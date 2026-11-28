Eine Mutter von fünf Kindern erhielt trotz ihrer langjährigen Kindererziehung und ihrer Schwerbehinderung keinen Grundrentenzuschlag. Zwar bezog sie bereits eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen, doch für die Grundrente fehlten ihr sieben Versicherungsjahre.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg bestätigte mit Urteil vom 21. September 2023 die Entscheidung der Rentenversicherung. Die Frau konnte lediglich 26 Jahre an anerkannten Grundrentenzeiten vorweisen. Der Gesetzgeber verlangt jedoch mindestens 33 Jahre, damit ein Anspruch auf den Grundrentenzuschlag entstehen kann (Az. L 10 R 2463/22).

Die Mutter hielt ihre Erziehungsleistung für ausreichend

Die 1957 in der ehemaligen Sowjetunion geborene Frau hatte fünf Kinder, geboren 1977, 1980, 1986, 1988 und 1991. Im Dezember 1987 übersiedelte sie als Vertriebene nach Deutschland.

Ab Juni 2021 bewilligte ihr die Rentenversicherung eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen von zunächst 739,17 Euro monatlich; der damalige Zahlbetrag lag bei 658,61 Euro. Einen Grundrentenzuschlag lehnte sie ab, weil lediglich 312 Monate mit Grundrentenzeiten vorlagen.

Die Mutter widersprach: Mit der Erziehung von fünf Kindern habe sie ihren Beitrag zum Generationenvertrag geleistet. Nach dem Sozialgericht Mannheim wies jedoch auch das Landessozialgericht ihr Begehren nach einer höheren Rente zurück.

312 Monate sind 26 Jahre – nötig waren 33

Der Grundrentenzuschlag setzt nach § 76g SGB VI mindestens 33 Jahre mit anerkannten Grundrentenzeiten voraus. Das entspricht 396 Kalendermonaten; bei der Klägerin waren 26 Jahre anerkannt, sodass 84 Monate oder genau sieben Jahre fehlten.

Diese Mindestdauer lässt sich nicht durch eine besonders niedrige Rente oder die Zahl der Kinder ersetzen. Welche weiteren Bedingungen hinzukommen, erläutert der Überblick zu den Voraussetzungen des Grundrentenzuschlags.

Berechnung im entschiedenen Fall Ergebnis Erforderliche Grundrentenzeiten 396 Monate, entsprechend 33 Jahren Anerkannte Grundrentenzeiten einschließlich Kindererziehung 312 Monate, entsprechend 26 Jahren Fehlende Grundrentenzeiten 84 Monate, entsprechend sieben Jahren Folge für den verlangten Zuschlag Die Mindestdauer war nicht erfüllt; ein Grundrentenzuschlag stand der Klägerin nicht zu.

Warum zehn Jahre je Kind keine 50 Jahre ergeben

Die Erziehung eines Kindes kann bis zu dessen zehntem Geburtstag als Berücksichtigungszeit zählen. Bei mehreren Kindern laufen diese Zeiträume jedoch häufig nebeneinander.

Für die Mindestdauer der Grundrente wird derselbe Kalendermonat nur einmal gezählt. Werden in einem Januar drei Kinder unter zehn Jahren erzogen, entstehen daraus nicht drei Monate Grundrentenzeit, sondern ein anrechenbarer Kalendermonat.

Die Geburt eines weiteren Kindes kann den insgesamt erfassten Zeitraum verlängern, weil dessen zehnter Geburtstag später liegt. Sie fügt aber nicht pauschal zehn zusätzliche Jahre an alle bereits anerkannten Zeiten an.

Auch eine versicherungspflichtige Beschäftigung während einer Kinderberücksichtigungszeit macht denselben Monat für diese Mindestdauer nicht doppelt lang. Das bedeutet nicht, dass Arbeit und Erziehung bei der Rentenhöhe wirkungslos nebeneinanderstehen; Zeitdauer und Bewertung sind unterschiedliche Rechenschritte.

