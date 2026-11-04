Hund Pascho braucht Therapie: Blinde Halterin bleibt auf 1.105 Euro sitzen

Eine blinde Versicherte wollte die Führfähigkeit ihres kranken Hundes erhalten und blieb auf 1.105 Euro Behandlungskosten sitzen. Das Sozialgericht Hannover wies ihre Klage ab, weil sie die Tierphysiotherapie nicht vorher bei der Krankenkasse beantragt hatte und keine Ausnahme für eine nachträgliche Erstattung vorlag.

Das Urteil vom 24. Februar 2026 betrifft einen anerkannten Blindenführhund, den die Kasse selbst bereitgestellt hatte. Es bedeutet jedoch nicht, dass Versicherte notwendige Behandlungen ihres Führhundes grundsätzlich aus eigener Tasche bezahlen müssen (S 92 KR 414/23).

Pascho brauchte Hilfe gegen Arthrose

Der Führhund Pascho litt an Osteoarthrose und erhielt bereits ein Schmerzmedikament. Seine Halterin ließ ihn zusätzlich physiotherapeutisch behandeln, unter anderem mit Massagen und einem Unterwasserlaufband.

Die Behandlung sollte die Muskulatur stabilisieren und seine Führfähigkeit erhalten. Eine behandelnde Tierärztin bezeichnete die Physiotherapie als wichtigste Behandlung für den Hund.

Für Behandlungen aus dem Jahr 2022 reichte die Versicherte Rechnungen über insgesamt 1.105 Euro ein. Die Krankenkasse verweigerte die Erstattung, obwohl sie zuvor bereits Kosten für Tierphysiotherapie übernommen hatte.

Ein Führhund ist ein anerkanntes Hilfsmittel

Für die gesetzliche Krankenversicherung ist ein Blindenführhund ein Hilfsmittel zum Behinderungsausgleich. Wie bei einem Vorlesegerät für blinde Menschen geht es darum, Einschränkungen im Alltag auszugleichen.

Das Gericht stellte klar: Zur Führhundversorgung gehören auch die Kosten der Haltung und die notwendige Behandlung von Erkrankungen. Der Versorgungsauftrag endet deshalb nicht mit der Übergabe des ausgebildeten Tieres.

Bei technischen Hilfsmitteln kann die Krankenkasse ebenfalls für die notwendige Instandsetzung und den Erhalt der Funktionsfähigkeit zuständig sein. Beim Führhund muss entsprechend geprüft werden, welche Behandlung erforderlich ist, damit er seine Aufgabe erfüllen kann.

Die Unterhaltspauschale deckt nicht jede Behandlung ab

Die Versicherte erhielt eine monatliche Pauschale für den laufenden Unterhalt ihres Hundes. Laut Gericht werden damit regelmäßig anfallende Ausgaben wie Futter, Impfungen und Gesundheitsvorsorge abgegolten.

Davon zu unterscheiden sind unregelmäßig entstehende Kosten notwendiger tierärztlicher Behandlungen. Die Kasse darf also nicht jede zusätzliche Rechnung allein mit dem Hinweis auf die Unterhaltspauschale zurückweisen.

Auch Unterhaltskosten eines Assistenzhundes als Mehrbedarf beim Jobcenter waren bereits Gegenstand eines anderen Verfahrens. Solche Ansprüche ersetzen nicht die Prüfung der Krankenversicherung.

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Der fehlende Antrag wurde zur Kostenfalle

Die Frau hatte die Therapie durchführen lassen, bevor die Krankenkasse über einen Antrag entscheiden konnte. Im Regelfall muss die Krankenkasse jedoch Gelegenheit erhalten, die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit vorab zu prüfen. Die Kasse musste daher nicht nachträglich bezahlen, was die Versicherte zuvor selbst veranlasst hatte.

Deshalb sollten Sie Hilfsmittel und damit verbundene Leistungen nicht vorschnell selbst bezahlen, wenn Sie auf Übernahme der Kosten angewiesen sind.

Eine tierärztliche Empfehlung ersetzt keinen Antrag. Auch bei anderen Versorgungen zeigt sich, dass eine Verordnung allein noch keine Kostenübernahme garantiert.

Wann nachträgliche Erstattung möglich bleibt

§ 13 Absatz 3 SGB V sieht eine Erstattung selbst beschaffter Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen vor. Dazu gehört, dass die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen konnte. Eine weiterer Grund ist, dass eine Leistung zu Unrecht abgelehnt wurde und Betroffene die Kosten selbst tragen mussten.

Bei Pascho erkannte das Gericht jedoch weder eine unaufschiebbare Behandlung noch eine Ablehnung vor Beginn der selbst beschafften Therapie.

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Ein akuter Notfall ist anders zu beurteilen sein als eine planbare Behandlung. Wenn Sie sich auf Unaufschiebbarkeit berufen, sollten Sie den Zeitdruck und die Gründe dokumentieren, wegegen denen eine rechtzeitige Versorgung durch die Kasse nicht möglich war.

