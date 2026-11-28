Eine GmbH hatte über mehrere Monate Kurzarbeitergeld von der Agentur für Arbeit erhalten. Doch für September 2021 verweigerte die Behörde die Zahlung. Das Unternehmen wehrte sich dagegen und zog vor Gericht.

Das Hessische Landessozialgericht bestätigte die Ablehnung. Nach Auffassung der Richter hatte die betroffene Geschäftsführerin ihre versicherungspflichtige Beschäftigung zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aufgenommen. Ihr Anstellungsvertrag war lediglich zum Schein geschlossen worden (Urteil vom 21. November 2025, L 7 AL 5/23).

Die rechtskräftige Entscheidung zeigt, dass ein unterschriebener Arbeitsvertrag allein keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld begründet. Entscheidend ist, ob tatsächlich eine versicherungspflichtige Beschäftigung besteht und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

5.000 Euro Gehalt und ein Dienstwagen standen im Vertrag

Die GmbH hatte ihr Geschäft um die Veranstaltung von Reisen erweitert und mit einer ihrer beiden Gesellschafterinnen einen Geschäftsführeranstellungsvertrag zum 1. März 2020 geschlossen. Vereinbart waren 5.000 Euro brutto monatlich sowie ein Dienstwagen; die Frau sollte Marketing, Einkauf, Reiseabwicklung und Kundenbetreuung übernehmen.

Für den später streitigen Monat September 2021 war sie die einzige zur Sozialversicherung angemeldete Mitarbeiterin. Die GmbH beantragte für diesen Monat Kurzarbeitergeld in Höhe von insgesamt 3.931,34 Euro.

Vor dem Sozialgericht gewann die GmbH noch

Die Arbeitsagentur hielt einen vollständigen Arbeitsausfall der Geschäftsführerin für nicht plausibel und verwies auf deren Aufgabe, neue Aufträge zu beschaffen.

Die GmbH entgegnete, ihre überwiegend älteren Kunden buchten wegen der Pandemie weiterhin keine literarischen Gruppenreisen.

Das Sozialgericht Gießen folgte dieser Darstellung und sprach der GmbH am 5. Dezember 2022 Kurzarbeitergeld für September 2021 dem Grunde nach zu. Im Berufungsverfahren scheiterte der Anspruch jedoch bereits an einer vorgelagerten Frage: Bestand überhaupt eine echte Beschäftigung?

Die eigenen Arbeitszeitnachweise sprachen gegen die Firma

Nach den eingereichten Arbeitszeitaufstellungen hatte die Geschäftsführerin erstmals im Januar 2022 Arbeitsstunden geleistet. Für März 2020 war zunächst null Euro angegeben worden; erst nach einem Hinweis der Arbeitsagentur korrigierte das Unternehmen diese Angabe.

Das LSG wertete die Unterlagen als Beleg dafür, dass die Frau die vereinbarte Beschäftigung zunächst nicht angetreten hatte. Auch ein Zeuge, der von gemeinsamer Arbeit im Büro berichtete, änderte daran nichts: Tätigkeiten als Gesellschafterin und Geschäftsführerin bewiesen noch keine Beschäftigung aufgrund des Anstellungsvertrags.

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Für Betriebe bedeutet das, dass Arbeitsvertrag, Lohnabrechnung und tatsächlicher Einsatz zusammenpassen müssen. Welche Folgen falsche Angaben zu Arbeitszeit und Entgelt haben können, erläutert auch der Beitrag über Fehler bei der Kurzarbeitergeld-Abrechnung.

Hoher Lohn, kaum Umsatz: Das Gericht prüfte die Finanzierung

2019 hatte die GmbH lediglich 159,66 Euro Umsatz erzielt; im Januar und Februar 2020 waren jeweils 495,85 Euro sonstige Umsatzerlöse angefallen. Zugleich beschäftigte sie seit November 2019 bereits einen weiteren Mitarbeiter für 3.000 Euro brutto monatlich zuzüglich Dienstwagen.

Das Gericht sah keine realistische Aussicht, beide Gehälter und beide Fahrzeuge aus dem Geschäft zu finanzieren. Bei der von der GmbH angegebenen Reisemarge von durchschnittlich 15 Prozent hielt es für die zusätzliche Beschäftigung einen zusätzlichen Jahresumsatz von mindestens 500.000 Euro für erforderlich.

Die GmbH verwies zwar auf ein Auftragsvolumen von 100.000 Euro für Reisen im Frühjahr 2020. Nach den Feststellungen des LSG wäre dieser Betrag aber nur bei vollständiger Ausbuchung erreicht worden, während tatsächlich lediglich wenige Anmeldungen vorlagen.

Ein niedriges Umsatzniveau allein macht einen Arbeitsvertrag noch nicht zum Scheingeschäft. Hier kamen die fehlende Arbeitsaufnahme, die Abrechnung und die zeitliche Abfolge hinzu.

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Wann Beiträge und Gehälter tatsächlich flossen

Bei den Zahlungen lohnt sich ein genauer Blick auf die Daten: Am 26. April 2020 erkannte die Arbeitsagentur den erheblichen Arbeitsausfall und die betrieblichen Voraussetzungen an. Die Sozialversicherungsbeiträge für März zahlte die GmbH am folgenden Tag.

Die erste konkrete Kurzarbeitergeld-Bewilligung erging am 11. Mai 2020. Erst am 26. Mai überwies die GmbH die Gehälter für März bis Mai 2020.

