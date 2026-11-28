Wer in Deutschland einen Parkausweis für Menschen mit Behinderung beantragen will, stößt schnell auf eine verbreitete Annahme: Viele mit einer Schwerbehinderung glauben, es komme nur auf einen bestimmten Grad der Behinderung an.

Tatsächlich ist die Sache genauer geregelt. Entscheidend ist nicht allein der Gesamt-GdB, sondern vor allem, welche Merkzeichen oder besonderen gesundheitlichen Voraussetzungen im Schwerbehindertenausweis beziehungsweise in den Feststellungen der Behörde vorliegen.

Der GdB allein reicht in der Regel nicht aus

Auf die Frage, welchen Grad der Behinderung man für einen Parkausweis braucht, gibt es deshalb keine einzige Zahl als allgemeingültige Antwort.

Für den blauen EU-Parkausweis, der auch zum Parken auf ausgewiesenen Behindertenparkplätzen berechtigt, kommt es vor allem auf die Merkzeichen „aG“ für außergewöhnliche Gehbehinderung oder „Bl“ für Blindheit an.

Berechtigt sind auch schwerbehinderte Menschen mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder damit vergleichbaren Funktionseinschränkungen.

Wann der blaue Parkausweis möglich ist

Wer den blauen Parkausweis erhält, darf auf allgemein zugänglichen, mit dem Rollstuhlsymbol gekennzeichneten Behindertenparkplätzen parken und muss den Ausweis gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe auslegen. Der Schwerbehindertenausweis allein genügt dafür nicht.

Beim Merkzeichen „aG“ muss die Beeinträchtigung der Mobilität einem GdB von mindestens 80 entsprechen. Das ist kein Mindestwert für den Gesamt-GdB: Nach § 229 Abs. 3 SGB IX kommt es darauf an, ob sich die Person außerhalb eines Kraftfahrzeugs dauerhaft nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung fortbewegen kann.

Die örtliche Straßenverkehrsbehörde erteilt die Parkerlaubnis auf Antrag nach § 46 StVO. Je nach Fall braucht sie den Schwerbehindertenausweis, einen Feststellungsbescheid oder eine Bescheinigung des Versorgungsamts.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Parkausweis Voraussetzungen und Wirkung Blauer EU-Parkausweis Bei Merkzeichen „aG“ oder „Bl“ sowie bei beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder damit vergleichbaren Funktionseinschränkungen; berechtigt auch zur Nutzung allgemein zugänglicher, entsprechend ausgeschilderter Behindertenparkplätze. Orangefarbener Parkausweis Bei „G“ und „B“ zusammen mit den unten erläuterten Funktionsbeeinträchtigungen, bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa mit darauf beruhendem GdB ab 60, bei künstlichem Darmausgang und künstlicher Harnableitung mit hierfür festgestelltem GdB ab 70 oder bei versorgungsärztlicher Gleichstellung; keine Nutzung ausgeschilderter Behindertenparkplätze.

Wann ein orangefarbener Parkausweis in Betracht kommt

Der orangefarbene Parkausweis gilt bundesweit, berechtigt aber nicht zum Parken auf Plätzen mit Rollstuhlsymbol.

Er ermöglicht unter anderem bis zu drei Stunden Parken im eingeschränkten Haltverbot oder auf Bewohnerparkplätzen, sofern es in zumutbarer Entfernung keine andere Parkmöglichkeit gibt und die Ankunftszeit per Parkscheibe angezeigt wird.

Eine Fallgruppe setzt die Merkzeichen „G“ und „B“ sowie einen GdB von mindestens 70 für Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen voraus; die Lendenwirbelsäule zählt mit, soweit sie das Gehvermögen beeinträchtigt. Zugleich muss für Funktionsstörungen des Herzens oder der Atmungsorgane ein GdB von mindestens 50 vorliegen.

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Die beiden Werte werden nicht addiert. Ein hoher Gesamt-GdB ersetzt keinen dieser Nachweise.

Bei Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa muss der GdB von mindestens 60 auf der jeweiligen Erkrankung beruhen. Bei einem künstlichen Darmausgang zusammen mit künstlicher Harnableitung muss für diese Beeinträchtigungen ein GdB von mindestens 70 vorliegen.

Eine Genehmigung kommt auch infrage, wenn schwerbehinderte Menschen nach versorgungsärztlicher Feststellung einer dieser Fallgruppen gleichzustellen sind.

Warum die Unterscheidung im Alltag so wichtig ist

Gerade im Alltag führt die Unterscheidung oft zu Missverständnissen. Ein Mensch kann einen hohen Gesamt-GdB haben und trotzdem keinen blauen Parkausweis erhalten, wenn die erforderlichen Merkzeichen fehlen.

