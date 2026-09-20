Jobcenter: Nach drei verpassten Terminen ist Schluss mit Grundsicherung

Dreimal nicht zum Jobcenter-Termin erschienen – und plötzlich steht nicht mehr nur eine Kürzung im Raum. Seit dem 1. Juli 2026 kann eine Folge von drei nicht entschuldigten Meldeversäumnissen dazu führen, dass ein Leistungsberechtigter als nicht erreichbar gilt. Ab dem folgenden Kalendermonat kann dadurch der Leistungsanspruch wegfallen.

Das ist die neue Drei-Termine-Falle: Wer drei aufeinanderfolgende Meldeaufforderungen ignoriert und keinen wichtigen Grund nachweist, riskiert deutlich mehr als die übliche Minderung wegen eines versäumten Termins.

Dabei ist die Grenze wichtig: Ein verpasster Termin reicht nicht. Auch bloße telefonische Nichterreichbarkeit führt nicht dazu, dass die Leistung wegfällt.

Die Drei-Termine-Falle: Beim dritten Versäumnis wird es ernst

Die neue Grundsicherung verschärft die Folgen wiederholter Meldeversäumnisse erheblich. Als nicht erreichbar gilt jetzt ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter, wenn er erstens drei aufeinanderfolgenden Meldeaufforderungen nicht nachkommt. Zweitens darf er dafür keinen wichtigen Grund nachweisen.

Voraussetzung ist, dass die Einladungen mit einer schriftlichen Rechtsfolgenbelehrung versehen waren oder der Betroffene die Rechtsfolgen kannte.

Der Leistungsanspruch entfällt nicht rückwirkend mit dem ersten oder dritten Termin, sondern mit dem folgenden Kalendermonat.

Beispiel: Wird das dritte maßgebliche Meldeversäumnis am 18. September festgestellt, greifen die Folgen ab dem 1. Oktober.

Mauricio: Nicht ans Telefon gegangen – Leistungsanspruch bleibt

Mauricio ist 42 Jahre alt und lebt in Ingelheim am Rhein. Sein Jobcenter versucht mehrfach, ihn telefonisch zu erreichen. Mauricio nimmt die Anrufe nicht entgegen.

Seine Post kontrolliert er jedoch an Werktagen. Eine schriftliche Einladung zum persönlichen Gespräch erhält er und erscheint pünktlich. Er hält sich außerdem im näheren Bereich seines Jobcenters auf.

Nur weil Mauricio telefonisch zeitweise nicht erreichbar ist, steht seine Leistung nicht infrage. Das Gesetz verlangt nicht, dass Leistungsbezieher rund um die Uhr telefonisch erreichbar sind.

Telefonische Nichterreichbarkeit kann zwar ein Anhaltspunkt sein. Sie beweist aber für sich genommen weder ungenehmigte Abwesenheit noch drei aufeinanderfolgende Meldeversäumnisse.

Ergebnis: Mauricios Leistungsanspruch bleibt bestehen.

Patrizia: Drei Termine versäumt – jetzt ist der Anspruch in Gefahr

Patrizia ist 56 Jahre alt und lebt in Offenbach am Main. Das Jobcenter lädt sie schriftlich zu einem Meldetermin ein. Sie erscheint nicht und nennt keinen wichtigen Grund.

Auch die zweite Einladung ignoriert sie. Dann folgt die dritte Meldeaufforderung. Wieder erscheint Patrizia nicht. Die Schreiben enthalten die erforderlichen Hinweise auf die möglichen Rechtsfolgen.

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Genau hier greift die Drei-Termine-Falle. Nach dem dritten aufeinanderfolgenden, nicht entschuldigten Meldeversäumnis geht es nicht mehr nur um eine gewöhnliche Leistungsminderung. Das Jobcenter kann Patrizia nun kraft Gesetzes als nicht erreichbar behandeln.

Ihr Leistungsanspruch ist damit unmittelbar gefährdet.

Mauricio oder Patrizia: Wo liegt die entscheidende Grenze?

Leistungsanspruch bleibt beziehungsweise entfällt nicht allein deshalb Leistungsanspruch ist gefährdet Das Jobcenter erreicht Sie vorübergehend nicht telefonisch Sie versäumen drei aufeinanderfolgende Meldeaufforderungen Sie verpassen nur einen Meldetermin Sie bleiben allen drei Terminen ohne wichtigen Grund fern Für einen versäumten Termin besteht ein nachgewiesener wichtiger Grund Sie legen trotz Aufforderung keinen wichtigen Grund dar Sie kontrollieren werktäglich Ihre Nachrichten und reagieren auf Einladungen Sie reagieren wiederholt nicht auf Meldeaufforderungen Sie nehmen einen Termin zwischenzeitlich wahr und unterbrechen damit die Kette Drei maßgebliche Meldeversäumnisse folgen unmittelbar aufeinander Ein wichtiger Grund wird für eines der Versäumnisse anerkannt Für keinen der drei Termine liegt ein anerkannter wichtiger Grund vor Sie halten sich im näheren Bereich des Jobcenters auf Sie halten sich ohne erforderliche Zustimmung außerhalb des näheren Bereichs auf

Im ersten Monat fällt zunächst der Regelbedarf weg

Die Folgen treten mit Beginn des Kalendermonats ein, der auf die Feststellung des dritten maßgeblichen Meldeversäumnisses folgt.

Für diesen ersten Monat sieht das Gesetz allerdings noch eine Übergangsregelung vor. Bei weiterhin erfüllten übrigen Voraussetzungen erhält die betroffene Person Leistungen ohne den Regelbedarf. Insbesondere Bedarfe für Unterkunft und Heizung können damit zunächst noch weiter berücksichtigt werden.