Kindererziehungszeiten sind etwas anderes als Berücksichtigungszeiten

Für Eltern ist die Unterscheidung zwischen Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten besonders wichtig. Kindererziehungszeiten sind Pflichtbeitragszeiten, für die Rentenansprüche entstehen, während Berücksichtigungszeiten bis zum zehnten Geburtstag vor allem bei Wartezeiten und unter weiteren Voraussetzungen bei der Rentenberechnung helfen.

Im entschiedenen Fall wurden für die vor 1992 geborenen Kinder nach der damals geltenden Regelung jeweils 30 Monate Kindererziehungszeit berücksichtigt. Diese kürzeren Pflichtbeitragszeiten dürfen nicht mit den zehnjährigen Berücksichtigungszeiten verwechselt werden.

Für gleichzeitig erzogene Kinder enthält das Gesetz zudem besondere Verlängerungsregeln bei den Kindererziehungszeiten. Die Aussage, dass überlappende Berücksichtigungszeiten nicht mehrfach zählen, bedeutet deshalb nicht, dass Rentenansprüche für weitere Kinder ersatzlos verschwinden.

Wo sich die Einträge finden, erklärt der Beitrag darüber, wie die sogenannte Mütterrente im Rentenbescheid erkennbar ist. Für die Grundrente muss extra geprüft werden, welche Kalendermonate die Mindestdauer erfüllen.

Das Gericht hatte die Kinder nicht übersehen

Das Landessozialgericht stellte fest, dass die Rentenversicherung sämtliche Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten einbezogen hatte. Diese Zeiten führten dazu, dass die Klägerin überhaupt 312 Monate erreichte.

Auch ihre vor dem Zuzug in der ehemaligen Sowjetunion zurückgelegten und nach dem Fremdrentengesetz berücksichtigten Zeiten waren nicht pauschal ausgeschlossen worden.

Der Fall betrifft die gesetzliche Zählweise und die Mindestdauer. Eine Kontenklärung kann fehlende Einträge berichtigen, aber denselben Kalendermonat nicht mehrfach entstehen lassen.

Schwerbehindertenrente und Grundrente rechnen unterschiedlich

Auf den ersten Blick erscheint es widersprüchlich: Für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist grundsätzlich eine Wartezeit von 35 Jahren erforderlich, für den Grundrentenzuschlag reichen bereits 33 Jahre.

Dennoch kann jemand die erste Voraussetzung erfüllen und an der zweiten scheitern.

Der Grund liegt in den unterschiedlichen Zeitarten: Für die 35-jährige Wartezeit zählen nach § 51 Absatz 3 SGB VI sämtliche rentenrechtlichen Zeiten.

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Bei den Grundrentenzeiten ist die Auswahl enger; Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs sind zum Beispiel ausgeschlossen.

Auch freiwillige Beiträge zählen nicht als Grundrentenzeiten. Dass selbst jahrelange Einzahlungen deshalb keinen Zuschlag sichern, zeigt ein gesonderter Fall zu 312 Monaten freiwilliger Beiträge ohne Grundrentenzuschlag.

Warum das Gericht keine Ausnahme machte

Die Klägerin wollte ihre Erziehung stärker berücksichtigt wissen und berief sich auf den Beitrag ihrer Kinder zur Finanzierung der Rentenversicherung. Das Landessozialgericht sah jedoch keine Möglichkeit, ihr deshalb den Zuschlag zuzusprechen.

Es verwies auf den Spielraum des Gesetzgebers bei einer steuerfinanzierten Begünstigung. Rentenversicherung und Gerichte seien an die gesetzlichen Voraussetzungen gebunden; die Revision ließ das Gericht nicht zu.

So bleibt eine Härte der Regelung sichtbar: Mehrere gleichzeitig erzogene Kinder bedeuten zusätzliche Sorgearbeit, verlängern aber nicht die angerechneten Zeiten.

Was Eltern im Rentenbescheid prüfen sollten

Vergleichen Sie die Anlage zu den Grundrentenzeiten mit Ihrem Versicherungsverlauf und den dort gespeicherten Erziehungszeiten. Entscheidend ist, ob tatsächlich anrechenbare Monate fehlen oder ob sich vollständig erfasste Zeiträume lediglich überschneiden.

