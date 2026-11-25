Ein Platz im Pflegeheim kostet inzwischen häufig mehr, als Rentner während ihres gesamten Arbeitslebens an monatlichem Rentenanspruch erworben haben. Bundesweit mussten Pflegebedürftige im ersten Heimjahr im Juli 2026 durchschnittlich 3.364 Euro im Monat aus eigener Tasche bezahlen.

Nun fordern die Bundesländer eine Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile, um Bewohner und ihre Angehörigen vor finanzieller Überforderung zu schützen. Allerdings könnte selbst eine deutliche Begrenzung der Pflegekosten dazu führen, dass viele Menschen weiterhin mehr als 3.000 Euro monatlich für ihren Heimplatz aufbringen müssen.

Bundesländer wollen finanzielle Überforderung verhindern

Am 25. November 2026 berichtete der Deutsche Bundestag über die Stellungnahme des Bundesrates zur geplanten Pflegereform. Die Länder hatten bereits am 20. November umfangreiche Änderungen am Pflegeneuordnungsgesetz gefordert.

Dazu gehört auch eine sozial ausgewogene Begrenzung der Eigenbeteiligung an den Pflegekosten. Pflegebedürftige sollen nicht länger einem nahezu unkalkulierbaren finanziellen Risiko ausgesetzt sein, wenn sie dauerhaft auf professionelle Versorgung angewiesen sind.

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag in ihrer aktuellen Gegenäußerung allerdings ab und verweist auf die Arbeit der Pflegestrukturkommission. Diese soll ihre Ergebnisse Ende Januar 2027 vorlegen.

Damit bleibt zunächst offen, wann und in welcher Form Pflegeheimbewohner tatsächlich von einer zusätzlichen Entlastung profitieren könnten.

Pflegeheimkosten sollen auch vom Einkommen und Vermögen abhängen

Bemerkenswert ist, dass die Länder nicht einfach eine identische Entlastung für sämtliche Pflegebedürftige verlangen. Stattdessen sollen nach ihrer Vorstellung auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Betroffenen berücksichtigt werden.

Eine Rentnerin mit einer kleinen Altersrente und geringen Ersparnissen könnte dadurch künftig stärker entlastet werden als ein Pflegeheimbewohner mit hohen Einkünften und umfangreichem Vermögen.

Welche Einkommensgrenzen gelten könnten, welches Vermögen geschützt würde und wie hoch die persönliche Entlastung ausfallen könnte, steht bislang nicht fest.

Die Forderung geht zudem über Pflegeheime hinaus: Auch Menschen, die ambulant oder zu Hause gepflegt werden, sollen vor übermäßigen finanziellen Belastungen geschützt werden.

3.364 Euro im Monat: So setzt sich die Heimrechnung zusammen

Um zu verstehen, was eine Begrenzung der Eigenanteile tatsächlich bringen könnte, müssen Bewohner und Angehörige ihre Heimrechnung genauer betrachten. Denn längst nicht sämtliche Kosten eines Pflegeheimplatzes sind unmittelbar auf die pflegerische Versorgung zurückzuführen.

Nach einer Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) zum 1. Juli 2026 verteilen sich die monatlichen Belastungen im ersten Aufenthaltsjahr folgendermaßen:

Kostenbestandteil Monatlicher Eigenanteil Von einem Pflegedeckel möglicherweise erfasst? Pflegebedingter Eigenanteil einschließlich Ausbildungskosten 1.775 Euro Ja, abhängig von der gesetzlichen Ausgestaltung Unterkunft und Verpflegung 1.068 Euro Nein, nicht automatisch Investitionskosten 521 Euro Nein, nicht automatisch Gesamte monatliche Eigenbeteiligung 3.364 Euro Nur teilweise Jährliche Eigenbeteiligung bei unveränderten Kosten 40.368 Euro Nur teilweise

Die Leistungen der Pflegeversicherung einschließlich des bisherigen Leistungszuschlags sind in diesen Zahlen bereits berücksichtigt. Die tatsächlichen Gesamtkosten eines Pflegeheimplatzes liegen deshalb noch deutlich höher.

