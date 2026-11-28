Ein wohnungsloser Mann hatte Anspruch auf monatlich 563 Euro Bürgergeld. Obwohl er ein eigenes Bankkonto besaß, wollte das Jobcenter ihm das Geld nur einmal pro Woche in Teilbeträgen auszahlen. Dafür musste er die Beträge persönlich bei der Behörde abholen.

Der Mann wollte erreichen, dass das Jobcenter ihm sein Bürgergeld wie üblich monatlich auf sein Konto überweist. Deshalb stellte er einen Eilantrag beim Sozialgericht.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg musste entscheiden, ob eine sofortige gerichtliche Regelung notwendig war. Entscheidend war dabei, ob der Mann bis zur Entscheidung über seinen Widerspruch ausreichend Geld für seinen Lebensunterhalt erhalten konnte (Beschluss vom 9. Dezember 2025, L 2 AS 3418/25 ER-B).

Das Jobcenter zweifelte am Aufenthaltsort

Das Jobcenter bewilligte dem Mann von Oktober 2025 bis Februar 2026 monatlich den Regelbedarf. Weil die Behörde Zweifel daran hatte, ob er sich tatsächlich in der Stadt aufhielt, sollte er für die Auszahlung persönlich erscheinen und sein Geld mit einer Kassenkarte erhalten.

Am 1. Oktober nahm er die erste Zahlung entgegen und erfuhr die weiteren Termine. Nachdem er den Termin am 8. Oktober ausgelassen hatte, beantragte er beim Sozialgericht Stuttgart, das Jobcenter im Eilverfahren zur monatlichen Überweisung im Voraus zu verpflichten.

Was am 29. Oktober zur Auszahlung bereitstand

Bis zum 22. Oktober hatte der Mann drei Abholtermine versäumt. Als er am 29. Oktober wieder erschien, ging es am Schalter sowohl um den aktuellen Teilbetrag als auch um das Geld für die vergangenen Wochen.

Nach Darstellung des Jobcenters wollte der Mann den aktuellen Betrag nur zusammen mit der Nachzahlung annehmen. Die Behörde lehnte die Nachzahlung ab, der Mann ging ohne Geld.

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Für die Darstellung des Jobcenters sprach die Kassenanordnung: Die Kassenkarte für diesen Tag war bereits ausgestellt und erst nach der verweigerten Annahme storniert worden. Ein Bekannter hatte zwar eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, kannte den Vorgang aber offenbar nur aus einem Telefongespräch und konnte daher die beiden Beträge nicht sicher auseinanderhalten.

Warum die monatliche Überweisung trotzdem die Regel ist

Nach § 42 Absatz 1 SGB II sollen Leistungen monatlich im Voraus erbracht werden. Für den Zahlungsweg sieht § 47 SGB I grundsätzlich die kostenfreie Überweisung auf das angegebene Konto vor.

Auch für wohnungslose Leistungsberechtigte nennt die Bundesagentur für Arbeit die Überweisung auf das angegebene Bankkonto als Regelfall. Wer keine eigene Wohnung hat, muss also allein deshalb nicht jede Woche persönlich zum Jobcenter, um seinen Lebensunterhalt zu erhalten.

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Das Gericht entschied über die Dringlichkeit

Für eine einstweilige Anordnung nach § 86b Absatz 2 SGG muss glaubhaft sein, dass ohne eine schnelle gerichtliche Regelung wesentliche Nachteile drohen. Der Senat sah kein konkretes Hindernis, das den Mann von der wöchentlichen Abholung abhielt, zumal nach Auskunft des Jobcenters kein Hausverbot bestand.

Die Zweifel an seinem Aufenthaltsort hätte der Mann nach Auffassung des Gerichts durch aktuelle Nachweise ausräumen können. Das Jobcenter hatte unter anderem Kontoauszüge für den fraglichen Zeitraum angefordert, die er auch nach einer Erinnerung nicht einreichte.

Das Landessozialgericht wies seine Beschwerde zurück, über den Widerspruch gegen den Bewilligungsbescheid hatte das Jobcenter zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden. Ob die Behörde auf Dauer vom üblichen Zahlungsweg abweichen durfte, blieb damit offen.

Die Lagerkosten ließen sich mit Rechnungen klären

Zum Verfahren gehörten auch die Kosten für einen Lagerraum von monatlich 163,10 Euro. Nachdem die Rechnungen für November und Dezember vorlagen, zahlte das Jobcenter für beide Monate an den Betreiber.

Für die Folgemonate sah der Senat keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Behörde trotz vorgelegter Rechnungen die Zahlung verweigern würde. Auch insoweit bestand kein Anlass für eine sofortige gerichtliche Anordnung.

Vier Fragen und Antworten zur Auszahlung beim Jobcenter

Darf das Jobcenter wegen Wohnungslosigkeit generell auf Bargeld umstellen?

Eine solche Regel ergibt sich aus dem Beschluss nicht. Wer ein Konto angegeben hat und trotzdem persönlich erscheinen soll, kann eine schriftliche Begründung dafür verlangen, weshalb das Jobcenter vom üblichen Zahlungsweg und vom monatlichen Rhythmus abweicht.

Was zählt, wenn ich die Auszahlungsstelle tatsächlich nicht erreichen kann?

Schildern Sie dem Jobcenter möglichst früh, was die Abholung verhindert, und bitten Sie um eine erreichbare Auszahlung. Für einen Eilantrag beim Sozialgericht ist wichtig, welche notwendigen Ausgaben jetzt ungedeckt bleiben und wie Sie das Hindernis belegen können.

Wie halte ich fest, dass am Schalter kein Geld ausgezahlt wurde?

Notieren Sie Datum, den verlangten Betrag, einen gegebenenfalls angebotenen Teilbetrag und die Begründung für die Ablehnung. Bitten Sie um eine schriftliche Bestätigung und halten Sie fest, wer das Gespräch selbst mitgehört hat.

Verfällt eine Wochenrate, wenn ich den Abholtermin verpasse?

Der Beschluss stellt keinen allgemeinen Verfall versäumter Wochenraten fest. Verlangen Sie eine schriftliche Entscheidung darüber, welche Beträge das Jobcenter für welche Tage noch auszahlt oder aus welchem Grund es die Nachzahlung ablehnt.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit, Weisung zur Leistungsbewilligung bei erwerbsfähigen wohnungslosen Leistungsberechtigten

Gesetze im Internet, § 47 SGB I zur Auszahlung von Geldleistungen, § 42 SGB II zum Zahlungszeitpunkt und § 86b SGG zum einstweiligen Rechtsschutz

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 9. Dezember 2025, L 2 AS 3418/25 ER-B