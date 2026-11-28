Wer mit wenig Einkommen einen Familienurlaub plant, kann in Niedersachsen einen Zuschuss zu den Übernachtungen beantragen. Reist ein Familienmitglied mit Schwerbehindertenausweis mit, sind bis zu zehn Euro zusätzlich pro Nacht möglich. Bei 14 Nächten ergibt das bis zu 140 Euro extra pro Person.

Die niedersächsische Förderrichtlinie gilt bis zum 31. Dezember 2027. Die Verbände prüfen die Fördervoraussetzungen und vergeben die Zuschüsse im Rahmen der verfügbaren Mittel.

Wer den Zuschuss für den Familienurlaub beantragen kann

Mindestens ein minderjähriges Kind muss mitreisen. Die geförderten Personen müssen ihren Hauptwohnsitz in Niedersachsen haben. Die Einkommensgrenze richtet sich nach der Zusammensetzung der Familie.

Die Richtlinie knüpft die Förderung an den Kindergeldbezug in der Familie. Ein getrennt lebender Elternteil kann den Zuschuss für sich und das mitreisende Kind auch beantragen, wenn der andere Elternteil das Kindergeld erhält. Nach Angaben des niedersächsischen Familienportals können auch leibliche Kinder einbezogen werden, für die kein Kindergeld bezogen wird.

Auch Alleinerziehende, Pflegeeltern und Patchworkfamilien kommen für die Förderung infrage. Großeltern können in begründeten Ausnahmefällen einbezogen werden.

Lebt ein Angehöriger mit Schwerbehinderung oder mit mindestens Pflegegrad 2 im Haushalt, wird die Familie bei der Vergabe vorrangig berücksichtigt. Für den Zuschlag bei Behinderung benötigt das mitreisende Familienmitglied einen Schwerbehindertenausweis.

Wie viel Niedersachsen je Übernachtung zahlt

Die Höhe der Förderung richtet sich laut niedersächsischem Landesamt für Soziales nach der Zahl der Übernachtungen und den Zuschlägen, die für die Familie infrage kommen.

Förderung Höchstbetrag je Übernachtung Grundförderung 15 Euro je mitreisender Person Zuschlag bei Behinderung 10 Euro je mitreisendem Familienmitglied mit Schwerbehindertenausweis Zuschlag für Alleinerziehende 10 Euro je alleinerziehender Familie Zuschlag für eine gemeinnützige Familienferienstätte oder geeignete Jugendherberge 15 Euro je mitreisender Person

Beim Zuschlag für eine gemeinnützige Familienferienstätte oder Jugendherberge nennt die Richtlinie auch Obergrenzen für die Förderung. Sie liegen bei 100 Prozent der Aufenthaltskosten mit Vollpension, 110 Prozent bei Teilverpflegung und 120 Prozent bei Selbstversorgung.

Welche Unterkünfte und Reisedauern infrage kommen

Der Urlaub kann überall in Deutschland stattfinden. Neben gemeinnützigen Familienferienstätten und für Familienferien eingerichteten Jugendherbergen kommen auch geeignete Bauernhöfe, Campingplätze und familiengerechte Ferienwohnungen infrage.

In der Regel fördert Niedersachsen sieben bis 14 zusammenhängende Übernachtungen. In begründeten Ausnahmefällen sind auch fünf oder sechs Nächte förderfähig. Pro Familie lässt sich höchstens ein Familienerholungsurlaub im Jahr fördern.

Was Familien mit Wohngeld, Kinderzuschlag oder geringem Lohn nachweisen müssen

Wer bei der Antragstellung Wohngeld, Kinderzuschlag, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II oder Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII erhält, benötigt nach der Richtlinie keine gesonderte Einkommenserklärung. Halten Sie für die Vermittlungsstelle den aktuellen Leistungsbescheid bereit. Die übrigen Förderbedingungen und die Verfügbarkeit von Mitteln prüft der Verband weiterhin.

Auch Familien mit geringem Arbeitseinkommen können einen Antrag stellen. Wer den Zuschuss 2027 beantragt und sein Einkommen nachweisen muss, sollte in der Regel die Unterlagen für 2025 bereithalten. Nach der Richtlinie zählt grundsätzlich das Einkommen des vorvergangenen Jahres, das der Verband nach den Regeln des Förderprogramms berechnet.

Ist das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen in den sechs Kalendermonaten vor dem Antrag mindestens 20 Prozent niedriger als das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen des vorvergangenen Jahres, legt der Verband die letzten sechs Monate zugrunde. Das kann Familien helfen, deren Einkommen etwa durch einen Wechsel in Teilzeit deutlich gesunken ist.

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Wo Familien den Antrag für 2027 stellen

Den Antrag stellen Sie vor der Reise bei einem teilnehmenden Familien- oder Wohlfahrtsverband. Über die Liste der niedersächsischen Vermittlungsstellen finden Sie Anlaufstellen etwa bei AWO, Caritas und Diakonie. Fragen Sie dort nach dem Antragsstart für 2027, den Fristen für Ihren Reisezeitraum und den aktuellen Formularen.

