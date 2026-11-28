Ralf ist Rentner bezieht im Schnitt 1.600 Euro gesetzliche Bruttorente im Monat. Er bekommt nach der Steuererklärung für 2025 genau 611 Euro zurück.

Davon stammen 400 Euro aus seinen Einkommensteuer-Vorauszahlungen und 211 Euro aus dem Steuerabzug auf seine Tagesgeldzinsen. Der Behinderten-Pauschbetrag und eine Handwerkerrechnung sorgen dafür, dass von diesen Zahlungen nichts für seine endgültige Einkommensteuer einbehalten werden muss.

Warum von 19.200 Euro Bruttorente nur 13.612 Euro übrig bleiben

Ralf ist alleinstehend, zahlt keine Kirchensteuer und hat neben der gesetzlichen Rente nur 800 Euro Zinsen. Für seine Rente ist in diesem Beispiel bereits ein persönlicher Rentenfreibetrag von 3.200 Euro im Jahr festgeschrieben.

Von den 19.200 Euro Jahresbruttorente gehen dieser Freibetrag, die Werbungskostenpauschale von 102 Euro sowie 2.250 Euro abzugsfähige Beiträge zur Basis-Kranken- und Pflegeversicherung ab.

Hinzu kommt der Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro, weil Ralf keine höheren Ausgaben aus diesem Bereich geltend macht.

Damit bleiben zunächst 13.612 Euro zu versteuerndes Einkommen. Der Grundfreibetrag liegt 2025 bei 12.096 Euro für Alleinstehende; nach dem Steuertarif wären in dieser Zwischenrechnung 233 Euro Einkommensteuer fällig.

GdB 50 und Handwerkerrechnung drücken die Einkommensteuer auf null

Bei Ralf ist ein Grad der Behinderung von 50 anerkannt. Der Behinderten-Pauschbetrag von 1.140 Euro senkt sein zu versteuerndes Einkommen auf 12.472 Euro und seine tarifliche Einkommensteuer von 233 auf 53 Euro.

📚 Lesen Sie auch: Fünf Kinder erzogen – trotzdem keine Grundrente für die Mutter

Außerdem hat Ralf 2025 in seiner Wohnung Handwerkerarbeiten durchführen lassen und die Rechnung überwiesen. Sie weist 3.000 Euro begünstigte Arbeitskosten getrennt vom Material aus, und Ralf hat für die Arbeiten keine öffentliche Förderung in Anspruch genommen.

20 Prozent der Arbeitskosten ergeben rechnerisch 600 Euro Steuerermäßigung. Da aber nur noch 53 Euro Einkommensteuer anfallen, wirken sich davon genau 53 Euro aus; den Rest zahlt das Finanzamt weder aus noch rechnet es ihn im nächsten Jahr an.

Warum die Bank 211 Euro abgezogen hat

Auf seinem Tagesgeldkonto hat Ralf 800 Euro Zinsen erhalten. Weil er der Bank keinen Freistellungsauftrag erteilt hatte, behielt sie 200 Euro Kapitalertragsteuer und 11 Euro Solidaritätszuschlag ein.

Da Ralf keine weiteren Kapitalerträge hat, liegen seine Zinsen vollständig unter dem Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro. In der Anlage KAP beantragt er deshalb die Überprüfung des Steuereinbehalts und gibt die Beträge aus der Steuerbescheinigung der Bank an.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Eine Günstigerprüfung ist für diese Korrektur nicht nötig. Wie sich der Steuerabzug bei künftigen Zinsen vermeiden lässt, erklärt unser Beitrag zum Freistellungsauftrag für Rentner.

Die 611 Euro im Steuerbescheid: So setzt sich die Erstattung zusammen

Position in der Rechnung für 2025 Betrag Gesetzliche Bruttorente im Jahr 19.200 Euro Persönlicher Rentenfreibetrag −3.200 Euro Werbungskostenpauschale für die Rente −102 Euro Abziehbare Basis-Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge −2.250 Euro Sonderausgaben-Pauschbetrag −36 Euro Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 50 −1.140 Euro Zu versteuerndes Einkommen 12.472 Euro Tarifliche Einkommensteuer vor der Steuerermäßigung 53 Euro Minderung der Steuer durch die Handwerkerrechnung −53 Euro Festgesetzte Einkommensteuer 0 Euro Rückzahlung der vier Einkommensteuer-Vorauszahlungen zu je 100 Euro 400 Euro Rückzahlung des Steuerabzugs auf Zinsen einschließlich Solidaritätszuschlag 211 Euro Erstattung insgesamt 611 Euro

Wie viel die Belege tatsächlich bringen

Ohne Behinderten-Pauschbetrag und Handwerkerrechnung hätte Ralf bei sonst gleichen Angaben 233 Euro Einkommensteuer geschuldet. Von den bereits gezahlten 611 Euro hätte er dann nur 378 Euro zurückbekommen.

Die beiden Posten bringen ihm also 233 Euro mehr Erstattung. Wer dieselbe Monatsrente bezieht, aber weder Vorauszahlungen geleistet noch einen Steuerabzug auf Zinsen hatte, bekommt aus dieser Rechnung keine Auszahlung.

Häufige Fragen zur Steuererstattung bei 1.600 Euro Rente

Bekommen alle Rentner mit 1.600 Euro Monatsrente 611 Euro zurück?

Nein. Die Summe gilt nur für das Rechenbeispiel und hängt davon ab, welche Steuer tatsächlich gezahlt wurde und wie hoch die endgültige Steuerschuld ist.

Ist der Rentenfreibetrag bei gleicher Rente für alle gleich hoch?

Nein. Er hängt unter anderem vom Jahr des Rentenbeginns und von der Rentenhöhe im Jahr nach Rentenbeginn ab und wird grundsätzlich als Eurobetrag festgeschrieben.

Wie das bei Erwerbsminderungsrenten funktioniert, erklärt unser Beitrag zu EM-Rente und Steuern.

Werden bei GdB 50 jedes Jahr 1.140 Euro ausgezahlt?

Nein. Der Pauschbetrag von 1.140 Euro senkt das zu versteuernde Einkommen; im Beispiel spart Ralf dadurch 180 Euro Einkommensteuer, bevor die Handwerkerrechnung angerechnet wird.

Zählt die ganze Handwerkerrechnung?

Begünstigt sind die Arbeitskosten einschließlich berechneter Fahrt- und Maschinenkosten, nicht das Material. Die Steuerermäßigung beträgt 20 Prozent, höchstens 1.200 Euro pro Jahr, und setzt eine Rechnung und eine Zahlung auf das Konto des Betriebs voraus.

Kann ich den Steuerabzug auf Tagesgeld ohne Freistellungsauftrag korrigieren lassen?

Ja, wenn die Bank zu viel einbehalten hat, etwa weil der Sparer-Pauschbetrag noch nicht ausgeschöpft war. Dafür beantragen Sie in der Anlage KAP die Überprüfung des Steuereinbehalts.

Quellen

§ 22 EStG zur Rentenbesteuerung, § 9a EStG zur Werbungskostenpauschale, § 10 EStG zu Vorsorgeaufwendungen und § 10c EStG zum Sonderausgaben-Pauschbetrag.