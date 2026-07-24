Grundsicherung: Verpasste Jobcenter-Termine führen auch zur Mietsperre

Wer Einladungen des Jobcenters wiederholt nicht wahrnimmt, muss seit dem 1. Juli 2026 mit deutlich schlimmeren Sanktionen rechnen. Nach dem zweiten unentschuldigten Meldeversäumnis kann der Regelbedarf nun für einen Monat um 30 Prozent gekürzt werden. Werden drei aufeinanderfolgende Termine versäumt, kann am Ende sogar der gesamte Leistungsanspruch einschließlich der Unterkunftskosten entfallen.

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Die Miete wird allerdings nicht bereits mit der normalen 30-Prozent-Minderung gekürzt. “Ihr Wegfall ist erst die letzte Stufe eines mehrteiligen Verfahrens, in dem Anhörungen, Rechtsfolgenbelehrungen und eine Härtefallprüfung vorgeschrieben sind”, sagt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt.

Neue Regeln gelten seit Juli 2026

Die strengeren Bestimmungen beruhen auf den neu gefassten Paragrafen 7b und 32 SGB II. Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 32 SGB II bleibt das erste Meldeversäumnis ohne unmittelbare Kürzung.

Folgenlos ist der versäumte Termin trotzdem nicht. Stellt das Jobcenter nach der Anhörung fest, dass weder ein wichtiger Grund noch eine außergewöhnliche Härte vorlag, erlässt es einen Feststellungsbescheid. Dieser Bescheid bildet die Grundlage für mögliche Folgen bei weiteren versäumten Terminen.

So entwickelt sich das Verfahren

Verfahrensstufe Mögliche Folge Auswirkung auf die Unterkunftskosten Erstes unentschuldigtes Meldeversäumnis Keine Geldminderung, aber Feststellungsbescheid nach einer Anhörung Keine Auswirkung Zweites Meldeversäumnis 30 Prozent weniger vom persönlichen Regelbedarf für einen Monat Miete und Heizkosten dürfen nicht gekürzt werden Drittes aufeinanderfolgendes Meldeversäumnis Feststellung der Nichterreichbarkeit nach § 7b Absatz 4 SGB II Im ersten Monat werden Unterkunft und Heizung zunächst weitergezahlt Persönliche Vorsprache innerhalb dieses Monats Leistungsanspruch lebt rückwirkend wieder auf, der Regelbedarf bleibt für diesen Monat um 30 Prozent gemindert Unterkunftskosten bleiben erhalten Keine Vorsprache innerhalb dieses Monats Ab dem darauffolgenden Monat vollständiger Wegfall des Leistungsanspruchs Bei Alleinstehenden können nun auch Miete und Heizkosten entfallen

Beim zweiten Versäumnis drohen 30 Prozent weniger

Ab dem zweiten Meldeversäumnis handelt es sich nach § 32 SGB II um ein wiederholtes Versäumnis. Das Grundsicherungsgeld kann dann für einen Monat um 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs gemindert werden. Mehrere gleichzeitig laufende Minderungen dürfen zusammen nicht mehr als 30 Prozent erreichen.

Für alleinstehende Leistungsberechtigte beträgt der Regelbedarf 2026 weiterhin 563 Euro. Eine Minderung um 30 Prozent entspricht damit 168,90 Euro, sodass vom Regelbedarf noch 394,10 Euro verbleiben. Die Unterkunftskosten und Heizkosten dürfen durch diese Minderung nicht verringert werden.

Der Minderungszeitraum beginnt nicht automatisch am Tag des versäumten Termins. Er startet grundsätzlich mit dem Kalendermonat, der auf das Wirksamwerden des Minderungsbescheids folgt. Die Feststellung ist nur innerhalb von sechs Monaten nach dem Versäumnis zulässig.

Für die Mietstreichung müssen drei Termine in direkter Folge versäumt werden

Die besonders scharfe Rechtsfolge des § 7b Absatz 4 SGB II setzt drei aufeinanderfolgende Meldeversäumnisse voraus. Damit ist eine direkte Abfolge gemeint: Die betroffene Person erscheint zu drei nacheinander angesetzten Terminen nicht und kann für keinen dieser Termine einen wichtigen Grund nachweisen.

