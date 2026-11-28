Im März beantragte ein Rentner Grundsicherung im Alter (Sozialhilfe), rund 17 Monate später wurde seine Wohnung geräumt. Als er endlich eine neue Bleibe fand, fehlte ihm das Geld für die Kaution und den Transport seiner eingelagerten Möbel. Ein Anruf hätte nach Auffassung des Gerichts helfen können, um Schlimmeres zu verhindern.

Das Sozialgericht Lüneburg verpflichtete dann aber das Sozialamt im Eilverfahren, ihm dafür zwei Darlehen über insgesamt 2.684 Euro zu gewähren. Die Richter warfen der Behörde vor, schon vor der Räumung nicht ausreichend geklärt zu haben, welche Hilfe der Mann brauchte.

Was aber war passiert, dass es überhaupt soweit kommen konnte? Der Reihe nach.

Vom Jobcenter zum Sozialamt: Der Antrag blieb liegen

Der 1958 geborene Mann hatte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Leistungen vom Jobcenter bezogen. Im März 2024 beantragte er beim Sozialamt Grundsicherung im Alter, doch die Bearbeitung geriet wegen eines Streits über die Unterlagen ins Stocken.

Im August 2024 erklärte der Rentner per E-Mail, er habe die verlangten Nachweise bereits geschickt. Vorsorglich stellte er noch einmal einen formlosen Antrag; das Amt hielt später daran fest, dass Unterlagen gefehlt hätten.

Am 29. April 2025 erging in der Räumungssache ein Versäumnisurteil gegen den Mieter. In der Verwaltungsakte war für den 5. Juni 2025 eine Ablehnung des Grundsicherungsantrags vermerkt, der Bescheid selbst fehlte jedoch in den dem Gericht vorgelegten Unterlagen.

Damit liefen zwei Verfahren nebeneinander: Beim Sozialamt ging es um die Existenzsicherung, beim Amtsgericht um die Herausgabe der Wohnung. Der Rentner hatte zwar Hilfe beantragt, doch sein Antrag hielt das Räumungsverfahren nicht auf.

Im August wurde geräumt, die Möbel kamen ins Lager

Am 13. August 2025 wurde die Wohnung geräumt. Der Mann kam kurz darauf in stationäre Behandlung; die Klinik beantragte erneut Hilfe für ihn, auch für die Einlagerung seiner Möbel.

Das Sozialamt übernahm schließlich im Zuge eines Eilverfahrens die Lagerkosten von 321 Euro im Monat. Im Oktober bewilligte es rückwirkend ab August 2025 Grundsicherung; über Leistungen für die früheren Monate entschied das Gericht in dem späteren Verfahren zu Kaution und Transport nicht.

Nach dem Klinikaufenthalt wohnte der Rentner vorübergehend bei seiner Schwester. Im Dezember 2025 bestellte das Betreuungsgericht einen rechtlichen Betreuer.

Für die Zeit vor August 2025 blieb es nach dem Bericht bei der Ablehnung. Auch einen Antrag auf Überprüfung wies das Sozialamt mit dem Hinweis auf fehlende Unterlagen zurück.

Die neue Wohnung kostete 985 Euro warm

Im Januar 2026 fand der Rentner eine 75 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung. Die Grundmiete betrug 750 Euro, hinzu kamen 150 Euro kalte Betriebskosten und 85 Euro Heizkosten.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehindertenrente 2027: Für 4 Jahrgänge entscheidet jetzt ein einziger Tag über die Rente

Der Mann legte dem Amt das Mietangebot vor und erklärte, er wolle nach dem Einzug einen Mitbewohner suchen. Der Mietvertrag ließ eine Untervermietung zu; ein tatsächlicher Mitbewohner stand damit aber noch nicht fest.

Das Sozialamt hielt den Umzug für nötig, die Wohnung für eine alleinstehende Person jedoch für zu teuer. Es wollte nur 502 Euro zuzüglich Heizkosten berücksichtigen und sagte die Übernahme von Kaution und Transportkosten nicht zu.

Der Rentner mietete die Wohnung trotzdem zum 1. Februar 2026 an. Nach seiner Schilderung konnte er mangels Geld für den Möbeltransport nicht einziehen und blieb bei seiner Schwester, obwohl für die neue Wohnung bereits Miete anfiel.

Zwischen der verlangten Bruttokaltmiete von 900 Euro und den 502 Euro, die das Amt vor Heizkosten berücksichtigen wollte, lagen 398 Euro im Monat. Die mögliche Untervermietung erklärte, warum der Rentner nach einer größeren Wohnung suchte, schloss diese Finanzierungslücke aber noch nicht.

Warum das Gericht einen Anruf für geboten hielt

Das Sozialgericht schaute weiter zurück als bis zur neuen Wohnung. Nach § 36 Absatz 2 SGB XII muss das Gericht bei einer Räumungsklage nach fristloser Kündigung wegen Mietrückständen grundsätzlich den Sozialhilfeträger oder die zuständige Fachstelle informieren.