Das Gericht wertete diese Abfolge zusammen mit den übrigen Umständen als Indiz dafür, dass der Vertrag auf den Bezug von Kurzarbeitergeld ausgerichtet war. Es ging damit nicht bloß um eine verspätete Überweisung, sondern um die Frage, ob das vereinbarte Beschäftigungsverhältnis tatsächlich gelebt wurde.

Unterlage oder Umstand Bedeutung für die Beweiswürdigung Geschäftsführeranstellungsvertrag Belegte die schriftliche Vereinbarung, aber noch nicht deren tatsächliche Durchführung. Arbeitszeitaufstellungen Wiesen erstmals für Januar 2022 Arbeitsstunden aus und sprachen gegen eine frühere Aufnahme der Beschäftigung. Betriebswirtschaftliche Auswertungen und Reisebuchungen Ließen aus Sicht des Gerichts keine tragfähige wirtschaftliche Grundlage für die zusätzliche Anstellung erkennen. Beitrags- und Gehaltszahlungen Die Zahlung erst nach den ersten positiven Bescheiden verstärkte im Gesamtbild die Zweifel am Beschäftigungsverhältnis. Zeugenaussage über Büroarbeit Bewies nach Auffassung des Gerichts nicht, dass die Tätigkeit aufgrund des Anstellungsvertrags statt als Gesellschafterin ausgeübt wurde.

Warum die frühere Bewilligung keinen Anspruch sicherte

Das Verfahren unterscheidet zwischen der Anerkennung des Arbeitsausfalls im Betrieb und den Voraussetzungen der einzelnen Person. Welche Bedeutung der Anerkennungsbescheid hat, zeigt auch die BSG-Rechtsprechung zum Kurzarbeitergeld bei ausländischen Unternehmen.

Die früheren Zahlungen ersetzten deshalb nicht die Prüfung des Anspruchs für September 2021. Über eine Rückforderung sämtlicher zuvor gezahlter Leistungen entschied das LSG in diesem Verfahren nicht.

Kein pauschaler Ausschluss für kleine Betriebe oder Geschäftsführer

Das LSG verneinte im konkreten Fall eine echte versicherungspflichtige Beschäftigung und bewertete den Vertrag als Scheingeschäft. Dass die tatsächliche Zusammenarbeit auch in die andere Richtung zu bewerten sein kann, erläutert der Beitrag über Arbeitnehmerrechte vermeintlich freier Mitarbeiter.

Was Betriebe bei einer Ablehnung belegen sollten

Wird die Beschäftigung bestritten, sollten Sie den tatsächlichen Arbeitsbeginn und die ausgeführten Aufgaben mit zeitnah entstandenen Unterlagen nachvollziehbar machen. Dafür können Arbeitszeitnachweise, Kundenkorrespondenz, Arbeitsergebnisse sowie nachvollziehbare Lohn- und Beitragszahlungen relevant sein.

Eine nachträglich geänderte Abrechnung sollte erklären, weshalb die ursprüngliche Angabe falsch war und welche Belege die Korrektur stützen. Davon zu trennen sind Verfahrensfragen wie eine unverschuldet versäumte Kurzarbeitergeld-Antragsfrist, die nach anderen Regeln beurteilt werden.

Bei Geldnot andere Ansprüche gesondert prüfen

Wenn das Einkommen während Kurzarbeit nicht zum Leben reicht, kommen abhängig von der persönlichen Situation ergänzende Leistungen infrage. Einen Überblick bietet der Beitrag über Bürgergeld oder Wohngeld bei Kurzarbeit.

Auch Erkrankungen und eine spätere Arbeitslosigkeit erfordern eine eigene Prüfung. Dazu passen die Erläuterungen zum Zusammentreffen von Krankengeld und Kurzarbeit sowie zur Frage, wann weniger Verdienst vor der Arbeitslosigkeit trotzdem zu einem höheren Arbeitslosengeld führen kann.

Fragen und Antworten zum Kurzarbeitergeld

Reichen Arbeitsvertrag und Sozialversicherungsmeldung als Nachweis?

Nein, sie ersetzen nicht die Prüfung, ob eine echte versicherungspflichtige Beschäftigung besteht. Im entschiedenen Fall überzeugten die Unterlagen das Gericht gerade nicht davon, dass die Geschäftsführerin ihre Beschäftigung im streitigen Zeitraum aufgenommen hatte.

Warum durfte die Arbeitsagentur nach früheren Zahlungen ablehnen?

Der Anerkennungsbescheid über den betrieblichen Arbeitsausfall entschied nicht verbindlich über die persönlichen Voraussetzungen der Geschäftsführerin. Für September 2021 fehlte nach Auffassung des LSG die erforderliche versicherungspflichtige Beschäftigung.

Beweist ein verspätet gezahltes Gehalt ein Scheinarbeitsverhältnis?

Für sich allein trägt eine verspätete Zahlung eine solche Schlussfolgerung nicht. Das LSG würdigte mehrere Umstände gemeinsam, darunter die fehlende Arbeitsaufnahme, geringe Umsätze und die Abfolge von Bewilligungen und Zahlungen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 97 SGB III – Betriebliche Voraussetzungen.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 98 SGB III – Persönliche Voraussetzungen.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 99 SGB III – Anzeige des Arbeitsausfalls.

Hessisches Landessozialgericht: Urteil vom 21. November 2025, L 7 AL 5/23, Volltext in Hessenrecht.

Hessisches Landessozialgericht: Pressemitteilung vom 26. Januar 2026: Kein Kurzarbeitergeld bei Scheinarbeitsverhältnis, mit Bestätigung der Rechtskraft.