Wird ein Termin zwischendurch wahrgenommen, beginnt die Zählung für den möglichen vollständigen Leistungsausschluss wieder von vorn. Das gilt ebenfalls, wenn ein Termin zwar versäumt wurde, dafür aber ein wichtiger Grund oder eine außergewöhnliche Härte anerkannt wird. Die Fachlichen Weisungen zu § 7b SGB II stellen diese Unterbrechung ausdrücklich klar.

Anders verhält es sich bei der normalen 30-Prozent-Minderung. Während eines ununterbrochenen Leistungsbezugs kann ein späteres unentschuldigtes Versäumnis weiterhin als wiederholtes Meldeversäumnis gewertet werden, auch wenn zwischenzeitlich andere Jobcenter-Termine wahrgenommen wurden.

Das Jobcenter muss vor dem dritten Termin ausdrücklich warnen

Die Einladung zu einem dritten Termin darf nach den Weisungen der Bundesagentur für Arbeit erst erfolgen, nachdem die Folgen des zweiten aufeinanderfolgenden Versäumnisses bekannt gegeben wurden. In der neuen Einladung muss verständlich auf den möglichen vollständigen Verlust des Leistungsanspruchs hingewiesen werden.

Eine pauschale Formulierung oder die bloße Übergabe eines Merkblatts genügt nicht. Die Rechtsfolgenbelehrung muss schriftlich, konkret, verständlich und vollständig sein. Auch die Folgen einer persönlichen Vorsprache während des anschließenden Warnmonats müssen erläutert werden.

Vor jeder Entscheidung steht eine Anhörung

Das Jobcenter muss die betroffene Person bereits nach dem ersten versäumten Termin anhören. Dabei ist zu klären, ob ein wichtiger Grund vorlag oder besondere Umstände gegen eine Feststellung sprechen. Für das dritte Versäumnis soll zusätzlich die Gelegenheit zu einer persönlichen Anhörung gegeben werden.

Sind dem Jobcenter psychische Erkrankungen bekannt oder gibt es Hinweise darauf, dass sich die betroffene Person schriftlich nicht ausreichend äußern kann, soll die Anhörung persönlich erfolgen. Möglich sind je nach Einzelfall auch telefonische, digitale oder aufsuchende Kontaktversuche.

Erscheint die betroffene Person zur persönlichen Anhörung, spricht dies bereits gegen die angenommene Nichterreichbarkeit. Die besonders scharfen Folgen des § 7b Absatz 4 SGB II dürfen dann nicht eintreten.

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Was als wichtiger Grund anerkannt werden kann

Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn die Wahrnehmung des Termins unmöglich oder im konkreten Fall unzumutbar war. Dazu können eine nachgewiesene Erkrankung, ein kurzfristiger Ausfall öffentlicher Verkehrsmittel, ein Vorstellungsgespräch bei einem Arbeitgeber oder ein Meldetermin während der Arbeitszeit gehören, wenn der Arbeitgeber keine Freistellung erteilt.

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird grundsätzlich als Nachweis für eine Erkrankung anerkannt. Arbeitsunfähigkeit bedeutet aber nicht in jedem Fall automatisch, dass auch ein kurzer Jobcenter-Termin unmöglich war. Hat das Jobcenter zuvor ausdrücklich ein zusätzliches ärztliches Attest über die Unfähigkeit zur Wahrnehmung des Meldetermins verlangt, kann eine einfache Krankschreibung unter Umständen nicht ausreichen.

Entschuldigungen und Nachweise sollten möglichst sofort eingereicht werden. Wer beispielsweise erst Wochen später von einem Krankenhausaufenthalt oder einem Verkehrsausfall berichtet, erschwert die Prüfung und riskiert eine Entscheidung nach Aktenlage.

Härtefallprüfung kann die Folgen verhindern

Selbst wenn kein wichtiger Grund nachgewiesen werden kann, muss das Jobcenter bei jedem Versäumnis prüfen, ob die Geldminderung eine außergewöhnliche Härte verursachen würde. Beim dritten Termin sind dabei auch der mögliche Wegfall der Miete und die Gefahr von Wohnungslosigkeit einzubeziehen.

Nach den Weisungen können erhebliche psychische Probleme, schwere Erkrankungen, eine drohende Obdachlosigkeit oder außergewöhnliche familiäre Belastungen für einen Härtefall sprechen. Auch die Folgen für minderjährige Kinder und andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft müssen berücksichtigt werden.

