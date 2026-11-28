Das Sozialamt bewilligte einem Sozialhilfe-Bezieher 3.708,64 Euro für seine Küchenausstattung, einschließlich Lieferung, Montage und Anschluss. Für den Ersatz seines kaputten Wäschetrockners konnte er trotzdem keinen eigenen Anspruch auf Erstausstattung durchsetzen.

Der Fall vor dem Landessozialgericht Baden-Württemberg zeigt, warum eine einzige Rechnung unterschiedliche Ansprüche enthalten kann. Der Einbau einer erstmals benötigten Küche, der Austausch eines verschlissenen Geräts und Arbeiten an den Leitungen der Mietwohnung sind getrennt zu prüfen.

Das Amt erhöhte die Bewilligung während des Eilverfahrens

Der Sozialhilfeempfänger zog um und beantragte Unterstützung für die neue Wohnung. Nach dem Bericht des Gerichts bewilligte das Amt neben der Küchenausstattung auch vorübergehend doppelte Mietkosten und ein Darlehen für die Kaution.

Über weitere Kosten entstand Streit. Das Sozialgericht Mannheim lehnte den Eilantrag im Dezember 2025 ab; der Mann wandte sich mit seiner Beschwerde an das Landessozialgericht.

Während das Verfahren lief, kamen zwei Bewilligungen für die Küche hinzu. Die Beträge sind in einem veröffentlichten Auszug aus der Entscheidung dokumentiert.

So setzen sich die 3.708,64 Euro zusammen Bescheid Bewilligter Bedarf Betrag 16. Dezember 2025 Küchenmöbel und Haushaltsgeräte 2.544,67 Euro 6. Februar 2026 Küchenarmatur und Anschlussset 99,98 Euro 6. März 2026 Transport, Montage und Anschluss 1.063,99 Euro Insgesamt bewilligt 3.708,64 Euro

Die Gesamtrechnung belief sich laut Bericht auf 3.629,84 Euro. Darin steckten 299,99 Euro für den neuen Trockner; selbst einschließlich dieses umstrittenen Postens lag die Rechnung 78,80 Euro unter der Summe der Bewilligungen.

Das Landessozialgericht wies die Beschwerde mit Beschluss vom 24. März 2026 (Az. L 2 SO 85/26 ER-B) zurück.

Umzug machte aus dem kaputten Trockner keine Erstausstattung

Der Mann hatte bereits einen Wäschetrockner, der nach seinen Angaben defekt war. Laut Fachbericht hatte das Amt eine Reparatur angeboten; der Mann kaufte stattdessen ein anderes Gerät.

Ein Angebot, die Reparatur zu finanzieren, ist keine Zusage für einen Neukauf. Aus Sicht des Senats blieb der Trockner eine Ersatzbeschaffung, auch wenn er zusammen mit der neuen Kücheneinrichtung auf der Rechnung stand.

Ähnlich behandelte das Gericht nach dem Bericht den verschlissenen Schrank. Dafür, dass seine Reparatur als Erstausstattung zu bezahlen war, sah es im Eilverfahren keinen glaubhaft gemachten Anspruch.

Geräte anschließen ist etwas anderes als Leitungen erneuern

Das Sozialamt hatte in diesem Fall auch den notwendigen Anschluss der bewilligten Küchenausstattung berücksichtigt. Die zusätzlich verlangten Arbeiten an der Elektro- und Wasserinstallation der Wohnung ordnete das Gericht laut Bericht dagegen dem Mietverhältnis zu.

Ist eine mitvermietete Installation mangelhaft, sollten Mieter den konkreten Defekt dokumentieren und dem Vermieter melden. Nach § 535 BGB muss dieser die Wohnung in einem zum vereinbarten Gebrauch geeigneten Zustand erhalten; daraus folgt nicht, dass er jeden Umbau für eine Wunschküche bezahlen muss.

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Wann ein Zuschuss für die Küche infrage kommt

§ 31 SGB XII sieht eine gesonderte Leistung für die Erstausstattung einer Wohnung einschließlich notwendiger Haushaltsgeräte vor. Wer erstmals ohne nutzbare Küchenausstattung dasteht, kann einen konkreten Bedarf haben, auch wenn nur Herd oder Kühlschrank fehlen.