Meldet sich die Person innerhalb dieses Monats persönlich beim zuständigen Jobcenter, gilt sie sogar rückwirkend als durchgehend erreichbar. Ganz ohne finanzielle Folge bleibt das Verhalten trotzdem nicht: Für diesen Monat greift dann grundsätzlich die 30-prozentige Minderung wegen des Meldeversäumnisses.

Wer dagegen weiterhin nicht persönlich erscheint, riskiert nach Ablauf dieses Monats den vollständigen Wegfall der Leistungen.

Wichtig: Drei Termine dürfen nicht einfach zusammengesucht werden

Die drei maßgeblichen Meldeversäumnisse müssen aufeinanderfolgen. Nimmt der Betroffene zwischenzeitlich einen Meldetermin wahr, ist die für § 7b SGB II maßgebliche Kette unterbrochen.

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Das Gleiche gilt, wenn für einen versäumten Termin ein wichtiger Grund anerkannt wird. Dann liegen ebenfalls keine drei nicht entschuldigten Meldeversäumnisse vor.

Die Bundesagentur stellt außerdem klar: Die Einladung zum dritten maßgeblichen Termin soll erst erfolgen, nachdem die Folgen des zweiten Meldeversäumnisses bekannt gegeben wurden.

Ein wichtiger Grund kann die Drei-Termine-Kette stoppen

Wer einen Meldetermin aus einem gewichtigen und nachweisbaren Grund nicht wahrnehmen konnte, sollte das Jobcenter deshalb möglichst sofort informieren und entsprechende Nachweise einreichen.

Ob ein wichtiger Grund vorliegt, hängt vom Einzelfall ab. Entscheidend ist, ob die Umstände nachvollziehbar dargelegt und erforderlichenfalls belegt werden können.

Vor der Feststellung schwerwiegender Folgen müssen Betroffene Gelegenheit erhalten, sich zu den Umständen zu äußern. Gerade beim dritten Meldeversäumnis kann diese Anhörung entscheidend sein.

Erreichbar heißt nicht: ständig zu Hause sitzen

Leistungsbezieher müssen sich im näheren Bereich des Jobcenters aufhalten und an Wrktagen Mitteilungen zur Kenntnis nehmen können.

Der nähere Bereich ist größer als die eigene Stadt. Nach der Erreichbarkeits-Verordnung kommt es darauf an, ob die zuständige Jobcenter-Dienststelle innerhalb einer einfachen Wegzeit von höchstens zweieinhalb Stunden erreicht werden kann.

Wer also von Hannover nach Braunschweig, von Köln nach Maastricht oder von Berlin in den Spreewald fährt, ist innerhalb des vom Jobcenter geforderten Bereichs.

Auch eine ungenehmigte Reise kann Leistungen kosten

Wer sich an Werktagen außerhalb des näheren Bereichs aufhält, benötigt grundsätzlich vorher die Zustimmung des Jobcenters, sofern keine gesetzliche Ausnahme greift.

Wenn Sie also am Montag von Köln nach Hannover mit dem Deutschlandticket fahren, dauert das circa vier Stunden, und Sie müssen es dem Jobcenter melden. Die Behörde muss dann zustimmen.

Wer ohne erforderliche Zustimmung verreist und deshalb nicht erreichbar ist, kann für diese Zeit seinen Leistungsanspruch verlieren. Eine bloße Vermutung reicht allerdings nicht.

Das Jobcenter muss den konkreten Sachverhalt ermitteln und dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Persönliche Vorsprache kann den vollständigen Wegfall noch stoppen

Wer wegen drei aufeinanderfolgender Meldeversäumnisse bereits als nicht erreichbar gilt, sollte nicht darauf vertrauen, dass ein Telefonat oder eine Nachricht das Problem automatisch beendet.

§ 7b SGB II knüpft die Beendigung dieser fingierten Nichterreichbarkeit grundsätzlich an die persönliche Meldung beim zuständigen Jobcenter.

Für Patrizia bedeutet das: Meldet sie sich noch innerhalb des ersten Folgemonats persönlich beim Jobcenter, kann sie verhindern, dass aus dem zunächst weggefallenen Regelbedarf anschließend ein vollständiger Leistungswegfall wird.

FAQ: Nichterreichbarkeit beim Jobcenter

Sind die Leistungen schon nach dem ersten verpassten Jobcenter-Termin weg?

Nein. Die besondere Nichterreichbarkeitsregel greift erst bei drei aufeinanderfolgenden maßgeblichen Meldeversäumnissen. Ein einzelner versäumter Termin kann jedoch bereits andere leistungsrechtliche Folgen haben.

Was passiert beim dritten verpassten Termin?

Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und fehlt für alle drei aufeinanderfolgenden Termine ein wichtiger Grund, kann der Betroffene als nicht erreichbar gelten. Ab dem folgenden Kalendermonat drohen erheblich weitergehende Folgen für den Leistungsanspruch.

Wie kann ich die Nichterreichbarkeit nach drei versäumten Terminen beenden?

Grundsätzlich durch eine persönliche Meldung beim zuständigen Jobcenter. Erfolgt diese noch innerhalb des ersten Folgemonats, kann ein vollständiger Leistungswegfall verhindert werden.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 32 SGB II, Stand 1. Juli 2026

Bundesagentur für Arbeit: Jobcenter – Erreichbarkeit

Bundesagentur für Arbeit: Wissensdatenbank zu § 7b SGB II – Erreichbarkeit

Gesetze im Internet: Erreichbarkeits-Verordnung, insbesondere § 1

Gesetze im Internet: § 7b SGB II – Erreichbarkeit

Gesetze im Internet: § 32 SGB II – Meldeversäumnisse