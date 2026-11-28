Ein Schulkind kann dafür sorgen, dass seine Familie trotz einer Ausweisungsverfügung gegen den Vater weiterhin in einem EU-Land bleiben darf. Das gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch für jüngere Geschwister, die noch keine Schule besuchen.

Der Europäische Gerichtshof hat mit einem Urteil vom 19. November 2026 die Aufenthaltsrechte solcher Familien gestärkt.

Für Familien aus anderen EU-Staaten, die in Deutschland leben, kann die Entscheidung weitreichende Folgen haben. Denn ein gesichertes Aufenthaltsrecht kann auch darüber entscheiden, ob das Jobcenter Bürgergeld gewähren muss. (EuGH, Urteil vom 19.11.2026, Az. C-906/24, „Sirto“).

Vater sollte Finnland verlassen – Kinder durften bleiben

Im Ausgangsfall lebte ein EU-Bürger mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern in Finnland. Der Vater war dort als Arbeitnehmer tätig gewesen. Einige Kinder besuchten bereits die Schule, andere waren noch nicht schulpflichtig.

Die finnischen Behörden verfügten aus Gründen der öffentlichen Ordnung eine Ausweisung des Vaters. Daraufhin stellte sich die Frage, ob dadurch auch das Aufenthaltsrecht seiner Ehefrau und der Kinder entfällt.

Der EuGH widersprach dieser Schlussfolgerung. Nach Artikel 10 der EU-Verordnung 492/2011 können Kinder eines ehemaligen EU-Wanderarbeitnehmers ein eigenständiges Aufenthaltsrecht erwerben, wenn sie im Aufnahmestaat eine Ausbildung absolvieren.

Auch der Elternteil, der die Kinder tatsächlich betreut, kann daraus ein Aufenthaltsrecht ableiten. Die Ausweisung des früher beschäftigten Vaters beseitigt diese Rechte nicht allein deshalb, weil sie gegen ihn ergangen ist.

Auch Kinder ohne Schulbesuch haben ein Aufenthaltsrecht

Besonders wichtig ist die Entscheidung für Familien mit mehreren Kindern. Bisher konnte sich die Frage stellen, ob jüngere Geschwister ohne Schulbesuch ebenfalls geschützt sind.

Der EuGH stellte klar, dass auch diese Kinder ein Aufenthaltsrecht haben können. Voraussetzung ist, dass sie minderjährig sind, mit den schulbesuchenden Geschwistern zusammenleben und vom selben Elternteil betreut werden.

Der Gerichtshof begründete dies mit dem Schutz des Familienlebens. Müssten die jüngeren Geschwister das Land verlassen, könnte das Aufenthaltsrecht der Schulkinder praktisch ausgehöhlt werden.

Eine Trennung der Kinder oder die erzwungene Ausreise des betreuenden Elternteils würde deren Möglichkeit beeinträchtigen, die schulische Ausbildung fortzusetzen.

Das Urteil kann auch für deutsche Jobcenter wichtig werden

In Deutschland ist der aufenthaltsrechtliche Status besonders relevant, wenn Familien Bürgergeld beantragen.

Nach § 7 SGB II können Menschen ohne Aufenthaltsrecht oder mit einem Aufenthaltsrecht, das allein auf Arbeitsuche beruht, von Leistungen ausgeschlossen sein. Ein Aufenthaltsrecht aufgrund des Schulbesuchs nach Artikel 10 der Verordnung 492/2011 ist jedoch anders zu bewerten.

Die Bundesagentur für Arbeit stellt in ihren Fachlichen Weisungen zu § 7 SGB II ausdrücklich klar, dass Kinder ehemaliger EU-Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht besitzen. Auch tatsächlich betreuende Elternteile können daraus ein Aufenthaltsrecht ableiten und haben bei Erfüllung der weiteren Voraussetzungen grundsätzlich Zugang zur Grundsicherung.

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Das neue Urteil verdeutlicht zusätzlich, dass der Schutz unter den festgelegten Voraussetzungen auch jüngere Geschwister erfasst.

Schulbesuch reicht nicht für Bürgergeld

Das Urteil bedeutet aber nicht, dass jede Familie mit schulpflichtigen Kindern Bürgergeld beanspruchen kann. Entscheidend ist zunächst, ob ein Elternteil als EU-Wanderarbeitnehmer in Deutschland beschäftigt ist oder war und die weiteren Voraussetzungen des Aufenthaltsrechts erfüllt sind.

Nach den Weisungen der Bundesagentur für Arbeit muss das Kind unter anderem zu einer Zeit in Deutschland gelebt haben, in der der betreffende Elternteil hier beschäftigt war. Auch der tatsächliche Schulbesuch muss nachgewiesen werden.

Hinzu kommen die allgemeinen Voraussetzungen der Grundsicherung, insbesondere Hilfebedürftigkeit, gewöhnlicher Aufenthalt und die gesetzlichen Anforderungen an die Leistungsberechtigung.

Über einen weiteren Fall, in dem das Aufenthaltsrecht für den Bürgergeldanspruch entscheidend war, hat gegen-hartz.de bereits berichtet. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hatte den Bürgergeldanspruch für bestimmte EU-Familien trotz Leistungsausschluss gestärkt.

Kindeswohl muss bei der Ausweisung berücksichtigt werden

Der EuGH entschied außerdem, dass die Behörden bei einer Ausweisungsentscheidung gegen den Vater die familiären Folgen berücksichtigen müssen. Dazu gehört insbesondere das Interesse der Kinder und der betreuenden Mutter, ihren rechtmäßigen Aufenthalt fortzusetzen.

Maßgeblich sind der Schutz des Familienlebens nach Artikel 7 und das Kindeswohl nach Artikel 24 der EU-Grundrechtecharta.

Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass ein Vater wegen seiner schulpflichtigen Kinder nicht ausgewiesen werden darf. Vielmehr müssen die zuständigen Behörden die familiäre Situation und die betroffenen Rechte in ihre Prüfung einbeziehen.

Jobcenter lehnt Leistungen ab: Diese Nachweise sind wichtig

Betroffene Familien sollten bei einer Ablehnung wegen ihres Aufenthaltsstatus prüfen, ob das Jobcenter das besondere Aufenthaltsrecht aus Artikel 10 der Verordnung 492/2011 berücksichtigt hat.

Hilfreich sind insbesondere Schulbescheinigungen, Nachweise über die frühere Beschäftigung des EU-Elternteils, Meldeunterlagen und Belege darüber, wer die Kinder tatsächlich betreut.

Bei jüngeren Geschwistern sollte zusätzlich dokumentiert werden, dass sie gemeinsam mit dem schulpflichtigen Kind leben und von demselben Elternteil versorgt werden.

Gegen einen ablehnenden Bürgergeldbescheid kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Besteht eine akute finanzielle Notlage, kommt außerdem ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht infrage.

Die Entscheidung des EuGH beseitigt nicht sämtliche Leistungsvoraussetzungen. Sie liefert betroffenen Familien aber ein wichtiges rechtliches Argument, wenn ihr Aufenthaltsrecht oder das ihrer jüngeren Kinder bei der Prüfung durch das Jobcenter nicht ausreichend berücksichtigt wurde.

Quellen