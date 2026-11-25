Wer neben einer fast vollen Altersrente weiterarbeitet, kann ab Januar 2027 seinen Anspruch auf Krankengeld verlieren. Eltern mit vor 1992 geborenen Kindern bekommen mehr Rente für die Kindererziehung – das Geld kommt aber erst 2028.

Auch für alle, die 2027 in den Ruhestand gehen, ändert sich einiges. Die Rentenversicherung rechnet die letzten Arbeitsmonate nach neuen Regeln hoch, der steuerpflichtige Rentenanteil steigt für Neurentner und die ersten Versicherten des Jahrgangs 1961 erreichen ihre Regelaltersgrenze.

Dr. Utz Anhalt: 5 Änderungen für Rentner ab 2027

Mütterrente III wird erst 2028 ausgezahlt

Für vor 1992 geborene Kinder werden künftig bis zu 36 statt 30 Monate Kindererziehungszeit berücksichtigt. Bei laufenden Renten kann der dafür berechtigte Elternteil bis zu einen halben Rentenpunkt je Kind zusätzlich erhalten.

Mit dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro entspricht das bis zu 21,26 Euro brutto pro Monat für ein Kind und bis zu 42,52 Euro für zwei Kinder. Wird der Rentenwert zum 1. Juli 2027 angehoben, erhöht sich der Zuschlag für die Monate ab Juli entsprechend.

Bei einer laufenden Rente entsteht der Anspruch ab Januar 2027, bei einem Rentenbeginn im Laufe des Jahres ab dem jeweiligen Rentenbeginn. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die Auszahlung ab 2028 samt Nachzahlung.

Sind die Kindererziehungszeiten bereits erfasst, läuft die Auszahlung in der Regel automatisch. Was Eltern bei einem lückenhaften Versicherungskonto beachten sollten, steht in unserem Beitrag zur Nachzahlung der Mütterrente III.

Teilrente und Krankengeld – warum der 31. Dezember zählt

Beschäftigte konnten die Altersrente bisher auf 99,99 Prozent begrenzen und bei entsprechendem Versicherungsschutz Krankengeld beziehen. Ab dem 1. Januar 2027 schließt eine Alters-Teilrente von mehr als zwei Dritteln der Vollrente das gesetzliche Krankengeld aus.

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Wer eine Teilrente mit zwei Nachkommastellen wählt, kann den Anspruch mit 66,66 Prozent grundsätzlich erhalten. Schon 66,67 Prozent liegen über der gesetzlichen Grenze.

Was das im Alltag bedeutet, zeigt ein Rechenbeispiel. Bei einer Vollrente von 1.800 Euro brutto im Monat sinkt die Teilrente beim Wechsel von 99,99 auf 66,66 Prozent von 1.799,82 auf 1.199,88 Euro.

Den knapp 600 Euro weniger Bruttorente pro Monat steht die Absicherung bei einer längeren Krankheit gegenüber. Ob sich der Wechsel rechnet, hängt unter anderem vom Arbeitsentgelt und vom konkreten Krankengeldanspruch ab.

Vor der Umstellung sollten Beschäftigte mit der Krankenkasse klären, ob und in welcher Höhe sie im Krankheitsfall Krankengeld bekommen würden. Soll die niedrigere Teilrente schon ab Januar gelten, muss der Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung spätestens am 31. Dezember 2026 eingehen.

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Beim Rentenstart zählt die günstigere Berechnung

Hat der Arbeitgeber die bisherigen beitragspflichtigen Einnahmen gesondert gemeldet, rechnet die Rentenversicherung das Entgelt für die verbleibende Beschäftigungszeit bis zum Rentenbeginn hoch. Für diese Hochrechnung von bis zu drei Monaten verwendet sie die gemeldeten Einnahmen der vorherigen zwölf Kalendermonate.

Ab 2027 braucht die Rentenversicherung dafür keine gesonderte Zustimmung mehr. Bei einer ab Januar 2027 beginnenden Altersrente vergleicht sie die Hochrechnung später mit dem tatsächlich gemeldeten Entgelt.

Ergibt das tatsächliche Entgelt eine höhere Rente, wird sie rückwirkend ab Rentenbeginn neu festgesetzt. Fällt die Rente mit dem tatsächlichen Entgelt niedriger aus, bleibt es bei der günstigeren Hochrechnung.

Für neue Renten steigt der steuerpflichtige Anteil auf 84,5 Prozent

Wer 2027 erstmals eine gesetzliche Altersrente bezieht, hat grundsätzlich einen Besteuerungsanteil von 84,5 Prozent. Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2026 sind es 84 Prozent nach § 22 Einkommensteuergesetz.

Aus dem steuerfreien Anteil von 15,5 Prozent ermittelt das Finanzamt im Jahr nach Rentenbeginn einen Freibetrag in Euro. Bei späteren regulären Rentenerhöhungen bleibt dieser Eurobetrag gleich.

Ob am Ende Einkommensteuer anfällt, hängt unter anderem vom Grundfreibetrag, von abziehbaren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie von weiteren Einkünften ab.

Die Dauer des bisherigen Rentenbezugs kann den Besteuerungsanteil beeinflussen, wenn auf die Erwerbsminderungsrente eine Altersrente aus derselben Versicherung folgt. Details stehen in unserem Ratgeber zum Wechsel von der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente.

Jahrgang 1961 erreicht die Regelaltersgrenze mit 66 Jahren und sechs Monaten

Für den Jahrgang 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten. Für 1961 Geborene kommen zwei Monate hinzu.

Wer am 10. Januar 1961 geboren wurde, erreicht die Altersgrenze im Juli 2027. Sind die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren und die übrigen Voraussetzungen erfüllt, kann die Regelaltersrente bei rechtzeitigem Antrag am 1. August 2027 beginnen.

Wer früher aufhören möchte, kann je nach Versicherungszeiten für eine andere Altersrente infrage kommen. Den regulären Start nach Geburtsmonat zeigt unsere Tabelle zum Renteneintritt.