Eine gewöhnliche finanzielle Belastung durch weniger Grundsicherungsgeld reicht allein nicht aus. Es müssen zusätzliche Umstände vorliegen, durch die die Rechtsfolge im Einzelfall deutlich schwerer wirkt als normalerweise. Die Entscheidung über den Härtefall kann vollständig durch ein Sozialgericht überprüft werden.

Nach dem dritten Termin beginnt zunächst ein Warnmonat

Der gesamte Leistungsanspruch endet nicht sofort mit dem dritten versäumten Termin. Zunächst muss das Jobcenter das dritte Versäumnis nach der Anhörung feststellen. Die Folgen beginnen erst mit dem Kalendermonat, der auf diese Feststellung folgt.

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Während dieses ersten Monats wird der Regelbedarf nicht ausgezahlt. Unterkunftskosten, Heizkosten und anerkannte Mehrbedarfe werden dagegen grundsätzlich noch übernommen. Die Unterkunftskosten sollen in diesem Monat direkt an den Vermieter oder einen anderen Empfangsberechtigten fließen.

Dieser Zeitraum gibt der betroffenen Person die Möglichkeit, die angenommene Nichterreichbarkeit durch eine persönliche Vorsprache zu beseitigen. Eine E-Mail, ein Telefonat oder das Einreichen eines neuen Antrags ersetzen diese persönliche Meldung nicht.

Persönliche Vorsprache rettet die Unterkunftskosten

Erscheint die betroffene Person innerhalb des Warnmonats persönlich beim zuständigen Jobcenter, gilt sie rückwirkend als durchgehend erreichbar. Der vollständige Leistungsausschluss wird zurückgenommen. Für diesen Monat wird stattdessen eine Minderung des Regelbedarfs um 30 Prozent ausgesprochen.

Die Miete und die Heizkosten bleiben in diesem Fall übernommen. Für einen erneuten vollständigen Leistungsausschluss müssten anschließend wieder drei neue Termine unmittelbar hintereinander versäumt werden.

Wann die Miete tatsächlich entfallen kann

Erfolgt im Warnmonat keine persönliche Vorsprache, beginnt ab dem darauffolgenden Monat die zweite Stufe. Dann entfällt der Leistungsanspruch grundsätzlich vollständig. Bei einem alleinstehenden Leistungsberechtigten werden damit auch keine Unterkunfts- und Heizkosten mehr gezahlt.

Der Wegfall gilt zunächst bis zum Ende des ursprünglichen Bewilligungszeitraums oder bis die Person persönlich beim Jobcenter vorspricht. Erfolgt die Vorsprache erst nach dem Warnmonat, entsteht der neue Leistungsanspruch grundsätzlich erst ab dem Tag der persönlichen Meldung. In einem Einpersonenhaushalt muss zusätzlich ein neuer Leistungsantrag gestellt werden.

Die Miete verschwindet damit nicht als unmittelbare Sanktion. Sie entfällt, weil die Person aufgrund der gesetzlichen Nichterreichbarkeitsvermutung vorübergehend keinen Anspruch mehr auf Grundsicherungsgeld haben soll. Diese Unterscheidung kann für einen Widerspruch und ein gerichtliches Eilverfahren wichtig sein.

Besonderer Schutz für Familien und Bedarfsgemeinschaften

Lebt die betroffene Person mit Partnern oder Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft, sollen die Unterkunftskosten nicht einfach anteilig gestrichen werden. Der auf die nicht erreichbare Person entfallende Mietanteil wird grundsätzlich den übrigen Mitgliedern zugerechnet. Das Jobcenter soll die Unterkunftskosten dann unmittelbar an den Vermieter zahlen.

Der Bundestag verweist in seiner Darstellung zum Schutz vor Wohnungslosigkeit außerdem auf die vorgeschriebene Härtefallprüfung. Eine drohende Wohnungslosigkeit kann danach ein Hinweis auf eine außergewöhnliche Härte sein. Einen automatischen Schutz vor dem Leistungsausschluss gibt es jedoch nicht.

