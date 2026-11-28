Eltern, die zwei vor 1992 geborene Kinder erzogen haben, können durch die Mütterrente III nach aktuellem Rentenwert monatlich 42,52 Euro mehr Bruttorente erhalten. Doch der Ökonom Jens Südekum, wirtschaftspolitischer Berater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, spricht sich dafür aus, die geplante Rentenerhöhung zu streichen und damit den Bundeshaushalt zu entlasten.

Für betroffene Eltern bleibt die bisherige Rechtslage jedoch unverändert. Die bereits beschlossene Mütterrente III tritt im Januar 2027 in Kraft, die Auszahlung erfolgt aus technischen Gründen erst 2028. Um die zusätzliche Rente zu streichen, müsste der Gesetzgeber das Rentenrecht erneut ändern.

Warum Südekum bei der Mütterrente sparen will

Südekum rechnet für 2028 mit einer Lücke von mindestens 25 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung argumentierte er, der Zuschlag falle für einzelne Rentner vergleichsweise klein aus, koste den Bund in der Summe aber rund fünf Milliarden Euro im Jahr.

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder verteidigt die Ausweitung. Für Eltern geht es dabei um einen Unterschied, den bislang allein das Geburtsdatum des Kindes macht: Für ein im Dezember 1991 geborenes Kind zählen bis zu 30 Monate Erziehungszeit, für ein im Januar 1992 geborenes Kind bereits bis zu 36 Monate.

Was das zusätzliche halbe Jahr in der Altersrente wert ist

Die Mütterrente III schließt diese Lücke von sechs Monaten. Für Eltern, die bereits eine Altersrente beziehen, entspricht der volle Zuschlag je berücksichtigtem Kind einem halben Entgeltpunkt.

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Monatliches Plus bei vollem Zuschlag, gerechnet mit dem aktuellen Rentenwert von 42,52 Euro Vor 1992 geborene Kinder Zusätzliche Bruttorente pro Monat Ein Kind 21,26 Euro Zwei Kinder 42,52 Euro Drei Kinder 63,78 Euro

Für eine Mutter mit drei berücksichtigten Kindern geht es nach heutigem Wert um mehr als 60 Euro brutto jeden Monat. Wie hoch eine spätere Nachzahlung tatsächlich ausfällt, hängt auch vom dann geltenden Rentenwert und vom Beginn der eigenen Rente ab.

Warum der Bund für 2028 mit zehn Milliarden Euro rechnet

Die Bundesregierung veranschlagt für 2028 rund zehn Milliarden Euro Mehrausgaben für die Mütterrente III. In diesem Jahr kommen zwei Zahlungen zusammen: die laufenden Zuschläge für 2028 und die rückwirkenden Beträge für 2027.

Für die Haushaltsdebatte macht das einen Unterschied. Wer die zehn Milliarden als jährliche Ersparnis einer Streichung ansetzt, zählt die Nachzahlung für 2027 mehrfach.

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Was Eltern jetzt in ihrem Rentenkonto prüfen können

Wenn Sie vor 1992 ein Kind erzogen haben, sehen Sie in Ihrem Versicherungsverlauf nach, ob die Kindererziehungszeit erfasst und Ihnen zugeordnet ist. Fehlt der Eintrag, können Sie die Anerkennung bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen.

Beginnt Ihre Altersrente erst im Laufe des Jahres 2027, zählt für die Nachzahlung der Rentenbeginn. Wer beispielsweise ab Juli 2027 Altersrente erhält, kann für dieses Jahr sechs Monatsbeträge bekommen.

Häufige Fragen zur Mütterrente III

Hat die Bundesregierung die Mütterrente III gestoppt?

Nein. Südekum hat einen Sparvorschlag gemacht, die gesetzliche Verbesserung ab Januar 2027 gilt weiterhin.

Können auch Väter den Zuschlag bekommen?

Ja. Entscheidend ist, welchem Elternteil die Erziehung für die betreffende Zeit rentenrechtlich zugeordnet ist.

Was gilt für ein Kind, das 1992 geboren wurde?

Für Kinder ab dem Geburtsdatum 1. Januar 1992 berücksichtigt die Rentenversicherung bereits bis zu drei Jahre Erziehungszeit. Die zusätzliche Gutschrift der Mütterrente III betrifft die früheren Geburtsjahrgänge.

Muss ich den Zuschlag für meine laufende Rente beantragen?

Wenn die Kindererziehung bereits berücksichtigt ist und die Voraussetzungen für den Zuschlag vorliegen, berechnet die Rentenversicherung die Erhöhung in der Regel von sich aus. Fehlen Erziehungszeiten im Rentenkonto, sollten Sie diese klären lassen.

Ist meine Rentenzahlung im Januar 2027 falsch, wenn der Zuschlag fehlt?

Das Ausbleiben des Zuschlags im Januar entspricht dem vorgesehenen Zeitplan. Die Rentenversicherung zahlt die zustehenden Beträge für 2027 ab 2028 rückwirkend aus.

Quellen

Bayerischer Rundfunk: Söder bekennt sich zur Mütterrente

Deutsche Rentenversicherung: Fragen und Antworten zur Mütterrente III

Deutscher Bundestag: Antwort der Bundesregierung zu den Mehrausgaben 2028, Drucksache 21/9017

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Interview mit Jens Südekum zur Haushaltspolitik

t-online: Südekums Vorschlag zur Mütterrente III