Gegenüber dem Vorjahr ist die monatliche Eigenbeteiligung im ersten Aufenthaltsjahr um 256 Euro gestiegen. Besonders stark verteuerten sich dabei die pflegebedingten Aufwendungen.

Pflegeheimkosten: Was ein Kostendeckel von 1.500 Euro bringen würde

In der politischen Debatte wurde bereits mehrfach eine Begrenzung des pflegebedingten Eigenanteils auf 1.500 Euro monatlich vorgeschlagen. Dieser Betrag ist allerdings weder geltendes Recht noch eine verbindlich festgelegte Obergrenze in der aktuellen Stellungnahme des Bundesrates.

Eine Musterrechnung verdeutlicht dennoch, welche finanziellen Auswirkungen eine solche Regelung haben könnte.

Würde der heute im ersten Heimjahr verbleibende pflegebedingte Eigenanteil von durchschnittlich 1.775 Euro auf 1.500 Euro begrenzt, ergäbe sich bei ansonsten unveränderten Kosten folgende Rechnung:

Kostenbestandteil Aktuell Bei einem beispielhaften Kostendeckel Pflegebedingter Eigenanteil 1.775 Euro 1.500 Euro Unterkunft und Verpflegung 1.068 Euro 1.068 Euro Investitionskosten 521 Euro 521 Euro Monatliche Gesamtbelastung 3.364 Euro 3.089 Euro Jährliche Belastung bei unveränderten Kosten 40.368 Euro 37.068 Euro Jährliche Ersparnis – 3.300 Euro

Die Entlastung wäre mit 275 Euro monatlich durchaus spürbar. Dennoch müsste der durchschnittliche Heimbewohner weiterhin mehr als 3.000 Euro im Monat selbst finanzieren.

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Eine stärkere Entlastung wäre denkbar, wenn der Kostendeckel bereits vor Anwendung der bisherigen prozentualen Leistungszuschläge greifen würde. Welche Berechnungsmethode künftig angewendet werden könnte, ist politisch noch nicht entschieden.

1.589 Euro bleiben selbst ohne pflegebedingten Eigenanteil

Wie begrenzt die Wirkung eines reinen Pflegedeckels sein kann, zeigt eine weitere Rechnung. Selbst wenn die Pflegeversicherung den pflegebedingten Eigenanteil vollständig übernehmen würde, verblieben nach den Durchschnittswerten vom Juli 2026 monatliche Kosten von 1.589 Euro für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen.

Das bedeutet: Selbst eine vollständige Übernahme der eigentlichen Pflegekosten würde nicht automatisch dazu führen, dass sich jeder Rentner einen Pflegeheimplatz leisten kann.

Hinzu kommen gegebenenfalls vertraglich vereinbarte Zusatzleistungen sowie persönliche Ausgaben, beispielsweise für Kleidung, Friseurbesuche oder Medikamente.

Warum auch die Bundesländer selbst gefragt sind

Ein erheblicher Teil der Heimrechnung entfällt auf sogenannte Investitionskosten. Darunter fallen beispielsweise Aufwendungen für Gebäude, technische Anlagen und die Instandhaltung der Pflegeeinrichtung.

Diese Kosten müssen Bewohner häufig mitfinanzieren, soweit sie nicht anderweitig gedeckt werden. Der Verband der Ersatzkassen fordert deshalb seit Langem eine stärkere finanzielle Beteiligung der Bundesländer.

Auch die Ausbildungskosten für Pflegekräfte belasten die Heimbewohner. Im ersten Aufenthaltsjahr waren durchschnittlich 128 Euro monatlich an Ausbildungskosten bereits im verbleibenden pflegebedingten Eigenanteil enthalten.

Würden die Länder nach dem Vorschlag des vdek sowohl die Investitionskosten als auch die entsprechenden Ausbildungskosten vollständig übernehmen, könnten Heimbewohner im ersten Aufenthaltsjahr um durchschnittlich 649 Euro monatlich entlastet werden.

