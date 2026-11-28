Das Deutschlandticket wird zum 1. Januar 2027 teurer und kostet künftig 66,80 Euro im Monat. Wer sein Ticket vor dem 15. Oktober 2026 bei DB Regio bestellt hat, muss der Preiserhöhung bis zum 30. November zustimmen. Verstreicht diese Frist ohne Zustimmung, endet das Abonnement am 31. Dezember 2026.

45,60 Euro mehr im Jahr für dieselben Fahrten

Der Monatspreis steigt von 63 auf 66,80 Euro, also um 3,80 Euro oder rund sechs Prozent. Wer das reguläre Ticket zwölf Monate nutzt, zahlt künftig 801,60 Euro statt 756 Euro im Jahr.

Für 2027 wurde der Preis erstmals anhand eines Kostenindex berechnet, in den unter anderem Personal- und Energiekosten einfließen. Wer für den Arbeitsweg, Arztbesuche oder Familienfahrten auf das Ticket angewiesen ist, muss für dieselben Strecken im kommenden Jahr 45,60 Euro zusätzlich einplanen.

Bei der Bahn entscheidet das Bestelldatum

Die Deutsche Bahn verlangt für ältere Deutschlandtickets, die im Namen der DB Regio AG verkauft wurden, eine ausdrückliche Zustimmung zum neuen Preis und zu ergänzenden Tarifbedingungen. Bei anderen Anbietern kann Schweigen genau die umgekehrte Folge haben: Das Abo läuft weiter, und im Januar werden 66,80 Euro fällig.

Was mit dem Deutschlandticket zum Jahreswechsel passiert Wo und wann wurde das Abo bestellt? Was Sie jetzt tun müssen DB Regio, vor dem 15. Oktober 2026 Wenn Sie das Abo behalten möchten, stimmen Sie bis zum 30. November 2026 zu. Bei Ablehnung oder fehlender Rückmeldung beendet die Bahn das Abo zum 31. Dezember. DB Regio, ab dem 15. Oktober 2026 Die neuen Bedingungen waren bereits Teil der Bestellung. Das Abo läuft für 66,80 Euro weiter, sofern Sie es nicht fristgerecht kündigen. Deutschlandticket.de Bei diesem Anbieter läuft das Abo ohne gesonderte Zustimmung weiter. Wer den Januar nicht mehr bezahlen möchte, muss laut Anbieter bis zum 10. Dezember 2026 kündigen. Anderer Verkehrsverbund oder Anbieter Prüfen Sie die Mitteilung Ihres Vertragspartners. Die Zustimmungsfrist der DB Regio gilt nicht für jedes Deutschlandticket.

So bestätigen Sie Ihr Abo im DB Navigator

Öffnen Sie im DB Navigator das Deutschlandticket mit dem QR-Code und wählen Sie unter „Weitere Aktionen“ die Zustimmung zur Vertragsänderung. Fehlt die Schaltfläche, gelangen Sie über „Zum Aboportal“ zu Ihrem Vertrag und können dort zustimmen oder ablehnen.

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Zustimmen kann nur die Person, die das Abo bestellt hat. Haben Eltern das Ticket für ein Kind oder Angehörige für einen anderen Erwachsenen gebucht, muss sich deshalb die bestellende Person um die Rückmeldung kümmern.

Was Beschäftigte, Menschen mit wenig Geld und Schwerbehinderte sparen können

Beim Deutschlandticket Job gewährt der Anbieter fünf Prozent Rabatt, wenn der Arbeitgeber mindestens 16,70 Euro im Monat zuschießt. Vom rabattierten Preis von 63,46 Euro bleiben für Beschäftigte damit höchstens 46,76 Euro Eigenanteil. Bei einem höheren Zuschuss zahlen sie entsprechend weniger.

Wer Sozialleistungen bezieht, kann beim örtlichen Verkehrsverbund prüfen, ob ein vergünstigtes Deutschlandticket oder eine regionale Sozialfahrkarte angeboten wird. Achten Sie auf den Geltungsbereich: Wer regelmäßig Angehörige außerhalb des Verbundgebiets besucht, braucht bei einem örtlichen Sozialticket für einen Teil der Strecke möglicherweise eine zusätzliche Fahrkarte.

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Für Menschen mit Schwerbehinderung lohnt sich vor dem Abschluss eines Abos ein Blick auf die Wertmarke zum Schwerbehindertenausweis. Wer zur unentgeltlichen Beförderung berechtigt ist, kann mit Ausweis und gültigem Beiblatt mit Wertmarke den öffentlichen Nahverkehr in der Regel bereits nutzen.

Fünf Fragen zum Deutschlandticket 2027

Gilt der höhere Preis schon im Dezember 2026?

Der reguläre Dezemberpreis beträgt weiterhin 63 Euro. Die 66,80 Euro gelten ab dem Ticketmonat Januar 2027.

Kann ich nach einer verpassten Zustimmung im Januar noch mit meiner Chipkarte fahren?

Hat DB Regio das betroffene Abo zum Jahresende beendet, gilt die bisherige Karte ab Januar nicht mehr als Fahrkarte. Wer weiterfahren möchte, braucht vor der Fahrt ein gültiges Ticket.

Muss ich bei jeder künftigen Preiserhöhung wieder zustimmen?

Nach den ergänzenden Tarifbedingungen der DB Regio ist bei künftigen Preisänderungen keine erneute Zustimmung vorgesehen. Die Bahn informiert weiterhin über Änderungen, und das reguläre Kündigungsrecht bleibt bestehen.

Kann ich mit dem teureren Ticket auch ICE fahren?

Der höhere Preis erweitert den Geltungsbereich nicht. Das Deutschlandticket gilt bundesweit im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr, für eine gewöhnliche ICE-Fahrt brauchen Sie weiterhin eine eigene Fahrkarte.

Woran erkenne ich, welcher Anbieter für mein Abo zuständig ist?

Schauen Sie in die Bestellbestätigung oder in Ihr Aboportal. Dort sehen Sie, bei wem der Vertrag läuft und wo Sie zustimmen oder kündigen können.

Quellen

Bayerisches Verkehrsministerium: Preisanpassung beim Deutschlandticket

Bundesregierung: Fragen und Antworten zum Deutschlandticket

Deutsche Bahn: Was ändert sich zum 1. Januar 2027?

Deutsche Bahn: Bestelldatum, Zustimmung und Fortführung des Abonnements

DB Regio: Zustimmungsfrist und Jobticket-Preise

Deutschlandticket.de: Preisanpassung und Kündigungsfrist beim Anbieter

Sozialgesetzbuch IX: § 228 zur unentgeltlichen Beförderung im Nahverkehr