, die aber als Sachleistungen von der Kranken- und Pflegekasse gewährt worden seien. Insofern habe der Kläger nicht zeitgleich mehrere Pflegekräfte abgerechnet. Ein Großteil der Überschneidungen beruhte auf medizinisch notwendige Einarbeitungen der neuen Pflegekräfte der Pflegedienste.

Selbst wenn ein Verstoß gegen die Zielvereinbarung vorliegen würde, rechtfertige dies keinesfalls eine Kündigung. Denn für eine Kündigung müsse der Verstoß „erheblich“ und zuvor eine Abmahnung ausgesprochen worden sein. Ein erheblicher Verstoß liege bei einem „schweren Nachteil für das Gemeinwohl“ vor. Nicht vom Kläger zu verantwortende Doppelversorgungen oder Dokumentationsfehler bei der Pflege seien aber noch kein „erheblicher Verstoß“, urteilte das LSG.