Das entspräche bei unveränderten Kosten einer jährlichen Ersparnis von 7.788 Euro. Eine solche vollständige Kostenübernahme ist allerdings bislang nicht beschlossen.

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Wer länger im Pflegeheim lebt, erhält bereits höhere Zuschüsse

Schon heute erhalten Pflegeheimbewohner mit Pflegegrad 2 bis 5 einen zusätzlichen Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI. Dieser steigt mit der Dauer des Leistungsbezugs für die vollstationäre Pflege.

Je länger ein Bewohner im Pflegeheim lebt, desto größer fällt grundsätzlich die Beteiligung der Pflegeversicherung am pflegebedingten Eigenanteil aus.

Aufenthaltsdauer Leistungszuschlag Durchschnittliche monatliche Gesamtbelastung im Juli 2026 Bis einschließlich 12 Monate 15 Prozent 3.364 Euro Mehr als 12 Monate 30 Prozent 3.051 Euro Mehr als 24 Monate 50 Prozent 2.633 Euro Mehr als 36 Monate 75 Prozent 2.111 Euro

Ein Zuschlag von 75 Prozent bedeutet allerdings nicht, dass sich die gesamte Heimrechnung um drei Viertel reduziert. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von diesem Zuschlag nicht erfasst.

Für eine zusätzliche Begrenzung der Pflegekosten wird deshalb entscheidend sein, wie diese mit den bisherigen Leistungszuschlägen kombiniert wird.

Warum immer mehr Heimbewohner beim Sozialamt landen

Für viele Pflegebedürftige sind selbst die reduzierten Heimkosten nach mehreren Aufenthaltsjahren kaum finanzierbar. Wer beispielsweise eine monatliche Nettorente von 1.500 oder 1.800 Euro erhält, muss häufig dauerhaft auf seine Ersparnisse zurückgreifen.

Sind die eigenen finanziellen Möglichkeiten ausgeschöpft, kann ein Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII bestehen.

Das Sozialamt prüft dabei unter anderem das Einkommen, das verwertbare Vermögen und die anzuerkennenden Heimkosten. Auch gesetzliche Schonvermögensregelungen sind zu berücksichtigen.

Die Krankenkassen warnen bereits davor, dass die geplante Pflegereform die Abhängigkeit vieler Pflegeheimbewohner von der Sozialhilfe weiter verschärfen könnte.

Müssen Angehörige weiterhin für die Heimkosten aufkommen?

Viele erwachsene Kinder befürchten, dass sie für die steigenden Heimkosten ihrer Eltern zur Kasse gebeten werden. Nach geltendem Recht schützt das Angehörigen-Entlastungsgesetz jedoch zahlreiche Familien vor einem Unterhaltsrückgriff durch das Sozialamt.

Grundsätzlich kommt ein solcher Rückgriff bei erwachsenen Kindern erst dann in Betracht, wenn deren jeweiliges jährliches Gesamteinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt.

Auch oberhalb dieser Grenze entsteht nicht automatisch eine Verpflichtung zur Übernahme sämtlicher ungedeckter Heimkosten. Die individuelle unterhaltsrechtliche Leistungsfähigkeit muss gesondert geprüft werden.

Für Ehepartner gelten andere sozialhilferechtliche Regelungen, weshalb insbesondere Ehepaare mit einem weiterhin zu Hause lebenden Partner eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen sollten.

Was Pflegeheimbewohner und Angehörige jetzt tun sollten

Auf eine mögliche Reform zu warten, kann sich als finanzieller Fehler erweisen. Wer bereits heute Schwierigkeiten hat, die Heimkosten zu bezahlen, sollte frühzeitig prüfen lassen, welche gesetzlichen Ansprüche bestehen.

