Wer nach längerer Krankheit statt Gehalt nur noch Krankengeld erhält, hat meist deutlich weniger Geld zur Verfügung. Trotzdem steigt die Witwenrente nicht unbedingt. Denn die Rentenversicherung berücksichtigt beim Krankengeld einen größeren Anteil als beim bisherigen Bruttolohn.

Damit die Witwenrente bereits ab Beginn des Krankengeldbezugs höher ausfällt, muss das anrechenbare Einkommen um mindestens zehn Prozent sinken. Entscheidend ist dabei nicht allein, wie viel weniger Geld tatsächlich auf dem Konto landet.

Betroffene sollten deshalb den bisher angerechneten Einkommensbetrag aus ihrem Rentenbescheid mit dem nach den gesetzlichen Regeln berechneten Krankengeld vergleichen. Erst dann zeigt sich, ob eine frühere Neuberechnung der Witwenrente möglich ist.

Warum vom Krankengeld ein größerer Anteil zählt

Vom Bruttolohn aus einer gewöhnlichen rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung zieht die Rentenversicherung pauschal 40 Prozent ab. Für die Anrechnung von Arbeitslohn auf die Witwenrente bleiben damit 60 Prozent des Bruttolohns übrig, unabhängig vom tatsächlichen Nettogehalt auf Ihrer Abrechnung.

Beim gesetzlichen Krankengeld zieht die Rentenversicherung zunächst den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung ab, den Sie selbst tragen. Zahlen Sie außerdem Beiträge zur übrigen Sozialversicherung, etwa zur Renten- oder Pflegeversicherung, zieht sie dafür pauschal weitere zehn Prozent des Bruttokrankengeldes ab.

Zehn Prozent entscheiden über den Zeitpunkt, 40 Prozent über die Kürzung

Bei einer laufenden Witwenrente berücksichtigt die Rentenversicherung Einkommensänderungen grundsätzlich zum nächsten 1. Juli. Die Zehn-Prozent-Regel beim Krankengeld ermöglicht eine frühere Anpassung, sobald das laufende anrechenbare Einkommen mindestens ein Zehntel unter dem bisher angesetzten Einkommen liegt.

Für die Höhe der Kürzung zieht die Rentenversicherung zuerst den Freibetrag für die Witwenrente vom anrechenbaren Einkommen ab. Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 bleiben ohne Kinderzuschlag monatlich 1.122,53 Euro frei, und nur 40 Prozent des darüberliegenden Betrags gehen von der Witwenrente ab.

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Fiktives Beispiel: Mechthild, 62 Jahre, aus Walsrode

Mechthilds Witwenrente beträgt vor der Einkommensanrechnung 850 Euro. Das Sterbevierteljahr ist vorbei, ihr bisheriger Monatslohn liegt gleichbleibend bei 3.200 Euro brutto, und sie hat weder weitere Einkünfte noch Sonderzahlungen oder einen erhöhten Freibetrag für Kinder.

Ab November erhält Mechthild für einen vollen Monat 2.000 Euro Bruttokrankengeld. Die Krankenkasse weist 26 Euro als ihren Beitrag zur Arbeitslosenversicherung aus, außerdem zahlt sie Beiträge zur Renten- und Pflegeversicherung.

So prüft die Rentenversicherung Mechthilds Einkommen Rechenschritt Ergebnis pro Monat Bisher angesetzter Arbeitslohn Von 3.200 Euro bleiben nach dem Pauschalabzug von 40 Prozent noch 1.920 Euro. Schwelle für eine sofortige Entlastung Das anrechenbare Einkommen muss um mindestens 192 Euro sinken, also auf 1.728 Euro oder weniger. Anrechenbares Krankengeld Von 2.000 Euro gehen 26 Euro für die Arbeitslosenversicherung und pauschal 200 Euro für die übrigen Sozialbeiträge ab. Es bleiben 1.774 Euro. Folge für die Witwenrente Das Einkommen sinkt rechnerisch nur um 146 Euro oder 7,6 Prozent. Der bisherige Rentenabzug von 318,99 Euro bleibt.