Betroffene sollten Bescheide sofort prüfen lassen

Wer einen Anhörungsbogen erhält, sollte innerhalb der gesetzten Frist antworten und alle Nachweise beifügen. Erkrankungen, psychische Belastungen, Probleme bei der Postzustellung und drohende Mietschulden sollten möglichst genau dargestellt werden. Die Abgabe beim Jobcenter sollte nachweisbar sein.

Gegen einen Feststellungs-, Minderungs- oder Aufhebungsbescheid ist regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch möglich. Drohen der Verlust des Lebensunterhalts, Mietrückstände oder eine Kündigung der Wohnung, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht erforderlich sein. Die im Bescheid enthaltene Rechtsbehelfsbelehrung sollte genau geprüft werden.

Beispiel aus der Praxis

Die alleinstehende Anna erhält monatlich 563 Euro Regelbedarf sowie 620 Euro für Miete und Heizung. Sie versäumt im Juli 2026 einen Meldetermin ohne Entschuldigung. Nach der Anhörung stellt das Jobcenter das erste Meldeversäumnis fest, kürzt ihre Leistungen aber noch nicht.

Im August versäumt Anna einen zweiten Termin und kann erneut keinen wichtigen Grund nennen. Nach Zustellung des Minderungsbescheids werden ihr für einen Monat 168,90 Euro vom Regelbedarf abgezogen. Die 620 Euro für Miete und Heizung bleiben unangetastet.

Nachdem Anna über die Folgen des zweiten Versäumnisses informiert wurde, erhält sie eine dritte Einladung für Oktober. Auch zu diesem Termin erscheint sie nicht. Nach der erneuten Anhörung stellt das Jobcenter im Oktober drei aufeinanderfolgende Meldeversäumnisse fest.

Im November erhält Anna keinen Regelbedarf, die Miete wird aber noch direkt an den Vermieter gezahlt. Spricht sie im Laufe des Novembers persönlich beim Jobcenter vor, erhält sie rückwirkend 394,10 Euro Regelbedarf und behält die Unterkunftskosten. Erscheint sie auch im November nicht, können ab Dezember sämtliche Leistungen einschließlich der Miete entfallen.

Fragen und Antworten zu versäumten Jobcenter-Terminen

Wird bereits beim ersten verpassten Termin Geld gekürzt?

Nein. Das erste unentschuldigte Meldeversäumnis führt seit Juli 2026 noch nicht zu einer Geldminderung. Das Jobcenter kann das Versäumnis jedoch nach einer Anhörung per Bescheid feststellen.

Wie hoch ist die Kürzung beim zweiten Terminversäumnis?

Beim zweiten Meldeversäumnis können 30 Prozent des persönlichen Regelbedarfs für einen Monat entfallen. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro entspricht dies 168,90 Euro.

Darf das Jobcenter nach dem zweiten Termin auch die Miete kürzen?

Nein. Eine normale 30-Prozent-Minderung darf die rechnerischen Zahlbeträge für Unterkunft und Heizung nicht verringern. Ein Wegfall der Miete kommt erst nach drei aufeinanderfolgenden Versäumnissen und einer weiteren ausgebliebenen persönlichen Vorsprache in Betracht.

Wann gelten drei Termine als aufeinanderfolgend?

Die Termine müssen in einer direkten Abfolge versäumt worden sein. Wird zwischendurch ein Termin wahrgenommen oder für ein Versäumnis ein wichtiger Grund anerkannt, beginnt die Zählung für den vollständigen Leistungsausschluss wieder von vorn.

Reicht eine Krankschreibung als Entschuldigung?

Eine nachgewiesene Arbeitsunfähigkeit wird grundsätzlich als wichtiger Grund anerkannt. Wurde zuvor ausdrücklich ein gesondertes ärztliches Attest über die Unfähigkeit verlangt, einen Meldetermin wahrzunehmen, kann eine gewöhnliche Krankschreibung im Einzelfall nicht genügen.

Wie lässt sich der vollständige Wegfall der Leistungen noch verhindern?

Die betroffene Person muss spätestens im Warnmonat persönlich beim zuständigen Jobcenter vorsprechen. Dann gilt sie rückwirkend als erreichbar, die Unterkunftskosten bleiben erhalten und es verbleibt für diesen Monat bei einer Minderung des Regelbedarfs um 30 Prozent. Gegen fehlerhafte Bescheide kommen außerdem Widerspruch und bei akuter Not ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.

Rechtsstand: 24. Juli 2026