Dazu gehört insbesondere eine Kontrolle der monatlichen Heimabrechnung und des Leistungszuschlags der Pflegeversicherung. Gerade nach Überschreiten der jeweiligen Aufenthaltsgrenzen kann sich die Eigenbeteiligung an den Pflegekosten erheblich verändern.

Auch angekündigte Preiserhöhungen sollten auf ihre Begründung und rechtliche Zulässigkeit hin überprüft werden. Nicht jede vom Pflegeheim verlangte Erhöhung ist automatisch wirksam.

Zeichnet sich ab, dass Rente und Ersparnisse nicht mehr ausreichen, sollten Betroffene rechtzeitig das Sozialamt informieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Pflegeheim-Eigenanteil: Was tun, wenn die Rente nicht mehr reicht?

Praxisbeispiel: Rentnerin könnte 3.300 Euro im Jahr sparen

Die 81-jährige Frau Bergmann erhält eine monatliche Nettorente von 1.800 Euro und lebt seit sechs Monaten mit Pflegegrad 3 in einem Pflegeheim. Für ihren Heimplatz muss sie entsprechend dem bundesweiten Durchschnitt monatlich 3.364 Euro selbst aufbringen.

Damit fehlen ihr allein für die Heimrechnung jeden Monat 1.564 Euro. Bislang finanziert sie diese Differenz aus ihren Ersparnissen.

Würde der verbleibende pflegebedingte Eigenanteil beispielhaft auf 1.500 Euro begrenzt, sänke ihre monatliche Heimrechnung auf 3.089 Euro. Ihre Finanzierungslücke würde sich dadurch auf 1.289 Euro verringern.

Bei unveränderten Kosten könnte Frau Bergmann innerhalb von zwölf Monaten 3.300 Euro sparen. Auf ergänzende Sozialleistungen könnte sie dennoch angewiesen sein, sobald ihre einsetzbaren Ersparnisse nicht mehr ausreichen.

Das fiktive Beispiel zeigt, dass ein Kostendeckel den finanziellen Druck vermindern könnte, das grundsätzliche Problem hoher Heimkosten jedoch nicht zwangsläufig löst.

Fazit: Ein Kostendeckel allein reicht nicht aus

Die Forderung der Bundesländer ist ein wichtiges politisches Signal für Pflegebedürftige und ihre Familien. Erstmals dauerhaft kalkulierbare Pflegekosten könnten verhindern, dass Menschen innerhalb weniger Jahre große Teile ihrer Ersparnisse verlieren.

Solange jedoch Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten weiter steigen, bleibt das finanzielle Risiko eines Pflegeheimaufenthalts erheblich. Eine nachhaltige Entlastung müsste deshalb die gesamte Heimrechnung und nicht ausschließlich die eigentlichen Pflegekosten berücksichtigen.

Ob Pflegeheimbewohner bereits 2027 von einem zusätzlichen Kostendeckel profitieren werden, ist mit Stand vom 25. November 2026 weiterhin offen.

FAQ: Drei wichtige Fragen und Antworten zu den geplanten Pflegeheimkosten

Werden die Eigenanteile im Pflegeheim ab 2027 begrenzt?

Eine zusätzliche verbindliche Obergrenze ist bislang nicht beschlossen. Der Bundesrat fordert eine sozial gestaffelte Begrenzung, während die Bundesregierung auf die Ergebnisse der Pflegestrukturkommission Ende Januar 2027 verweist.

Würde ein Kostendeckel von 1.500 Euro die gesamte Heimrechnung begrenzen?

Nein. Bei einer Begrenzung ausschließlich des pflegebedingten Eigenanteils müssten Bewohner weiterhin Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten finanzieren, sodass die monatliche Gesamtbelastung deutlich höher ausfallen könnte.

Würden auch Menschen profitieren, die bereits im Pflegeheim leben?

Das wäre grundsätzlich denkbar, hängt jedoch von der konkreten gesetzlichen Ausgestaltung und möglichen Übergangsregelungen ab. Ein zusätzlicher Rechtsanspruch auf eine solche Entlastung besteht derzeit noch nicht.