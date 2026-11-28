Für Menschen mit Schwerbehinderung kann 2027 ein einziger Tag beim Geburtsdatum darüber entscheiden, ob die Altersrente noch im Dezember oder erst im Januar beginnt.

Bei den Jahrgängen 1962 und 1963 geht es vor allem um den Start ohne Abschlag, beim Jahrgang 1964 um die Höhe der Kürzung und beim Jahrgang 1965 um den ersten möglichen Rentenmonat.

Die Unterschiede ergeben sich aus den geltenden Altersgrenzen, auf die auch der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt hinweist.

Für die Jahrgänge 1962 und 1963 gilt die Übergangsregelung, für die Jahrgänge 1964 und 1965 gelten die Altersgrenzen von 62 und 65 Jahren.

Die Altersgrenzen für die vier Jahrgänge im Überblick

Geburtsjahr Frühestens mit Abschlag ab Abschlagsfrei ab Was 2027 möglich ist 1962 61 Jahren und 8 Monaten 64 Jahren und 8 Monaten Je nach Geburtstag erstmals ohne Abschlag von Januar bis September 2027 1963 61 Jahren und 10 Monaten 64 Jahren und 10 Monaten Erste Starts ohne Abschlag im November und Dezember 2027 1964 62 Jahren 65 Jahren Vorzeitiger Start mit einem Abschlag, der vom gewählten Rentenmonat abhängt 1965 62 Jahren 65 Jahren Erster vorzeitiger Start 2027 bei Geburt bis einschließlich 1. Dezember 1965

Die Tabelle zeigt die regulären Altersgrenzen nach § 236a SGB VI und § 37 SGB VI.

Jahrgang 1962: Wer 2027 erstmals ohne Abschlag starten kann

Wer zwischen dem 2. April und dem 31. Dezember 1962 geboren wurde, kann diese Altersrente je nach Geburtstag erstmals zwischen dem 1. Januar und dem 1. September 2027 ohne Abschlag beziehen.

Für die früher Geborenen war der abschlagsfreie Start bereits 2026 möglich, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt waren.

So kann ein Versicherter mit Geburtstag am 1. April 1962 bereits zum 1. Dezember 2026 abschlagsfrei starten.

Liegt der Geburtstag nur einen Tag später, am 2. April 1962, ist der früheste abschlagsfreie Rentenbeginn der 1. Januar 2027.

Jahrgang 1963: Nur ein kleiner Teil kann 2027 ohne Abschlag starten

Wer am 1. Januar 1963 geboren wurde, kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erstmals zum 1. November 2027 ohne Abschlag beziehen.

Bei Geburt vom 2. Januar bis einschließlich 1. Februar 1963 ist der 1. Dezember 2027 der erste abschlagsfreie Termin.

Wer am 2. Februar 1963 oder später geboren wurde, kann frühestens 2028 abschlagsfrei beginnen. Die Starttermine nach Geburtsmonat zeigt die Rententabelle für Menschen mit Schwerbehinderung.

Jahrgang 1964: Ein späterer Start senkt den Abschlag

Ein Teil des Jahrgangs 1964 konnte schon 2026 vorzeitig in Rente gehen, bei Geburt vom 2. bis 31. Dezember 1964 ist der erste mögliche Termin der 1. Januar 2027.

Mit 65 Jahren kann der Jahrgang je nach Geburtstag zwischen Januar 2029 und Januar 2030 erstmals ohne Abschlag starten.

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Für jeden Monat vor dem abschlagsfreien Termin zieht die Rentenversicherung 0,3 Prozent von der ungekürzten Rente ab.

Der Abschlag bleibt dauerhaft bestehen und beträgt bei einem um drei Jahre vorgezogenen Start 10,8 Prozent.

Jahrgang 1965: Ein Geburtstag im Dezember kann den Start bis 2028 verschieben

Am 1. Dezember 1965 Geborene können die Rente frühestens zum 1. Dezember 2027 beziehen. Wer zwischen dem 2. und dem 31. Dezember 1965 geboren wurde, kann frühestens am 1. Januar 2028 starten.

Die Rente beginnt zum Monatsersten, sobald zu diesem Zeitpunkt alle Voraussetzungen erfüllt sind und der Antrag rechtzeitig gestellt wurde. Wer am Ersten eines Monats geboren wurde, vollendet das erforderliche Lebensalter mit Ablauf des letzten Tages im Vormonat.

Wer am 1. Januar 1965 geboren wurde, kann als Erster dieses Jahrgangs zum 1. Januar 2027 in diese Altersrente gehen. Beim frühestmöglichen Start mit 62 beträgt der Abschlag in diesem Jahrgang 10,8 Prozent.

GdB von mindestens 50 und 35 Versicherungsjahre sind Pflicht

Bei Rentenbeginn muss eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 vorliegen, nachweisbar etwa durch den Schwerbehindertenausweis oder den Feststellungsbescheid. Außerdem müssen 35 Jahre Wartezeit erfüllt sein, also 420 Kalendermonate mit anrechenbaren Zeiten.

Für die Wartezeit können neben Beitragszeiten beispielsweise auch bestimmte Zeiten der Kindererziehung oder der Schulausbildung zählen. Welche Monate bei Lücken im Versicherungsverlauf infrage kommen, erläutert unser Ratgeber zur Wartezeit von 35 Jahren bei der Schwerbehindertenrente.

Praxisbeispiel: Sechs Monate später, 32,40 Euro mehr Bruttorente

Sabine M. ist am 18. März 1964 geboren, hat einen anerkannten GdB von 50 und erfüllt die Wartezeit. Ihre abschlagsfreie Rente kann am 1. April 2029 beginnen.

Startet Sabine am 1. April 2027, zieht sie die Rente um 24 Monate vor und hat einen Abschlag von 7,2 Prozent. Wartet sie bis zum 1. Oktober 2027, sind es 18 Monate und damit 5,4 Prozent.

Rechnet man für beide Termine mit derselben ungekürzten Bruttorente von 1.800 Euro, ergeben sich 1.670,40 Euro beim Start im April und 1.702,80 Euro beim Start im Oktober. Dem Plus von 32,40 Euro brutto im Monat stehen sechs Monate gegenüber, in denen sie beim späteren Start noch keine Altersrente erhält.

Drei Fragen und Antworten zur Schwerbehindertenrente 2027

Reicht ein GdB von 30 oder 40 mit Gleichstellung?

Wer mit einem GdB von 30 oder 40 gleichgestellt ist, braucht für diese Altersrente ebenfalls eine Anerkennung als schwerbehinderter Mensch mit einem GdB von mindestens 50.

Was passiert, wenn der GdB nach dem Rentenbeginn unter 50 sinkt?

Die Altersrente läuft weiter, wenn die Schwerbehinderung bei Rentenbeginn vorlag.

Wann sollte ich die Altersrente beantragen?

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn zu stellen.

Die gesetzliche Frist endet mit dem dritten Kalendermonat nach dem Monat, in dem erstmals alle Voraussetzungen erfüllt waren. Bei einem verspäteten Antrag beginnt die Rente frühestens im Antragsmonat.