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) Niedersachsen meldet, dass seine Fördermittel für 2026 bereits vergeben sind. Auf seiner Seite nennt er mit Stand vom 28. November 2026 keinen Antragsstart für 2027. In seinen bisherigen Hinweisen bittet der VAMV darum, den Antrag mindestens einen Monat vor Reisebeginn einzureichen. Die AWO Hannover hatte für 2026 eigene Stichtage je nach Reisezeitraum.

Für den Antrag benötigen Familien üblicherweise eine Reservierungs- oder Buchungsbestätigung, den Leistungsbescheid oder die Einkommensnachweise und gegebenenfalls eine Kopie des Schwerbehindertenausweises. Auch bei erfüllten Voraussetzungen besteht kein Rechtsanspruch auf den Zuschuss.

Wann der Verband den Zuschuss auszahlt

Der Verband zahlt den Zuschuss erst nach dem Urlaub aus. Lassen Sie sich den Aufenthalt vor Ort auf dem Vordruck des Verbands bestätigen und reichen Sie anschließend die geforderten Unterlagen ein. Je nach Vermittlungsstelle gehört auch die Rechnung der Unterkunft dazu. Zahlungen, die laut Buchung vorher fällig werden, müssen Familien zunächst selbst einplanen.

Familienurlaub und Reiseassistenz werden unterschiedlich gefördert

Im Fall der abgelehnten Reisekosten für eine Karibikreise ging es um Leistungen der Eingliederungshilfe. Die niedersächsische Familienerholung folgt einer eigenen Förderrichtlinie und bezuschusst geeignete Aufenthalte in Deutschland. Ob die Eingliederungshilfe Reisekosten einer notwendigen Begleitperson übernimmt, hängt vom Einzelfall ab. Das Bundessozialgericht (Az. B 8 SO 13/20 R) hat entschieden, dass erforderliche behinderungsbedingte Mehrkosten einer angemessenen Urlaubsreise im Einzelfall übernommen werden können.

Wer für denselben Aufenthalt eine andere Landeszuwendung in Anspruch nimmt, ist nach Nummer 2.2 der Förderrichtlinie vom Zuschuss zur Familienerholung ausgeschlossen. Das gilt auch, wenn ein Dritter den Landeszuschuss auf seine eigene Leistung anrechnet.

Praxisbeispiel für 14 Nächte auf einem Ferienbauernhof

Zwei Eltern aus Niedersachsen beziehen Wohngeld. Sie planen mit ihrem elfjährigen Sohn, der einen Schwerbehindertenausweis hat, 14 Nächte auf einem geeigneten Ferienbauernhof in Deutschland. Der Aufenthalt mit Selbstversorgung kostet 1.050 Euro.

Wenn der Verband die Höchstsätze bewilligt, entfallen bis zu 630 Euro auf die Grundförderung für drei Personen und bis zu 140 Euro auf den Zuschlag für den Sohn. Insgesamt wären 770 Euro möglich. Nach der Auszahlung blieben in diesem Rechenbeispiel 280 Euro Unterkunftskosten bei der Familie.

Fragen und Antworten zum Familienurlaub in Niedersachsen

Kann auch ein Elternteil mit Schwerbehindertenausweis den Zuschlag bekommen?

Ja. Der Zuschlag kann auch für einen mitreisenden Elternteil mit Schwerbehindertenausweis gewährt werden, wenn die Familie die Fördervoraussetzungen erfüllt.

Reicht es, wenn nur ein volljähriges Kind mit Behinderung mitreist?

Beim individuellen Familienerholungsurlaub muss mindestens ein minderjähriges Kind mitreisen. Für organisierte Familienfreizeiten mit Bildungs- und Betreuungsangebot gelten eigene Teilnahmebedingungen.

Kann ich den Antrag vor einer verbindlichen Buchung stellen?

Klären Sie mit der Vermittlungsstelle, ob die Unterkunft geeignet ist und eine stornierbare Reservierung als Nachweis ausreicht. Der VAMV nennt in seinen bisherigen Hinweisen eine Reservierungsbestätigung. Bei der AWO Hannover sah das Antragsformular für 2026 vor, dass Familien die Buchungsbestätigung vor Reisebeginn nachreichen konnten.

Kann ich auch 2027 einen Zuschuss beantragen, wenn ich 2026 schon einen bekommen habe?

Die Landesrichtlinie begrenzt die Förderung auf einen Familienerholungsurlaub pro Kalenderjahr. In seinen bisherigen Hinweisen beschreibt der VAMV eine Warteliste für Familien, die im Vorjahr bereits einen Zuschuss erhalten haben. Fragen Sie bei Ihrer Vermittlungsstelle nach, wie sie solche Anträge für 2027 berücksichtigt.