Entscheidend ist die tatsächliche Lücke im Haushalt, nicht das Wort „neu“ auf der Rechnung. Eine gebrauchte, funktionierende Grundausstattung oder eine passende Pauschale kann ausreichen; aus dem Beschluss lässt sich kein allgemeiner Anspruch auf eine neue Einbauküche ableiten.

Nach einem Wohnungsbrand oder vergleichbaren außergewöhnlichen Verlust kann auch bei einem früher bereits ausgestatteten Haushalt erneut ein Bedarf entstehen. Das unterscheidet sich vom normalen Verschleiß, wie auch das Bundessozialgericht zur Abgrenzung von Erstausstattung und Ersatzbeschaffung erläutert hat.

Kaputtes Gerät, kein Geld: So lässt sich ein Darlehen prüfen

Bei einem unbedingt notwendigen Ersatz, den Betroffene nicht anders finanzieren können, kommt auf Antrag ein ergänzendes Darlehen nach § 37 Absatz 1 SGB XII infrage. Ob ein Gerät unabweisbar benötigt wird, hängt vom Einzelfall ab: Ein Kühlschrank zur sicheren Lebensmittelaufbewahrung ist anders zu begründen als ein Trockner, wenn Wäsche zumutbar anders getrocknet werden kann.

Für die Rückzahlung kann das Sozialamt monatlich bis zu fünf Prozent der Regelbedarfsstufe 1 einbehalten. Wer Leistungen vom Jobcenter statt vom Sozialamt erhält, findet die entsprechenden Regeln im Gegen-Hartz-Ratgeber zum Darlehen vom Jobcenter; dort gilt § 24 SGB II.

Wer Hilfe braucht, sollte sich vor dem Kauf schriftlich melden und jeden Bedarf einzeln benennen. Fotos der leeren Küche, Angaben zur vorhandenen Ausstattung im Mietvertrag und getrennte Angebote für Geräte, Lieferung und Montage helfen dem Amt, den Antrag zu prüfen.

Bei einem Defekt hilft ein Reparaturangebot oder eine kurze Bestätigung, dass sich die Reparatur nicht lohnt. Bei einer Ablehnung sollten Betroffene einen schriftlichen Bescheid verlangen und die Frist in der Rechtsbehelfsbelehrung beachten.

Praxisbeispiel: Zwei Geräte, zwei verschiedene Anträge

Frau M. bezieht Grundsicherung im Alter und zieht in eine Wohnung ohne Herd; das Gerät aus der alten Wohnung gehörte dort dem Vermieter. Kurz vor dem Umzug fällt ihr eigener Kühlschrank nach Jahren aus.

Für den Herd kann Frau M. Erstausstattung beantragen und erklären, warum sie kein eigenes Kochgerät mitbringen kann. Für den defekten Kühlschrank kann sie ein Darlehen beantragen, wenn sie einen notwendigen Ersatz weder bezahlen noch anderweitig beschaffen kann.

Fragen und Antworten

Kann ich Erstausstattung auch ohne laufende Sozialhilfe beantragen?

Ja. § 31 Absatz 2 SGB XII lässt das bei erfüllten Voraussetzungen zu, wenn der Bedarf nicht vollständig aus eigenen Mitteln gedeckt werden kann; das Amt darf dabei auch bestimmtes Einkommen aus der Zeit nach seiner Entscheidung berücksichtigen.

Kann das Amt die Montage einer bewilligten Küche mitbezahlen?

Ja, erforderliche und angemessene Kosten können im Einzelfall berücksichtigt werden. Eine gesonderte Aufstellung hilft, Montage und Anschluss von bloßen Sonderwünschen oder Arbeiten an der Wohnung zu unterscheiden.

Hat das Gericht entschieden, dass ein Trockner nie bezahlt wird?

Nein. In dem Eilverfahren ging es um den Ersatz eines bereits vorhandenen defekten Geräts und um zusätzliche Leistungen im konkreten Fall; über andere Bedarfslagen entschied der Senat nicht.