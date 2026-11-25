Wenn Ihre Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht, soll sie Sie künftig wieder persönlich über Ihr Recht zum Kassenwechsel informieren müssen. Dabei gelten wichtige Fristen. Die Krankenkasse muss ihre Mitglieder spätestens bis zum Ende des Monats vor der Erhöhung informieren.

Wer wegen des höheren Beitrags die Krankenkasse wechseln möchte, hat dafür grundsätzlich bis zum Ende des Monats Zeit, in dem die Erhöhung wirksam wird.

Der Bundestag hat die neue Hinweispflicht bereits beschlossen. Am 20. November 2026 ließ auch der Bundesrat das Gesetz passieren.

Warum die persönliche Nachricht zurückkehrt

Seit dem 30. Juli 2026 müssen die gesetzlichen Krankenkassen ihre Mitglieder bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrags nicht mehr einzeln anschreiben. Das Sonderkündigungsrecht blieb bestehen, doch wer die Erhöhung erst auf der Lohn- oder Rentenabrechnung bemerkte, konnte die Frist bereits verpasst haben.

Die beschlossene Neufassung des § 175 SGB V verpflichtet die Kasse wieder zu einem gesonderten Schreiben. Mit Ihrer vorherigen Einwilligung kann sie Ihnen das Dokument auch elektronisch zum Abruf bereitstellen und Sie darüber benachrichtigen.

Was im Schreiben der Krankenkasse stehen muss

Die Kasse muss erklären, dass Sie wegen der Erhöhung wechseln können und wie Sie dieses Recht ausüben. Außerdem muss sie den amtlichen durchschnittlichen Zusatzbeitrag nennen und auf die Beitragsübersicht des GKV-Spitzenverbands hinweisen.

Liegt der neue Satz über dem amtlichen Durchschnitt, muss die Kasse ausdrücklich auf die Möglichkeit hinweisen, eine günstigere Krankenkasse zu wählen. Für 2027 liegt dieser Vergleichswert bei 2,9 Prozent, doch das Sonderkündigungsrecht besteht auch bei einer Erhöhung unterhalb dieser Marke.

Welche Termine bei einer Erhöhung zum 1. Januar 2027 zählen

Termin Was er für Mitglieder bedeutet 31. Dezember 2026 Bis Ende Dezember muss die Kasse persönlich informieren, sofern die neue Hinweispflicht für die Januar-Erhöhung bereits gilt. 1. Februar 2027 Letzter regulärer Tag für die Wahl der neuen Kasse wegen der Erhöhung. Das Monatsende am 31. Januar fällt auf einen Sonntag, daher läuft die Frist bis zum folgenden Montag. Rentenmonat März 2027 Bei pflichtversicherten Rentnern wirkt sich eine Januar-Erhöhung grundsätzlich erstmals auf den Beitrag aus der deutschen gesetzlichen Rente aus. 1. April 2027 Regulärer Beginn bei der neuen Kasse, wenn die Wahlerklärung im Januar erfolgt ist. Bis Ende März bleibt die bisherige Kasse zuständig.

Für den Wechsel genügt die Wahl der neuen Kasse

Wenn Sie innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung wechseln, erklären Sie Ihre Wahl gegenüber der neuen Kasse. Diese meldet den Wechsel elektronisch an die bisherige Kasse.

Das Sonderkündigungsrecht erlaubt den Kassenwechsel vor Ablauf der üblichen zwölfmonatigen Bindung. Die Wechselzeit von zwei vollen Kalendermonaten bleibt bestehen, und bis die Mitgliedschaft endet, gilt der Beitrag der bisherigen Kasse.

Was passiert, wenn der Hinweis zu spät kommt?

Versäumt die Kasse nach Inkrafttreten der Neuregelung ihre Hinweispflicht, schützt das Gesetz Mitglieder, die den Wechsel erst nach Ablauf der regulären Frist erklären. Ihre Erklärung wird dann so behandelt, als hätten sie diese im Monat der Beitragserhöhung abgegeben.

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Heben Sie das Schreiben samt Umschlag oder die elektronische Benachrichtigung auf und halten Sie fest, wann Sie den Hinweis erhalten haben. Wer wechseln will, muss die neue Kasse auch in diesem Fall selbst wählen.

Wer Rente bezieht, sollte nicht auf den ersten höheren Abzug warten

Bei pflichtversicherten Rentnern berücksichtigt die Rentenversicherung einen geänderten Zusatzbeitrag aus der gesetzlichen Rente erst mit zwei Monaten Verzögerung. Für die Wechselfrist zählt dagegen der Monat, für den die Krankenkasse den Beitrag erhöht.

Ist der höhere Abzug erst auf der Märzrente zu sehen, kann die reguläre Frist für eine Januar-Erhöhung schon abgelaufen sein. Wer einen Wechsel erwägt, sollte deshalb den Beitragssatz seiner Kasse bereits zum Jahreswechsel prüfen.

Sechs Fragen zum Zusatzbeitrag

Muss die Krankenkasse einen Papierbrief schicken?

Nach der beschlossenen Regelung darf sie mit Ihrer Einwilligung auch ein elektronisches Dokument auf dem gesetzlich vorgesehenen Weg bekannt geben. Ein allgemeiner Beitrag auf ihrer Internetseite genügt für die persönliche Information nicht.

Muss die Kasse auch bei einem erstmals erhobenen Zusatzbeitrag informieren?

Ja, die beschlossene Hinweispflicht erfasst sowohl die erstmalige Erhebung als auch die Erhöhung. Für beide gilt das Sonderkündigungsrecht.

Löst ein höherer Eurobetrag auf der Lohnabrechnung das Wechselrecht aus?

Entscheidend ist, ob die Kasse den Zusatzbeitrag erstmals erhebt oder ihren Zusatzbeitragssatz erhöht. Steigt nur der Abzug wegen eines höheren Gehalts oder einer höheren Beitragsbemessungsgrenze, entsteht daraus kein Sonderkündigungsrecht.

Gilt das Sonderkündigungsrecht auch bei einem Wahltarif?

Bei den meisten Wahltarifen können Mitglieder wegen einer Beitragserhöhung vorzeitig wechseln. Eine Ausnahme gilt für den besonderen Wahltarif für Krankengeld nach § 53 Absatz 6 SGB V.

Wie viel spare ich als Arbeitnehmer durch einen niedrigeren Satz?

Bei einem regulären Beschäftigungsverhältnis außerhalb des Übergangsbereichs tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Zusatzbeitrag je zur Hälfte. Für Ihre persönliche Ersparnis zählt daher die halbe Differenz der beiden Beitragssätze, angewandt auf den beitragspflichtigen Teil Ihres Gehalts.

Kann ich auch wechseln, wenn meine Kasse den Satz stabil hält?

Ja, ein regulärer Wechsel ist grundsätzlich nach zwölf Monaten Bindung mit einer Frist von zwei vollen Kalendermonaten zum Monatsende möglich. Bei Wahltarifen können längere Bindungsfristen gelten.

Quellen

Bundesrat: Beschluss zur Reform der Notfallversorgung vom 20. November 2026