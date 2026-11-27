Eine ambulante Pflegekraft verlor ihren Arbeitsplatz, weil sie von einem betreuten Mann ein Hausgrundstück geerbt hatte. Sie hatte ihren Arbeitgeber nicht über die Erbschaft informiert und diese ohne seine Zustimmung angenommen, obwohl ihr Arbeitsvertrag eine entsprechende Regelung enthielt. Auch nach einer Abmahnung behielt sie das Erbe. Das Bundesarbeitsgericht erklärte die ordentliche Kündigung deshalb mit Urteil vom 17. Juni 2003 für wirksam (Az. 2 AZR 62/02).

Aus dem Pflegekontakt wurde eine Freundschaft

Die Krankenschwester arbeitete seit Anfang 1990 für einen karitativ tätigen Verein in der ambulanten Pflege. Zunächst versorgte sie die Lebensgefährtin eines damals etwa 80-jährigen Mannes und lernte ihn auf diesem Weg kennen.

Ab 1995 betreute sie auch ihn im Auftrag ihres Arbeitgebers, unter anderem durch Medikamentengaben und Blutdruckmessungen. Daneben entwickelte sich ein herzliches privates Verhältnis: Der Mann verbrachte Zeit mit ihrer Familie, während sie Einkäufe erledigte und im Haushalt half.

Als er Anfang Dezember 1999 starb, hatte er die Pflegekraft testamentarisch zur Alleinerbin eingesetzt. Zum Nachlass gehörte ein Hausgrundstück; zugleich bestanden drei Pflichtteilsansprüche.

Der Arbeitgeber erfuhr von Dritten vom Erbe

Die Beschäftigte informierte ihren Arbeitgeber nicht über die Erbschaft. Nachdem dieser davon anderweitig erfahren hatte, verweigerte er die Zustimmung und forderte sie im November 2000 auf, die Erbschaft auszuschlagen oder das Geerbte zurückzugeben.

Für den Fall, dass sie der Aufforderung nicht nachkam, kündigte er ausdrücklich arbeitsrechtliche Konsequenzen an. Die Pflegekraft hielt an ihrer Position fest, worauf der Verein am 22. Januar 2001 fristgerecht zum 30. Juni 2001 kündigte.

Das Arbeitsgericht gab der Beschäftigten zunächst recht, das Landesarbeitsgericht wies ihre Klage jedoch ab. Vor dem Bundesarbeitsgericht blieb ihre Revision erfolglos.

Die Vertragsregel erfasste auch eine Erbschaft

Über den Arbeitsvertrag galten die damaligen Arbeitsvertragsrichtlinien der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Danach durften Beschäftigte Geschenke oder Belohnungen mit Bezug zu ihrer dienstlichen Tätigkeit nur mit Zustimmung des Arbeitgebers annehmen und mussten entsprechende Angebote unverzüglich melden.

Das BAG legte diese Regelung so aus, dass sie auch testamentarische Zuwendungen erfasste. Dass ein Vermögensvorteil erst nach dem Tod des betreuten Menschen zufließt, nahm ihn nicht aus dem Genehmigungsvorbehalt heraus.

Für die Kündigung kam es damit auf eine konkrete arbeitsvertragliche Pflicht an. Wie genau ein Arbeitgeber einen Verstoß benennen und vor weiteren Folgen warnen muss, erläutert der Beitrag dazu, wann eine Abmahnung zulässig ist.

Die private Freundschaft beseitigte nicht den dienstlichen Bezug

Die Pflegekraft argumentierte, der Mann habe sie wegen ihrer Freundschaft und ihrer privaten Hilfe bedacht. Nach ihrer Darstellung erfuhr sie außerdem erst nach seinem Tod von der Erbeinsetzung.

Für das BAG genügte jedoch der enge sachliche und zeitliche Zusammenhang mit der beruflichen Betreuung. Die Frau hatte den Mann durch ihre Arbeit kennengelernt und ihn anschließend auch dienstlich gepflegt; die zusätzlichen privaten Kontakte ließen diesen Zusammenhang nicht entfallen.

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Das Gericht musste deshalb nicht aufklären, ob Dankbarkeit für die Pflege oder persönliche Zuneigung das stärkere Motiv des Verstorbenen gewesen war. Ebenso wenig hing die Anwendung der Vertragsregel davon ab, ob die Beschäftigte das Testament schon zu seinen Lebzeiten kannte.