Umgekehrt kann das passende Merkzeichen den Ausschlag geben, auch wenn die öffentliche Diskussion häufig nur auf die GdB-Zahl schaut.

Das ist auch deshalb wichtig, weil die Behörden mit unterschiedlichen Nachweisen arbeiten. Für den blauen Ausweis werden je nach Fall insbesondere der Schwerbehindertenausweis mit „aG“ oder „Bl“ oder eine besondere Bescheinigung verlangt.

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Für den orangefarbenen Ausweis ist häufig eine Bescheinigung des Versorgungsamts nötig, aus der die jeweilige Fallgruppe hervorgeht.

Der Parkausweis ist an die berechtigte Person gebunden, nicht an ein bestimmtes Auto. Angehörige dürfen ihn bei Fahrten nutzen, bei denen sie die berechtigte Person befördern, nicht für eigene Erledigungen.

Was Betroffene vor dem Antrag prüfen sollten

Wer einen Parkausweis beantragen möchte, sollte daher zuerst den eigenen Schwerbehindertenausweis und den Feststellungsbescheid prüfen. Dort zeigt sich, ob nur ein bestimmter GdB anerkannt wurde oder ob zusätzlich die für den Parkausweis wichtigen Merkzeichen beziehungsweise medizinischen Zuordnungen vorliegen.

Der Antrag selbst wird in der Regel bei der örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörde gestellt und ist nach den veröffentlichten Angaben vieler Behörden meist gebührenfrei.

Eine Dauerausnahmegenehmigung wird laut Verwaltungsvorschrift für höchstens fünf Jahre erteilt. Wer sie weiter benötigt, sollte sich vor Ablauf um eine Verlängerung kümmern.

In Hessen kann unter bestimmten Voraussetzungen schon während des Feststellungsverfahrens ein vorläufiger blauer Parkausweis erteilt werden.

Fazit

Wer fragt, welchen Grad der Behinderung man für einen Parkausweis braucht, bekommt nur dann eine richtige Antwort, wenn zugleich nach der Art des Ausweises gefragt wird.

Für den blauen Parkausweis ist nicht ein bestimmter Gesamt-GdB die Hauptfrage, sondern das Vorliegen von Merkzeichen wie „aG“ oder „Bl“ beziehungsweise einer gleichgestellten schweren Beeinträchtigung. Für den orangenen Parkausweis sind dagegen bestimmte, klar umrissene Fallgruppen mit festgelegten GdB-Schwellen relevant.

Beispiel aus der Praxis

Eine Frau hat einen Gesamt-GdB von 80 und geht davon aus, dass sie damit automatisch auf einem Behindertenparkplatz parken darf. Im Bescheid stehen jedoch nicht die Merkzeichen „aG“ oder „Bl“, sondern lediglich andere anerkannte Einschränkungen.

Der Gesamt-GdB von 80 allein reicht hier nicht für den blauen EU-Parkausweis. Beruht der GdB zum Beispiel auf Morbus Crohn und erreicht die Erkrankung für sich einen GdB von mindestens 60, kommt stattdessen der orangefarbene Ausweis infrage.

Fragen und Antworten

1. Reicht ein hoher Grad der Behinderung allein für einen Parkausweis aus?

Nein, ein hoher Grad der Behinderung allein reicht in der Regel nicht aus. Entscheidend ist meist, ob bestimmte Merkzeichen oder besondere gesundheitliche Voraussetzungen vorliegen.

2. Wer kann einen blauen EU-Parkausweis bekommen?

Den blauen EU-Parkausweis können Menschen mit dem Merkzeichen „aG“ oder „Bl“ erhalten. Berechtigt sind auch schwerbehinderte Menschen mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder damit vergleichbaren Funktionseinschränkungen.

3. Wozu berechtigt der orangefarbene Parkausweis?

Der orangefarbene Parkausweis erlaubt verschiedene Parkerleichterungen im Alltag. Er berechtigt jedoch nicht dazu, auf speziell ausgeschilderten Behindertenparkplätzen zu parken.

4. Welche Bedeutung haben die Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis?

Die Merkzeichen sind oft wichtiger als der Gesamt-GdB. Sie zeigen, welche konkreten Beeinträchtigungen anerkannt wurden und ob damit ein Anspruch auf einen bestimmten Parkausweis bestehen kann.

5. Wo beantragt man einen Parkausweis für Menschen mit Behinderung?

Der Antrag wird meist bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde oder dem Bürgeramt gestellt. Dabei müssen in der Regel der Schwerbehindertenausweis und weitere Nachweise vorgelegt werden.

Quellen

§ 229 SGB IX: Voraussetzungen für das Merkzeichen „aG“, Verwaltungsvorschrift zu § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO: Parkerleichterungen, Rn. 117–142, Niedersächsisches Landesamt: Parkerleichterungen