Frühere Zahlungen waren keine Zusage für die Zukunft

Die Versicherte hielt der Krankenkasse entgegen, dass sie entsprechende Rechnungen früher erstattet hatte. Daraus leitete sie die Erwartung ab, auch weitere Behandlungen bezahlt zu bekommen.

Das Gericht folgte dem nicht: Die früheren Zahlungen waren keine vorherige Bewilligung der jetzt strittigen Therapie. Weil schon die damaligen Erstattungen ohne vorherigen Antrag rechtswidrig erfolgt seien, entstand kein Anspruch, diese Praxis fortzusetzen, so die Richter.

Über Tierphysiotherapie entschied das Gericht nicht abschließend

Die Krankenkasse hatte zusätzlich eingewandt, Tierphysiotherapie gehöre nicht zu ihrem Leistungsumfang und der Beruf der behandelnden Tierphysiotherapeutin sei nicht geschützt.

Ob dies die Kostenübernahme ausschloss, ließ das Gericht offen. Eine pauschale Aussage, Krankenkassen müssten Physiotherapie für Assistenzhunde nicht bezahlen, lässt sich aus diesem Urteil also nicht ableiten.

Entscheidungen zum Wirksamkeitsnachweis bei Hilfsmitteln hängen ab vom Versorgungszweck und dem Einzelfall. Ein rechtzeitig gestellter Antrag ermöglicht zwwar die Prüfung, garantiert aber keine Bewilligung.

So sichern Sie Ihren Antrag ab

Beantragen Sie eine planbare Behandlung vor Beginn und fügen Sie eine tierärztliche Begründung sowie einen Kostenvoranschlag bei. Aus den Unterlagen sollte hervorgehen, welche Erkrankung vorliegt, welche Behandlung vorgesehen ist und weshalb diese notwendig ist.

Lassen Sie sich auch erläutern, welchen Zeitraum und welche Leistungen eine Bewilligung umfasst, statt frühere Erstattungen als dauerhafte Zusage zu verstehen. Wie wichtig konkrete Funktionsbeschreibungen sein können, zeigt ein weiterer Fall über 12.600 Euro für ein Hilfsmittel nach erfolgreichem Widerspruch.

Ein Widerspruch gegen die Hilfsmittelablehnung sollte gezielt auf die Begründung der Krankenkasse eingehen und fehlende Nachweise ergänzen.

Nicht jeder Assistenzhund fällt unter dieselben Regeln

In Hannover war Pascho als Blindenführhund zur Hilfsmittelversorgung anerkannt. Bei anderen Assistenzhunden kann dagegen schon die Finanzierung der Ausbildung streitig sein, wie ein Verfahren zum Autismus-Assistenzhund zeigt.

Davon getrennt ist die Frage zu prüfen, ob ein Mensch seinen anerkannten Assistenzhund in ein Geschäft mitnehmen darf. Die Zutrittsrechte mit einem Blindenführhund beantworten nicht, welche Behandlungskosten die Krankenkasse übernehmen muss.

Vier Fragen und Antworten zum kranken Blindenführhund

Muss die Krankenkasse die Behandlung eines Führhundes bezahlen?

Bei einem anerkannten Blindenführhund umfasst die Versorgung grundsätzlich auch die notwendige Behandlung von Erkrankungen. Ob eine bestimmte Therapie übernommen werden muss, hängt von den Voraussetzungen im Einzelfall ab.

Warum bekam die Frau die 1.105 Euro nicht zurück?

Sie hatte die Tierphysiotherapie nicht vorab beantragt und ohne vorherige Bewilligung durchführen lassen. Das Gericht sah auch keine Unaufschiebbarkeit oder vorausgegangene rechtswidrige Ablehnung, die eine nachträgliche Erstattung hätte rechtfertigen können.

Reicht es, wenn die Kasse früher ähnliche Rechnungen bezahlt hat?

Frühere Erstattungen ersetzen keine Bewilligung für weitere Behandlungen. Im entschiedenen Fall begründeten sie weder Vertrauensschutz noch einen Anspruch auf erneute Zahlung.

Ist Tierphysiotherapie für Blindenführhunde generell ausgeschlossen?

Das hat das Sozialgericht Hannover ausdrücklich nicht entschieden. Es ließ die Frage offen, weil der Erstattungsanspruch bereits am fehlenden vorherigen Antrag und den nicht erfüllten Ausnahmevoraussetzungen scheiterte.

Quellen

Gesetze im Internet: § 13 SGB V – Kostenerstattung.

Gesetze im Internet: § 33 SGB V – Hilfsmittel.

Gesetze im Internet: § 84 SGG – Widerspruchsfrist und Form.

Sozialgericht Hannover: Urteil vom 24. Februar 2026 – S 92 KR 414/23, Volltext bei Open Legal Data.