Pflege darf nicht von erwarteten Zuwendungen abhängen

Das BAG begründete den Genehmigungsvorbehalt mit dem Schutz der betreuten Menschen. Sie sollten nicht den Eindruck gewinnen, für eine gute Versorgung über die vereinbarte Vergütung hinaus persönliche Vermögensvorteile versprechen zu müssen.

Auch Menschen ohne nennenswertes Vermögen sollten nicht befürchten, schlechter behandelt zu werden. Für die Anwendung der Regel verlangte das Gericht daher keinen Nachweis, dass die Pflegekraft den Mann tatsächlich unter Druck gesetzt oder andere Patienten benachteiligt hatte.

Warum die Abmahnung den Fall verschärfte

Die Beschäftigte setzte nach Auffassung der Gerichte ihren Vertragsverstoß fort, obwohl der Arbeitgeber sie abgemahnt hatte. Das BAG sah dadurch die Vertrauensgrundlage für eine weitere Zusammenarbeit nachhaltig beeinträchtigt; eine zumutbare andere Beschäftigungsmöglichkeit war nicht ersichtlich.

Bei steuerbarem Verhalten muss grundsätzlich geprüft werden, ob eine Abmahnung ausreicht, um weitere Pflichtverletzungen zu verhindern. Dass auch ein nachgewiesener Verstoß nicht jede Kündigung rechtfertigt, zeigt ein anderer Fall zur unwirksamen Kündigung nach einer Beleidigung des Arbeitgebers.

Wer eine Abmahnung erhält, sollte deshalb sowohl den Vorwurf als auch die verlangte Verhaltensänderung prüfen lassen. Fehler bei Bestimmtheit, Tatsachengrundlage oder rechtlicher Bewertung können gegen die Abmahnung sprechen, wie der Beitrag über unzulässige Abmahnungen erläutert.

Zehn Jahre Beschäftigung verhinderten die Kündigung nicht

Das Landesarbeitsgericht berücksichtigte die rund zehnjährige Beschäftigungsdauer und die familiären Verhältnisse der Pflegekraft. Dennoch überwogen aus seiner Sicht die Interessen des Arbeitgebers und der betreuten Menschen.

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Eine lange Betriebszugehörigkeit ist also ein Argument in der Interessenabwägung, aber kein uneingeschränkter Schutz vor einer verhaltensbedingten Kündigung. Wie unterschiedlich diese Prüfung ausgehen kann, zeigt der Fall einer Kündigung nach 38 Jahren Beschäftigung.

Kein allgemeines Erbverbot für Pflegekräfte

Das Urteil bedeutet nicht, dass Pflegekräfte niemals von betreuten Menschen erben dürfen. Es betrifft eine bestimmte vertragliche Regelung, den festgestellten dienstlichen Zusammenhang und das Verhalten der Beschäftigten nach der Abmahnung.

Die Frau hatte die verweigerte Zustimmung nach den Urteilsgründen nicht angegriffen und auch keine Zustimmung verlangt. Das BAG entschied daher nicht darüber, unter welchen Umständen der Arbeitgeber eine Genehmigung hätte erteilen müssen.

Auch erklärte das Gericht die Erbeinsetzung nicht allein wegen des Vertragsverstoßes für unwirksam. Die erbrechtliche Wirksamkeit einer Zuwendung und ihre arbeitsrechtlichen Folgen sind unterschiedliche Fragen.

Situation Was sich aus dem Urteil ableiten lässt Erbschaft von einer betreuten Person Sie kann unter eine vertragliche Regel über Geschenke und Belohnungen fallen. Zusätzliche private Freundschaft Sie beseitigt nicht zwingend einen engen Zusammenhang mit der dienstlichen Betreuung Testament erst nach dem Tod bekannt Das schließt arbeitsvertragliche Pflichten nicht aus. Erbschaft trotz verweigerter Zustimmung und Abmahnung behalten Das kann bei entsprechender Vertragslage eine ordentliche Kündigung rechtfertigen. Kleine, sozial übliche Aufmerksamkeit Solche Dankbarkeitsgesten nahm das BAG von der damals geprüften Regelung aus; einen allgemeinen Eurofreibetrag legte es nicht fest. Verstoß gegen die arbeitsvertragliche Regel Er macht die Erbeinsetzung nicht allein deshalb unwirksam.

Was Beschäftigte bei einer Erbschaft prüfen sollten

Wer von einer betreuten Person als Erbe eingesetzt wird, sollte die geltenden Arbeitsvertrags- und Dienstregelungen umgehend prüfen. Besteht eine Mitteilungs- und Genehmigungspflicht, sollten die Information an den Arbeitgeber und dessen Antwort schriftlich dokumentiert werden.