Bei Lücken lohnt eine Prüfung und Klärung des Rentenkontos. Geburtsnachweise und Angaben dazu, wer die Kinder erzogen hat, können dabei wichtig sein.

Fehlende Erziehungszeiten sollten Sie bei der Rentenversicherung feststellen lassen. Dafür kommt regelmäßig der Antrag V0800 infrage; weitere Hinweise enthält der Beitrag zum nachträglichen Antrag auf Kindererziehungszeiten.

Auch 33 Jahre garantieren noch keinen Zahlung

Wer die Mindestdauer erfüllt, hat erst eine Voraussetzung geschafft. Für den Zuschlag werden die Grundrentenbewertungszeiten und die dabei erreichten Entgeltpunkte geprüft.

Grundrentenzeiten und Bewertungszeiten sind nicht deckungsgleich: Ein Monat kann für die 33 Jahre zählen, ohne zugleich die Voraussetzungen für den Zuschlag zu erfüllen. Warum pauschale Beträge wenig über den eigenen Anspruch aussagen, zeigt die Übersicht zur Berechnung des Grundrentenzuschlags.

Zusätzlich kann Einkommen einen errechneten Zuschlag vermindern oder aufzehren. Diese zweite Prüfung beschreibt der Beitrag über null Euro trotz errechnetem Grundrentenzuschlag.

Keine Grundrente heißt nicht, dass jede Hilfe entfällt

Der Grundrentenzuschlag ist keine Mindestrente und keine bedarfsdeckende Sozialleistung. Wer ihn nicht erhält, kann je nach Alter, Erwerbsfähigkeit, Einkommen und Vermögen dennoch Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen haben.

Bei finanzieller Not sollten deshalb zum Beispiel Wohngeld oder Leistungen der Sozialhilfe geprüft werden. Die Unterschiede zwischen gesetzlicher Rente, Grundrentenzuschlag und Grundsicherung sind gerade bei einer niedrigen Altersrente wichtig.

Sechs Fragen und Antworten zur Grundrente nach Kindererziehung

Warum erhielt die Mutter trotz fünf Kindern keinen Grundrentenzuschlag?

Sie erreichte einschließlich ihrer anerkannten Erziehungszeiten nur 312 statt der erforderlichen 396 Grundrentenmonate. Die Zahl der Kinder ersetzt diese Mindestdauer nicht.

Zählen zehn Jahre Berücksichtigungszeit für jedes Kind zusammen?

Überschneiden sich diese Zeiten, zählt ein Kalendermonat für die Mindestdauer nur einmal. Deshalb ergeben fünf Kinder nicht pauschal 50 Grundrentenjahre.

Wurden die Kindererziehungszeiten im Urteil ignoriert?

Nein, das Gericht bestätigte ausdrücklich ihre Berücksichtigung. Ohne diese Zeiten hätte die Klägerin die anerkannten 312 Monate nicht erreicht.

Warum reichen 35 Versicherungsjahre für die Schwerbehindertenrente nicht zwingend aus?

Für deren Wartezeit zählen mehr Arten rentenrechtlicher Zeiten als für die Grundrente. Deshalb können 35 Versicherungsjahre vorliegen, ohne dass 33 Jahre Grundrentenzeiten erreicht werden.

Gehen bei gleichzeitig erzogenen Kindern Rentenansprüche verloren?

Aus der einfachen Monatszählung bei Berücksichtigungszeiten folgt das nicht. Für Kindererziehungszeiten bestehen eigene Bewertungs- und Verlängerungsregeln, die davon unterschieden werden müssen.

Was kann ich tun, wenn Erziehungszeiten fehlen?

Lassen Sie den Versicherungsverlauf prüfen und beantragen Sie gegebenenfalls die Feststellung der fehlenden Zeiten. Eine Berichtigung hilft bei echten Lücken, erlaubt aber keine Mehrfachzählung überlappender Monate.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Fragen und Antworten zum Grundrentenzuschlag“.

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 21. September 2023, L 10 R 2463/22, Volltext bei Open Legal Data.

Sozialgesetzbuch VI: §§ 51, 56, 57 und 76g; zur im Urteil angewandten Kindererziehungszeit § 249 in der damaligen Fassung.