Mechthild verfehlt die Schwelle um 46 Euro. Ihr bleiben wie zuvor 531,01 Euro Witwenrente, bevor ihre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgehen.

Warum der nächste Juli die Kürzung nicht unbedingt beendet

Wer im Vorjahr erst Arbeitslohn und anschließend Krankengeld bezogen hat, könnte erwarten, dass die Monate ohne Gehalt den Jahresdurchschnitt senken. Die Rentenversicherung teilt den Verdienst in diesem Fall jedoch durch die Monate mit Lohnbezug – die anschließenden Krankengeldmonate zählen nicht als Monate mit null Euro Arbeitslohn.

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Deshalb kann der bisherige Verdienst auch im Juli weiter die Berechnung bestimmen. Ein neuer Rentenwert oder Freibetrag kann die Höhe der Witwenrente zu diesem Termin dennoch verändern, unabhängig davon, wie sich das Gehalt neben der Witwenrente entwickelt hat.

Welche Angaben die Rentenversicherung braucht

Schicken Sie der Rentenversicherung den Krankengeldbescheid mit Beginn, Bruttobetrag und den von Ihnen getragenen Sozialbeiträgen. Geben Sie auch einen Krankengeldzuschuss Ihres Arbeitgebers und weitere eigene Einkünfte an, damit die Rentenversicherung das gesamte anrechenbare Einkommen vergleichen kann.

Bitten Sie um Prüfung ab dem ersten Tag des Krankengeldbezugs und vergleichen Sie im Bescheid über die Witwenrente den bisherigen Einkommenswert mit dem neu ermittelten Betrag. Melden Sie auch das Ende des Krankengeldes und die Rückkehr zum Arbeitslohn, um eine Rückforderung bei der Witwenrente zu vermeiden.

Sechs Fragen zu Witwenrente und Krankengeld

Reicht ein Einkommensrückgang von genau zehn Prozent?

Ja. Die Schwelle ist erreicht, wenn das neu berechnete laufende Einkommen genau 90 Prozent des bisher berücksichtigten Einkommens beträgt.

Was gilt in den ersten Monaten nach dem Todesfall?

Während des Sterbevierteljahres, also in den drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat, kürzt eigenes Einkommen die gesetzliche Witwenrente nicht. Auch Krankengeld führt in diesem Zeitraum zu keinem solchen Abzug.

Was passiert, wenn ich zusätzlich eine eigene Altersrente erhalte?

Für den Vergleich zählt das gesamte anrechenbare eigene Einkommen. Bei einer eigenen Altersrente neben der Witwenrente kann der prozentuale Rückgang insgesamt kleiner ausfallen, selbst wenn das Krankengeld deutlich niedriger ist als der frühere Lohn.

Lohnt sich die Meldung, wenn meine Witwenrente bisher vollständig gekürzt wurde?

Ja. Bei einer wegen eigenen Einkommens auf null gekürzten Witwenrente kann eine ausreichend große Einkommensminderung wieder zu einer Auszahlung führen.

Bleibt eine höhere Witwenrente nach der Rückkehr an den Arbeitsplatz bestehen?

Das niedriger angesetzte Krankengeld zählt nur während seines Bezugs. Sobald wieder Arbeitslohn fließt, prüft die Rentenversicherung die Anrechnung erneut, sodass der Abzug schon vor dem nächsten Juli steigen kann.

Gilt die Zehn-Prozent-Regel auch für Witwer?

Ja. Für die Einkommensanrechnung auf die gesetzliche Witwerrente gelten dieselben Regeln.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Freibetrag für Hinterbliebene ab Juli 2026

Deutsche Rentenversicherung: Rechtsanweisungen zu § 18d SGB IV beim Wechsel zwischen Arbeitsentgelt und kurzfristigem Erwerbsersatzeinkommen

Sozialgesetzbuch IV: § 18b zur Ermittlung des Einkommens und zu den Abzügen

Sozialgesetzbuch IV: § 18d zur Berücksichtigung von Einkommensänderungen

Sozialgesetzbuch VI: § 97 zur Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes