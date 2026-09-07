Bürgergeld: Alter Fehltermin beim Jobcenter kann noch Jahre später Kürzungen verursachen

Ein verpasster Jobcenter-Termin kann lange nachwirken. Wer erstmals ohne wichtigen Grund nicht erscheint, verliert nach den seit Juli 2026 geltenden Regeln zunächst kein Geld.

Doch nach der Verwaltungspraxis der Bundesagentur für Arbeit bleibt dieses Versäumnis bei durchgehendem Leistungsbezug für spätere Kürzungen relevant – selbst wenn Betroffene zwischenzeitlich sämtliche Termine wahrnehmen.

Damit hat die vermeintliche Schonung beim ersten Fehltermin einen Haken: Die unmittelbare Kürzung entfällt, die möglichen Folgen bleiben. Das steht in den neuen Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit.

Beim zweiten Versäumnis fehlen 30 Prozent

Nach § 32 SGB II führt ein wiederholtes Meldeversäumnis zu einer Kürzung um 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs. Der Minderungszeitraum beträgt einen Monat. Voraussetzung ist unter anderem, dass Betroffene schriftlich über die Rechtsfolgen belehrt wurden oder diese kannten und keinen wichtigen Grund für ihr Fernbleiben nachweisen.

Bei einem Regelbedarf von 563 Euro beträgt die Kürzung exakt 168,90 Euro. Die häufig genannten 169 Euro sind somit gerundet. Für Menschen, deren laufender Lebensunterhalt bereits knapp bemessen ist, bedeutet das einen erheblichen Einschnitt.

Zugrunde gelegter Regelbedarf Kürzung um 30 Prozent Verbleibender Regelbedarf 563 Euro 168,90 Euro 394,10 Euro 506 Euro 151,80 Euro 354,20 Euro

Die anerkannten Unterkunfts- und Heizkosten dürfen durch diese Leistungsminderung nicht verringert werden. Auch dürfen mehrere gleichzeitig wirksame Minderungen nach den hier einschlägigen Vorschriften nicht einfach zu beliebig hohen Abzügen addiert werden: § 31a Absatz 4 SGB II begrenzt sie insgesamt auf 30 Prozent des Regelbedarfs.

Jahrelange Zuverlässigkeit setzt die Zählung nicht zurück

Die Bundesagentur legt den Wiederholungsfall weit aus: Während eines ununterbrochenen Leistungsbezugs zählt jedes weitere Meldeversäumnis als Wiederholung. Wahrgenommene Termine dazwischen ändern daran nichts. Eine zeitliche Höchstgrenze nennen die Fachlichen Weisungen zu § 32 SGB II nicht.

Das ist sozialpolitisch brisant. Wer nach einem Fehltermin über längere Zeit zuverlässig mitarbeitet, erhält dadurch keinen unbelasteten Neustart. Die spätere Bewertung hängt damit auch an einem weit zurückliegenden Vorgang und nicht allein am aktuellen Verhalten.

Diese zeitlich offene Zählweise ist eine behördliche Auslegung. Sie sollte deshalb nicht mit einer ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung verwechselt werden, nach der Fehltermine unbegrenzt fortwirken müssen. Sozialgerichte sind an die Weisungen der Bundesagentur nicht gebunden.

Der erste Bescheid ist keineswegs bedeutungslos

Nach den BA-Weisungen muss das erste Meldeversäumnis durch einen Feststellungsbescheid dokumentiert werden. Dieser bildet die Voraussetzung für spätere Rechtsfolgen. Dass zunächst der volle Betrag ausgezahlt wird, macht den Bescheid daher nicht belanglos.

Für Betroffene entsteht eine leicht zu übersehende Situation: Auf dem Konto verändert sich nichts, dennoch kann bereits eine rechtlich nachteilige Entscheidung vorliegen. Wer nur die Auszahlung prüft, übersieht möglicherweise den Zeitpunkt, an dem sich eine falsche Feststellung am einfachsten angreifen lässt.

Gegen einen solchen Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Frist ergibt sich aus § 84 Sozialgerichtsgesetz. Entscheidend ist deshalb, auch Schreiben ohne sofortige Kürzung sorgfältig zu lesen.

Die Sechsmonatsfrist schützt nicht vor jeder späteren Folge

Bei Sanktionen gibt es durchaus eine zeitliche Grenze. Nach § 31b Absatz 1 SGB II darf die Minderung nur innerhalb von sechs Monaten nach der Pflichtverletzung festgestellt werden. Diese Regelung gilt entsprechend für Meldeversäumnisse.

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Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob ein früher festgestellter Fehltermin bei einem neuen Versäumnis als Vorgeschichte berücksichtigt wird. Die Sechsmonatsfrist begrenzt die Feststellung der konkreten Kürzung; sie ist keine allgemeine Löschfrist für frühere Fehltermine.

Ein Jahre später erlassener Kürzungsbescheid darf also nicht schlicht die verspätete Sanktion für den alten Termin sein. Anlass muss ein neues, rechtlich relevantes Meldeversäumnis sein. Der frühere Vorgang kann dann die Einordnung als Wiederholungsfall ermöglichen.

Nicht jedes Fernbleiben rechtfertigt eine Kürzung

Das Gesetz enthält eine wichtige Grenze: Wer einen wichtigen Grund darlegt und nachweist, darf wegen dieses Fernbleibens nicht nach § 32 Absatz 1 sanktioniert werden. Deshalb kommt es auf die tatsächlichen Umstände an, nicht allein auf den Vermerk, dass jemand nicht erschienen ist.

Betroffene sollten Hindernisse möglichst früh mitteilen und vorhandene Nachweise aufbewahren. Eine bloße Terminabsage entscheidet allerdings noch nicht darüber, ob ein wichtiger Grund vorliegt. Umgekehrt darf das Jobcenter eine nachvollziehbare Begründung nicht einfach übergehen.

Zusätzlich muss eine außergewöhnliche Härte berücksichtigt werden. Würde die Kürzung im Einzelfall eine solche Härte bedeuten, unterbleibt sie nach § 31a Absatz 3 SGB II. Auf Verlangen soll die Anhörung vor einer Minderung persönlich erfolgen; besondere Schutzvorgaben bestehen zudem bei bestimmten Hinweisen auf psychische Erkrankungen.

Wann die Zählung neu beginnt

Eine tatsächliche Unterbrechung des Leistungsbezugs setzt die Zählung nach den BA-Weisungen zurück, beispielsweise bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit durch Arbeit. Ein neuer Bewilligungszeitraum bei lückenlosem Bezug reicht dagegen nicht. Auch eine Versagung wegen fehlender Mitwirkung bewirkt nach dieser Verwaltungsauslegung keinen Neustart.

Für ältere Vorgänge ist außerdem der Stichtag 1. Juli 2026 zu beachten. Für Meldeversäumnisse davor gelten nach § 65a SGB II die bisherigen Rechtsfolgen. Die BA übernimmt diese Termine nicht in die neue Zählung.

Wenn Geld fehlt, kann gerichtlicher Eilrechtsschutz nötig werden

Wird tatsächlich gekürzt, schützt ein Widerspruch allein nicht zuverlässig vor einer verminderten Auszahlung. Betroffene können beim Sozialgericht vorläufigen Rechtsschutz beantragen. Das Gericht kann nach § 86b SGG unter anderem die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs anordnen.

Der Antrag selbst stoppt die Kürzung allerdings noch nicht automatisch. Dafür ist eine entsprechende Entscheidung erforderlich. Weitere Hinweise bietet der Beitrag zum Eilantrag gegen Grundsicherungsgeld-Sanktionen.

Von der hier beschriebenen Wiederholung zu unterscheiden sind drei unmittelbar aufeinanderfolgende Meldeversäumnisse. Für diese Konstellation bestehen zusätzliche Vorschriften zur Erreichbarkeit. Gegen-Hartz erläutert diese gesondert im Beitrag über die „Dreimal plus eins“-Regelung der Jobcenter.

Praxisbeispiel: Zwei Fehltermine mit langem Abstand

Ein fiktiver Leistungsbezieher versäumt im September 2026 erstmals ohne wichtigen Grund einen Termin; das Jobcenter stellt dies durch Bescheid fest. Anschließend erscheint er zuverlässig, verpasst aber zwei Jahre später erneut unentschuldigt einen Meldetermin. Bei durchgehendem Leistungsbezug würde dies nach der BA-Auslegung als Wiederholung behandelt.

Die mögliche Kürzung beträgt dann 30 Prozent des zu diesem späteren Zeitpunkt geltenden Regelbedarfs. Bei rechnerisch angenommenen 563 Euro wären das 168,90 Euro für einen Monat. Wie hoch der Regelbedarf 2028 tatsächlich ausfällt, ist damit nicht vorweggenommen.