In der vorgelegten Verwaltungsakte fand sich diese Mitteilung nicht. Die Kammer ging dennoch davon aus, dass sie ergangen war, und hielt dem Amt vor, trotz des laufenden Leistungsantrags und des bekannten früheren Jobcenter-Bezugs nicht reagiert zu haben.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Ein Anruf hätte nach Auffassung der Kammer helfen können, die Lage zu klären; auch ein Hausbesuch kam aus ihrer Sicht infrage. Ob ein Telefonat allein die Räumung verhindert hätte, lässt sich daraus nicht ableiten.

Auch bei der Ablehnung der Hilfen für die neue Wohnung sah die Kammer ein Problem: Das Amt hatte den Bescheid nur an den Betreuer geschickt. Weil ihm die Entgegennahme der Post nach den Feststellungen des Gerichts nicht ausdrücklich übertragen war, hielt die Kammer den Bescheid gegenüber dem Rentner nicht für wirksam bekannt gegeben.

Hinter der Kritik der Kammer steht die Pflicht der Behörde, den Sachverhalt selbst aufzuklären (§ 20 SGB X). Gerade weil der Antrag schon lief und der frühere Leistungsbezug bekannt war, hätte sie nach Ansicht des Gerichts der Frage nachgehen müssen, ob rechtzeitige Hilfe die alte Wohnung noch sichern konnte.

1.500 Euro für die Kaution, 1.184 Euro für den Transport

Im Eilverfahren verlangte der Mann zuletzt nur noch zwei Darlehen. Er begrenzte den Antrag zur Kaution auf 1.500 Euro und legte für den Möbeltransport ein Angebot über 1.184,05 Euro vor.

Das Sozialgericht Lüneburg sprach ihm im April 2026 die beantragten 1.500 Euro für die Kaution und 1.184 Euro für den Transport zu (Az. S 38 SO 8/26 ER). Die Kammer stützte sich auf den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch: Das Amt sollte den konkreten Nachteil ausgleichen, den die Kammer auf seine unterlassene Hilfe zurückführte.

Beide Darlehen wurden vorläufig und unter Rückforderungsvorbehalt zugesprochen. Der Beschluss verpflichtet das Amt weder zur dauerhaften Übernahme der vollen 985 Euro Warmmiete noch zur Nachzahlung der Grundsicherung für die Zeit vor August 2025.

Ob Beschwerde eingelegt wurde, ist aus den zugänglichen Quellen nicht ersichtlich. Gegen-Hartz hat die rechtlichen Folgen der behördlichen Pflichtverletzung bereits eingeordnet; buergergeld.org griff den Fall am 27. November erneut auf.

Warum das Gericht nicht bis zum Hauptverfahren warten wollte

Für den Einzug fehlte nach Darstellung des Rentners nicht der Mietvertrag, sondern das Geld für den Transport seiner Möbel. Das Sozialgericht sah darin einen dringenden Nachteil: Ohne eine schnelle Entscheidung konnte er die bereits angemietete Wohnung nicht tatsächlich nutzen und musste weiter bei seiner Schwester bleiben.

Kaution und Transport fallen beim Einzug einmalig an. Die monatliche Differenz zwischen tatsächlicher und anerkannter Miete war dagegen nicht mehr Teil seines Eilantrags; über sie traf die Kammer in diesem Beschluss keine Entscheidung.

Eine solche einstweilige Anordnung nach § 86b Absatz 2 SGG kann eine akute Notlage vorläufig entschärfen. Im Lüneburger Fall sollte sie den Einzug ermöglichen, ohne die offenen Fragen zur Grundsicherung und zu den laufenden Wohnkosten endgültig zu entscheiden.

Was Betroffene aus dem Fall mitnehmen können

Wer wegen Mietrückständen eine Räumungsklage bekommt, sollte nicht auf eine Rückmeldung des Amts warten. Schicken Sie die Klage, die Kündigung und eine Aufstellung der Rückstände an die zuständige Stelle und beantragen Sie ausdrücklich Hilfe zur Sicherung der Wohnung.

Für Menschen in der Grundsicherung im Alter regelt das § 36 SGB XII; bei Leistungen vom Jobcenter gilt § 22 Absatz 8 SGB II. Den Antrag beim Amt und die Frist beim Amtsgericht müssen Betroffene getrennt im Blick behalten.

Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält eine Räumungsklage, während ihr Antrag auf Grundsicherung noch bearbeitet wird. Sie meldet dem Sozialamt die drohende Räumung nachweisbar, beantragt gesondert die Übernahme der Mietschulden und lässt zugleich die Frist zur Verteidigung gegen die Klage prüfen.

Drei Fragen und Antworten

Bekam der Rentner die 2.684 Euro geschenkt?

Nein. Das Sozialgericht verpflichtete das Amt vorläufig zu zwei Darlehen unter Rückforderungsvorbehalt.

Muss das Sozialamt bei jeder Räumungsklage anrufen?

Nein. In diesem Fall hielt das Gericht eine aktive Kontaktaufnahme wegen der konkreten Umstände für geboten; welche Schritte nötig sind, hängt vom Einzelfall ab.

Stoppt ein Antrag auf Übernahme von Mietschulden die Räumung?

Nein. Reagieren Sie fristgerecht auf die Klage und lassen Sie beraten, ob eine Zahlung oder verbindliche Übernahmeerklärung die fristlose Kündigung nach § 569 Absatz 3 Nummer 2 BGB unwirksam machen kann.

Quellen:

Sozialgerichtsbarkeit und dejure.