Eine Abmahnung sollte nicht mit dem bloßen Hinweis auf eine private Freundschaft beiseitegelegt werden. Welche Reaktionsmöglichkeiten bestehen, erklärt der Beitrag darüber, wie Beschäftigte sich gegen kündigungsvorbereitende Abmahnungen wehren können.

Zugleich sollten Betroffene keine vorschnelle Ausschlagung oder Übertragung des Nachlasses erklären. Dafür können erhebliche vermögensrechtliche Folgen entstehen, die neben dem arbeitsrechtlichen Konflikt eigenständig geprüft werden müssen.

Ausschlagung und Kündigung haben unterschiedliche Fristen

Für eine Erbausschlagung gilt nach § 1944 BGB grundsätzlich eine Frist von sechs Wochen ab Kenntnis vom Erbanfall und dem Grund der Erbenstellung. Bei testamentarischer Erbeinsetzung beginnt sie nicht vor der Bekanntgabe der Verfügung durch das Nachlassgericht; in bestimmten Auslandsfällen beträgt sie sechs Monate.

Die Erklärung muss gegenüber dem Nachlassgericht zur Niederschrift oder in öffentlich beglaubigter Form erfolgen. Warum eine Ausschlagung außerdem nicht sämtliche anderen Verpflichtungen beseitigt, erläutert der Beitrag Erbe ausgeschlagen – trotzdem müssen Schulden bezahlt werden.

Gegen eine schriftliche Kündigung muss grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang Kündigungsschutzklage erhoben werden. Gespräche mit dem Arbeitgeber über die Erbschaft ersetzen die Klage nicht; auch die Kosten eines Kündigungsschutzverfahrens sollten früh geklärt werden.

Eine Kündigung begründet zudem keinen allgemeinen Anspruch auf eine Abfindung. Welche rechtlichen Grundlagen oder Vereinbarungen dafür erforderlich sein können, erklärt der Überblick Bei welcher Kündigung gibt es welche Abfindung?.

Sechs Fragen und Antworten zur Kündigung wegen einer Erbschaft

Dürfen Pflegekräfte grundsätzlich nichts erben?

Ein solches allgemeines Verbot ergibt sich aus dem Urteil nicht. Entscheidend waren die vereinbarte Genehmigungspflicht, der dienstliche Zusammenhang und die fortgesetzte Pflichtverletzung nach einer Abmahnung.

Schützt eine private Freundschaft vor arbeitsrechtlichen Folgen?

Nicht zwingend, wenn zugleich ein enger Zusammenhang mit der beruflichen Betreuung besteht. Im entschiedenen Fall hatte die Pflegekraft den Mann durch ihre Arbeit kennengelernt und ihn auch dienstlich betreut.

War die Kündigung fristlos?

Nein, der Arbeitgeber kündigte ordentlich mit Schreiben vom 22. Januar 2001 zum 30. Juni 2001. Das BAG bestätigte diese Kündigung am 17. Juni 2003.

Wurde das Testament durch den Vertragsverstoß unwirksam?

Das BAG verneinte eine solche Folge allein aus der Verletzung der arbeitsvertraglichen Regel. Die Entscheidung betraf die Wirksamkeit der Kündigung und begründet keine allgemeine Zusage zur Gültigkeit jeder Erbeinsetzung zugunsten einer Pflegekraft.

Muss der Arbeitgeber jede beantragte Erbschaft genehmigen?

Das hat das BAG in diesem Verfahren nicht entschieden. Die Pflegekraft hatte keine Zustimmung verlangt und deren Verweigerung nicht angegriffen, sondern den dienstlichen Zusammenhang bestritten.

Was sollte ich nach einer entsprechenden Kündigung zuerst tun?

Sichern Sie das Kündigungsschreiben samt Zugangsdatum und lassen Sie Arbeitsvertrag, Abmahnung sowie die erbrechtlichen Unterlagen prüfen. Für eine Kündigungsschutzklage gilt grundsätzlich die Dreiwochenfrist; daneben können eigenständige erbrechtliche Fristen laufen.

Quellen

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 17. Juni 2003, 2 AZR 62/02; Volltextveröffentlichung bei anwalt24, hinter dem ersten Absatz verlinkt.

Bürgerliches Gesetzbuch: §§ 1944 und 1945, Ausschlagungsfrist und Form der Ausschlagung.

Kündigungsschutzgesetz: § 4, Anrufung des Arbeitsgerichts.